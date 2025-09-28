Новини
България »
Лена Бориславова разкри защо "отсвири" конгреса на ПП

Лена Бориславова разкри защо "отсвири" конгреса на ПП

28 Септември, 2025 11:14 1 536 46

  • лена бориславова-
  • пп-
  • конгрес-
  • алде

Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме

Лена Бориславова разкри защо "отсвири" конгреса на ПП - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лена Бориславова разбули мистерията защо не е на едно от най-важните събития на партията. Отсъствието ѝ породи множество въпроси.

„Последните дни прекарах на обучение редом с вдъхновяващи политици от цяла Европа - част от семейството на АЛДЕ. Затова и не успях да присъствам на общото събрание на ПП.

Заедно с колегите и съветниците от АЛДЕ обсъдихме предизвикателствата и трудностите пред либералната демокрация в съвременния променящ се свят. Шокирах много с разказ за случващото се конкретно в България и политическата репресия на опозицията.

Урокът, че нашата отговорност като политически представители е не само да гледаме голямата картина и големите цели като върховенство на правото, свободата на личността и словото и пр., но да умеем и да “седнем на кухненската маса” и да дадем решения и покажем разбиране и за всекидневните проблеми на своите избиратели: за сметката в магазина, за цената на ново жилище, за сигурността на улицата пред блока…

Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме.

Мисията, че друг няма кой да се пребори за нашите идеи и надежди за промяна.“

Днес делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" ще изберат нов лидер на партията. Резултатите от гласуването ще станат ясни в следобедните часове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Абе

    15 3 Отговор
    Била е на парапет в чужбина.

    11:16 28.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 свири

    6 4 Отговор
    ама не бих и го дал

    11:16 28.09.2025

  • 13 Сталин

    12 3 Отговор
    Ленче няма да се плашиш ,ти само се дръж за парапета и всичко ще бъде наред

    11:17 28.09.2025

  • 19 Донко

    2 1 Отговор
    Трябва да има лидери жени за да се стимулира равенството между половете!

    11:18 28.09.2025

  • 24 пеев

    8 3 Отговор
    тя отиде да моли европа да не отпускат пари на българия.Долна парапетка.

    11:20 28.09.2025

  • 25 Фани

    9 2 Отговор
    От свири Конгреса на ПП, защото трябва да свири на Про100 Киро! Струва си, нали!

    11:20 28.09.2025

  • 26 ВИЖ ТИ!

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    ПЛЕВЕНСКАТА ЦИ.ГАНКА СЕ ПОЯВИ!

    Коментиран от #31

    11:22 28.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Конгрес

    6 1 Отговор
    Ама на всички ли отсвири?

    11:25 28.09.2025

  • 30 Коста

    5 0 Отговор
    Отсвирила ги е щото отишла е да свири на Шишко повече пари дава

    11:25 28.09.2025

  • 31 Русофил

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "ВИЖ ТИ!":

    Прасето zaхарова е по убава викаш.

    11:26 28.09.2025

  • 32 тя тая свири всичко наред🤣🤣🤣

    6 1 Отговор
    Една идея по-ориентирана от прословутата Бербок🤣🤣🤣Просто ,Защото не е чувала за градуси...🤣🤣🤣Освен за градисуте във водката...🤣🤣🤣

    11:26 28.09.2025

  • 33 Бай Ху (By Who)

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Госпожа Мими, вие не сте Мата Хари.

    11:30 28.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Киро

    5 0 Отговор
    Мен Лена ме отсвири 14 пъти , яха ме 8 пъти , и ми се навежда 6 пъти !

    11:35 28.09.2025

  • 36 ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ

    2 0 Отговор
    ДОКАТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ СЕ ОСЪЗНАЕ ,ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО НА ИЗБОРИ НЕ ГЛАСУВАТ НЕ ИЗЛЯЗАТ МАСОВО ВЪВ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЕДНОВРЕМЕННО СЕ БЛОКИРАТ БЕЗСРОЧНО ВСИЧКИ ГЛАВНИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ МИТНИЦИ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ ДОКАТО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА НЕ СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ ОТ ТЯХ РЕФЕРЕНДУМ ЗАЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ И СЛЕД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ДА СЕ РАЗПУСНАТ И СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ И ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ДА ОТИДЕ И ДА ГЛАСУВА И ТОГАВА КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НЯМА ДА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ .АКО НЕ ГО СТОРИМЕ ВЕДНАГА НЯМА ДА СЕ ОПРОВИМЕ И БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА.А БЛОКАДИТЕ НА ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ ДА СА СЪС ТЕЖКА ТЕХНИКА ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ ТИРОВЕ И ТЕЖКИ КАМЬОНИ.

    11:35 28.09.2025

  • 37 Един не-трол

    4 1 Отговор
    А разказа ли им как фалшифицира подписи? А за парапета? А как ходихте до Солун с правителствения самолет за вечеря? А за сградата с участието на Асен и Лорер? А за пуделите с пачките и Коцев, в който вие се кълняхте като майка в кьорав син? А колко си добра юристка и колко договори докара на работодателя ти? Всички сте жалки ама такива като мъжът ти, който гледа чуждото бебе направо ме карат да се срамувам от мъжката част на обществото. Няма такъв ........ като него.

    11:35 28.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Все тая

    5 3 Отговор
    Опа,… Ленчето иска да сяда на кухненската маса 🤣палавница ей

    Коментиран от #42

    11:35 28.09.2025

  • 40 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    Мис бикини е най добрата свирачка❤💋😻

    Коментиран от #43

    11:36 28.09.2025

  • 41 Кит

    4 2 Отговор
    Ясно, свирките са били на друг парапет!
    Следващата супер-новина, моля😂😂😂

    11:36 28.09.2025

  • 42 Ах Ох

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Все тая":

    На парапета не е удобно, ахахахахахаааа 🤣🖕

    11:37 28.09.2025

  • 43 007 лиценз ту кил

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мими Кучева🐕":

    Но не е депутатка и няма претенции да прави Промяна.

    11:39 28.09.2025

  • 44 Дон Балон

    1 0 Отговор
    Луд умора няма.

    11:44 28.09.2025

  • 45 капитан ЪТ

    1 0 Отговор
    Мишките бягат кораба потъва спасявайте се с плуване.

    11:48 28.09.2025

  • 46 ПОПОВ

    0 0 Отговор
    КОЙ ГЛАСУВА ОЩЕ ЗА ТИЯ СТАРИ МУЦУНИ?!
    ТИЯ МЕТЛАТА И ДА ГИ НЯМА.ЗАЕДНО.С ТОЯ С ПРЕЗИДЕНТ РАДЕВ БОТШ И ЖЕНА МУ ГЕРБ,ПП ТИЯ С ДЪБАРЯНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ ДПСТА СДСТА МЕТЛАТА. ОТ 30 Г. ПРОБЛЕМНИ

    11:51 28.09.2025

