Арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев влезе в ръководството на "Продължаваме промяната"

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев представи новия Изпълнителен съвет на партията, избран на Общото събрание на формацията. Той каза, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена има трима члена от предишния Изпълнителен съвет и 10 нови попълнения. За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България, каза на брифинг Василев.
В новоизбрания Изпълнителен съвет влизат бившият премиер Николай Денков, арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев и кметът на Благоевград Методи Байкушев. В състава му са още Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова, изброи БТА.
Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на „Продължаваме промяна“, в момента тече избора на този партиен орган, каза Асен Василев в отговор на въпрос. Той каза, че Лена Бориславова също е кандидат за член Националния съвет на партията и предположи, че също ще бъде избрана.
По-рано днес Асен Василев беше избран единодушно за председател на „Продължаваме промяната“. Днес е вторият заключителен ден от Общото събрание на формацията за избор на ръководни органи.
Асен Василев каза, че не е имало друг кандидат за председателското място освен него. Той съобщи, че в Устава на партията е прието, че ще има заместник-председател на партията, излъчен от членовете на Изпълнителния съвет, и утвърден от Национален съвет по предложение на председателя. Василев посочи, че се създава независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.
До членовете на новоизбрания Изпълнителен съвет на "Продължаваме промяната" имаше запазено място за арестувания кмет на Варна и надпис "Тук трябваше да седи Благо Коцев". Асен Василев коментира, че прокуратурата нищо не е открила и държи абсолютно без причина и Благо Коцев, и другите политически затворници. И това не го казваме само ние, това вече го казва и Европа, до такава степен, че в момента се спират парите на българските данъкоплатци. Парите от Европа се спират, защото българското правителство си позволява да държи политически затворници, каза лидерът на "Продължаваме промяната".
В отговор на въпрос за вота на недоверие към Министерския съвет, който от "Възраждане" искат да внесат, но не им достигат подписи, Асен Василев каза, че "Продължаваме промяната" ще подкрепят в пленарната зала вота на недоверие, свързан с безводието. В Национален съвет имаме решение за подкрепа в пленарна зала, сега ще имаме нов Национален съвет, който ще бъде избран днес, той ще се събере и ще реши дали бихме дали и подписи за внасянето му, допълни Василев.
Вчера приехме и платформата на "Продължаваме промяната", която ни дава възможност да се фокусираме в пет основни области – конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, образование и здравеопазване, и, не на последно място – справедливост и свобода, каза Василев. По думите му това е посоката, която трябва да зададем, когато България вече е в Шенген и в еврозоната от 1 януари 2026 г.
„Продължаваме промяната“ задава ясен курс към сърцето на Европа за една свободна, богата, просперираща България, където сме горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето, заяви Асен Василев.
До коментар #1 от "Сега и за":Благо -президент!
които и да беше излязал на втория тур на изборите за кмет на Варна
слещу Портних(ГЕРБ) щеше да спечели.
11 Асен Василев пред конгреса на ПП
Според него увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво, а проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха.
"Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски.", каза Василев и добави:
"Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента."
Василев поясни, че отново са внесли законопроекта, който беше внесен и януари месец.
"България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например.", смята Асен Василев.
Респект и пълна подкрепа!
С вас сме!
23 Пълен абсурд е верно
До коментар #17 от "И нали Николай Денков":Да не си уж член на партията, но да си в изпълнителният съвет на партията... ами то така може и някой от ДПС примерно да го пишат в ръководството като се замисля
До коментар #11 от "Асен Василев пред конгреса на ПП":ТОЛКОВА МНОГО ЛЪЖИ ТУК ДРАСКАЧО КОГО ЛЪЖЕШ БЪЛГАРИТЕ НЕ СА СЛЕПИ
До коментар #16 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ ПИСАЧИ НАДРАСКАЛИ БЕЗУМИЯТА СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "Промяна":Това че някой желае затвор за гранд крадците в историята на държавата буда тиквата и свинята не означава че е срещу България!!!
До коментар #4 от "Жалки, жалки, та":да,на мен чак ми се реве.Направиха България жалка.Държава създадена през 681г,една от най-старите държави.Гаврата е тотална.
