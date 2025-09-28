Петър Витанов: Президентските избори ще бъдат ключови за оформянето на политическия пейзаж

Президентските избори ще бъдат ключови за оформянето на политическия пейзаж. Това зяви пред БНР бившият евродепутат Петър Витанов.

Той определи политическата картина в момента като "трагедия".

"Ефектност, фасада и нищо по същество".

Витанов коментира въпроса за броя на премиерите, които има България.

"Кабинетът, от който се взимат политическите решения и посоката на страната, не е на "Дондуков", а е на площад "Народно събрание". Има двама души, които политически управляват държавата – лидерът на ДПС - Ново начало и председателят на политическа партия ГЕРБ. Фасадната част са хора, които мога да определя като антураж".

Той анализира думите на Румен Радев, че е необходимо "да бъде изградена стена срещу политическата поквара".

"Президентът Радев се обособи като потенциален инструмент за сваляне на правителството".

Днешното управление на БСП пък Витанов определи като "срам за всички, които са имали нещо общо с лявата идея".

"Никога БСП не е изглеждала толкова жалко, тъжно и безперспективно".

Той дори смята, че това е последният път, в който Столетницата ще бъде представена парламентарно.

"Защото се превърна в слугинаж на онези, които взимат решения".

Витанов смята, че горещият картоф на водната криза се хвърля в полето на БСП.

"Когато дойде момент за оставка или парламентарни избори, вината за несправяне с водната криза ще бъде хвърлена изцяло върху БСП.

Няма да бъда изненадан, ако се направи някаква структурна реформа в данъчния модел, който да ощети гражданите и също я лепнат на БСП. Ние сме в една тежка финансово-икономическа ситуация с голям дефицит".

Парламентарно представените опозиционни партии не мечтаят за предсрочни избори, смята още бившият евродепутат.

"Техният резултат няма да бъде по-добър. Интерес биха имали само управляващите и то само при една определена хипотеза. Ако Борисов прецени, че неговата лична и политическа свобода и гъвкавост е застрашена повече от господин Пеевски, отколкото от президента Радев, то тогава той има всички основания да хвърли оставка. Обективно няма никакви причини за предсрочни избори, защото никога ГЕРБ и ДПС няма да имат по-подходяща конфигурация за управление. Но когато цялото управление се крепи на взаимоотношенията на двама души, нищо не се знае".