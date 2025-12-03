Новини
"Автомобилна администрация" протестира за по-високи заплати

3 Декември, 2025 10:29 391 9

  • автомобилна администрация-
  • заплати-
  • протест

Те настояват за увеличение на основните заплати с 50%

"Автомобилна администрация" протестира за по-високи заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ излязоха на протест в Бургас, за да изразят недоволството си от условията на труд и размера на възнагражденията, съобщи БНТ.

Протестиращите настояват за увеличение на основните заплати с 50%, като подчертават, че настоящите възнаграждения не отразяват реалната натовареност и отговорност на работата им.

„Искаме равен труд и равно заплащане. Настояваме за 50% увеличение на заплатите“, каза Милена Димова от „Автомобилна администрация“.

Те настояват и за равни условия, тъй като според тях има неравнопоставеност в системата.

„Защото дадена длъжност примерно от 5 инспектора и петте получават различна заплата. Ето това искаме, изравняване на работните заплати с пряма длъжността“, каза още Димова.

От думите ѝ стана ясно, че има ли недостиг на кадри.

"Работя в ДАИ от 15 години, чувствам се ощетена и подкрепям да имаме равен труд. Не може цялата Бургаска област да бъде поемана само това два екипа от колеги в контрола“, каза Ивелина Видева.


  • 1 Да се закрие

    8 0 Отговор
    Аман от чиновници!

    10:31 03.12.2025

  • 2 Роби Уилямс

    6 0 Отговор
    Що бе малко ли изнудват тираджиите.

    10:32 03.12.2025

  • 3 ООрана държава

    8 0 Отговор
    50%!? Тия нямаше ли да ги закриват, работещите не могат да ви изкарат за заплати, осигуровки и бонусчета

    10:33 03.12.2025

  • 4 Народа

    6 0 Отговор
    Ей колко са нагли тия ми ндили

    10:33 03.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Закривай!

    10:33 03.12.2025

  • 6 Хорейшио

    6 0 Отговор
    Всички знаем прословутата реплика " Ко ши праим сега?" която идва от Катаджиите и тези от ДАИ... ИЗглежда обаче че плячката не разпределя и между тези от администрацията и те стоят гладни. Не е зле началството да въвееде ротационен принцип, така че и тия от канцелариите да могат в определени дни да излизат на пътя да припечелят нещо

    10:34 03.12.2025

  • 7 Българин

    9 0 Отговор
    И тези корумпета и нищоправци искат още,нищо,че заплатите им са около 4000 Хил.и не плащат осигуровки.Държавата на хрантутниците!

    10:34 03.12.2025

  • 8 Медуня

    4 0 Отговор
    наглеци долни...

    10:37 03.12.2025

  • 9 един от народа

    3 0 Отговор
    Изпитващите ДАИджии са корумпирана пасмина, която за пари и точно за това, да бъдат назначени нови боклуци къса масово на изпитите, като сами създават предпоставките за това.
    Курсистите са масово стресирани от отношението на тези боклуци, а корупцията е в големи размери.
    За да вземеш изпита без да ти създават предпоставки за скъсване трябва да си платиш на боклука, и ако не бъдат взети мерки, може тези да се сблъскат със първия, но не последен случай на насилие и дори и до ликвидация, при сегашните цени на курсовете, и особено на това, че имаш право само на четири явявания на изпит, като направиха така, че последното кормуване е 15 дни преди изпита, а това за Б категория е стресиращо.

    10:39 03.12.2025

