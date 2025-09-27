Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна

Няма документирана от специални разузнавателни средства (СРС) среща между свидетеля по делото срещу Благомир Коцев и бивш заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата, подала сигнала - Пламенка Димитрова. В записите няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна. Това заяви един от защитниците на Благомир Коцев - адвокатНиколай Владимиров, в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов".

"Ще подадем ново искане за преразглеждане на мярката на неотклонение "задържане под стража" на кмета", добави адвокатът.

Според Владимиров, кметът не иска да стъпва в общината, ако мярката му бъде изменена в по-лека, за да не се твърди, че влияе на разследването. Въпреки това, това не означава, че Коцев няма намерение да се върне на поста, когато делото приключи.

"Станахме свидетели на два напълно неоснователни отвода по делото. Няма предвидена такава хипотеза в НПК - да се чувстваш неудобно от общественото мнение и да не свършиш работата, за която ти плащат", заяви защитникът.

Адвокатът разкри, че СРС са били използвани по повод обвиняемите лица и един свидетел - Диан Иванов. Той подчерта, че за пръв път в четвъртото заседание съдът се е позовал на 1-2 изречения от записите, които не касаят Коцев и общинските съветници.

"В началото разследването е било насочено и срещу Иванов", отбеляза Владимиров.

По думите му, няма доказано вземане или даване на суми от страна на Диан Иванов. "Няма данни и за даване на пари на ръка на общинаря Николай Стефанов, които да са стигали до партията ПП през кмета на Варна", подчерта адвокатът.

Той съобщи още, че Диан Иванов вече е действащ адвокат, вписал се е преди дни в колегията във Варна, и е депозирал изрична молба до прокуратурата да бъде разпитан, но това все още не се е случило.

"Не сме разговаряли като адвокати на Коцев с Диан Иванов, но ако можех, бих го призовал", допълни юристът.

Преди седмици стана ясно, че съдът се е позовал и на казаното от строителния бизнесмен Траян Георгиев, който имал среща с Благомир Коцев във връзка с договор за строителство. По думите му, след като му било обяснено, че документите му са изрядни, шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута".

"Срещата не е била само с кмета, присъствали са много на брой общински служители. Георгиев се е записал за приемния ден", разясни адвокатът.

Той обясни, че строителният бизнесмен е искал да построи сграда с голяма площ, но заявленията му са отпреди 5-6 години и никой не му е позволил да го направи.

"Излиза, че булевардът, където иска да се строи, трябва да бъде изместен за сметка на общината. Месец след проведената среща в кметството молба с ултимативен тон е поискано да бъде издаден ПУП, като е следвала заплаха към ДАНС и прокуратурата", поясни Владимиров.

Защитникът коментира и показанията на началника на висшето училище "Никола Й. Вапцаров" във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов, според които бизнесменът Ивайло Маринов е настоявал за подписване на нов договор за доставката на храна, въпреки че школото е имало действащ.

"Тези показания са от самото начало и нямат нищо общо с обвиненията срещу Коцев и общинските съветници", заключи адвокат Владимиров.