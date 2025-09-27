Новини
България »
СО обяви: Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“

СО обяви: Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“

27 Септември, 2025 19:43 882 5

  • столична община-
  • декларации-
  • боклук-
  • отпадъци

Национално решение за задължителна промяна обаче все още няма

СО обяви: Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“ - 1
Снимка: СО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за такса „Битови отпадъци“ (ТБО), в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината.

Официалната позиция на Столична община:

  • Подаването на декларации не е задължително;
  • Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;
  • Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на ТБО за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.

От 1 януари 2026 г. държавата предвижда въвеждане на нов принцип за изчисляване на ТБО – по метода „замърсителят плаща“, вместо по данъчна оценка. Национално решение за задължителна промяна обаче все още няма.

Затова в момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани.

Какво следва?

След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса.

Призоваваме жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали на Столична община и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Да се въведе такса : "Симпатизанти на партиини отпадъци".
    За левите отпадъци - максимална !

    19:48 27.09.2025

  • 2 Бончо Бонбонев

    2 0 Отговор
    МНОГО ЧЕСТО ИЗРЯЗВАТ ДЕТАЙЛИ ПО ИЗЛЪЧВАНЕ ЙА НОВИНИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
    КРИЯТ НЯКОЙ НЕЩА.
    ДАЖЕ И ПОЛИТИЦИТЕ ЗАБЛУЖДАВАТ НАСЕЛЕНИЕТО И ГО ЛЪЖАТ ЗА НЯКОЙ НЕЩА.

    20:21 27.09.2025

  • 3 Гертруд

    0 1 Отговор
    Пак ли ще го пишете "анкета с обществено обсъждане"!? Като апокрифното допитване за "синя зона"! Само кауша ще ви пречисти от "задни мисли". Дано да сте държаливи!

    20:30 27.09.2025

  • 4 Читател

    0 0 Отговор
    Защо в декларацията , която е е задължителна се изисква задължително вписването на ЕГН , ако подателят е физическо лице? Кой ще гарантира, че с личните данни не се спекулира и че с тях няма да се извършат злоупотреби дори от длъжностни лица?

    21:06 27.09.2025

  • 5 Читател

    0 0 Отговор
    Защо в декларацията , която е е задължителна се изисква задължително вписването на ЕГН , ако подателят е физическо лице? Кой ще гарантира, че с личните данни не се спекулира и че с тях няма да се извършат злоупотреби дори от длъжностни лица?

    21:07 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове