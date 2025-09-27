Новини
България »
Стойчо Стойчев: Има пет центъра на властта

Стойчо Стойчев: Има пет центъра на властта

27 Септември, 2025 18:40 756 32

  • стойчо стоев-
  • власт-
  • център

Ако се абстрахираме от думата "премиер"

Стойчо Стойчев: Има пет центъра на властта - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се намира в период на политическа фрагментация, която продължава от 2021 г. и няма перспективи за решителна победа на нито една от основните политически сили в следващите 4-5 години, заяви политологът доц. Стойчо Стойчев в предаването "Офанзива" по NOVA NEWS.

Според него, реториката на президента Румен Радев ескалира в опит да привлече максимално широк кръг избиратели, предимно от периферията и сред трайно негласуващите българи.

"Стратегията му тук е да тегли максимално широка подкрепа. Очевидно е съветван, че има голяма група трайно негласуващи хора в България, които той е способен да мобилизира, ако създаде партия", коментира Стойчев.

Политологът е критичен към подхода на държавния глава: "Това е популистко говорене, което стига много лесно до избирателите на базата на антиобрази. Той не говори какво трябва да се направи в бъдеще, а какво трябва да се изтрие сега."

По повод изказването на Бойко Борисов, че в страната има "петима премиери", доц. Стойчев отбеляза, че макар метафорично, това твърдение отразява реалността.

"Ако се абстрахираме от думата "премиер" и кажем, че има пет центъра на властта, това е абсолютно релевантно към днешната коалиция. В момента се изисква екипна работа", посочи той.

По отношение на управлението, Стойчев подчерта, че Борисов не е подготвен да контролира правителство като сегашното. "Наистина по-подходящият премиер е Желязков, защото той успява да балансира по начин, по който правителството да върши работа, и той самият да изглежда добре", добави политологът.

Относно бъдещето на "Продължаваме Промяната", доц. Стойчев смята, че лидерският избор в партията в момента няма особено значение. Според него, формацията от самото си създаване функционира чрез множество публични говорители, без ясно изразена централна фигура.

Основният въпрос според политолога остава дали ще се намерят достатъчно мотивирани и убедителни лица, които да ангажират избирателите с конкретни послания и реални политически действия.

Анализирайки социалните процеси, доц. Стойчев изключва възможността за повторение на масовите улични протести от 2020 г. Днес липсват социалните и международните фактори, които тогава катализираха гражданското недоволство – включително пандемичната изолация и глобалната протестна вълна, тръгнала от САЩ, заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    На летището стотици граждани чакат Росен Желязков да му поискат сметка.

    Коментиран от #6, #7, #8

    18:42 27.09.2025

  • 2 ГРАЖДАНИН

    10 0 Отговор
    Радев да прави партия и да отваря Белене , но се притеснявам ,че няма да поеме всичките бандити !!

    18:43 27.09.2025

  • 3 Мутрьо

    9 0 Отговор
    не бил подготвен да контролира правителство като сегашното ? Ами защо направи този "колектив" както сам го нарече тогава ?

    18:45 27.09.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    2 6 Отговор
    Когато излезе закон за ЛУСТРАЦИЯ - тогава нещата ЩЕ се оправят.
    До тогава. - руско блато !

    18:45 27.09.2025

  • 5 Здравейте господин Стойчев

    5 0 Отговор
    В момента с интерес наблюдавам по една национална телевизия предаването на мая Костадинова.....а утре с удоволствие ще превключа предаването на господин Светослав Иванов по една друга телевизия и ще слушам MTV. По същата причина вие не сте ми интересен с вашите слово излияния.

    Коментиран от #9

    18:46 27.09.2025

  • 6 ???

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кофата с кафяво носиш ли си?

    18:46 27.09.2025

  • 7 Със сигурност

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заедно крадливият гербераст Желязков към затвора трябва да поеме целия му кабинет начело с Тиквата Борисов, Слави Трифонов и мазника Зафиров. За няколко месеца изтеглиха огромни парични кредити, които потънаха и ги "няма".

    Коментиран от #10, #12, #20

    18:48 27.09.2025

  • 8 Невероятен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ,, българоубиец ,,. Убийство на всичко национално българско и гордо.

    18:49 27.09.2025

  • 9 Стойчо не ти ли

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Здравейте господин Стойчев":

    е неудобно да те сравняват със Светослав Иванов.
    Аз ще скоча от Аспаруховия мост.

    Коментиран от #32

    18:56 27.09.2025

  • 10 Кабакрадев

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Със сигурност":

    Точно така,потънаха в стомаха на .....знае се на кого...Маг...нита.

    18:57 27.09.2025

  • 11 Промяна

    2 8 Отговор
    Центъра е ЕДИН ГЕРБ и лидер БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ДЪРЖАВНИК НА БЪЛГАРИЯ а вие платени бедни ДОПИСНИЦИ сте малцинство

    18:57 27.09.2025

  • 12 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Със сигурност":

    Не си НАРОДА а НИКОЙ НАРОДА Е ЗАД ЖЕЛЯЗКОВ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ПЛАТЕН МИНИМАЛНО ДРАСКАЧ

    Коментиран от #16, #21, #22, #23

    18:58 27.09.2025

  • 13 Рейчъл Стоянов

    5 0 Отговор
    100йчо, обичай си майката!

    Коментиран от #17

    19:01 27.09.2025

  • 14 Марш Бе

    3 0 Отговор
    Средно пръстче, имащо наглостта да се нарича Доцент!

    19:04 27.09.2025

  • 15 Коко

    2 0 Отговор
    Приказки от хиляда и една нощ.Центъра е в Брюксел а тук са корумпираните нещастници които продават България за няколко чекмеджета евра.

    19:04 27.09.2025

  • 16 Оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Умишлено ли се правиш на нeнoрмалeн и нeграмотен и на гербер за да мислят че всички симпатизанти на ГЕРБ сме такива и да намразват още повече Борисов или си moдeрaтoрa и участваш в постановката за злепоставянето още повече на ГЕРБ след като те оставят тук за нeчленоразделното ти квичeнe има нещо съмнително.

    Коментиран от #18, #30

    19:05 27.09.2025

  • 17 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Рейчъл Стоянов":

    Той обича средния си пръст

    19:05 27.09.2025

  • 18 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Оня с коня":

    Не виждате ли че тоя "ПРОМЯНА" е дежурния в момента. Прави се на малoyмeн ,неграмотен и oлигофрeн за да се озлобят още повече хората срещу Борисов и партия ГЕРБ. Изтриват се всички които му отговарят а неговото нечленоразделно квичене стои! Изтритите още повече намразват ГЕРБ и напускат от тук и отиват в истински посетените новинарски сайтове

    19:06 27.09.2025

  • 19 Ветеран от протеста

    2 1 Отговор
    В тази непосетена малотиражка хибридка ФАКТИ, русофилски платен от митрофанката, дежурния се подвизава под името "ПРОМЯНА" с идеята да покаже че всички привърженици на партия ГЕРБ и на свободния Европейски свят са неграмотни ,умствено изостанали и с диагноза шизофрения за да може малкото посетители тук още повече да презират партия ГЕРБ и цивилизована Европа. Десетки под профила на този "сайт" във фейсбук са разкрили това а и влизанията на този ник съвпадат с хостинга на сайта според аналитичния брояч ГЕМИУС. Дежурния се представя с това име за да покаже какво представляват герберските привърженици. Затова психичното и неграмотно квичене на този ник никога не се изтриват а само на тези които му отговарят. Но от този парцал вече са разкрити навсякъде.

    19:07 27.09.2025

  • 20 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Със сигурност":

    И ПРАСЕТАТА ОТ ДПС-НОВО НАЧАЛО СЪЩО.

    19:08 27.09.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    КОЙ НАРОД БРЕ ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ПРИ КУПЕНИ И КОНТРАЛИРАНИ ВОТОВЕ ОТ СТРАНА НА ТИКВИТЕ ОТ ГЕРБ-СДС И ПРАСЕТАТА ОТ ДПС -НОВО НАЧАЛО.А ДРУГИТЕ 65-70 ПРОЦЕНТА НЕГЛАСУВАЩИ НА ИЗБОРИ ЗАЩО ГИ ВКЛЮЧВАШ.

    19:11 27.09.2025

  • 22 Кабакрадев

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Аз съм в ГЕПИ,а сега вече и в Ново...то нача..ло,заради милио...ните в сметката ми,ами ти бе,ени...чарска под..лого,защо..........или за стотин.ки за тро...лене....позо.р.

    19:12 27.09.2025

  • 23 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ СЪС ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ ЛИ ТАЗИ МЪЖКА СЕКРЕТАРКА.

    19:13 27.09.2025

  • 24 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    И 5те са на отчет и подчинение на калния бункер, само Зеленски ще ни освободи от тази робия!

    19:18 27.09.2025

  • 25 Плд

    1 0 Отговор
    Центровете на властта не са 5, ами поне 5 по 5.

    19:20 27.09.2025

  • 26 Сатана Z

    1 1 Отговор
    До като не се унищожи блатния халифат и ботокса не висне от бащнята така ще у задунайска, от мен да го запомните!

    19:20 27.09.2025

  • 27 Кръчмаря

    2 0 Отговор
    Тази шматка кого залъгва не знам.

    19:21 27.09.2025

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    НО ЦЕЛИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ НА БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ Е БИЛ ПОДЧИНЕН НА АЛКОХОЛНАТА ДЖАМАХИРИЯ, ТАКА Е ОТ ТАКА НАРЕЧЕНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ 1878!

    19:22 27.09.2025

  • 29 Агенция, пик,,

    2 0 Отговор
    Стойчо Отпетте пръста Средния

    19:23 27.09.2025

  • 30 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Оня с коня":

    Що бе! Ази съм си герболяк и си обичъм Бойко? Многу сам грамотно. Бойку не крадец а ръководи нашта група.

    19:27 27.09.2025

  • 31 ДългоИме

    0 0 Отговор
    Стойчо, Стойчо, момче убаво, нищо не казваш ново, а само повтаряш думите на твоя "идеолог" Баце! Стегни се, не бъди подлога и папагал на Бащицата (освен ако не си ги сложил ти в устата Му).

    19:27 27.09.2025

  • 32 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стойчо не ти ли":

    Що да се убиваш заради тези Соросоиди,бе момче.Не е ли по добре да почнем да ги трепем.Исках да кажа да почнем обезпаратизяването.

    19:31 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове