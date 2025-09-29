Богдан Милчев: В "Автомобилна администрация" действа организирана група, която изнудва шофьорите на камиони

Това не е инцидент, а е типичен случай от последните месеци в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Там функционира организирана група, която изнудва шофьорите на товарни автомобили и парите се отчитат до екипа на министър Гроздан Караджов.

Това каза пред БНР инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност - организацията, която в отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията съобщи за случай на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Преди дни служители са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство служителите са били задържани.

Той съобщи, че за информациите за нарушения, с които разполагат, са информирали в лични разговори и министъра, и премиера:

"За да се докаже дали това е вярно, или - не, службите трябваше да извършат една операция, с която да ги заловят тези как изнудват и вземат пари, а не да ги арестуват три дни, след като има сигнал - случаят е от четвъртък, а те са арестувани в събота, защото шофьорите са се оплакали в петък, намесило се е и посолството на Великобритания. Понеже случаят става международен, те се принуждават да ги арестуват".

Областните ръководители на ДАИ създават групи, които да се отчитат на тях, а те се отчитат на Министерството на транспорта, посочи още Богдан Милчев и уточни, че тази информация е достигнала и до други неправителствени организации, които също са информирали по различен начин министър Гроздан Караджов и премиера Росен Желязков.