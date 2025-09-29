Стою Стоев: Спекулация е, че Василев се опитва да се освободи от хората около Петков

Спекулация е, че Асен Василев се опитва да се освободи от хората около Кирил Петков.

Това заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев, член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната", като обясни:

"Лично решение е на всеки един от тях да действа по начина, по който го е направил, и да се кандидатира за съответния друг орган. Това са абсолютни спекулации и всички те са напълно ангажирани с каузата на ПП и дават всичко възможно, което могат, за да я защитават. И за Никола Минчев, и за Лена Бориславова са абсолютни спекулации".

Всеки можеше да бъде номиниран и всеки можеше да номинира, но лично решение на всеки е дали да бъде кандидат за някой от органите на партията, или - не, обясни Стоев в отговор на въпрос защо само Асен Василев беше номиниран за председател на ПП.

Стабилно е ядрото от избиратели на ПП, посочи още той в контекста на социологически проучвания, даващи различна тежест на партията в следващо Народно събрание.

Няма алтернатива коалицията ни с "Демократична България", посочи Стоев и коментира:

"Отношенията и координацията между партиите в коалицията до момента ставаше на неформален принцип - с разговори. След изказването на ген. Атанас Атанасов ще обсъдим по какъв начин е най-добре да се координираме - дали с разговори, или със структуриран коалиционен съвет. Това са вътрешно коалиционни неща. Ние винаги сме единни в нашите действия, имаме различни подходи как да ги постигаме, но целите са ни еднакви и това ни държи заедно".

Правителството на Росен Желязков не се справя с безводието, проблемът е от години, но има и много други проблеми, с които този кабинет не се справя, подчерта депутатът от ПП-ДБ и уточни, че затова ПП ще подкрепи вота на недоверие по темата за безводието.

"Това правителство и мнозинството не уважават парламента. Няма кворум, премиерът не се явява на блицконтрол. ... Кворум се осигурява от управляващите, това е основен принцип на парламентаризма. Ще решим дали ще се регистрираме, ако има какво важно да обсъждаме".