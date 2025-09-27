Новини
Криминален психолог: Румен Радев иска да прилича на младия Бойко Борисов

27 Септември, 2025 19:21 406 18

  • румен радев-
  • президент-
  • психолог-
  • бойко борисов

Експертът коментира напрежението между президента и лидера на ГЕРБ

Криминален психолог: Румен Радев иска да прилича на младия Бойко Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминалният психолог Росен Йорданов коментира напрежението и ожесточените словесни атаки между президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS. Според него хората около Радев целенасочено се опитват да създадат сравнение между двамата, за да утвърдят лидерската позиция на президента.

"Единственото сходство между Радев и Борисов е, че и двамата произхождат от институции, а не от традиционната политика", заяви Йорданов, цитиран от NOVA. Той припомни, че ранният Борисов успя да се наложи като изключително популярен политик, конкурирайки се с имена като Симеон Сакскобургготски, Георги Първанов и Иван Костов, докато Радев никога не е достигал подобно влияние.

Психологът направи ярко сравнение между двамата лидери: "Борисов ми заприличва на майстор на бойните изкуства, който не държи да афишира уменията си, докато Радев изглежда като момче, което е взело 10 тренировки в залата и търси сбиване, но винаги с банда зад гърба си", каза той.

Йорданов отбеляза, че при Борисов се наблюдава отказ от хлапашката арогантност, с която беше познат в миналото. "Радев, от своя страна, на старини се опитва да прилича на младия Борисов", обясни психологът.

Според експерта, президентът Радев проявява аутсайдерско поведение и никога не е демонстрирал ясни лидерски качества. "Той не участва в интервюта, а само прави изявления. Насочен е към маргинализирани групи в обществото и се опитва да стане център за събиране на политически отломки, но не изглежда уверен", подчерта Йорданов. Той добави, че президентът не предлага визия за "добрата България", а говорът му не е подходящ нито за лидер, нито за възрастен човек.

Относно изказванията на Борисов, включително неговата метафора, че България има петима премиери, Йорданов усети "лека досада и желание да се измъкне от едни и същи въпроси по оригинален начин".

Психологът коментира и сблъсъка пред парламента между Делян Пеевски и Асен Василев, който определи като разговор между две деца – "отбора на зубрачите и този на биячите", започнат от "зубрачите". "Тази реторика не е достойна за публично поведение", подчерта той.

За партията "Продължаваме Промяната" Йорданов отбеляза, че те отдавна се опитват да създадат "медиен Франкенщайн", но основният проблем остава въпросът кой морален профил ще приеме като свой лидер.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво г-н Президент!

    10 3 Отговор
    Много добро изказване за пеевско-герберското управление. Нашият президент е гордост за всеки българин. Тиквата Борисов и Пеевски срамят България пред света.

    19:23 27.09.2025

  • 2 Гертруд

    8 4 Отговор
    Тоя съсел да си скъса дипломата!

    19:23 27.09.2025

  • 3 съвет

    10 3 Отговор
    Криминалният психолог да отидие на психиатър!

    19:24 27.09.2025

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 2 Отговор
    Аве не е баш тъй, Бацо иска да прилича на пилота или поне да може да се събере в кабината на самолета или да врътне едно коремно, ама на😉

    19:24 27.09.2025

  • 5 пожелание

    7 2 Отговор
    Този Росен е за доктор Гълъбова , въпреки че е учил за психолог , И е изгонен от МВР поради некадърност !! Да си смени веднага професията ,защото Радев е изчел вагон с книги и е бил военен летец ,а боко е прочел само десет страници от Винету !

    19:25 27.09.2025

  • 6 Надзирател

    5 2 Отговор
    Този го изгонихме поради некадърност. Но много некадърници придобиха страхотно портфолио само защото са работили в затвора.

    19:25 27.09.2025

  • 7 Ами

    4 1 Отговор
    да намери някой от червената номенклатура и да му масажира ушите !

    19:25 27.09.2025

  • 8 Град Симитли

    7 1 Отговор
    Криминален психолог--член на партията на Цветан Цървула!

    19:27 27.09.2025

  • 9 Спецназ

    4 1 Отговор
    Президента може да си направи Партия и
    винаги ще има симпатизианти!
    Защото е военен,
    почтен и говори добре.

    ОБАЧЕ!

    Дали има кинтажа на Боко и Шиши за
    по 100 лева на цигански и турски вот, И НЕ САМО!

    Във Враца и Монтана няма турци и джамии даже,
    ама има по 5000 гласа за ДПС.
    ФАКТ!!!

    19:29 27.09.2025

  • 10 Перо

    4 0 Отговор
    Психопат, не психолог!

    19:29 27.09.2025

  • 11 ГЕБЕРАСТИТЕ

    5 1 Отговор
    Са злобни нещастни хора. Радев ЩЕ ВИ ВИДИ СМЕТКАТА.

    19:30 27.09.2025

  • 12 Сталин

    6 1 Отговор
    Този криминален психолог е за психото

    19:30 27.09.2025

  • 13 Сенсей

    4 1 Отговор
    Младия Борисов означава ли пожарникар или нещо друго?

    19:30 27.09.2025

  • 14 Сандо

    3 0 Отговор
    Абе той и Боко иска да е младия Бойко,стига да не се среща с кмета на Симитли.

    19:30 27.09.2025

  • 15 ДългоИме

    2 0 Отговор
    Маро ма, този "криминален психолог" да не е криминален психопат та ръси такива глупости, а ти му подлагаш "джурнален гръб"?

    19:30 27.09.2025

  • 16 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 0 Отговор
    Иска ама ЧУРКАТА му е много мека и МЕ вдига самолета

    19:36 27.09.2025

  • 17 Питане

    0 0 Отговор
    Какво му хареса на тоя общата ?
    И "първа дама" не е.
    По конституция на тази длъжност сега е неандерталката

    19:36 27.09.2025

  • 18 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 0 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    19:36 27.09.2025

