Стойчо Стойчев: Има пет центъра на властта

България се намира в период на политическа фрагментация, която продължава от 2021 г. и няма перспективи за решителна победа на нито една от основните политически сили в следващите 4-5 години, заяви политологът доц. Стойчо Стойчев в предаването "Офанзива" по NOVA NEWS.
Според него, реториката на президента Румен Радев ескалира в опит да привлече максимално широк кръг избиратели, предимно от периферията и сред трайно негласуващите българи.
"Стратегията му тук е да тегли максимално широка подкрепа. Очевидно е съветван, че има голяма група трайно негласуващи хора в България, които той е способен да мобилизира, ако създаде партия", коментира Стойчев.
Политологът е критичен към подхода на държавния глава: "Това е популистко говорене, което стига много лесно до избирателите на базата на антиобрази. Той не говори какво трябва да се направи в бъдеще, а какво трябва да се изтрие сега."
По повод изказването на Бойко Борисов, че в страната има "петима премиери", доц. Стойчев отбеляза, че макар метафорично, това твърдение отразява реалността.
"Ако се абстрахираме от думата "премиер" и кажем, че има пет центъра на властта, това е абсолютно релевантно към днешната коалиция. В момента се изисква екипна работа", посочи той.
По отношение на управлението, Стойчев подчерта, че Борисов не е подготвен да контролира правителство като сегашното. "Наистина по-подходящият премиер е Желязков, защото той успява да балансира по начин, по който правителството да върши работа, и той самият да изглежда добре", добави политологът.
Относно бъдещето на "Продължаваме Промяната", доц. Стойчев смята, че лидерският избор в партията в момента няма особено значение. Според него, формацията от самото си създаване функционира чрез множество публични говорители, без ясно изразена централна фигура.
Основният въпрос според политолога остава дали ще се намерят достатъчно мотивирани и убедителни лица, които да ангажират избирателите с конкретни послания и реални политически действия.
Анализирайки социалните процеси, доц. Стойчев изключва възможността за повторение на масовите улични протести от 2020 г. Днес липсват социалните и международните фактори, които тогава катализираха гражданското недоволство – включително пандемичната изолация и глобалната протестна вълна, тръгнала от САЩ, заключи той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7, #8
18:42 27.09.2025
2 ГРАЖДАНИН
18:43 27.09.2025
3 Мутрьо
18:45 27.09.2025
4 АГАТ а Кристи
До тогава. - руско блато !
18:45 27.09.2025
5 Здравейте господин Стойчев
Коментиран от #9
18:46 27.09.2025
6 ???
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кофата с кафяво носиш ли си?
18:46 27.09.2025
7 Със сигурност
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заедно крадливият гербераст Желязков към затвора трябва да поеме целия му кабинет начело с Тиквата Борисов, Слави Трифонов и мазника Зафиров. За няколко месеца изтеглиха огромни парични кредити, които потънаха и ги "няма".
Коментиран от #10, #12, #20
18:48 27.09.2025
8 Невероятен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":,, българоубиец ,,. Убийство на всичко национално българско и гордо.
18:49 27.09.2025
9 Стойчо не ти ли
До коментар #5 от "Здравейте господин Стойчев":е неудобно да те сравняват със Светослав Иванов.
Аз ще скоча от Аспаруховия мост.
Коментиран от #32
18:56 27.09.2025
10 Кабакрадев
До коментар #7 от "Със сигурност":Точно така,потънаха в стомаха на .....знае се на кого...Маг...нита.
18:57 27.09.2025
11 Промяна
18:57 27.09.2025
12 Промяна
До коментар #7 от "Със сигурност":Не си НАРОДА а НИКОЙ НАРОДА Е ЗАД ЖЕЛЯЗКОВ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ПЛАТЕН МИНИМАЛНО ДРАСКАЧ
Коментиран от #16, #21, #22, #23
18:58 27.09.2025
13 Рейчъл Стоянов
Коментиран от #17
19:01 27.09.2025
14 Марш Бе
19:04 27.09.2025
15 Коко
19:04 27.09.2025
16 Оня с коня
До коментар #12 от "Промяна":Умишлено ли се правиш на нeнoрмалeн и нeграмотен и на гербер за да мислят че всички симпатизанти на ГЕРБ сме такива и да намразват още повече Борисов или си moдeрaтoрa и участваш в постановката за злепоставянето още повече на ГЕРБ след като те оставят тук за нeчленоразделното ти квичeнe има нещо съмнително.
Коментиран от #18, #30
19:05 27.09.2025
17 Ха ха
До коментар #13 от "Рейчъл Стоянов":Той обича средния си пръст
19:05 27.09.2025
18 Сатана Z
До коментар #16 от "Оня с коня":Не виждате ли че тоя "ПРОМЯНА" е дежурния в момента. Прави се на малoyмeн ,неграмотен и oлигофрeн за да се озлобят още повече хората срещу Борисов и партия ГЕРБ. Изтриват се всички които му отговарят а неговото нечленоразделно квичене стои! Изтритите още повече намразват ГЕРБ и напускат от тук и отиват в истински посетените новинарски сайтове
19:06 27.09.2025
19 Ветеран от протеста
19:07 27.09.2025
20 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #7 от "Със сигурност":И ПРАСЕТАТА ОТ ДПС-НОВО НАЧАЛО СЪЩО.
19:08 27.09.2025
21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "Промяна":КОЙ НАРОД БРЕ ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ПРИ КУПЕНИ И КОНТРАЛИРАНИ ВОТОВЕ ОТ СТРАНА НА ТИКВИТЕ ОТ ГЕРБ-СДС И ПРАСЕТАТА ОТ ДПС -НОВО НАЧАЛО.А ДРУГИТЕ 65-70 ПРОЦЕНТА НЕГЛАСУВАЩИ НА ИЗБОРИ ЗАЩО ГИ ВКЛЮЧВАШ.
19:11 27.09.2025
22 Кабакрадев
До коментар #12 от "Промяна":Аз съм в ГЕПИ,а сега вече и в Ново...то нача..ло,заради милио...ните в сметката ми,ами ти бе,ени...чарска под..лого,защо..........или за стотин.ки за тро...лене....позо.р.
19:12 27.09.2025
23 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "Промяна":РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ СЪС ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ ЛИ ТАЗИ МЪЖКА СЕКРЕТАРКА.
19:13 27.09.2025
24 Последния Софиянец
19:18 27.09.2025
25 Плд
19:20 27.09.2025
26 Сатана Z
19:20 27.09.2025
27 Кръчмаря
19:21 27.09.2025
28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
19:22 27.09.2025
29 Агенция, пик,,
19:23 27.09.2025
30 Промяна
До коментар #16 от "Оня с коня":Що бе! Ази съм си герболяк и си обичъм Бойко? Многу сам грамотно. Бойку не крадец а ръководи нашта група.
19:27 27.09.2025
31 ДългоИме
19:27 27.09.2025
32 Моряка
До коментар #9 от "Стойчо не ти ли":Що да се убиваш заради тези Соросоиди,бе момче.Не е ли по добре да почнем да ги трепем.Исках да кажа да почнем обезпаратизяването.
19:31 27.09.2025