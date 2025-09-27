Новини
Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна

27 Септември, 2025 18:25 698 14

  • благомир коцев-
  • варна-
  • кмет-
  • арест

Станахме свидетели на два напълно неоснователни отвода по делото

Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма документирана от специални разузнавателни средства (СРС) среща между свидетеля по делото срещу Благомир Коцев и бивш заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата, подала сигнала - Пламенка Димитрова. В записите няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна. Това заяви един от защитниците на Благомир Коцев - адвокатНиколай Владимиров, в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов".

"Ще подадем ново искане за преразглеждане на мярката на неотклонение "задържане под стража" на кмета", добави адвокатът.

Според Владимиров, кметът не иска да стъпва в общината, ако мярката му бъде изменена в по-лека, за да не се твърди, че влияе на разследването. Въпреки това, това не означава, че Коцев няма намерение да се върне на поста, когато делото приключи.

"Станахме свидетели на два напълно неоснователни отвода по делото. Няма предвидена такава хипотеза в НПК - да се чувстваш неудобно от общественото мнение и да не свършиш работата, за която ти плащат", заяви защитникът.

Адвокатът разкри, че СРС са били използвани по повод обвиняемите лица и един свидетел - Диан Иванов. Той подчерта, че за пръв път в четвъртото заседание съдът се е позовал на 1-2 изречения от записите, които не касаят Коцев и общинските съветници.

"В началото разследването е било насочено и срещу Иванов", отбеляза Владимиров.

По думите му, няма доказано вземане или даване на суми от страна на Диан Иванов. "Няма данни и за даване на пари на ръка на общинаря Николай Стефанов, които да са стигали до партията ПП през кмета на Варна", подчерта адвокатът.

Той съобщи още, че Диан Иванов вече е действащ адвокат, вписал се е преди дни в колегията във Варна, и е депозирал изрична молба до прокуратурата да бъде разпитан, но това все още не се е случило.

"Не сме разговаряли като адвокати на Коцев с Диан Иванов, но ако можех, бих го призовал", допълни юристът.

Преди седмици стана ясно, че съдът се е позовал и на казаното от строителния бизнесмен Траян Георгиев, който имал среща с Благомир Коцев във връзка с договор за строителство. По думите му, след като му било обяснено, че документите му са изрядни, шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута".

"Срещата не е била само с кмета, присъствали са много на брой общински служители. Георгиев се е записал за приемния ден", разясни адвокатът.

Той обясни, че строителният бизнесмен е искал да построи сграда с голяма площ, но заявленията му са отпреди 5-6 години и никой не му е позволил да го направи.

"Излиза, че булевардът, където иска да се строи, трябва да бъде изместен за сметка на общината. Месец след проведената среща в кметството молба с ултимативен тон е поискано да бъде издаден ПУП, като е следвала заплаха към ДАНС и прокуратурата", поясни Владимиров.

Защитникът коментира и показанията на началника на висшето училище "Никола Й. Вапцаров" във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов, според които бизнесменът Ивайло Маринов е настоявал за подписване на нов договор за доставката на храна, въпреки че школото е имало действащ.

"Тези показания са от самото начало и нямат нищо общо с обвиненията срещу Коцев и общинските съветници", заключи адвокат Владимиров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    5 5 Отговор
    Казва съдът, а не адвокатите които врякат, според за каквото им се плаща!

    18:30 27.09.2025

  • 2 Асааааа

    4 5 Отговор
    Има,има.

    18:33 27.09.2025

  • 3 Коста

    2 4 Отговор
    Манипулирано обществено мнение

    18:35 27.09.2025

  • 4 адвоката

    4 1 Отговор
    на мафията какво твърди няма никакво значение, на тези хора не може да се вярва, ако няма доказателства и вашият клиент е задържан то вие не ставате за адвокат и си търсете друга професия!

    18:52 27.09.2025

  • 5 да бе

    2 0 Отговор
    не може да няма,просто не му дават гласност по някакви причини - не може всики инстанции да потвърдят ареста без нищо, а защото "са купени от Пеевски" - смешно и жалко, по старата маскима - една лъжа повторена 100 пъти става истина

    18:58 27.09.2025

  • 6 Коста

    0 0 Отговор
    Пари на сума под 20 млн евра, получени извън заплата, предлагам да да се въведе закон, според който хората взели и дали да не се пипат. Да се казва Закон за максимално допустимо отклонение на финансовия морал на българският гражданин.

    19:04 27.09.2025

  • 7 Асен

    1 0 Отговор
    Много просто една скалъпена история от Боко и Шиши,

    19:15 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спецназ

    1 0 Отговор
    Направете заседание, ОБОРЕТЕ тезата на Адвоката и осъдете подсъдимия, като сте толкова сигурни!

    ИНАЧЕ за какво държите човека в ареста ако нямате доказателства. От Сатурн ли ще паднат като метеорит??

    Аз ако съм ЦАР на тая Държава в такъв случай,

    като освободя човека ще вкарам Съ.ията не за 3 месеца в ареста ,

    а за 3 ГОДИН у Затворо!

    19:22 27.09.2025

  • 14 ТИМ ви благодарят

    0 0 Отговор
    Ще му е трудно да се оправдае, че е бремен, като Десислава Иванчева ама що па да не се пробва?!
    Те във Варна ги чака поредната ТИМаджийска подложка - да си кмет във Варна е да лобираш за ТИМ!
    Докато не ги изгонят от Константини Елена - няма оправия! Там им е столицата на групировката!

    19:28 27.09.2025

