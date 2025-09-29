„Да, България“ пита премиера: Защо още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти?

„Да, България“ иска спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти

В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев напомнят на премиера, че през юли беше приет ЗИД на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страница на КЗП.

Към настоящия момент два месеца след влизането в сила на закона сайтът https://kolkostruva.bg/ все още не функционира.

От „Да, България“ настояват премиерът да представи „ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, Комисията за защита на потребителите, Националният статистически институт, Министерство на електронното управление и Информационно обслужване са предприели и ще предприемат за осигуряване на прозрачност на цените на продуктите в потребителската кошница в търговските обекти.“

„Прозрачността на цените, възможността за сравнение и за наблюдаване на тенденции за конкретни стоки, е ключова за периода преди и след въвеждане на еврото с оглед ограничаване на спекулациите във връзка с ръста на цените“, заявяват Божанов и Мирчев и настояват за спешен отговор на поставения въпрос.