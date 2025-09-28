Калоян Методиев към Да, България: Не сте опозиция! Крепите правителството!

"Да, България" обявиха, че няма да подкрепят подписката за свалянето на Киселова. Безпринципно, опортюнистично и патетично поведение. Не сте опозиция! Крепите правителството.
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".
Подкрепяте председателя на Борисов и Пеевски, а ходите да ги плюете по медиите. Киселова прикриваше изслушвания, закриваше групи, наруши десетки пъти правилника, затъна в привилегии... Поведението ви е топкова нелогично, че чак шизофренно.
Това, което правите ви определя или като част, или като патерица, на това провалено и фалшиво управление. Украйни-Русии, кордони около ГЕРБ и ДПС, правосъдни реформи, европейски практики, протести явно са дъвки за пред електората ви. Много жалко!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши
Коментиран от #14
18:52 28.09.2025
2 1488
опозираме на всеки дето иска да бутне правителството
18:55 28.09.2025
3 Крепи ,
18:55 28.09.2025
4 Мда
18:57 28.09.2025
5 Джедай
18:58 28.09.2025
6 Часът
18:59 28.09.2025
7 Плевен
Коментиран от #10
19:01 28.09.2025
8 БАЙ СТАВРИ
19:02 28.09.2025
9 Туип
19:04 28.09.2025
10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #7 от "Плевен":АЛТЕРНАТИВА СА САМО ВЪЗРАЖДАНЕ И БЕЗ ТОВА ПРЕДИ ДНИ ТРЕНД ДАВАТ ВЪЗРАЖДАНЕ ВТОРИ СЪС 13.9 ПРОЦЕНТА НИЩО ЧЕ ВИНАГИ ИМ НАМАЛЯТ , А НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ ГИ НЯМА ВЪВ ПРОУЧВАНЕТО.
Коментиран от #16
19:06 28.09.2025
11 ШИШИ СИ ГИ ХРАНИ ДБ
19:07 28.09.2025
12 Е ми прави са
19:11 28.09.2025
13 108
19:12 28.09.2025
14 Мехмед Ма Наф
До коментар #1 от "Шиши":Този пеньоар аз съм го купувал!
19:12 28.09.2025
15 Мда
Коментиран от #22
19:19 28.09.2025
16 Горд пуяк
До коментар #10 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Въздух под налягане излизащ ОТЗАДЯ
19:21 28.09.2025
17 Промяна
Коментиран от #18
19:30 28.09.2025
18 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #17 от "Промяна":КАКВО ПРАВИТЕЛСТВО БРЕ СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НА ГЕРБ-СДС И ДПС-НОВО НАЧАЛО ИПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ. ИНА ПРЕДАТЕЛИТЕ ДУПЕДАВЦИ ОТ БСП-ОЛ И ИТН КОИТО ЗАРАДИ МИНИСТЕРСКСИ КРЕСЛА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА СЕДНАХА ВЪВ СКУТОВЕТЕ НА ТИКВАТА БОРИСОВ И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ САМО НЕ ЗНАМ НЕ СА ЛИ ПОЧНАЛИ ДА ПИЯТ МАЗНО КАФЕ
Коментиран от #20
19:35 28.09.2025
19 оня с коня
19:35 28.09.2025
20 Промяна
До коментар #18 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Искам България да има правителство след 5 години безвремие
19:36 28.09.2025
21 АГАТ а Кристи
19:40 28.09.2025
22 007 /агент/
До коментар #15 от "Мда":СДС е фирма "Ширпотреба" на БКП !
Още ли не си го разбрал след 35 години ???
19:44 28.09.2025
23 ЕДГАР КЕЙСИ
19:48 28.09.2025
24 методиев
20:02 28.09.2025