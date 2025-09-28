Лена Бориславова разкри защо "отсвири" конгреса на ПП

Лена Бориславова разбули мистерията защо не е на едно от най-важните събития на партията. Отсъствието ѝ породи множество въпроси.
„Последните дни прекарах на обучение редом с вдъхновяващи политици от цяла Европа - част от семейството на АЛДЕ. Затова и не успях да присъствам на общото събрание на ПП.
Заедно с колегите и съветниците от АЛДЕ обсъдихме предизвикателствата и трудностите пред либералната демокрация в съвременния променящ се свят. Шокирах много с разказ за случващото се конкретно в България и политическата репресия на опозицията.
Урокът, че нашата отговорност като политически представители е не само да гледаме голямата картина и големите цели като върховенство на правото, свободата на личността и словото и пр., но да умеем и да “седнем на кухненската маса” и да дадем решения и покажем разбиране и за всекидневните проблеми на своите избиратели: за сметката в магазина, за цената на ново жилище, за сигурността на улицата пред блока…
Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме.
Мисията, че друг няма кой да се пребори за нашите идеи и надежди за промяна.“
Днес делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" ще изберат нов лидер на партията. Резултатите от гласуването ще станат ясни в следобедните часове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛБЖТР КБ КТРБ КЛТРЛКБ ТР БКТЪ КЛНЪТКЛ Н
11:16 28.09.2025
2 Абе
11:16 28.09.2025
3 Р4КТ КБК ТБКТКБК ТЪРНБЛ КЪТКЛН
11:16 28.09.2025
4 Р РТБ ТРБК ТР КБТР КБ КТРК НБЪТР КЛН К
11:16 28.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Р ЛБЖ ТРЛБ КЛРТБКЛТ РКБК ТР КБТЪРКНТЪРН
11:16 28.09.2025
7 свири
11:16 28.09.2025
8 БГК ТБ КТК Б ТБ;ТР;НБ ;5ЪТН;ЪТ Н; ЪТЛ
11:16 28.09.2025
9 ЕРЛ Ж КТРБ КТРК БКРТБ КТРК БНК ЪТРН КБЪ
11:17 28.09.2025
10 ;Б ТРБ; Л;ЪН ЛЪТНЛ ЪТ ЛН ЛЪТН ;ЪТ ЛНЪТ
11:17 28.09.2025
11 РЖБ РТБ ;ТРЛБ ТЛРН БЛЪТРЛ;НЛ ЪТНЛ
11:17 28.09.2025
12 РТ;Б; РТБ;Л ТР;ЛБ; ЛРТ;ЛБН;ЛТРНЛ; ЪТРЛ;
11:17 28.09.2025
13 Сталин
11:17 28.09.2025
14 ЖБ ТРБ Т;ЛБ;ЛТР ЛТЪРЛ;НБЛЪТ НЛ ЪТН Л;Ъ
11:17 28.09.2025
15 рбж т;б; лртб;лрт л;лрътнл;ътлн;ът лнл
11:18 28.09.2025
16 р3к к 4р; лт;лбл;трлбтл рб лнътл;нътл
11:18 28.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гергк ер ер к ер гх лхл р;тх лртл хл ;рт
11:18 28.09.2025
19 Донко
11:18 28.09.2025
20 РЛ Ж КЛРК ТРКБ КТЛРБ КЛТРК ЛБТРК Б КТЪК
11:18 28.09.2025
21 Сталин
11:19 28.09.2025
22 ;ТБ ЛТРЛ БТЪЛ НБ ;ЛЪТ Н;ЪТ ЛН;Л ЪТНЛ; Ъ
11:19 28.09.2025
23 Р ТЛРБЛТРЛ Б ЛТРБ Л;ТРЛ ;БТРЪЛ НЪТЛ НМЛ
11:19 28.09.2025
24 пеев
11:20 28.09.2025
25 Фани
11:20 28.09.2025
26 ВИЖ ТИ!
До коментар #5 от "Сталин":ПЛЕВЕНСКАТА ЦИ.ГАНКА СЕ ПОЯВИ!
Коментиран от #31
11:22 28.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Конгрес
11:25 28.09.2025
30 Коста
11:25 28.09.2025
31 Русофил
До коментар #26 от "ВИЖ ТИ!":Прасето zaхарова е по убава викаш.
11:26 28.09.2025
32 тя тая свири всичко наред🤣🤣🤣
11:26 28.09.2025
33 Бай Ху (By Who)
До коментар #28 от "Mими Кучева🐕🦺":Госпожа Мими, вие не сте Мата Хари.
11:30 28.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Киро
11:35 28.09.2025
36 ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ
11:35 28.09.2025
37 Един не-трол
11:35 28.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Все тая
Коментиран от #42
11:35 28.09.2025
40 Мими Кучева🐕
Коментиран от #43
11:36 28.09.2025
41 Кит
Следващата супер-новина, моля😂😂😂
11:36 28.09.2025
42 Ах Ох
До коментар #39 от "Все тая":На парапета не е удобно, ахахахахахаааа 🤣🖕
11:37 28.09.2025
43 007 лиценз ту кил
До коментар #40 от "Мими Кучева🐕":Но не е депутатка и няма претенции да прави Промяна.
11:39 28.09.2025
44 Дон Балон
11:44 28.09.2025
45 капитан ЪТ
11:48 28.09.2025
46 ПОПОВ
ТИЯ МЕТЛАТА И ДА ГИ НЯМА.ЗАЕДНО.С ТОЯ С ПРЕЗИДЕНТ РАДЕВ БОТШ И ЖЕНА МУ ГЕРБ,ПП ТИЯ С ДЪБАРЯНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ ДПСТА СДСТА МЕТЛАТА. ОТ 30 Г. ПРОБЛЕМНИ
11:51 28.09.2025