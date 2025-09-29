Инспекторите от ДАИ ползвали Google преводач, за да поискат подкупа от екипа на Роби Уилямс

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг относно задържаните служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), съобщават от dariknews.bg

Николов поясни, че композицията се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, като потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач.

Директорът на СДВР заяви, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните. Открити са 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева, скрити в кутии от цигари. Николов заяви, че до момента не са извършени технически прегледи на превозните средства, които да потвърдят дали те са изправни.

"Това са чисто нови камиони и не би следвало да имат повреди", подчерта той.

Зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че сигнал за престъплението е бил подаден от организатора на концерта. Служителите на ДАИ са задържани за срок до 72 часа, като спрямо тях предстои да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража".

"Предвиденото наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до 10 хиляди лева, лишаване от правото да се заеме определена държавна или обществена длъжност и да се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до 1/2 от имуществото на виновния", каза Петрова.

Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов заяви, че двамата арестувани работят в агенцията от 2012 г., като досега срещу тях не са били подавани сигнали за нарушения.

"Назначена е вътрешна проверка и се надявам да изкореним такива наследствени корупционни стари практики", каза Монов.

Той съобщи, че колите на ИААА разполагат с камери, като записите по случая предстои да бъдат проверени.

Зам.- директорът на ГДБОП старши комисар Димитър Китанов заяви, че за момента няма информация задържаните служители да са част от организирана престъпна група.

По-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори, рекетирали шофьорите, са уволнени, а председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов заяви, че служители на ИААА са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията.