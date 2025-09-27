Калоян Паргов: Очакваме Радев да подкрепи Йотова, ако тя се кандидатира за президент

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов призова президента Румен Радев да подкрепи Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира за президент. Това заяви социалистът в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA, като направи поредица от критични изявления по ключови теми.

"Както БСП подкрепи Радев преди осем години, очакваме сега той да застане зад Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира. Това ще покаже дали ценим последователността и партньорството", заяви Паргов.

По повод изказването на президента, че Делян Пеевски е "символ на покварата", Паргов коментира, че в политиката винаги се търси символ, който да олицетворява злото, но нарочването на един човек за всички грехове не решава системните проблеми.

"Ако президентът има предвид конкретни партии, нека ги назове. Хората очакват яснота, не намеци", призова зам.-председателят на БСП.

Паргов категорично отхвърли твърденията, че България има "петима премиери".

"Не, премиерът е един. Няма как да имаме петима премиери. Да, имаме коалиция и трима лидери, които се събират на коалиционен съвет, но това не означава, че управлението е без глава", заяви той.

Социалистът призова медиите и обществото да се фокусират върху резултатите, а не върху интригите, като подчерта: "Хората не ги интересува кой е лидерът на срещата. Те искат да знаят дали ще има стабилни цени, дали ще има вода в чешмите и нормални доходи."

Според Паргов предстоящите президентски избори ще бъдат ключови за политическата стабилност.

"През 2016 г. победата на Радев доведе до оставка на тогавашния кабинет. Сега също ще видим дали хората дават вот на доверие на управлението или искат ново начало", посочи той.

Паргов подкрепи тезата на Йотова за необходимостта от стратегически дебат за позицията на България в геополитиката: "България трябва да определи мястото си между Изтока и Запада. Иначе рискуваме да сме просто коридор, през който преминават чужди интереси – без да печелим от това".

По въпроса за руския газ Паргов беше категоричен, че спирането на транзита през България след 2028 г. е вредно за държавата.

"Ние получаваме сериозни приходи от транзитни такси. Това е икономически въпрос, а не геополитическа демонстрация", заяви той и допълни: "Никой не печели, когато режем клона, на който седим. Нека мислим прагматично – тези пари влизат в бюджета и финансират социални дейности."

Паргов подкрепи предложението президентът да няма правомощие да назначава шефовете на службите, като обясни, че е логично правителството да носи отговорност за сигурността.

По темата за водната криза социалистът изтъкна, че водоснабдяването трябва да бъде национален приоритет.

"Не може в XXI век български села и градове да нямат вода. В следващия бюджет трябва да осигурим пари за ремонт на мрежата, иначе кризите ще стават хронични", заключи той.