Арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев влезе в ръководството на "Продължаваме промяната"

28 Септември, 2025 20:31 1 086 39

  • благомир коцев-
  • кмет-
  • варна-
  • продължаме промяната-
  • асен василев

Асен Василев каза, че не е имало друг кандидат за председателското място освен него

Арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев влезе в ръководството на "Продължаваме промяната" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев представи новия Изпълнителен съвет на партията, избран на Общото събрание на формацията. Той каза, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена има трима члена от предишния Изпълнителен съвет и 10 нови попълнения. За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България, каза на брифинг Василев.

В новоизбрания Изпълнителен съвет влизат бившият премиер Николай Денков, арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев и кметът на Благоевград Методи Байкушев. В състава му са още Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова, изброи БТА.

Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на „Продължаваме промяна“, в момента тече избора на този партиен орган, каза Асен Василев в отговор на въпрос. Той каза, че Лена Бориславова също е кандидат за член Националния съвет на партията и предположи, че също ще бъде избрана.

По-рано днес Асен Василев беше избран единодушно за председател на „Продължаваме промяната“. Днес е вторият заключителен ден от Общото събрание на формацията за избор на ръководни органи.

Асен Василев каза, че не е имало друг кандидат за председателското място освен него. Той съобщи, че в Устава на партията е прието, че ще има заместник-председател на партията, излъчен от членовете на Изпълнителния съвет, и утвърден от Национален съвет по предложение на председателя. Василев посочи, че се създава независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

До членовете на новоизбрания Изпълнителен съвет на "Продължаваме промяната" имаше запазено място за арестувания кмет на Варна и надпис "Тук трябваше да седи Благо Коцев". Асен Василев коментира, че прокуратурата нищо не е открила и държи абсолютно без причина и Благо Коцев, и другите политически затворници. И това не го казваме само ние, това вече го казва и Европа, до такава степен, че в момента се спират парите на българските данъкоплатци. Парите от Европа се спират, защото българското правителство си позволява да държи политически затворници, каза лидерът на "Продължаваме промяната".

В отговор на въпрос за вота на недоверие към Министерския съвет, който от "Възраждане" искат да внесат, но не им достигат подписи, Асен Василев каза, че "Продължаваме промяната" ще подкрепят в пленарната зала вота на недоверие, свързан с безводието. В Национален съвет имаме решение за подкрепа в пленарна зала, сега ще имаме нов Национален съвет, който ще бъде избран днес, той ще се събере и ще реши дали бихме дали и подписи за внасянето му, допълни Василев.

Вчера приехме и платформата на "Продължаваме промяната", която ни дава възможност да се фокусираме в пет основни области – конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, образование и здравеопазване, и, не на последно място – справедливост и свобода, каза Василев. По думите му това е посоката, която трябва да зададем, когато България вече е в Шенген и в еврозоната от 1 януари 2026 г.

„Продължаваме промяната“ задава ясен курс към сърцето на Европа за една свободна, богата, просперираща България, където сме горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето, заяви Асен Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сега и за

    9 1 Отговор
    депутат да го изберат...

    Коментиран от #3

    20:31 28.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 13 Отговор
    Аз съм от учредителите на ПП и ме е срам гей да е начело.

    20:32 28.09.2025

  • 3 Денков

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сега и за":

    Благо -президент!

    20:32 28.09.2025

  • 4 Жалки, жалки, та

    14 9 Отговор
    жалки, про менкаджии!❤️😁🤣🤣

    Коментиран от #38

    20:33 28.09.2025

  • 5 Пич

    15 9 Отговор
    Тези от ПП продължават да са удивително тъпи!!! Само това качество имат , но го развиват непрекъснато!!!

    20:35 28.09.2025

  • 6 Аз ако някога гласувам за тези

    15 8 Отговор
    глупци, първо ще си тегля куршум в слепоочието.❤️🇧🇬😁🤣🤣

    20:36 28.09.2025

  • 7 Про менкаджии ❤️🇧🇬😁🤣🤣

    9 8 Отговор
    Българина обича Парите повече от всичко на света и за пари е готов да продаде майка си и баща си и семейството.

    20:41 28.09.2025

  • 8 Хаха

    13 9 Отговор
    Не е случайно, че никой не иска да е начело на ПП. На кого му се качва на потъващ кораб?

    20:42 28.09.2025

  • 9 Хе Хе

    8 8 Отговор
    А Шиши не можаха ли да изберат. От тези едеоти очакват да включат и Янко дългия кренвирш в ръководството си.

    20:42 28.09.2025

  • 10 С.Николов

    6 3 Отговор
    Чисто протоколно и информативно,
    които и да беше излязал на втория тур на изборите за кмет на Варна
    слещу Портних(ГЕРБ) щеше да спечели.

    20:44 28.09.2025

  • 11 Асен Василев пред конгреса на ПП

    8 9 Отговор
    Асен Василев категорично заяви, че ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности!

    Според него увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво, а проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха.

    "Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски.", каза Василев и добави:

    "Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента."

    Василев поясни, че отново са внесли законопроекта, който беше внесен и януари месец.

    "България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например.", смята Асен Василев.

    Респект и пълна подкрепа!
    С вас сме!

    Коментиран от #28

    20:44 28.09.2025

  • 12 Ъхъъъъъ...

    10 8 Отговор
    Коцев влезе в ръководството на "Продължаваме промяната" а утре "Продължаваме промяната" ще влезе в ареста

    20:45 28.09.2025

  • 13 Просто няма такова нещо

    4 6 Отговор
    Изпълнителен съвет на "Продължаваме промяната"!

    20:46 28.09.2025

  • 14 Хахаха

    6 5 Отговор
    Крадливите магарета се надушиха

    20:47 28.09.2025

  • 15 Тая партия

    6 6 Отговор
    Още ли има членове? Не мога да повярвам

    20:47 28.09.2025

  • 16 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    6 5 Отговор
    Народен представител и зам.председател на НС

    Коментиран от #29

    20:48 28.09.2025

  • 17 И нали Николай Денков

    9 4 Отговор
    Уж беше от гражданска квота? Как така сега е в Изпълнителен съвет на партията ? Пълен абсурд ... Незаконно е !

    Коментиран от #23

    20:50 28.09.2025

  • 18 Горски

    3 4 Отговор
    Поредното доказателство ,че територията се управлява от законната мафия. И сега възниква въпросът, само на него ли е оказван натиск, или същите хора са изнудили неверни показания още от Банкова, Петко Дюлгеров, Ярата и сина му? Нека да каже и с какво е заплашван? Че ще му пратят НАП, ще му запорират имотите, ще му опадат зъбите в ареста като на Иванчева, докато тече делото. Таки ще се погрижи, синът му да се запознае с едни неподходящи приятелчета на улицата и да почне да взема едни лоши работи - вместо изпращане за абитуриент ще има изпращане на лечение в Суходол. За мутрокрацията на Гуци и Буци ще се учи в училище. Ще трябва учебен материал за децата. Хубаво е да има и повече имена, конкретни личности да се помни. Когато служители на институции, като КПК (Комисия за противодействие на корупцията), се използват като инструмент за разчистване на политически сметки или за натиск над неудобни хора, това превръща институциите в оръжие, а не в гарант за законност. Твърдението на Иванов, че е бил притискан да даде неверни показания, ако се докаже, е точно такъв пример. Въпреки многократните обещания за съдебна реформа, реални резултати почти няма. Без независима и силна съдебна власт, която да не се влияе от външен натиск, няма как хората да имат доверие, че правдата ще възтържествува

    20:52 28.09.2025

  • 19 Перо

    5 4 Отговор
    Разследването и обвинението на корумпето е от времето, преди да бъде избран и това не му дава никакъв имунитет! Не влиза в списъка на лицата с имунитет! Излишен напън за тежест в ЕС!

    20:53 28.09.2025

  • 20 Атлантенцата се разделиха

    4 4 Отговор
    На меки атлантенца и на още по меки дупееенца. А пък една част направо се пребраха в апартаментите на НАСЕКОМО АД

    20:53 28.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Самоубийство с тъп нож

    7 4 Отговор
    Геийска партия с пе д ал ... начело, че даже мазен пе нд ел!😡🤮😡🤮😡

    20:56 28.09.2025

  • 23 Пълен абсурд е верно

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "И нали Николай Денков":

    Да не си уж член на партията, но да си в изпълнителният съвет на партията... ами то така може и някой от ДПС примерно да го пишат в ръководството като се замисля

    20:57 28.09.2025

  • 24 За много години Благо

    6 4 Отговор
    Корумпето от ареста ли ще ръководи?

    20:59 28.09.2025

  • 25 13 члена...

    6 3 Отговор
    Това е сигурно е цялата "Продължаваме промяната" 1 в ареста и 12 бъдещи арестанти

    21:00 28.09.2025

  • 26 Сборище на шепа идиоти

    4 4 Отговор
    ОЩЕ АРЕСТАНТИ ИМА ЛИ ЗА ПОМИЛВАНЕ??? ПУДЕЛИТЕ РАЗСЛЕДВАНИ!!! КИРЧО ,КОЦЕВ И ЛЕНЧЕТО СА НА НИВО СЪД!!! ЖИВКО ЖЕЛЕВ ЧАКА ДО ЗАВОЯ ОСТАНА ДА СМЕНИТЕ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА!!!""" АРЕСТАНТИ- ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ"""!!!!

    21:01 28.09.2025

  • 27 Тея чуват ли се верно

    5 4 Отговор
    Безпартиен но в "изпълнителният съвет на партия" ? ...

    21:03 28.09.2025

  • 28 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Асен Василев пред конгреса на ПП":

    ТОЛКОВА МНОГО ЛЪЖИ ТУК ДРАСКАЧО КОГО ЛЪЖЕШ БЪЛГАРИТЕ НЕ СА СЛЕПИ

    21:04 28.09.2025

  • 29 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":

    ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ ПИСАЧИ НАДРАСКАЛИ БЕЗУМИЯТА СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #32

    21:05 28.09.2025

  • 30 ПИТАЩ

    1 3 Отговор
    КОЯ ПОЛ.ПСРТИЯ ПОЧНА ДА БУТА СЪБАРЯ ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ В БЪЛГАРИЯ???? МНОГО МЕ ИНТЕРИЗЙВА

    21:06 28.09.2025

  • 31 Гуци Дидо

    2 3 Отговор
    Нема ли да дадат една молитвена почерпка?! Стига с това "Парите ги нема - гласувайте на тъмно!"!

    21:08 28.09.2025

  • 32 Каквасрещу България oлигoфрeн неграмотен

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Това че някой желае затвор за гранд крадците в историята на държавата буда тиквата и свинята не означава че е срещу България!!!

    21:13 28.09.2025

  • 33 Айде

    2 2 Отговор
    Нищо няма да излезе от тука! И тия работят само за властта си! Е, чрез Европа, но това далеч не е достътъчно! Много повече демокрация е необходима на България, но за сега никой не говори за това!

    21:13 28.09.2025

  • 34 А КЪДЕ Е КАКА ЛЕНА

    3 1 Отговор
    Кире парапета е самотен.

    21:24 28.09.2025

  • 35 Марко

    4 1 Отговор
    При председател на ПП, който е доказан финансов мошеник - какво по-нормално от това разследван за корупция да влезе в управлението на партията, която денонощно се бори с кражби и корупция???

    21:24 28.09.2025

  • 36 Инеада

    2 0 Отговор
    да живее Благо - Промяната

    21:28 28.09.2025

  • 37 голем дебил

    2 1 Отговор
    моля ви спешно разрешете евтаназията

    21:32 28.09.2025

  • 38 зла кучка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жалки, жалки, та":

    да,на мен чак ми се реве.Направиха България жалка.Държава създадена през 681г,една от най-старите държави.Гаврата е тотална.

    21:35 28.09.2025

  • 39 Перо

    3 1 Отговор
    Арестът на корумпето не е дело на изпълнителната власт! Джендърията не може да обвинява правителството в съдебни нарушения!

    21:35 28.09.2025

Новини по градове:
