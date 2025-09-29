Новини
Богдан Милчев: В "Автомобилна администрация" действа организирана група, която изнудва шофьорите на камиони

29 Септември, 2025 13:45

А парите се отчитат до екипа на министър Гроздан Караджов, допълни още Милчев

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това не е инцидент, а е типичен случай от последните месеци в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Там функционира организирана група, която изнудва шофьорите на товарни автомобили и парите се отчитат до екипа на министър Гроздан Караджов.

Това каза пред БНР инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност - организацията, която в отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията съобщи за случай на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Преди дни служители са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство служителите са били задържани.

Той съобщи, че за информациите за нарушения, с които разполагат, са информирали в лични разговори и министъра, и премиера:

"За да се докаже дали това е вярно, или - не, службите трябваше да извършат една операция, с която да ги заловят тези как изнудват и вземат пари, а не да ги арестуват три дни, след като има сигнал - случаят е от четвъртък, а те са арестувани в събота, защото шофьорите са се оплакали в петък, намесило се е и посолството на Великобритания. Понеже случаят става международен, те се принуждават да ги арестуват".

Областните ръководители на ДАИ създават групи, които да се отчитат на тях, а те се отчитат на Министерството на транспорта, посочи още Богдан Милчев и уточни, че тази информация е достигнала и до други неправителствени организации, които също са информирали по различен начин министър Гроздан Караджов и премиера Росен Желязков.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    15 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    13:46 29.09.2025

  • 2 оня с коня

    10 5 Отговор
    тоя от както го изгониха като ченге от КАТ и взе много да ги разбира нещата а докато той крадеше си мълчеше

    13:46 29.09.2025

  • 3 Селянин

    15 1 Отговор
    Че какво чудно има. Те не са поискали само на него. Те искат на всеки. Просто само тези са се оплакали. Чух, че за да станеш регионален директор на ДАЙ се дават 100 бона под масата и се избиват за 6 месеца от такса спокойствие за претоварване и тахографи и от процента, който носят инспекторите от рушветите. Толкова за ДАЙ.

    Коментиран от #7

    13:47 29.09.2025

  • 4 Хаяши, Учи Вадза трябва

    5 0 Отговор
    да се построи по някакъв начин?

    13:47 29.09.2025

  • 5 дано скоро гръмне тоя АЕЦ че се нетрае

    11 1 Отговор
    у българия само администраций да искаш

    едни хрантутници са тия от дай същите като уния от кат

    препокриват се

    колата я регистрирам във кат после ходя на преглед у дай

    ай милим хрантутник до хрантутника

    13:48 29.09.2025

  • 6 Нищо

    20 1 Отговор
    неизвестно ! Караджов каза , че с уволнението на двамата бил спрял корупцията ?! Гъбарка се с обществото ни , и не само , както му е удобно ! Оставка !!!

    13:49 29.09.2025

  • 7 ми много ясно

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    без да платиш няма как да станеш шеф на рекета

    13:49 29.09.2025

  • 8 колко още хрантутника ще храним?

    12 1 Отговор
    министерство на транспорта

    автомобилна администрация

    КАТ

    ай стига с тия чиновници бе съкратете ги
    какво работят тия всичките?

    13:51 29.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Бай Гроздан яко краде.

    13:52 29.09.2025

  • 10 на мафията !

    6 0 Отговор
    Всички служители се отчитан на шефовете на агенции ,а те съответно се отчитат на министрите !! Тази територия никога няма да се оправи докато тикви и свине са начело !

    13:57 29.09.2025

  • 11 Това е обществена тайна!

    7 1 Отговор
    От както се помня...

    13:58 29.09.2025

  • 12 Кеефф

    5 1 Отговор
    Камионите са били претоварени. Там са ги минали на мобилния кантар. Поискан е рушвет за да не ги спрат от движение. Шофьорите са отказали и инспекторите са се уплашили да не стане скандал за концерта и са ги пуснали. А Караджов / малкото пеликанчи на Костов/ приказва глупости, не са уволнени, в неплатен отпуск са за 5 дена.

    14:01 29.09.2025

  • 13 Умирам от смях

    3 0 Отговор
    ДАИ = Държавна Агенция за Изнудване. Всъщност цялата "държава" е едно ОПГ. От министър-председателя, през министрите, депутатите, та до чистачките в общината.

    14:17 29.09.2025

  • 14 О,чуден

    1 0 Отговор
    Я, че Ники Николов от Плевен го арестуваха с такова обвинение 2012 година, и още го влачат по съдилищата! Аз си мислех че за толкова време са изловили всички, пък то каква стана...

    14:18 29.09.2025

  • 15 работил

    1 0 Отговор
    А къде не действа?
    Всеки един началник, на ниско ръководно ниво, не занимаващ се пряко с контролна дейност, му се събират пари! И си най-големият боклук и некадърник, ако решиш да се опълчиш! Имаш дата, на която трябва да подсигуриш определено число, иначе си аут!

    14:25 29.09.2025

  • 16 1234

    1 0 Отговор
    За корумпираността на министъра се знае още от едно време, когато беше шеф в БТК. След приватизацията одиторите се бяха видели в чудо от схеми и източване...

    14:25 29.09.2025

