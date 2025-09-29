Богдан Милчев: В "Автомобилна администрация" действа организирана група, която изнудва шофьорите на камиони

Това не е инцидент, а е типичен случай от последните месеци в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Там функционира организирана група, която изнудва шофьорите на товарни автомобили и парите се отчитат до екипа на министър Гроздан Караджов.
Това каза пред БНР инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност - организацията, която в отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията съобщи за случай на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Преди дни служители са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство служителите са били задържани.
Той съобщи, че за информациите за нарушения, с които разполагат, са информирали в лични разговори и министъра, и премиера:
"За да се докаже дали това е вярно, или - не, службите трябваше да извършат една операция, с която да ги заловят тези как изнудват и вземат пари, а не да ги арестуват три дни, след като има сигнал - случаят е от четвъртък, а те са арестувани в събота, защото шофьорите са се оплакали в петък, намесило се е и посолството на Великобритания. Понеже случаят става международен, те се принуждават да ги арестуват".
Областните ръководители на ДАИ създават групи, които да се отчитат на тях, а те се отчитат на Министерството на транспорта, посочи още Богдан Милчев и уточни, че тази информация е достигнала и до други неправителствени организации, които също са информирали по различен начин министър Гроздан Караджов и премиера Росен Желязков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
13:46 29.09.2025
2 оня с коня
13:46 29.09.2025
3 Селянин
Коментиран от #7
13:47 29.09.2025
4 Хаяши, Учи Вадза трябва
13:47 29.09.2025
5 дано скоро гръмне тоя АЕЦ че се нетрае
едни хрантутници са тия от дай същите като уния от кат
препокриват се
колата я регистрирам във кат после ходя на преглед у дай
ай милим хрантутник до хрантутника
13:48 29.09.2025
6 Нищо
13:49 29.09.2025
7 ми много ясно
До коментар #3 от "Селянин":без да платиш няма как да станеш шеф на рекета
13:49 29.09.2025
8 колко още хрантутника ще храним?
автомобилна администрация
КАТ
ай стига с тия чиновници бе съкратете ги
какво работят тия всичките?
13:51 29.09.2025
9 Последния Софиянец
13:52 29.09.2025
10 на мафията !
13:57 29.09.2025
11 Това е обществена тайна!
13:58 29.09.2025
12 Кеефф
14:01 29.09.2025
13 Умирам от смях
14:17 29.09.2025
14 О,чуден
14:18 29.09.2025
15 работил
Всеки един началник, на ниско ръководно ниво, не занимаващ се пряко с контролна дейност, му се събират пари! И си най-големият боклук и некадърник, ако решиш да се опълчиш! Имаш дата, на която трябва да подсигуриш определено число, иначе си аут!
14:25 29.09.2025
16 1234
14:25 29.09.2025