Любомир Дацов: Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината

България върви в „ботушите" на румънците. Не правим нищо по-различно от тях, само че те започнаха през 2018 г., а ние през 2021 г. Дали ще тръгнем по румънския сценарий, зависи от политическите решения. Това каза бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в „Здравей, България”.
"Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината. Държавната план сметка има два стълба. Единият е макроикономически, той балансира нещата. Другият е свързан със заплатите и какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си", каза той.
„Всички анализи показват, че сме на ръба на прегряване на икономиката. Трябва да се влезе с поне с -2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицита”, обясни Дацов.
1 честен ционист
09:36 29.09.2025
2 провинциалист
09:42 29.09.2025
3 провинциалист
09:43 29.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 абе
09:46 29.09.2025
6 Пич
09:46 29.09.2025
7 КИРО ЖЪРТЪ
СИЛОВИТЕ. СТРУКТУРИ. СА. УЗАКОНЕНИ.
ЕЖЕМЕСЕЧНИ. МИЛИОНЕРИ.
НОВИЯТ. БЮДЖЕТ. ЩЕ. НИ. ЗАКОПАЕ. ОЩЕ. ПОВЕЧЕ. АМА. ТЕ. ОТ. ТАЯ. ТРОЙНА. КОАЛИЦИЯ. ПОД. ВЕЩОТО. РЪКОВОДСТВО. НА
ГОЛЯМОТО. ДЪРЖАВНОД. ЩЕ. НИ
МАЙКАТА. РАЗКАРА.
ЩЕ. ИЗБЯГАТ. ТОЯ. ПЪТ. И. КУЧЕТАТА. ОТ. БЪЛГАРИЯ.
09:47 29.09.2025
8 Еврошийта е ВИНОВЕН
2015 г. 16 милиарда заеми.
2025 г. 20 милиарда заеми.
Или от 50 милиарда лева държавни заеми, 36 милиарда лева са на ГЕРБ, СДС ДПС, БКП, ИТН, ДБ кабинети.
10 милиарда дадени от ЕС за води, вода няма 14 години управление ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП.
Умишлено фалираха Булгаргаз, заради посредници.
Унишожихте евтини доставки на ток, вода, газ, петрол.
Отделно от 50 милиарда заеми, заради които унишожихте Валутен Борд и Лев без Референдум.
Минус 64 милиарда лева от неизгодни договори, загуби доставки евтини
евтини газ, петрол, ток, въвеждане еврошийт, лихви по заеми, даден процент злато на ЕЦБ, около десет,.
От 2020 до 2025 г.
Увеличиха банкови такси с 200%.
Увеличиха административни такси с 150%.
СОС си увеличиха заплатите с 300%.
Увеличиха бюджетни заплати със 100%.
Грубо ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ДАННИ за инфлация, дефицит, ценова нестабилност!
Грубо нарушение на критерии от Маастрихт.
Безводие. Пожари.
За десерт, според КС 46% нарушения в 2000 секции.
Вместо да проверят останалите 9000 секции и касират изборите.
Те управляват, излъчват кабинети, унищожават Валутен Борд, теглят безобразни заеми с чудовищни лихви.
Унищожават Референдуми.
Причиняван Безводие и пожари. Фалират печеливши сектори. Чудовищна инфлация и повишение на цени.
Насилствена цифровизация, отказ Кеш в КАТ, Паспортна служба, НАП.
Австрия и Унгария вписаха право на Кеш в Конституцията.
Накрая в "коалиция на желаещите", без Решение на НС.
Чудовищно управлени
09:50 29.09.2025
9 Избиват смотани хора с полицаи
Парите не са всичко бе гнусове!
09:51 29.09.2025
10 жолио
09:52 29.09.2025
11 Не Дацов !
09:53 29.09.2025
12 ДрайвингПлежър
А ти поддържаш и двете, а имаш наглостта да лаеш!
09:56 29.09.2025
13 Пълна бутафория е
09:56 29.09.2025
14 Политицигнусове
Парите не са всичко бе гн-усове!
09:56 29.09.2025
15 Кажи нещо
Сега какво ще правите с фалшифицираните данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност.
Унишожаване Валутен Борд и Лев, без Референдум..
А идват още 12 милиарда лева от падане праг банки, заради Еврошийт.
Дадохте ли ДЕСЕТ процента на ЕЦБ от златото.
3 милиарда евро ще ни струват разходите по въвеждане на Еврошийт.
Кредиторите протриват Доволно Ръце, Гърция 2.
МВФ започва мнимателно да наблюдава Безобразията ви.
В Люксембург е подадена жалба за фалшифицирани критерии от Маастрихт.
В сивият списък сте по макроикономически показатели.
Почвай пропагандата за Еврошийта.
09:57 29.09.2025
16 Факт
09:59 29.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 дефицита трябва да е точно
10:02 29.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.