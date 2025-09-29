Инспекторите от ДАИ ползвали Google преводач, за да поискат подкупа от екипа на Роби Уилямс

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг относно задържаните служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), съобщават от dariknews.bg
Николов поясни, че композицията се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, като потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач.
Директорът на СДВР заяви, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните. Открити са 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева, скрити в кутии от цигари. Николов заяви, че до момента не са извършени технически прегледи на превозните средства, които да потвърдят дали те са изправни.
"Това са чисто нови камиони и не би следвало да имат повреди", подчерта той.
Зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че сигнал за престъплението е бил подаден от организатора на концерта. Служителите на ДАИ са задържани за срок до 72 часа, като спрямо тях предстои да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража".
"Предвиденото наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до 10 хиляди лева, лишаване от правото да се заеме определена държавна или обществена длъжност и да се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до 1/2 от имуществото на виновния", каза Петрова.
Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов заяви, че двамата арестувани работят в агенцията от 2012 г., като досега срещу тях не са били подавани сигнали за нарушения.
"Назначена е вътрешна проверка и се надявам да изкореним такива наследствени корупционни стари практики", каза Монов.
Той съобщи, че колите на ИААА разполагат с камери, като записите по случая предстои да бъдат проверени.
Зам.- директорът на ГДБОП старши комисар Димитър Китанов заяви, че за момента няма информация задържаните служители да са част от организирана престъпна група.
По-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".
Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори, рекетирали шофьорите, са уволнени, а председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов заяви, че служители на ИААА са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията.
1 Зевс
Коментиран от #14
16:39 29.09.2025
2 Дай ми дай
16:40 29.09.2025
3 Още
16:40 29.09.2025
4 Сила
Коментиран от #38
16:41 29.09.2025
5 КАТ аванта
Очаквате да кажат "НА" или "ВЗЕМИ" ли?
16:41 29.09.2025
6 честен ционист
16:42 29.09.2025
7 обективен
Коментиран от #27
16:44 29.09.2025
8 За размисъл
16:44 29.09.2025
9 Служителите на ДАИ
и бая гювеч са прибрали за много години
16:46 29.09.2025
10 Цвете
16:47 29.09.2025
11 12340
"Констатиран е теч на гориво на един от българските F-16"
... Найс, а!?... Ама не е за 700евро,а за няколко милиарда:))
16:48 29.09.2025
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:49 29.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Друго е интересно
До коментар #1 от "Зевс":Камионите са пропътували в нарушение цяла европа и чак тук ннашите са ги хванали. Или, може би навсякъде са дали рушвет?
Коментиран от #20, #62
16:51 29.09.2025
15 На всичко отгоре
Пълен срам
16:52 29.09.2025
16 горски
Самозабравили се корумпета
И всички други скочиха
Знам там какви ги вършите
Ако влязат данъчните 90% ще има да обясняват откъде с тия заплати имат такива коли и къщи
Всички вън мизерни корумпирани чиновници и бюрократи
16:55 29.09.2025
17 Анонимен
Коментиран от #22, #40
16:57 29.09.2025
18 един
16:59 29.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зевс
До коментар #14 от "Друго е интересно":Няма значение дали са били в нарушение или не, при констатирано нарушение се пише акт, не се иска рушвет.
Коментиран от #32
17:00 29.09.2025
21 Цвете
17:01 29.09.2025
22 За изпечени
До коментар #17 от "Анонимен":мошеници , с чадър отгоре , това не е излагация , а ежедневие и гордост !
17:02 29.09.2025
23 Гошо
17:02 29.09.2025
24 Рибата
Коментиран от #36
17:03 29.09.2025
25 123456
17:03 29.09.2025
26 Директора👨✈️
15 години на служба, смятайте за какви пари говорим.
Прогнила държава от корупция!
17:04 29.09.2025
27 Ганьо свинското оче
До коментар #7 от "обективен":Ти за 30 год. в таз циганска територия да си видял оставка?
17:04 29.09.2025
28 Балкански дебили с малко чадърче
17:04 29.09.2025
29 Това, че дъ жавните служители не знаят
17:06 29.09.2025
30 не би трябвало някой да е изненадан
17:09 29.09.2025
31 Даа
17:09 29.09.2025
32 Точно така
До коментар #20 от "Зевс":Обаче, какво излиза, нашите даяджии са подобри професионалисти от англичаните. Просто заплатите им са детски и гкедат да си изйарат някой лев допълнително.
17:09 29.09.2025
33 Стара чанта
17:12 29.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Макс
17:14 29.09.2025
36 Всъщност
До коментар #24 от "Рибата":Главата е на Козяк и в Анкара .
17:14 29.09.2025
37 Тия дайаджии не са знаели за концерта
17:18 29.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Коста
17:22 29.09.2025
40 Спомени
До коментар #17 от "Анонимен":Това е наследството от соца.Тогава на милицията за скорост се даваше десетачка а за алкохол от 20лв нагоре,
17:23 29.09.2025
41 Като има плосък данък 10% а не 40%
Коментиран от #45
17:23 29.09.2025
42 Боруна Лом
17:23 29.09.2025
43 Мдаа
Коментиран от #52
17:26 29.09.2025
44 Луд
17:27 29.09.2025
45 Гледат да мине месеца да получат
До коментар #41 от "Като има плосък данък 10% а не 40%":Държавната заплата от първите честни частници
17:28 29.09.2025
46 Мнение
17:28 29.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Коста
17:29 29.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ПИМКА смеете ли да ги глобите а?
като видят камион на ПИМК и се обръщат на другата страна ХА ХА ХА
17:30 29.09.2025
52 Това може да е заучен черен ПиАр
До коментар #43 от "Мдаа":С цел дискредитация на България в международен мащаб
17:30 29.09.2025
53 Какво толкова
17:30 29.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 време е да се закрива това ДАЙ
17:31 29.09.2025
56 направо кърти
2. Англичаните ни бутат във война, поддържайки турците
3. Къф е тоя Робин и къф го дири тука
4. Новите камиони не са това което са или поне бяха
5. Защо собствеността на знаменитостите се таксуване толкова евтино. Това е подигравка
6. Защо не са спрени от движение и задължителен преглед и ремонт. Да кажем като в Германия
7. Защо се рови по домовете на хората при проява на частна инициатива
8. Защо все още съществуват определени държавни служби
9. Има ли още държава
10. Иииии малииии защо ДЪРЖАВНИ служители не знаят езика на метрополията. Само заради това трябва да ги изгонят
11. .... и още.....и още
17:32 29.09.2025
57 а министерството на транспорта?-закривай
закривай има си КАТ милицията им вдиганха заплатите сега да не лежат ами да работят
17:32 29.09.2025
58 КНОПКИ и икономическа защо спят?
пращай КНОПКИ ДА ГИ ПРОВЕРЯВА ОТ КЪДЕ ИМАТ ПАРИ ЗА ПАЛАТИ
17:33 29.09.2025
59 В ЧАС СЪС ТЕХНОЛОГИИТЕ
17:35 29.09.2025
60 За поискан,но не взет подкуп
17:41 29.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Или просто не са имали
До коментар #14 от "Друго е интересно":Никакви нарушения по камионите.А измислици-премислици на даяджиите.
17:43 29.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Прокурор
17:45 29.09.2025