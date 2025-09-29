Новини
България »
Плевен »
Кметът на Плевен: Всичко това, което хората са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищоправене

29 Септември, 2025 10:13 1 734 23

  • кмет-
  • град плевен-
  • водна криза-
  • хора-
  • нищоправене

Водните цикли на градовете не се извършват от общините. Те се финансират от държавата. Там участва и ВиК дружеството, поясни още д-р Валентин Христов

Кметът на Плевен: Всичко това, което хората са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищоправене - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на град Плевен д-р Валентин Христов коментира в ефира на БНТ продължаващата водна криза и как общината се справя с нея.

"До момента това, което направихме, е съгласно мерките, които ни дадоха от МРРБ съгласно с правителството. Те са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Това, което общината прави, е да работи по средносрочните мерки, т.е. тя приоритизира своите проекти, които са към МРРБ и ги подаде към Министерство на финансите и МРРБ за одобрение, които са свързани с ВиК инфраструктурата, с подмяната на ВИК мрежата, която е много остаряла и това води до драстични загуби на вода в града, близо 75-78%. С кратките мерки, които предприехме, всъщност ние спомагаме на ВиК дружеството с техника и с работници", каза д-р Валентин Христов.

Кметът обясни, че проектите за водните цикли на градовете не се правят от общините.

"Водните цикли на градовете не се извършват от общините. Те се финансират от държавата. Там участва и ВиК дружеството. ВиК дружествата могат да участват и в оперативни програми, където се подменят тръбите за чистата вода и канализацията. Плевен е изпуснал два водни цикъла. Последният воден цикъл е 2016 г. Това е от предишните ръководства. Тогава не е направен. Той е бил само частичен. Сменени са мрежи в две села в общината и ремонт на пречиствателната станция в Божурица. След това нищо не е правено. Само ще спомена, че според данни на ВиК, 2011 г. загубите в град Плевен са били 52%. Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищоправене", коментира д-р Валентин Христов.


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 15 Отговор
    Последните три години валежите са над средните а май месец е бил най дъждовният от 10 години.Язовирите ги източиха частните ВЕЦ и Гърция.

    10:20 29.09.2025

  • 2 жедер

    30 2 Отговор
    ГЕРБ мухльо, ти защо още не си си подал оставката??? Какво чакаш, хората да доидат и да те изритат ли??? За какво вземаш заплата, като само си пърдял и си оставил хората дори без вода??? За какво си сложен там??? ГЕРБ калинка некадърна, и срама нямаш и е добре да се махаш още от вчера. Какво само локуми разтягате??? Слава Богу хората вече не търпят на безобразия.

    Коментиран от #10

    10:21 29.09.2025

  • 3 Един

    26 0 Отговор
    Тъй ли? "Дълго време нищоправене"? Е колко дълго тва време и кой е бил на власт през това дълго време - а?! Някви имена на хора и партии ще каже ли кмета или да си фантазираме... последните 20 години кой аджеба управляваше та нищо не е направил и сега изведнъж "НЯКОЙ" се сетил

    Коментиран от #7

    10:21 29.09.2025

  • 4 Пич

    27 2 Отговор
    Първо , кмете , ти нищо не си направил !!! Второ , не съм съвсем прав , защото си изпизажмал за рушвети , за да не "видиш" как ВЕЦ - ове фирми крадат водата и източват язовира !!! Още от преди тебе !!! Цял Плевен вижда от години , само кметовете сте кьорави !!! Вие да не сте в Сахара , та около вас куп язовири да са пълни , а вашият - празен ?! Защо " Искъро " никога не свършва ? Защото софиянци бият директно на паветата !!!

    Коментиран от #23

    10:23 29.09.2025

  • 5 Да,да

    10 2 Отговор
    Кой ми ...а в гащите?!

    10:25 29.09.2025

  • 6 Вие си ги избрахте

    18 2 Отговор
    Лицето БМБ обича да нищоправи.....аз аз аз плюс ценности Атлантически това е резултата

    10:25 29.09.2025

  • 7 честен ционист

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Остави човека на спокойствие бре, не виждаш ли, че е готов да прескочи в отбора на Момчето.

    10:25 29.09.2025

  • 8 селяк

    14 1 Отговор
    Нищоправене некви 30тина години :Д

    10:27 29.09.2025

  • 9 Тодор

    20 2 Отговор
    Този незнам какъв доктор е но прилича на Гербаджийска мутра! От, такъв вода, не чакайте! Тия ги бива да прибират, не да дават!

    10:27 29.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 водопроводчик

    15 2 Отговор
    "ВИК мрежата, която е много остаряла и това води до драстични загуби на вода в града, близо 75-78%."

    Някой да обясни на този невежа, че при такива загуби, Плевен трябва да е наводнен, а сградите пропаднали. Докторе, това е все едно да оперираш някой с перфорирана аорта.

    Коментиран от #13, #21

    10:29 29.09.2025

  • 12 Кажи

    12 2 Отговор
    на другаря ти Мутрьо защо е лапал като ламя и нищо не е правил ! А и ти пък до сега на Луната ли беше ?

    10:30 29.09.2025

  • 13 Пецо

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "водопроводчик":

    Споко. Има достатъчно офце който вярват в това и блеееяят, но си напълно прав в казаното

    10:33 29.09.2025

  • 14 черно на бяло има кой какво е правил и

    4 1 Отговор
    финансирал . такъв е бизнесът . поливането, пожарите , ами с какво . за 2 милярда нова мрежа ясно е че може . а щом трябва държавата да даде , ами да даде . нови армии, нови аецове , нови индустриялни зони . това 2 милярда са дребни пари . за тях 1 година се опява . хората се молят . вземат пример от юса . ако нямаше стачка нямаше да се реши проблемът . да вземе експерти от софия .

    10:34 29.09.2025

  • 15 Име, Фамилия, Адрес

    10 2 Отговор
    И да питам: Ония предишните кметчета и началници ВИК нищоправци, какъв го крепиха от 20 години насам?
    Тя водата не е спряла изведнъж преди 3 м, 6 м или година, нали?
    Всички тия нищоправци неможачи безделници са се занимавали само с далаверки на дребно, но достаъчно за да си осигурят, я петно за строеж, я апартаментче, я количка за него и жена му или нещо подобно...
    И да имитират дейност с назначените от тях калинки...
    Та ще се поинтересува ли там - борд ли е, прокуратура ли, министерство на водите ли - някой мръдна ли си пръста от тези изброени Зеленогорски, Спартански и не се сещам какви още бяха заедно с ВИК началниците, аза тези 20-30 години за строеж и за обновяване инфрастуктура и т.н на ВИК мрежата, освен за кръпки и за аварийни ремонти?

    10:45 29.09.2025

  • 16 миме

    6 1 Отговор
    в едни по цивилизовани времена на социализъм такива като тоя гниеха в белене

    11:01 29.09.2025

  • 17 Тома

    4 1 Отговор
    Този щом е доктор защо не лекува хората ами се е иступал за кмет от шайката

    11:01 29.09.2025

  • 18 ПОПОЕВ

    3 1 Отговор
    90% ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е НОРМАЛНО ДА СА. НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА. А ВЗИМАТ С НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЗА ЛУДО. ЗА ТАКАВА РАБОТА.

    11:03 29.09.2025

  • 19 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Типично по гербарски да се оправдаваме с предишните на поста! Я дайте видеата от кметските дебати да чуем как тоя обещаваше веднага да се заеме с безводието, околовтъстно и задръстванията в града! Явно едното не свършено а най вероятноностаналите неща също. При предния кмет хората бяха с намалено налягане по няколко месеца в годината, а гербара директно врътва кранчето. Пак да гласувате за герп там

    11:08 29.09.2025

  • 20 безпартиен

    1 1 Отговор
    Извадете от архивите на геоложки проучвания направени и запечатани сондажи с голяма дълбочина, гореща вода с високо съдържание на сяра! Правени с преди повече от 50 години! Доказателства за това е наличието на старата турска баня в центъра на града.Там е и Извор с топла вода.Размърдайте се и работете да си заслужите заплатите!

    11:08 29.09.2025

  • 21 Герп боклуци

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "водопроводчик":

    Щеше да е като Венеция там с тия загуби дето ги разправят, ама сами са си виновни, избраха си гербнн сега ше си сърбат попарата

    11:10 29.09.2025

  • 22 Истината

    3 1 Отговор
    А защо не се правят от общините ,като цялата инсфраструктура на ВК е общинска.?!
    Това е направено зада се избяга от пряка отговорност и потъване на средства и загуби на води.
    Общините да си поемат отговорноста за ВК пред хората.
    Да не говорим че при комунизма тези структури за изградени с почти с доброволен труд от населението

    11:17 29.09.2025

  • 23 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Вецове има в цялата страна Спартански е кмет на Плевен 2015 до 2023 гНезнам защо гражданите са мълчали преди за нищоправенето

    11:35 29.09.2025

