Служители на „Автомобилна администрация“ заплашват със стачка, искат оставка на ръководството

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви за NOVA председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов.
Според синдикалната организация има прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики.
Позицията идва във връзка с ареста и уволнението на двамата инспектори, взели подкуп от шофьори на техника за шоуто на Роби Уилямс. Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията.
Организацията ще внесе обявление със стачни искания.
