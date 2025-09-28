Новини
Ограничават движението на камионите над 12 тона по част от АМ „Тракия“

28 Септември, 2025 07:49, обновена 28 Септември, 2025 06:57 601 3

Апелират се шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост

Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ограничават движението на камионите над 12 тона да е от 14:00 до 19:00 часа в платното в посока София в участъка от Стара Загора до София на АМ „Тракия“ - от 208-и км до км 0, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура", цитирани от dariknews.bg.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 тона няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата. На автомагистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София - от км 0 до 8-и км, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, също се въвежда времена промяна в организацията на движение, с цел по-безопасно придвижване на гражданите.

В петък - 26 септември, от 13:00 до 13:00 часа и в събота - 27 септември ще се обособят две ленти за движение в посока Варна. Трафикът в посока София ще се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

От 13:00 часа в събота - 27 септември, до 12:00 часа в неделя - 28 септември, превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, в което ще бъдат обособени по една лента в посока.

От 12:00 часа в неделя - 28 септември, до 12:00 часа в понеделник - 29 септември, ще има две ленти за движение в посока София на АМ „Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата.

Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, от където ще продължава по магистралата. Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.

Въвеждането на промяната в организацията на движение по двете магистрали е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Апелират се шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700/ 130-20.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Питане

    0 0 Отговор
    А кога ще "затворят" АПИ ???
    Причините са до болка известни

    07:25 28.09.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Твърдо реших да си купя Камион над 12т. и да го ШПОРЯ ЗА КЕФ ама как да стане,като непрекъснато забраняват движението на подобни МПС-та?

    07:27 28.09.2025

  • 3 тАПИ

    0 0 Отговор
    12 тона с товара и шофьора или 12 тона празни?

    08:02 28.09.2025

