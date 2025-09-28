Новини
ТИР горя на магистрала "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

ТИР горя на магистрала "Тракия"

28 Септември, 2025 13:14 407 4

  • тир-
  • пожар-
  • ам тракия-
  • магистрала тракия

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област

ТИР горя на магистрала "Тракия" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ТИР гори на автомагистрала „Тракия“ и затруднява движението, съобщиха от АПИ.

Инцидентът е станал на км 225 в посока София. Заради него движението се осъществява само в едната лента.

Ограничава се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента.

Потребители в социалните мрежи коментират, че тирът е изгорял "като факла" на между Нова и Стара Загора.

Меджувременно aгенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ „Тракия“ да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата.

Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно.

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

Припомняме, че в участъка на АМ „Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и км за повишаване на безопасността всеки петък и събота, по време на ремонтните дейности, се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    👏👏👏👏👏
    Аплодисменти, Марче!
    Вече вярно изписваш ТИР❗

    13:17 28.09.2025

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    Господ ви дава знак, че сте грешни!

    13:18 28.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    Сега остава да научиш,
    ЧЕ НЕВСЕКИ камион е ТИР❗
    Ама имаш време 😉

    Коментиран от #4

    13:18 28.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    МИнусчев, чети за да не се излагаш❗
    "ТИР ......Митническа конвенция за международен превоз на стоки с използване на ТИР карнети;
    ТИР камион – камион за международни товарни превози с ТИР карнети.
    Та може камиона да не е ТИР,
    а ТИР да е дори микробус❗

    13:35 28.09.2025

