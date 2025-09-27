Криминален психолог: Румен Радев иска да прилича на младия Бойко Борисов

Криминалният психолог Росен Йорданов коментира напрежението и ожесточените словесни атаки между президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS. Според него хората около Радев целенасочено се опитват да създадат сравнение между двамата, за да утвърдят лидерската позиция на президента.

"Единственото сходство между Радев и Борисов е, че и двамата произхождат от институции, а не от традиционната политика", заяви Йорданов, цитиран от NOVA. Той припомни, че ранният Борисов успя да се наложи като изключително популярен политик, конкурирайки се с имена като Симеон Сакскобургготски, Георги Първанов и Иван Костов, докато Радев никога не е достигал подобно влияние.

Психологът направи ярко сравнение между двамата лидери: "Борисов ми заприличва на майстор на бойните изкуства, който не държи да афишира уменията си, докато Радев изглежда като момче, което е взело 10 тренировки в залата и търси сбиване, но винаги с банда зад гърба си", каза той.

Йорданов отбеляза, че при Борисов се наблюдава отказ от хлапашката арогантност, с която беше познат в миналото. "Радев, от своя страна, на старини се опитва да прилича на младия Борисов", обясни психологът.

Според експерта, президентът Радев проявява аутсайдерско поведение и никога не е демонстрирал ясни лидерски качества. "Той не участва в интервюта, а само прави изявления. Насочен е към маргинализирани групи в обществото и се опитва да стане център за събиране на политически отломки, но не изглежда уверен", подчерта Йорданов. Той добави, че президентът не предлага визия за "добрата България", а говорът му не е подходящ нито за лидер, нито за възрастен човек.

Относно изказванията на Борисов, включително неговата метафора, че България има петима премиери, Йорданов усети "лека досада и желание да се измъкне от едни и същи въпроси по оригинален начин".

Психологът коментира и сблъсъка пред парламента между Делян Пеевски и Асен Василев, който определи като разговор между две деца – "отбора на зубрачите и този на биячите", започнат от "зубрачите". "Тази реторика не е достойна за публично поведение", подчерта той.

За партията "Продължаваме Промяната" Йорданов отбеляза, че те отдавна се опитват да създадат "медиен Франкенщайн", но основният проблем остава въпросът кой морален профил ще приеме като свой лидер.