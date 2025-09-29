Новини
България »
Всички градове »
Любомир Дацов: Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината

Любомир Дацов: Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината

29 Септември, 2025 09:34 562 19

  • любомир дацов-
  • проблем-
  • бюджет-
  • следваща година

България върви в „ботушите" на румънците. Не правим нищо по-различно от тях, само че те започнаха през 2018 г., а ние през 2021 г. Дали ще тръгнем по румънския сценарий, зависи от политическите решения, каза членът на Фискалния съвет

Любомир Дацов: Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България върви в „ботушите" на румънците. Не правим нищо по-различно от тях, само че те започнаха през 2018 г., а ние през 2021 г. Дали ще тръгнем по румънския сценарий, зависи от политическите решения. Това каза бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в „Здравей, България”.

"Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината. Държавната план сметка има два стълба. Единият е макроикономически, той балансира нещата. Другият е свързан със заплатите и какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си", каза той.

„Всички анализи показват, че сме на ръба на прегряване на икономиката. Трябва да се влезе с поне с -2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицита”, обясни Дацов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 19 Отговор
    Проблемът е, че не знаеш, по какъв курс ще влезеш в новата година, ама в полунощ на 31-ви декември, Румбата ще го съобщи.

    09:36 29.09.2025

  • 2 провинциалист

    5 0 Отговор
    "България върви в „ботушите" на румънците." - някой да каже на еничарят дацов, че на български казваме "по стъпките на". Не обуваме чужди обувки, ботуши и т.н., защото не е хигиенично.

    09:42 29.09.2025

  • 3 провинциалист

    5 0 Отговор
    "Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда." - коя инфлация? Нали нямаше? И какво означава "прегряване на пазара на труда"? На някой май му е прегряла голямата глава.

    09:43 29.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 абе

    2 0 Отговор
    то вие още колко работи не знаете, ама повтаряте като папагали, еврото та еврото....

    09:46 29.09.2025

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Този само от препиване разбира !!! Главата му се е надула като плондир от злоупотреби с алкохола!!!

    09:46 29.09.2025

  • 7 КИРО ЖЪРТЪ

    3 0 Отговор
    ДАЦОВ. ТИЯ. ЩЕ. НИ. УДАВЯТ. ОКОНЧАТЕЛНО.
    СИЛОВИТЕ. СТРУКТУРИ. СА. УЗАКОНЕНИ.
    ЕЖЕМЕСЕЧНИ. МИЛИОНЕРИ.
    НОВИЯТ. БЮДЖЕТ. ЩЕ. НИ. ЗАКОПАЕ. ОЩЕ. ПОВЕЧЕ. АМА. ТЕ. ОТ. ТАЯ. ТРОЙНА. КОАЛИЦИЯ. ПОД. ВЕЩОТО. РЪКОВОДСТВО. НА
    ГОЛЯМОТО. ДЪРЖАВНОД. ЩЕ. НИ
    МАЙКАТА. РАЗКАРА.
    ЩЕ. ИЗБЯГАТ. ТОЯ. ПЪТ. И. КУЧЕТАТА. ОТ. БЪЛГАРИЯ.

    09:47 29.09.2025

  • 8 Еврошийта е ВИНОВЕН

    1 0 Отговор
    И лобистите на Еврошийта.
    2015 г. 16 милиарда заеми.
    2025 г. 20 милиарда заеми.
    Или от 50 милиарда лева държавни заеми, 36 милиарда лева са на ГЕРБ, СДС ДПС, БКП, ИТН, ДБ кабинети.
    10 милиарда дадени от ЕС за води, вода няма 14 години управление ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП.
    Умишлено фалираха Булгаргаз, заради посредници.
    Унишожихте евтини доставки на ток, вода, газ, петрол.
    Отделно от 50 милиарда заеми, заради които унишожихте Валутен Борд и Лев без Референдум.
    Минус 64 милиарда лева от неизгодни договори, загуби доставки евтини
    евтини газ, петрол, ток, въвеждане еврошийт, лихви по заеми, даден процент злато на ЕЦБ, около десет,.
    От 2020 до 2025 г.
    Увеличиха банкови такси с 200%.
    Увеличиха административни такси с 150%.
    СОС си увеличиха заплатите с 300%.
    Увеличиха бюджетни заплати със 100%.
    Грубо ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ДАННИ за инфлация, дефицит, ценова нестабилност!
    Грубо нарушение на критерии от Маастрихт.
    Безводие. Пожари.
    За десерт, според КС 46% нарушения в 2000 секции.
    Вместо да проверят останалите 9000 секции и касират изборите.
    Те управляват, излъчват кабинети, унищожават Валутен Борд, теглят безобразни заеми с чудовищни лихви.
    Унищожават Референдуми.
    Причиняван Безводие и пожари. Фалират печеливши сектори. Чудовищна инфлация и повишение на цени.
    Насилствена цифровизация, отказ Кеш в КАТ, Паспортна служба, НАП.
    Австрия и Унгария вписаха право на Кеш в Конституцията.
    Накрая в "коалиция на желаещите", без Решение на НС.
    Чудовищно управлени

    09:50 29.09.2025

  • 9 Избиват смотани хора с полицаи

    2 0 Отговор
    Политици избиват Българско население,един вас ще ви убиват!
    Парите не са всичко бе гнусове!

    09:51 29.09.2025

  • 10 жолио

    1 0 Отговор
    Ей лъжец, дето всеки българин те храни и пои докато лъжеш като циганин, какво стана, няма ли да забогатяваме вече??? Нали влизахме в клуба на "богатите" и ще забогатяваме??? С другите лъжци на ГЕРБ и другарчета се спъвахте в телевизиите да лъжете как ще забогатяваме докато излъжете хората. Сега почвате да ни обяснявате че няма да забогатяваме??? Сещаш ли се че като скочат българите и тебе ще те ритат за берекет. Лъжец глупав. Нова година идва и Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин ще разбере че само сте лъгали. Много скоро ще ви питат хората какво става със забогатяването, само че със тоягите ще ви питат.

    09:52 29.09.2025

  • 11 Не Дацов !

    2 0 Отговор
    Не трябва да се свият разходите и НЕ трябва да намалее дефицита”, Точно обратното трябва да е целта. И то спешно преди да влезе в сила електронното евро. Другото е погром за хората и мизерия. И впрочем колко като номинал ще бъдат напечатаните "българските евра" някой ще каже ли най на края? На колко е оценена България ? Със и без онези 8% които ще подарим на ЕЦБ ?

    09:53 29.09.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Проблем на следващия бюджет е Еврото и сриващата се икономика и износ!
    А ти поддържаш и двете, а имаш наглостта да лаеш!

    09:56 29.09.2025

  • 13 Пълна бутафория е

    2 0 Отговор
    Тоя "Фискалния съвет" ..... Абсолютно ненужна структура която допълнително натоварва бюджета

    09:56 29.09.2025

  • 14 Политицигнусове

    1 0 Отговор
    Политици избиват Българско население,един ДЕН вас ще ви убиват!
    Парите не са всичко бе гн-усове!

    09:56 29.09.2025

  • 15 Кажи нещо

    0 0 Отговор
    Колко е прекрасно да фалираш държавата с Еврошийта и унищожаването на Валутен Борд.
    Сега какво ще правите с фалшифицираните данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност.
    Унишожаване Валутен Борд и Лев, без Референдум..
    А идват още 12 милиарда лева от падане праг банки, заради Еврошийт.
    Дадохте ли ДЕСЕТ процента на ЕЦБ от златото.
    3 милиарда евро ще ни струват разходите по въвеждане на Еврошийт.
    Кредиторите протриват Доволно Ръце, Гърция 2.
    МВФ започва мнимателно да наблюдава Безобразията ви.
    В Люксембург е подадена жалба за фалшифицирани критерии от Маастрихт.
    В сивият списък сте по макроикономически показатели.
    Почвай пропагандата за Еврошийта.

    09:57 29.09.2025

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    Ами правителството ще тегли нов дълг десет милиарда!

    09:59 29.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дефицита трябва да е точно

    0 0 Отговор
    Средно-европейският и кредитите, външните и вътрешни държавни заеми трябва да са точно Средно-европейските ! Трябва и двата коефициента да догонят другите пропаднали европейски държави щом ще влизаме в еврозоната и ЕЦБ... И всич на умници не ми се правете там в този Фискален съвет

    10:02 29.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол