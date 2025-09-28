Новини
България »
Калоян Методиев към Да, България: Не сте опозиция! Крепите правителството!

28 Септември, 2025 18:51 990 24

  • калоян методиев-
  • да-
  • българия-
  • корупция-
  • управляващи-
  • опозиция

Това, което правите ви определя или като част, или като патерица, на това провалено и фалшиво управление

Калоян Методиев към Да, България: Не сте опозиция! Крепите правителството! - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

"Да, България" обявиха, че няма да подкрепят подписката за свалянето на Киселова. Безпринципно, опортюнистично и патетично поведение. Не сте опозиция! Крепите правителството.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Подкрепяте председателя на Борисов и Пеевски, а ходите да ги плюете по медиите. Киселова прикриваше изслушвания, закриваше групи, наруши десетки пъти правилника, затъна в привилегии... Поведението ви е топкова нелогично, че чак шизофренно.

Това, което правите ви определя или като част, или като патерица, на това провалено и фалшиво управление. Украйни-Русии, кордони около ГЕРБ и ДПС, правосъдни реформи, европейски практики, протести явно са дъвки за пред електората ви. Много жалко!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    9 2 Отговор
    Кокорчо ми седи в скута по пеньоар.

    Коментиран от #14

    18:52 28.09.2025

  • 2 1488

    4 3 Отговор
    мчи туй е опозиция по български
    опозираме на всеки дето иска да бутне правителството

    18:55 28.09.2025

  • 3 Крепи ,

    11 1 Отговор
    както си крепил винаги според интересите си , и се разкарвай ! Неприятен и ненужен !

    18:55 28.09.2025

  • 4 Мда

    6 4 Отговор
    Не само, че го крепят, ами го докараха да власт. Изпрани и препрани !

    18:57 28.09.2025

  • 5 Джедай

    7 6 Отговор
    “Непокорна България” - единствената алтернатива!

    18:58 28.09.2025

  • 6 Часът

    9 4 Отговор
    Тези искат пак в скута. Само Корнелия не седна, а е жена, а тия се изредиха. Предатели и продажни хора

    18:59 28.09.2025

  • 7 Плевен

    4 9 Отговор
    Корнелия и Методиев са алтернативата. Всички други се прегърнаха с мафията. Сега се вижда истината.

    Коментиран от #10

    19:01 28.09.2025

  • 8 БАЙ СТАВРИ

    10 1 Отговор
    ЕМИ ТО И БЕЗ ДА,БЪЛГАРИЯ ГЕРБ -СДС,БСП-ОЛ ИТН И ДПС-НОВО НАЧАЛО СА 131 ДЕПУТАТА И КИСЕЛОВА НЯМА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ БУТНАТА НО ЩЕ СЕ ВИДИ ЧЕ ДА,БЪЛГАРИЯ СЕДЯТ НА ШИШИ ВЪВ СКУТА И ПИЯТ МАЗНО КАФЕ.

    19:02 28.09.2025

  • 9 Туип

    10 0 Отговор
    Крепят го, понеже няма да минат 4% при избори

    19:04 28.09.2025

  • 10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Плевен":

    АЛТЕРНАТИВА СА САМО ВЪЗРАЖДАНЕ И БЕЗ ТОВА ПРЕДИ ДНИ ТРЕНД ДАВАТ ВЪЗРАЖДАНЕ ВТОРИ СЪС 13.9 ПРОЦЕНТА НИЩО ЧЕ ВИНАГИ ИМ НАМАЛЯТ , А НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ ГИ НЯМА ВЪВ ПРОУЧВАНЕТО.

    Коментиран от #16

    19:06 28.09.2025

  • 11 ШИШИ СИ ГИ ХРАНИ ДБ

    8 0 Отговор
    Лапат яко

    19:07 28.09.2025

  • 12 Е ми прави са

    5 2 Отговор
    Не могат да подкрепят всяка тъпа инициатива на партиите-еднодневки.

    19:11 28.09.2025

  • 13 108

    0 3 Отговор
    Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна , Харе Рама, харе Кришна , Харе Рама Харе Кришна ,

    19:12 28.09.2025

  • 14 Мехмед Ма Наф

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши":

    Този пеньоар аз съм го купувал!

    19:12 28.09.2025

  • 15 Мда

    4 1 Отговор
    Бившият кандисат депутат от сдс. Сега статал комунист. Раздава акъл. Калоянчо новият комуняга. Ха ха

    Коментиран от #22

    19:19 28.09.2025

  • 16 Горд пуяк

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Въздух под налягане излизащ ОТЗАДЯ

    19:21 28.09.2025

  • 17 Промяна

    4 5 Отговор
    ДО ГОСПОДИН КАЛОЯН ЗАЩО ПОСТОЯННО СИ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ПРАВИТЕЛСТВО ЗАЩО ИСКАШ ХАОС ЗА БЪЛГАРИЯ КАЛОЯНЕ

    Коментиран от #18

    19:30 28.09.2025

  • 18 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    КАКВО ПРАВИТЕЛСТВО БРЕ СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НА ГЕРБ-СДС И ДПС-НОВО НАЧАЛО ИПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ. ИНА ПРЕДАТЕЛИТЕ ДУПЕДАВЦИ ОТ БСП-ОЛ И ИТН КОИТО ЗАРАДИ МИНИСТЕРСКСИ КРЕСЛА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА СЕДНАХА ВЪВ СКУТОВЕТЕ НА ТИКВАТА БОРИСОВ И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ САМО НЕ ЗНАМ НЕ СА ЛИ ПОЧНАЛИ ДА ПИЯТ МАЗНО КАФЕ

    Коментиран от #20

    19:35 28.09.2025

  • 19 оня с коня

    3 2 Отговор
    Нинова и съпартиецът й Калоян отлично съзнават че нямат и Грам Електорат/за Твърд изобщо не говорим/ и са възприели Стратегията да критикуват всички Партии натискайки ги "надолу",за да останат НЯКАКСИ те - "отгоре".И понеже е казано че "кой за каквото и да ти говори,да знаеш че става дума за Пари",целта на Гладната "Непокорна БГ" е ясна - Нови избори,ДОКОПВАНЕ с Божията воля да заветния 1% и "Усвояване" на заветния Милион лв Държ. Субсидия.Това както казах им е тактиката,но аз на тяхно място бих добавил и Стратегия за по-сигурно- В даден момент преди изборите е желателно ДА КОЛЕНИЧАТ пред Бълг. Избирател,отправяйки Гореща молба към него като перефразират соц. Лозунга "ДругарЕ,дайте да дадем" в "Дайте за да вземем"!

    19:35 28.09.2025

  • 20 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Искам България да има правителство след 5 години безвремие

    19:36 28.09.2025

  • 21 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    На арогантност, безкруполност, безочие и все от този род - събирателната дума е комунист

    19:40 28.09.2025

  • 22 007 /агент/

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мда":

    СДС е фирма "Ширпотреба" на БКП !
    Още ли не си го разбрал след 35 години ???

    19:44 28.09.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    КАЛОЯНЧО , ТЕБЕ ЛИ ДА КРЕПЯТ ИЛИ ........................ БЕZBPEMИЕТО НА МАФИОТСКИТЕ СЛУЖЕБНИ ПР/ВА ......................... НА АЛА - БАЛА МИСТЪР БОТАШ ? ? ? ...................

    19:48 28.09.2025

  • 24 методиев

    0 0 Отговор
    кажи техноимпекс КОГА???

    20:02 28.09.2025

