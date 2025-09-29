Новини
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата

29 Септември, 2025 07:48 457 3

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района

"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Столичната "Топлофикация" се очаква да бъде оповести графика за спирането на топлата вода в квартал „Дружба 2“ заради предстоящ ремонт.

Първоначалното спиране на топлата вода ще бъде за срок от 8 дни, вместо обявените от директора на "Топлофикация" 2-3 дни. Това става ясно от съобщение, разлепено във входовете на жилищните сгради в района. В посочения период ще се монтира арматура и ще тече подготовка за ремонтните дейности. Ремонтът ще продължи 90 дни и ще започне този четвъртък.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 "софиянци"

    3 0 Отговор
    трябва да преживеят това което вече се случи в провинцията...... бяха унищожени много тецове и отоплението отдавна е само с ток или дърва

    07:52 29.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ,ЧЕ ЩЕ СЕ ПОДВЪРЗВАТ НОВИТЕ БЛОКОВЕ С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА!

    08:03 29.09.2025

  • 3 Заложници

    1 0 Отговор
    В София и в частност район Искър,сме заложници на ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ.Според мен кметът Терзиев,( ПП) прави проблем на кмета от ГЕРБ за санирането.Беше обявено да започне на 01.08 на бл 304 в Дружба 2.Измислят причини да не започне.Ще се загубят поредните пари от Европа но на кой му пука за над ДВЕСТА СЕМЕЙСТВА.

    08:09 29.09.2025

