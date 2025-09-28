Новини
Без обществен транспорт са над 200 малки населени места в България

28 Септември, 2025 15:08

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса:

"Това са превози на пътници по дублиращи автобусните линии с леки коли, микробуси или таксита. Превозвачи, които използват личните си автомобили и возят обикновено по цената на билета на автобуса и практически извършват нелоялна конкуренция, защото там няма билети, няма застраховка на пътниците. Посоката е да работим съвместно със съответните органи на Министерството на транспорта, с Министерството на финансите".

Според Дамян Войновски - бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията "Автомобилна администрация", е необходим нов регламент, включително създаването на единен контролен орган:

"Основно контролът на нерегламентираните превози се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но тези превози основно се извършват с бусове 8+1 места, които "Автомобилна администрация" самостоятелно не може да контролира. Необходимо е да иска съдействие на полицията, на "Гранична полиция", за да могат да проверят. Също така, когато има акция, понеже са намесени доста служби, започва да има изтичане на информация и съответно ефективността не е достатъчно добра".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Предложение 2

    13 4 Отговор
    Да криминализираме споделеното пътуване. Ако в колата возиш човек дето не ти е роднина по пряка или сребърна линия, до 10г затвор. А също така да криминализираме и варенето на ракия в домашни условия. Каквото от ЕС ни спуснат като опорки

    Коментиран от #4

    15:11 28.09.2025

  • 2 Много важно

    13 3 Отговор
    Нали сме в клуба наа богатите...

    Коментиран от #13

    15:12 28.09.2025

  • 3 Саде да кажа!

    31 2 Отговор
    Бай-Тошо--,,хубав-лош"...по негово време имаше осигурен държавен транспорт и до най-малкото селце...!

    15:12 28.09.2025

  • 4 Поздравления за бъзикните...!

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Предложение 2":

    Но жалкото е ,че това си е...,,черен" хумор,на гърба на Българският Народ...!

    Коментиран от #7

    15:16 28.09.2025

  • 5 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Не само в малките населени места а и в средно големи общини на ГЕРБ,които са превърнати на съвременен концлагер.

    15:20 28.09.2025

  • 6 Ъъъъъъъъъ

    16 4 Отговор
    "Без обществен транспорт са над 200 малки населени места в България"

    Нали имат банани? За какво им е обществен транспорт?

    В 21-ви век, в държава, която претендира да е в Европа и да въвежда еврото.....

    15:21 28.09.2025

  • 7 Абе бате

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Поздравления за бъзикните...!":

    Ние турците петстотин години ги търпяхме, Ти Сега за една шега...

    15:23 28.09.2025

  • 9 Само да попитам

    2 8 Отговор
    Е за един приятел, питам има ли вътрешни тоалетни в тези села ???

    15:26 28.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    14 4 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ,,, ДЕМОКРАЦИЯТА,,,! ЯЖТЕ БАНАНИТЕ ПО СПИРКИТЕ!ЩЕ РЕВЕТЕ ЗА БАЙ ТОШОВОТО ВРЕМЕ!

    Коментиран от #15

    15:28 28.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много важно":

    ДА ПРАВ СИ!НО..... КАТО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ!

    15:30 28.09.2025

  • 14 Ддд

    8 0 Отговор
    "Обществения превоз. идва два пъти в градът ни, лятото беше винаги с отворени врати защото няма климатик, а зимата парно. Но някои тука ни обяснява че частните таксита или микробуси , били лошо нещо!

    15:33 28.09.2025

  • 15 Ддд

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    По бай ту Тошово време, имаше два автобуса минаващи през село, и на връщане на нашата спирка беше пълен до горе, най много да седиш прав. Нямаше и частни таксита и микробуси. Само тези два автобуса за деня.

    Коментиран от #20

    15:35 28.09.2025

  • 16 Тома

    3 1 Отговор
    А в Африка били 100

    15:48 28.09.2025

  • 17 Хаха

    7 2 Отговор
    На робите не им трябва транспорт, вода, доктори и образование! На робите им дай банани и евроатлантически ценности!

    15:54 28.09.2025

  • 18 Хаха

    4 3 Отговор
    А вожда Винету си строй къща в Иванина за 10 милиона с бункер! Вожде и бункера няма да те спаси, ни теб ни родата!

    15:56 28.09.2025

  • 19 Луд

    4 1 Отговор
    Никои пияница сам не вижда че е пияница.Същото е като държавата бавно я вариха на слаб огън и сега като вече я няма изплуваха отгоре всички липси. Много много липси .

    15:56 28.09.2025

  • 20 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    А СЕГА И ТОЛКОВА НЯМА!

    15:59 28.09.2025

  • 21 Айзомби

    4 0 Отговор
    Че то ако имаше нормален и удобен обществен транспорт , никога нямаше да се качваме по смотаните таратайки.Но като няма избор човек кво да прави.После се чудете по тия забравени села как се качват пияни да карат.

    16:08 28.09.2025

  • 24 Един

    0 0 Отговор
    200 са без, а още колко са с по 1 автобус дневно, което не им върши работа на хората?! Включително общински центрове са така.

    Нека не реват превозвачите, защото тяхната липса на интерес към малките населени места ражда нерегламентираните превози, с които хората се спасяват, а не обратното!

    В цял свят има Убер услуги, само в България не можело, щото превозвачите всичките са на политическа хранилка и никой не трябва да им пречи!

    16:22 28.09.2025

