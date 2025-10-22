Новини
КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на електроенергия за септември

КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на електроенергия за септември

22 Октомври, 2025 15:38 411 5

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с последните промени в Закона за енергетиката

КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на електроенергия за септември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец септември 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с последните промени в Закона за енергетиката. Той цели да осигури предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е изцяло либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време доставчиците са задължени да купуват електроенергия от борсата на пазарни цени, които през септември са били по-високи от определената базова стойност от 140,03 лв./MWh.

За да се компенсира тази разлика, КЕВР предвижда финансово подпомагане на крайните снабдители чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Средствата се отчитат предварително във фактурите на потребителите. При изчисляването на размера на компенсациите регулаторът прилага механизми за контрол, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата.

Определените компенсации за периода 1–30 септември 2025 г. са както следва:

  • 49,12 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД;
  • 49,55 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;
  • 49,55 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;
  • 49,39 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ ООД.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаберих

    4 0 Отговор
    На изпит по наказателно право.
    - Можете ли да ми кажете, какво е измама?
    - Измама ще е, г-н професоре, ако ме скъсате!
    - Какво искате да кажете? Обяснете!
    - По наказателния кодекс измама извършва този, който се възползва от незнанието на някой, причинявайки му вреда.

    15:45 22.10.2025

  • 2 За кого

    2 0 Отговор
    Пак за фалшивите ТЕЛК-ове ли

    15:48 22.10.2025

  • 3 Мафията краде

    2 0 Отговор
    Алчни шарлатани

    15:48 22.10.2025

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    със една дума тока ще поскъпва ганчо ще блеее

    дано скоро гръмне тоя АЕЦ ,че да затрие тоя продажен ген БЪЛГАРСКИ да се свършват вече мъките на офцете

    15:51 22.10.2025

  • 5 Минувач

    0 0 Отговор
    Такаааа...
    А, защо не напишете и, че заради тези компенсации на домакинствата, срещу България има вече отворена процедура от ЕС и явно ще ни глобяват яко. Това ви е тоя ЕС и тоя наложен либерализиран пазар на електроенергия. И, за да няма масови протести след двойните и тройни сметки за ток, то евро-атлантиците решиха да вземат пари от бюджета и да платят това увеличение. Само, дето според ЕС нямат право!
    Очаквайте другата година двойни и тройни сметки за ток и, ако тогава не се вдигне народа, значи наистина е стадо.
    Голям ЕС - закриват ни се заводите, не се репчим, закриват ни промишлеността и пак не се репчим, вземат ни всичко ценни и ресурсите на концесия, пак не се репчим, не инвестират у нас някакви големи производства, пак не се репчим, вземат ни валутата, за да не можем да се репчим дори и да искаме после.... Но не се и репчим, когато ни налагат всякакви зелени сделки, скъп ток, отказ от евтини ресурси, внос на западни храни на 80% от цялата храна...

    15:54 22.10.2025

