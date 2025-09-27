Новини
Калоян Паргов: Очакваме Радев да подкрепи Йотова, ако тя се кандидатира за президент

27 Септември, 2025 20:28 405 13

  • калоян паргов-
  • бсп-
  • илияна йотова-
  • президент

През 2016 г. победата на Радев доведе до оставка на тогавашния кабинет

Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов призова президента Румен Радев да подкрепи Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира за президент. Това заяви социалистът в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA, като направи поредица от критични изявления по ключови теми.

"Както БСП подкрепи Радев преди осем години, очакваме сега той да застане зад Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира. Това ще покаже дали ценим последователността и партньорството", заяви Паргов.

По повод изказването на президента, че Делян Пеевски е "символ на покварата", Паргов коментира, че в политиката винаги се търси символ, който да олицетворява злото, но нарочването на един човек за всички грехове не решава системните проблеми.

"Ако президентът има предвид конкретни партии, нека ги назове. Хората очакват яснота, не намеци", призова зам.-председателят на БСП.

Паргов категорично отхвърли твърденията, че България има "петима премиери".

"Не, премиерът е един. Няма как да имаме петима премиери. Да, имаме коалиция и трима лидери, които се събират на коалиционен съвет, но това не означава, че управлението е без глава", заяви той.

Социалистът призова медиите и обществото да се фокусират върху резултатите, а не върху интригите, като подчерта: "Хората не ги интересува кой е лидерът на срещата. Те искат да знаят дали ще има стабилни цени, дали ще има вода в чешмите и нормални доходи."

Според Паргов предстоящите президентски избори ще бъдат ключови за политическата стабилност.

"През 2016 г. победата на Радев доведе до оставка на тогавашния кабинет. Сега също ще видим дали хората дават вот на доверие на управлението или искат ново начало", посочи той.

Паргов подкрепи тезата на Йотова за необходимостта от стратегически дебат за позицията на България в геополитиката: "България трябва да определи мястото си между Изтока и Запада. Иначе рискуваме да сме просто коридор, през който преминават чужди интереси – без да печелим от това".

По въпроса за руския газ Паргов беше категоричен, че спирането на транзита през България след 2028 г. е вредно за държавата.

"Ние получаваме сериозни приходи от транзитни такси. Това е икономически въпрос, а не геополитическа демонстрация", заяви той и допълни: "Никой не печели, когато режем клона, на който седим. Нека мислим прагматично – тези пари влизат в бюджета и финансират социални дейности."

Паргов подкрепи предложението президентът да няма правомощие да назначава шефовете на службите, като обясни, че е логично правителството да носи отговорност за сигурността.

По темата за водната криза социалистът изтъкна, че водоснабдяването трябва да бъде национален приоритет.

"Не може в XXI век български села и градове да нямат вода. В следващия бюджет трябва да осигурим пари за ремонт на мрежата, иначе кризите ще стават хронични", заключи той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    4 1 Отговор
    и като я подкрепи какво?

    20:39 27.09.2025

  • 2 си дзън

    1 2 Отговор
    Йотова няма шанс срещу Костадинов.

    20:40 27.09.2025

  • 3 Помак

    2 4 Отговор
    Ще гласувам за Янаки Стоилов ! Няма по добър от него !

    20:42 27.09.2025

  • 4 ПО ТОЧНО

    3 0 Отговор
    ЙОТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СРАМУВА АКО Я ПОДКРЕОИТЕ вие ОТ УМРЕЛАТА СТОЛЕТНИЦА, ЩОТО ЛЕГНАХТЕ У КОЧИНАТА ПРИ ДВАТА ШОПАРА

    Коментиран от #5

    20:44 27.09.2025

  • 5 Точно!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":

    А мазните и лъжливи депутати и министри от БСП, кого ще подкрепят, а? Навярно сегашните си коалиционни крадливи партньори.

    20:48 27.09.2025

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    Илиана Йотова е най добре, от години взема пари за нищо правене и от години харчи на воля народни пари без никой да й държи сметка. Не казва дали ще се кандидатира за Президент но като наближат Изборите като нищо ще цъфне по Билбордовете издигната от "Инициативен комитет". Тя пък една институция-убежище на безродници. Къде е сега Румен Радев да излезе и да каже, че България не одобрява тази политика на НАТО и Брюксел? Време е за промяна на Конституцията. Трябва да се премахне не нужната длъжност вице президент, трябва свиване щата на президентската институция до трима съветници, една кола и три секретарки. Стига сме плащали милиарди за издръжка на хиляди обслужващи и съветници на крадливите нищоправци в президентството.

    Коментиран от #9

    20:51 27.09.2025

  • 7 Петър Първи

    1 1 Отговор
    Не мисля, че Йотова може да успее в надпреварата за Президент. Тя няма силни черти нито с говоренето, нито с политическото си минало, нито с обаяние. Радев беше непознатия отличник, който липсваше в политическото портфолио и успява с няколко изречения да покаже очаквания интелект в политическата деградирала клика.

    20:55 27.09.2025

  • 9 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Нямат наяждане комунягите ,нямат

    Коментиран от #13

    20:57 27.09.2025

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Ти не подкрепяш ли кандидатът на господаря си пеефски бе, слугинче

    20:58 27.09.2025

  • 11 зла кучка

    0 1 Отговор
    Аз бих подкрепила Даниел Вълчев.Ерудиран,умен,възпитан мъж.Според мен би бил добър президент.

    20:59 27.09.2025

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    И е казано:"Човек предполага,Господ разполага".Затова и Лидерите на всякакви Парламентарно и Непарламентарно представени Партии могат да си Номинират когото си искат,но ще се изпълни БОЖИЯТА ВОЛЯ ,която ще бъде реализирана от БОРИСОВ,т.е. ТОЙ И САМО ТОЙ ще определи кой ще седне в Президентския стол.И ако не от първия път,то на евентуален Балотаж НЯМА КАК най-голямата и мощна партия ГЕРБ да не наложи Кандидата си,ПЛЪТНО ПОДКРЕПЕН от Пеевски!Ами това някакси е предостатъчно срещу разпокъсаната Опозиция,но нека Провалилите се в избора си Гласоподаватели не униват - добрата новина е че ШОУТО Е ГАРАНТИРАНО !:)

    21:01 27.09.2025

  • 13 горски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Апетита идва с яденето.

    21:03 27.09.2025

