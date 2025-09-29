Новини
Инспекторите от ДАИ ползвали Google преводач, за да поискат подкупа от екипа на Роби Уилямс

29 Септември, 2025 16:36 2 011 64

Служителите на ДАИ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг относно задържаните служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), съобщават от dariknews.bg

Николов поясни, че композицията се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, като потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач.

Директорът на СДВР заяви, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните. Открити са 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева, скрити в кутии от цигари. Николов заяви, че до момента не са извършени технически прегледи на превозните средства, които да потвърдят дали те са изправни.

"Това са чисто нови камиони и не би следвало да имат повреди", подчерта той.

Зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че сигнал за престъплението е бил подаден от организатора на концерта. Служителите на ДАИ са задържани за срок до 72 часа, като спрямо тях предстои да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража".

"Предвиденото наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до 10 хиляди лева, лишаване от правото да се заеме определена държавна или обществена длъжност и да се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до 1/2 от имуществото на виновния", каза Петрова.

Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов заяви, че двамата арестувани работят в агенцията от 2012 г., като досега срещу тях не са били подавани сигнали за нарушения.

"Назначена е вътрешна проверка и се надявам да изкореним такива наследствени корупционни стари практики", каза Монов.

Той съобщи, че колите на ИААА разполагат с камери, като записите по случая предстои да бъдат проверени.

Зам.- директорът на ГДБОП старши комисар Димитър Китанов заяви, че за момента няма информация задържаните служители да са част от организирана престъпна група.

По-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори, рекетирали шофьорите, са уволнени, а председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов заяви, че служители на ИААА са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията.


  • 1 Зевс

    45 1 Отговор
    Интересно ми е тия двамата дали ще пропеят, понеже такива работи не стават без да се отчиташ нагоре по трасето?

    Коментиран от #14

    16:39 29.09.2025

  • 2 Дай ми дай

    24 0 Отговор
    Не пръщят с акъл за това са там, но грубо по 80-90 тира на ден се пада на седянка да проверяват. От там 70-80 директно са свикнали да им плащат заради "товара".

    16:40 29.09.2025

  • 3 Още

    25 2 Отговор
    от соца "Църна маца" беше ДС , милиционерско и бандитско сборище и скривалище ! А изнудвачите рекетьори са си ръце на мафията !

    16:40 29.09.2025

  • 4 Сила

    34 0 Отговор
    43 000 евро !!!???!!! У двама цървули ....представете си какво става по нагоре ....а тия двамата са последната дупка на кавала , най низшата прослойка , най бедните ....???!!!??? 43 000 са намерили в момента , а преди ....

    Коментиран от #38

    16:41 29.09.2025

  • 5 КАТ аванта

    27 0 Отговор
    Ама, вие, какво очаквате от служители на структура, която се казва ДАЙ!?
    Очаквате да кажат "НА" или "ВЗЕМИ" ли?

    16:41 29.09.2025

  • 6 честен ционист

    12 22 Отговор
    Обаче със сигурност говорят по-руски свободно.

    16:42 29.09.2025

  • 7 обективен

    25 0 Отговор
    Закриване на цялата агенция ,а министъра да си подава оставката !!

    Коментиран от #27

    16:44 29.09.2025

  • 8 За размисъл

    21 0 Отговор
    Да се "гордеем" - нашите даяджии са на "ти" с технологиите и "цифро"визацията.

    16:44 29.09.2025

  • 9 Служителите на ДАИ

    17 0 Отговор
    затова хорицата са на таз службица и викат ДАИ ДАЙ
    и бая гювеч са прибрали за много години

    16:46 29.09.2025

  • 10 Цвете

    22 0 Отговор
    ДО ЕДИН ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ И ОСЪДЕНИ. ДА ГИ ЛИШАТ ОТ ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО СА ЗАЕМАЩИ ДО СЕГА И КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКО. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. Моля, да бъдат назовани всички поименно. НЯМА ДА Е ЛОШО ПРИДРУЖЕНИ СЪС СНИМКИ.

    16:47 29.09.2025

  • 11 12340

    16 1 Отговор
    Инспекторите от ДАИ кво ще кажат за това:
    "Констатиран е теч на гориво на един от българските F-16"
    ... Найс, а!?... Ама не е за 700евро,а за няколко милиарда:))

    16:48 29.09.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 0 Отговор
    За какво ще протестират? Ще искат нови чантички с мултиезиков преводач и разбира се нови БМВ та

    16:49 29.09.2025

  • 14 Друго е интересно

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Камионите са пропътували в нарушение цяла европа и чак тук ннашите са ги хванали. Или, може би навсякъде са дали рушвет?

    Коментиран от #20, #62

    16:51 29.09.2025

  • 15 На всичко отгоре

    17 1 Отговор
    Освен нагли били и неуки и необразовани

    Пълен срам

    16:52 29.09.2025

  • 16 горски

    21 0 Отговор
    В Непал набиха политиците и свалиха правителството на Никола Саркози, същият влиза в затвора за пет години, осъдиха на смърт бивш китайски министър на земеделието заради корупция… Да се готви и Гроздан Караджов! Уволнени??? Те трябва да са в затвора, а не само уволнени. Нали на всички е ясно, че мутренският ни съд ще ги върне на работа, а ние баламите ще им платим обезщетението за неправомерно уволнение. Прочетете какво правят с корумпираните чиновници в Китай. Гнус ме е от политиците, наредили се до волейболистите... Те са всичко, което политиците не са.
    Самозабравили се корумпета
    И всички други скочиха
    Знам там какви ги вършите
    Ако влязат данъчните 90% ще има да обясняват откъде с тия заплати имат такива коли и къщи
    Всички вън мизерни корумпирани чиновници и бюрократи

    16:55 29.09.2025

  • 17 Анонимен

    11 1 Отговор
    Това е самосъзнанието на българинът Да краде Как може такава излагация

    Коментиран от #22, #40

    16:57 29.09.2025

  • 18 един

    14 0 Отговор
    "Корупцията е усещане",иначе я няма...

    16:59 29.09.2025

  • 20 Зевс

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Друго е интересно":

    Няма значение дали са били в нарушение или не, при констатирано нарушение се пише акт, не се иска рушвет.

    Коментиран от #32

    17:00 29.09.2025

  • 21 Цвете

    11 0 Отговор
    ДО ЕДИН ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ И ОСЪДЕНИ. ДА ГИ ЛИШАТ ОТ ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО СА ЗАЕМАЩИ ДО СЕГА И КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКО. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. Моля, да бъдат назовани всички поименно. НЯМА ДА Е ЛОШО ПРИДРУЖЕНИ СЪС СНИМКИ.

    17:01 29.09.2025

  • 22 За изпечени

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    мошеници , с чадър отгоре , това не е излагация , а ежедневие и гордост !

    17:02 29.09.2025

  • 23 Гошо

    8 0 Отговор
    10 хил.леФчета си удръжте от кутиите натъпкани с евракис, другите да им върнете,Ъ

    17:02 29.09.2025

  • 24 Рибата

    9 4 Отговор
    де вмирисва от главата - от президента, премиера и политическите лидери!

    Коментиран от #36

    17:03 29.09.2025

  • 25 123456

    15 0 Отговор
    Направете им поне курсове по английски , бе , идиоти - поне подкуп да могат да си искат грамотно ! И поставете един банкомат до Черната котка - къде ще разкарвате хората ! И кафе машина сложете - по 50 евро кафето ще фърчи !

    17:03 29.09.2025

  • 26 Директора👨‍✈️

    14 0 Отговор
    Тия са по-добре от митничарите бе, браво.
    15 години на служба, смятайте за какви пари говорим.
    Прогнила държава от корупция!

    17:04 29.09.2025

  • 27 Ганьо свинското оче

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "обективен":

    Ти за 30 год. в таз циганска територия да си видял оставка?

    17:04 29.09.2025

  • 28 Балкански дебили с малко чадърче

    11 0 Отговор
    Дори не могат да преценят ситуацията, кога може и кога не ! В допълнение чалгата и ниските страсти, допълнително са замислил умо им...

    17:04 29.09.2025

  • 29 Това, че дъ жавните служители не знаят

    13 1 Отговор
    И дума английски...е част от една по-голяма евразийска стратегия за съсипването на задунайския кенеф. Но както се знае света върви напред, и джуджетата ще приключат

    17:06 29.09.2025

  • 30 не би трябвало някой да е изненадан

    9 1 Отговор
    че държавни служители са поискали и получили подкуп ,изненадващото е че са уволнени ,но това уволнение е защото са рекетирали чужди граждани и то от държавата която управлява България

    17:09 29.09.2025

  • 31 Даа

    7 0 Отговор
    Щеше да е интересно ако се беше случило на обратно ,иначе това е всекидневие

    17:09 29.09.2025

  • 32 Точно така

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Зевс":

    Обаче, какво излиза, нашите даяджии са подобри професионалисти от англичаните. Просто заплатите им са детски и гкедат да си изйарат някой лев допълнително.

    17:09 29.09.2025

  • 33 Стара чанта

    8 0 Отговор
    Сега къде ще ги преместят - след като премине целият шум, разследвания, после - дежурните протести ( в тяхна защита ), адвокатските смешни изявления...?! На коя службичка ще бъдат настанени ? С може и някакво повишенийце да видим след време ? Бл ат от о, наричащо се България !

    17:12 29.09.2025

  • 35 Макс

    8 0 Отговор
    Причината е рушветчийското корумпирано общество в България . Всичко това до много голяма степен се дължи на дългото герберско управление . Няма чиновник , полицай , учител , лекар , директор на това онова и т.н., който да не мисли за рекет и изнудване с цел лична облага . Няма да се върнем дори пенсионерите .

    17:14 29.09.2025

  • 36 Всъщност

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Рибата":

    Главата е на Козяк и в Анкара .

    17:14 29.09.2025

  • 37 Тия дайаджии не са знаели за концерта

    7 1 Отговор
    Мислили са че камионите са транзит през България

    17:18 29.09.2025

  • 39 Коста

    2 4 Отговор
    Служителите на ДАИ са помагали по-бързо да се придвижват камионите бе. Сега заради този жест на добра воля ще ги направят политически затворници ли? И откога Гугъл преводача има тежест както и някакви измишльотини на шофьорите искащи да клеветят български граждани

    17:22 29.09.2025

  • 40 Спомени

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Това е наследството от соца.Тогава на милицията за скорост се даваше десетачка а за алкохол от 20лв нагоре,

    17:23 29.09.2025

  • 41 Като има плосък данък 10% а не 40%

    7 1 Отговор
    Държавните служители не гледат за държавността гледат да мине месеца до държавната заплата

    Коментиран от #45

    17:23 29.09.2025

  • 42 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    Тия са уникални ГЛУПАЦИ!

    17:23 29.09.2025

  • 43 Мдаа

    5 0 Отговор
    Цялата тази новина се "случва", защото е бил подаден сигнал и до посолството на Великобритания. Ако не беше така, нямаше и дума да се чуе за тези "бедни" незнайни труженици на ДАИ.

    Коментиран от #52

    17:26 29.09.2025

  • 44 Луд

    5 0 Отговор
    Слагат ни лош имидж пред света,Това е грозното че рекетират камионите се знае от всички.Ето такива полухора ни забиват във земята и като отидеш в друга държава гледат на теб като на тарамбука казват ОИ ОУ БАЛКАНСКИ БАНДИТИ.

    17:27 29.09.2025

  • 45 Гледат да мине месеца да получат

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Като има плосък данък 10% а не 40%":

    Държавната заплата от първите честни частници

    17:28 29.09.2025

  • 46 Мнение

    4 0 Отговор
    Типичен случай на "полицай" от ново начало. 45 хиляди евро в брой в дома!!! Сигурно има и договор с делта гард в някое чекмедже. Такива "полицаи" трябва да не излизат с дни от ГМ Димитров

    17:28 29.09.2025

  • 49 Коста

    1 2 Отговор
    Служителите на ДАИ са помагали по-бързо да се придвижват камионите бе. Сега заради този жест на добра воля ще ги направят политически затворници ли? И откога Гугъл преводача има тежест както и някакви измишльотини на шофьорите искащи да клеветят български граждани

    17:29 29.09.2025

  • 51 ПИМКА смеете ли да ги глобите а?

    4 0 Отговор
    тия от ДАЙ не смеят да пипнат тировете на фирма ПИМК защото ще ги намерят къде живеят и ще режат парче по парче от тях

    като видят камион на ПИМК и се обръщат на другата страна ХА ХА ХА

    17:30 29.09.2025

  • 52 Това може да е заучен черен ПиАр

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мдаа":

    С цел дискредитация на България в международен мащаб

    17:30 29.09.2025

  • 53 Какво толкова

    1 0 Отговор
    Хората имат кредити,изплащат коли на лизинг,имат любовници,ходи им се на екскурзия.....все човешки нужди! Какво толкова-поувлякли се,попаднали баш на Роби Уилямс ама като незнаят бъкел английски.....поувъртели са се! Това е извадка от всекидневие. Вдигнете им заплатите-те ще вдигнат рекета и кервана си върви.......Така е в тази държавица от край време!

    17:30 29.09.2025

  • 55 време е да се закрива това ДАЙ

    0 0 Отговор
    във фирма ДАЙ работят само ниско морални и супер нагли и невежи чиновници къде и полицай не са могли да станат са станали даяджий, търтей са тия търтей на държавна хранилка

    17:31 29.09.2025

  • 56 направо кърти

    0 0 Отговор
    1. ДАИ саботира английска транспортна фирма, английска. Все едно преди сто години индийци в Индия да глобяват сахибите
    2. Англичаните ни бутат във война, поддържайки турците
    3. Къф е тоя Робин и къф го дири тука
    4. Новите камиони не са това което са или поне бяха
    5. Защо собствеността на знаменитостите се таксуване толкова евтино. Това е подигравка
    6. Защо не са спрени от движение и задължителен преглед и ремонт. Да кажем като в Германия
    7. Защо се рови по домовете на хората при проява на частна инициатива
    8. Защо все още съществуват определени държавни служби
    9. Има ли още държава
    10. Иииии малииии защо ДЪРЖАВНИ служители не знаят езика на метрополията. Само заради това трябва да ги изгонят
    11. .... и още.....и още

    17:32 29.09.2025

  • 57 а министерството на транспорта?-закривай

    0 0 Отговор
    аман черен от тая държавна хранилка на нищоправещи търтей!

    закривай има си КАТ милицията им вдиганха заплатите сега да не лежат ами да работят

    17:32 29.09.2025

  • 58 КНОПКИ и икономическа защо спят?

    0 0 Отговор
    само търтей и хрантутници в тая държава, нищо правещи но на големи постове и голяма месечна заплата че и данъци не плащат

    пращай КНОПКИ ДА ГИ ПРОВЕРЯВА ОТ КЪДЕ ИМАТ ПАРИ ЗА ПАЛАТИ

    17:33 29.09.2025

  • 59 В ЧАС СЪС ТЕХНОЛОГИИТЕ

    1 0 Отговор
    Са нашите с увеличените заплати.

    17:35 29.09.2025

  • 60 За поискан,но не взет подкуп

    1 0 Отговор
    Иванчева беше осъдена на 6г.затвор.А тези ,не само са поискали,а и са взели подкуп.Колко години трябва да им дадат?Но като гледам да назначени през 2012 г.по времето на ГЕРБ.Значи са хора на Борисов и ще им се размине.

    17:41 29.09.2025

  • 62 Или просто не са имали

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Друго е интересно":

    Никакви нарушения по камионите.А измислици-премислици на даяджиите.

    17:43 29.09.2025

  • 64 Прокурор

    0 0 Отговор
    Десислава, е хубава жена.

    17:45 29.09.2025

