"Автомобилна администрация" протестира за по-високи заплати

Служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ излязоха на протест в Бургас, за да изразят недоволството си от условията на труд и размера на възнагражденията, съобщи БНТ.
Протестиращите настояват за увеличение на основните заплати с 50%, като подчертават, че настоящите възнаграждения не отразяват реалната натовареност и отговорност на работата им.
„Искаме равен труд и равно заплащане. Настояваме за 50% увеличение на заплатите“, каза Милена Димова от „Автомобилна администрация“.
Те настояват и за равни условия, тъй като според тях има неравнопоставеност в системата.
„Защото дадена длъжност примерно от 5 инспектора и петте получават различна заплата. Ето това искаме, изравняване на работните заплати с пряма длъжността“, каза още Димова.
От думите ѝ стана ясно, че има ли недостиг на кадри.
"Работя в ДАИ от 15 години, чувствам се ощетена и подкрепям да имаме равен труд. Не може цялата Бургаска област да бъде поемана само това два екипа от колеги в контрола“, каза Ивелина Видева.
Курсистите са масово стресирани от отношението на тези боклуци, а корупцията е в големи размери.
За да вземеш изпита без да ти създават предпоставки за скъсване трябва да си платиш на боклука, и ако не бъдат взети мерки, може тези да се сблъскат със първия, но не последен случай на насилие и дори и до ликвидация, при сегашните цени на курсовете, и особено на това, че имаш право само на четири явявания на изпит, като направиха така, че последното кормуване е 15 дни преди изпита, а това за Б категория е стресиращо.
10:39 03.12.2025