"Без обществен транспорт са над 200 малки населени места в България"

Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса:
"Това са превози на пътници по дублиращи автобусните линии с леки коли, микробуси или таксита. Превозвачи, които използват личните си автомобили и возят обикновено по цената на билета на автобуса и практически извършват нелоялна конкуренция, защото там няма билети, няма застраховка на пътниците. Посоката е да работим съвместно със съответните органи на Министерството на транспорта, с Министерството на финансите".
Според Дамян Войновски - бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията "Автомобилна администрация", е необходим нов регламент, включително създаването на единен контролен орган:
"Основно контролът на нерегламентираните превози се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но тези превози основно се извършват с бусове 8+1 места, които "Автомобилна администрация" самостоятелно не може да контролира. Необходимо е да иска съдействие на полицията, на "Гранична полиция", за да могат да проверят. Също така, когато има акция, понеже са намесени доста служби, започва да има изтичане на информация и съответно ефективността не е достатъчно добра".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предложение 2
Коментиран от #4
15:11 28.09.2025
2 Много важно
Коментиран от #13
15:12 28.09.2025
3 Саде да кажа!
15:12 28.09.2025
4 Поздравления за бъзикните...!
До коментар #1 от "Предложение 2":Но жалкото е ,че това си е...,,черен" хумор,на гърба на Българският Народ...!
Коментиран от #7
15:16 28.09.2025
5 Сатана Z
15:20 28.09.2025
6 Ъъъъъъъъъ
Нали имат банани? За какво им е обществен транспорт?
В 21-ви век, в държава, която претендира да е в Европа и да въвежда еврото.....
15:21 28.09.2025
7 Абе бате
До коментар #4 от "Поздравления за бъзикните...!":Ние турците петстотин години ги търпяхме, Ти Сега за една шега...
15:23 28.09.2025
9 Само да попитам
15:26 28.09.2025
12 Боруна Лом
Коментиран от #15
15:28 28.09.2025
13 Боруна Лом
До коментар #2 от "Много важно":ДА ПРАВ СИ!НО..... КАТО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ!
15:30 28.09.2025
14 Ддд
15:33 28.09.2025
15 Ддд
До коментар #12 от "Боруна Лом":По бай ту Тошово време, имаше два автобуса минаващи през село, и на връщане на нашата спирка беше пълен до горе, най много да седиш прав. Нямаше и частни таксита и микробуси. Само тези два автобуса за деня.
Коментиран от #20
15:35 28.09.2025
16 Тома
15:48 28.09.2025
17 Хаха
15:54 28.09.2025
18 Хаха
15:56 28.09.2025
19 Луд
15:56 28.09.2025
20 Боруна Лом
До коментар #15 от "Ддд":А СЕГА И ТОЛКОВА НЯМА!
15:59 28.09.2025
21 Айзомби
16:08 28.09.2025
24 Един
Нека не реват превозвачите, защото тяхната липса на интерес към малките населени места ражда нерегламентираните превози, с които хората се спасяват, а не обратното!
В цял свят има Убер услуги, само в България не можело, щото превозвачите всичките са на политическа хранилка и никой не трябва да им пречи!
16:22 28.09.2025