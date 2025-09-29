Новини
„Да, България" пита премиера: Защо още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти?

„Да, България“ пита премиера: Защо още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти?

29 Септември, 2025 13:52

  • сайт-
  • цени-
  • храни

Към настоящия момент два месеца след влизането в сила на закона сайтът https://kolkostruva.bg/ все още не функционира

„Да, България“ пита премиера: Защо още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Да, България“ иска спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти

В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев напомнят на премиера, че през юли беше приет ЗИД на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страница на КЗП.

Към настоящия момент два месеца след влизането в сила на закона сайтът https://kolkostruva.bg/ все още не функционира.

От „Да, България“ настояват премиерът да представи „ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, Комисията за защита на потребителите, Националният статистически институт, Министерство на електронното управление и Информационно обслужване са предприели и ще предприемат за осигуряване на прозрачност на цените на продуктите в потребителската кошница в търговските обекти.“

„Прозрачността на цените, възможността за сравнение и за наблюдаване на тенденции за конкретни стоки, е ключова за периода преди и след въвеждане на еврото с оглед ограничаване на спекулациите във връзка с ръста на цените“, заявяват Божанов и Мирчев и настояват за спешен отговор на поставения въпрос.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Нищо страшно не е станало, просто още не са се уточнили цените.

    Коментиран от #7

    13:53 29.09.2025

  • 2 Хйкхфмнфогл

    4 1 Отговор
    Защото в България само и единствено властимащите КРАДАТ. Друго не правят.

    13:54 29.09.2025

  • 3 голям смях

    3 0 Отговор
    то в българия колко сайтове не работят те само за тоя са се сетили

    в бг то работи само сайта за крадене

    13:56 29.09.2025

  • 4 оня с коня

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    13:56 29.09.2025

  • 5 а магазини за хората

    1 1 Отговор
    къде се бавят.
    или е нова ЛАФКА

    Коментиран от #8

    13:57 29.09.2025

  • 6 всички сайтове ще се оправят като АЕЦа

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    13:57 29.09.2025

  • 7 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Не цените, а курса.

    13:57 29.09.2025

  • 8 голям смях

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "а магазини за хората":

    нар-маг ще възкърсвал

    13:58 29.09.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!
    Гласувайте за Радев.

    14:01 29.09.2025

  • 10 Георги

    1 0 Отговор
    всяка година борят инфлацията с информационен сайт... и всяка година нищо не постигат...

    14:03 29.09.2025

  • 11 д-р цветеслива синигерова-злобната

    1 0 Отговор
    Оставете на мира роската!! Лесно ли се строи хотел при това с водопад?! Изядохте го тоя свестен човек!!

    14:30 29.09.2025

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Няма време за тия незначителни неща. Сега урежда цистерни, че много вода ще му трябва скоро. Това му е най-важно. Приоритет

    14:30 29.09.2025

  • 13 Келепир

    0 0 Отговор
    Ами трудно е да се избере фирма , която да изработи електронен сайт. Това не е никак лесна задача , защото фирмата трябва да предложи най-ниска оферта ,за да може баш чиновниците да вземат някой лев от тази сделка. Те иначе как ще се издържат , да не са луди да работят на една заплата за тази скапана държава. Ако нямат келепир не си мърдат кутрето!

    14:31 29.09.2025

