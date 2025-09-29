Новини
Стою Стоев: Спекулация е, че Василев се опитва да се освободи от хората около Петков

29 Септември, 2025 16:49 686 12

  • стою стоев-
  • асен василев-
  • кирил петков-
  • пп

И за Никола Минчев, и за Лена Бориславова са абсолютни спекулации

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спекулация е, че Асен Василев се опитва да се освободи от хората около Кирил Петков.

Това заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев, член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната", като обясни:

"Лично решение е на всеки един от тях да действа по начина, по който го е направил, и да се кандидатира за съответния друг орган. Това са абсолютни спекулации и всички те са напълно ангажирани с каузата на ПП и дават всичко възможно, което могат, за да я защитават. И за Никола Минчев, и за Лена Бориславова са абсолютни спекулации".

Всеки можеше да бъде номиниран и всеки можеше да номинира, но лично решение на всеки е дали да бъде кандидат за някой от органите на партията, или - не, обясни Стоев в отговор на въпрос защо само Асен Василев беше номиниран за председател на ПП.

Стабилно е ядрото от избиратели на ПП, посочи още той в контекста на социологически проучвания, даващи различна тежест на партията в следващо Народно събрание.

Няма алтернатива коалицията ни с "Демократична България", посочи Стоев и коментира:

"Отношенията и координацията между партиите в коалицията до момента ставаше на неформален принцип - с разговори. След изказването на ген. Атанас Атанасов ще обсъдим по какъв начин е най-добре да се координираме - дали с разговори, или със структуриран коалиционен съвет. Това са вътрешно коалиционни неща. Ние винаги сме единни в нашите действия, имаме различни подходи как да ги постигаме, но целите са ни еднакви и това ни държи заедно".

Правителството на Росен Желязков не се справя с безводието, проблемът е от години, но има и много други проблеми, с които този кабинет не се справя, подчерта депутатът от ПП-ДБ и уточни, че затова ПП ще подкрепи вота на недоверие по темата за безводието.

"Това правителство и мнозинството не уважават парламента. Няма кворум, премиерът не се явява на блицконтрол. ... Кворум се осигурява от управляващите, това е основен принцип на парламентаризма. Ще решим дали ще се регистрираме, ако има какво важно да обсъждаме".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    8 13 Отговор
    Кирчо е пуснал брадата и мустака като героя на Бен Афлек във филма Арго 2012, и е готов да се укрие в Канадското посолство.

    Коментиран от #4

    16:52 29.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Кой го е грижа? Да прави що ще.

    16:54 29.09.2025

  • 3 Сила

    11 0 Отговор
    Мамин златен той , вижте го бе , бузки бузки ....да го щипкаш цял ден !!! Вижте как е изпънал ризката , сакенцето , как е надиплил гънките на шкембенцето ....каква промяна бе братко , вие сте по калъп бе шишковци нелепи и противни !!!

    16:55 29.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Умното мяза на македонски разбойник.

    16:56 29.09.2025

  • 5 123456

    6 0 Отговор
    ПП = Пълни Подлоги

    16:56 29.09.2025

  • 6 емигрант

    6 0 Отговор
    кирчака с тая брада е заприличал на бен ладен

    16:58 29.09.2025

  • 7 Промяна

    6 0 Отговор
    ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК Е ПЕНЬОАР ХАХАХАХАХАХА НА ДРУЖИНКАТА АУТ СТЕ ПО ПЪТЯ НА НИНОВА СТЕ

    17:00 29.09.2025

  • 8 100

    6 0 Отговор
    100ю май е бягал от часовете по физическо?

    17:06 29.09.2025

  • 9 Сила

    6 0 Отговор
    Баща му на това дебело момченце е председател на надзорния съвет по приватизация , от НДСВ ....КАКВА ПРОМЯНА БЕ ХОРА , КАКВА ....?!? Как , с какви хора ...?!? Такива ли , като това , дебелото пловдивско шишкаво тунеядче ....

    17:06 29.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    НЕКАДЪРНИЦИ С ГОЛЕМИ ДИРНИЦИ!

    17:09 29.09.2025

  • 11 евроатлантик

    2 0 Отговор
    това охранено момченце дали е яло само туршия или е папкало и пържолки и кИфтета в парламентарния стол?

    17:18 29.09.2025

  • 12 Кеефф

    1 0 Отговор
    Ех мъка, на мама прасенцето пак е девета дупка....

    17:26 29.09.2025

