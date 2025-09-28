В Молдова живее историческа българска диаспора

В Молдова днес се провеждат парламентарни избори, които могат да определят бъдещето на историческата българска диаспора в тази съседна страна. Според последното преброяване от 2024 година, в Молдова живеят малко над 38 хиляди българи, което представлява 1,6 процента от общото население от 2,4 милиона души.

Най-компактните групи българи се намират в Тараклийския район в Южна Молдова, където те съставляват мнозинството от населението. Тези българи са наследници на преселници от българските земи, които са се преселили преди повече от 200 години по време на руско-турските войни.

Град Тараклия се смята за столицата на българите в Молдова и е административен център на Тараклийския район, който обхваща 26 населени места. В повечето от 24-те села и двата града - Тараклия и Твърдица, етническите българи са 66 процента от общото население.

В редица населени места като град Твърдица и селата Кайраклия и Валя Пержей българите са над 90 процента от жителите. Българската общност има статут на национално малцинство и право на двойно гражданство.

Образованието на български език заема важно място в региона. В 10 училища и 10 детски градини в Тараклийския район се изучава български език, като общо почти 3000 ученици - около 80 процента от всички в района - изучават предметите "Български език и литература" и "История и култура на българския народ".

По време на посещението си в Молдова в края на юли премиерът Росен Желязков обяви програма за децата от Тараклия да опознават България. Целта е годишно между 200 и 400 деца, етнически българи, да гостуват в България, за да опознават българските традиции и история.

На 27 юли 2025 година министър-председателите на България и Молдова - Росен Желязков и Дорин Речан - участваха в церемонията по откриване на филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" в Тараклия. Това стана първото висше учебно заведение извън границите на България.

Първата академична година на филиала започна на 1 септември 2025 година с 260 новоприети студенти, сред които и бесарабски българи от Украйна. Интересът към новото учебно заведение е значителен.

Българската телеграфна агенция има свой кореспондент в Тараклия - Ирина Богоева. Националният пресклуб на БТА в Тараклия е открит официално на 5 октомври 2017 година по време на 13-ата Световна среща на българските медии в Кишинев.

На 28 октомври 2022 година официално е открита нова зала на Националния пресклуб на БТА в Тараклия, като на откриването присъства президентът Румен Радев.

В Тараклия има и Младежки мултикултурен център на името на Васил Левски, открит официално на 1 ноември 2023 година от президента на Молдова Мая Санду и вицепрезидента на България Илияна Йотова.

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше на посещение в Тараклия на 19 и 20 септември тази година, където връчи награди от конкурса на Българското национално радио за есе за ученици и студенти от българската диаспора в Молдова и в Украйна. Йотова също така откри 24-ия етнокултурен фестивал "Единство чрез многообразие".

Днешните парламентарни избори в Молдова се провеждат на фона на геополитическо напрежение и ще определят дали страната ще продължи своя европейски път или ще се върне под руско влияние, което директно засяга и бъдещето на българската диаспора там.

