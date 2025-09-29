"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата

Столичната "Топлофикация" се очаква да бъде оповести графика за спирането на топлата вода в квартал „Дружба 2“ заради предстоящ ремонт.

Първоначалното спиране на топлата вода ще бъде за срок от 8 дни, вместо обявените от директора на "Топлофикация" 2-3 дни. Това става ясно от съобщение, разлепено във входовете на жилищните сгради в района. В посочения период ще се монтира арматура и ще тече подготовка за ремонтните дейности. Ремонтът ще продължи 90 дни и ще започне този четвъртък.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.