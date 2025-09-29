Новини
Служители на „Автомобилна администрация“ заплашват със стачка, искат оставка на ръководството

Служители на „Автомобилна администрация" заплашват със стачка, искат оставка на ръководството

29 Септември, 2025 15:48

Според синдикалната организация има прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашват със стачка, искат оставка на ръководството - 1
Мария Атанасова

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви за NOVA председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов.

Според синдикалната организация има прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики.

Позицията идва във връзка с ареста и уволнението на двамата инспектори, взели подкуп от шофьори на техника за шоуто на Роби Уилямс. Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията.

Организацията ще внесе обявление със стачни искания.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 катаджия, митничар и данъчен

    14 0 Отговор
    не протестират !

    15:49 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    3 14 Отговор
    НАТО трябва да вземе на концесия цялата пътна мрежа на България.

    Коментиран от #6, #13

    15:50 29.09.2025

  • 3 Айде хванаха две

    15 0 Отговор
    Самозабравили се корумпета
    И всички други скочиха
    Знам там какви ги вършите
    Ако влязат данъчните 90% ще има да обесняват откъде с тия заплати имат такива коли и къщи
    Всички вън мизерни корумпирани чиновници и бюрократи

    15:51 29.09.2025

  • 4 тия какво точно работят?

    7 0 Отговор
    тия са за закриване бе, какво стачки? народа да ги изрине тия хрантутници

    какво точно работят тия от дай?

    а тия от министерството на транспорта? а КАТ какво работят?

    закривай всички хрантутници , народа изнемогва да ги храни

    15:53 29.09.2025

  • 5 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Ура,другари!

    15:54 29.09.2025

  • 6 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    цялата държава трябва да се вземе на концесия заедно със робите във нея

    15:54 29.09.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    7 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:54 29.09.2025

  • 8 За размисъл

    5 0 Отговор
    Протестиращите какво ще кажат за изнудването на шофьорите на Роби Уилямс????? Протестират, щото не са могли да вземат от изнудването .
    Заплатите им вървят с "процент" -50 за тях и 50 за шефа. Тия дето са честни напуснаха един по един от няколко години.

    15:55 29.09.2025

  • 9 хараре

    2 0 Отговор
    Стачка,че да ги мачка тези в ръководството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ! За дебела пачка.

    15:55 29.09.2025

  • 10 закривай тая държава

    3 0 Отговор
    ДАЙ, КАТ, АПИ министерсво на транспорта и още куп бюрократи всичко е за гонене и на борсата на труда да видят как се изкарват пари със работа а не по цял ден лежачка и да се чудят кого да тормозят за пари

    15:56 29.09.2025

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    само нищо правещи ТЪРТЕЙ храни народа във тая държава

    15:57 29.09.2025

  • 12 ха ха

    1 0 Отговор
    затова ли се държат като полудели ?

    15:59 29.09.2025

  • 13 да де

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    да я подарим лично на урсула

    16:02 29.09.2025

  • 14 Разбирач

    1 0 Отговор
    Тия рушвети са да може Гроздан Караджов да храни "бебетата". Вие да не мислите, че Славчо свали правителството на Петков заради милиардите дето не му ги дадоха да открадне? Не. Заради Македонияяяя

    16:14 29.09.2025

  • 15 Мдялдл

    1 0 Отговор
    Явно тия лапат по малко!!!! Те всички от мвр и даи са за разтрел с техните почерпки дето взимат ,чужденците затова хвърчат кат шумахери . Ма дано им згазят децата и жените та да видим ко ще праат после

    16:14 29.09.2025

  • 16 Оставка

    0 0 Отговор
    на всички криминални служители на мафията ! И да покажат снимки на двамата изнудвачи и разбойници на пътя !

    16:15 29.09.2025

