Иван Таков: Няма да позволим приватизация на "Топлофикация София"

29 Септември, 2025 16:06 292 4

БСП е гарантът, че това общинско дружество ще остане публична собственост, заяви председателят на групата на социалистите в СОС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да позволим приватизация на общинското дружество "Топлофикация София" ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС в ефира на телевизия Euronews, цитиран от пресцентъра на БСП- София. Той добави, че все още има различни възможности за спасяването на задлъжнялото общинско дружество.

"Настоящото ръководство на "Топлофикация София" е от около 12 месеца. А проблемите на дружеството са трупани в продължение на над 30 години, коментира Иван Таков. Без да оправдавам сегашното ръководство, но чудеса в "Топлофикация София" не могат да се случат".

Иван Таков отбеляза, че общинските съветници от БСП отдавна настояват за модернизация, тъй като това предприятие по друг начин няма как да съществува в настоящата регулаторна рамка. "От много години слушам различни идеи за приватизация на "Топлофикация София". Нека обаче да е ясно - БСП ще бъде гарант, че дружеството ще остане публична собственост", заяви той. Това е изключително важно, тъй като предприятието е от стратегическо значение за националната сигурност. Освен това има и много сериозна социална функция. То осигурява отоплението на над милион души в София".

Председателят на БСП - София припомни, че най-големите си дългове "Топлофикация София" натрупа по време на газовата криза, предизвикана от правителството на Кирил Петков. "Всички помним как неговият кабинет прекрати едностранно договора с "Газпром". Помним също и цената на газа, която тогава надхвърли 300 лв. за мегаватчас, каза Иван Таков. - По същото време в микса на "Топлофикация София" КЕВР признаваше само 90 лв. за мегаватчас. Ножицата между цената, на която "Топлофикация София" купуваше газ, и тази, която КЕВР признаваше, беше огромна. Не беше редно гражданите да бъдат натоварени с покриването на разликата. Така дълговете скочиха рязко и в момента надхвърлят 2 милиарда лева. И за енти път стигаме до момента, в който да мислим как да решаваме този огромен проблем. Модернизацията си остава единственият разумен подход. По предложение на групата на БСП в миналия мандат СОС прие с огромно мнозинство доклад за външен мениджмънт на "Топлофикация София". Това не е приватизация, нито е скрита приватизация, както някои се опитват да го изкарат. Става въпрос за външна компания, която да управлява дружеството, въз основа на детайлно изготвен анализ, и да направи необходимите инвестиции в модернизация, по-точно казано - да изгради така наречената когенерация".

Председателят на групата на социалистите в СОС обясни каква е разликата между концесия и външен мениджмънт на "Топлофикация София". "Концесията означава СОС да подкрепи решение, с което да отдаде за 35 години, например, всички активи на дружеството. И да остави на концесионера да се разпорежда с него, както е разписано в концесионния договор, обясни той. - В случая с външен мениджмънт, активите на дружеството няма да бъдат прехвърляни. Единствено "Топлофикация София" ще бъде управлявана професионално. През миналия мандат бяха започнали първоначални разговори. Но, както често се е случвало, нещата бяха бавени, размотавани, за да дойде края на мандата и нищо да не се случи".

Иван Таков отбеляза, че в момента кметът и администрацията не правят абсолютно нищо по случая с "Топлофикация София". "Трябваше да бъде направен нов анализ, поне Терзиев така ни беше уверил. До момента обаче не виждаме никакво движение. А "Топлофикация София" затъва все по-дълбоко в дългове".


  • 1 гласове от скута

    0 0 Отговор
    вие сте история...... чаооо

    16:10 29.09.2025

  • 2 А грабежите

    0 0 Отговор
    Любезно ги разрешавахте .

    16:10 29.09.2025

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор
    Топлофикация София отдавна е залог на Световната банка.

    16:10 29.09.2025

  • 4 И ся ко

    0 0 Отговор
    Цялата провинция ще плаща на Жълтиоаветниците парното .

    16:15 29.09.2025

