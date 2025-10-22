Новини
10 служители на ДАИ са уволнени след сигнали за корупция

10 служители на ДАИ са уволнени след сигнали за корупция

22 Октомври, 2025 16:43 774 16

Караджов поощри фирмите да подават сигнали, когато служители на „Автомобилна администрация“ са им поискали „такса спокойствие“

10 служители на ДАИ са уволнени след сигнали за корупция - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дотук десет служители на „Автомобилна администрация“ са освободени след устни и писмени сигнали за корупция от фирми до момента. Това каза на брифинг пред журналисти в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той е в крайдунавския град за информационна среща в Русе, която е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Министър Караджов поощри фирмите да подават сигнали, когато служители на „Автомобилна администрация“ са им поискали „такса спокойствие“ или са ги рекетирали под каквато и да е друга форма.

Всички писмени сигнали, в които дори и абстрактно се говори за корупция, са пратени на главния прокурор, каза министърът. По думите му фирмите дават сигнали, че служители на агенцията са им поискали „такса спокойствие“, рекетират ги за едно или за друго, или ги тормозят. Но казват: „Аз не смея да си сложа подписа, защото днес ти си министър, утре няма да си ти, а те ще дойдат и ще ме направят луд", допълни Караджов.

Той отбеляза, че вече 10 служители са си заминали по членове на Кодекса на труда. Намерили сме начин, така че да не може да ги върне съдът. „Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата. Най-сериозно лекарство е това, че контролът на пътя ще стане от един орган и там ще могат да се съсредоточат и цялото наблюдение на обществото и на вас като медии за това има или няма корупция“, отбеляза транспортния министър.

Той отчете, че в момента заплащането в „Автомобилна администрация“ е много ниско, но добави, че подобна е ситуацията и с други агенции към транспортното министерство.

„Сега не е времето, в което мога да обещая вдигане на заплатите. Извън това не мисля, че се готви каквато и да е стачка в „Автомобилна администрация“. Смятам, че това са фалшиви новини. По-скоро желанието уж да се възбуди стачка е на група от хора, които бяха засегнати от антикорупционните мерки, които въведох. Хора, които, меко казано, са със спорна репутация и са били гонени от тази агенция по същия повод, в момента се чудят по какъв начин да запазят мястото си. Тая работа няма да я бъде. Винаги е така, когато бръкнете в кошера на търтеите, които се облажват от общия мед, те започват полека-полека да се чуят как да ви ужилят“, каза още министър Караджов, цитиран от БТА.

Той добави, че България ще въведе в срок всички промени, които се налагат от новите директиви на Европейския съюз, които целят подобряване на пътната безопасност и намаляване на инцидентите. „Част от тези правила ние отдавна сме ги въвели. Например, Годишният технически преглед. По отношение на годините на един автомобил, както и неговия километраж, тъй като знаете, че там се правят определени манипулации, също имаме определен напредък. От тази гледна точка има държави, които това никога не са го имали, никога не са го прилагали“, отбеляза Гроздан Караджов.

Той добави, че страната ни към момента се въздържа по отношение на това 17-годишните да имат право на шофьорска книжка. „Като държава с най-висок травматизъм и най-много загинали на пътищата, където според статистиката младите шофьори имат много сериозен дял, за нас е още по-рисковано да намаляваме тази възраст на 17 години. За това не сме против, ако мога така да се изразя, но сме "въздържали се" и може би въвеждането ще стане най-късно и отложено възможно, доколкото ни позволява европейският договор, по който сме се ангажирали“, отбеляза транспортния министър.

Той добави, че има определена готовност и за издаване на електронни шофьорски книжки, като за целта има такава разработка на Министерството на електронното управление.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А министъра кога?

    9 0 Отговор
    Пропаднал мафиот

    16:44 22.10.2025

  • 2 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    9 0 Отговор
    Веднага ще ги включат в листите за народни представители или общински съветници към ГЕРБ Ново начало. Те такива кадри не ги изтърват.

    16:46 22.10.2025

  • 3 БАЙ ГАТЮ СЪМ ПАК

    3 0 Отговор
    МИ ЧЕ ТЕ СА
    НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР....

    16:47 22.10.2025

  • 4 Един

    7 1 Отговор
    Смешен и жалък корумпиран к-тен!
    На рекъл и казал не става - утре съда ще ги възстанови на работа щото са неправомерно уволнени.
    Въпросът е Министъра кога ще бъде уволнен, като по-корумпиран от него няма!

    16:49 22.10.2025

  • 5 1488

    8 0 Отговор
    уволнени с максимална пенсия и 30 заплати

    16:50 22.10.2025

  • 6 Така ще бъде

    5 0 Отговор
    Хората не напразно са дали характеристика за ренегат. Това не е обида, а в този случай с Караджов определението е в сила. И не е само той, по партиите е пълно с такива и какво да се очаква от хора, които заради властта сменят отбора и принципите си, които са отстоявали. Как да вярваш след това на такива хора

    16:51 22.10.2025

  • 7 604

    3 0 Отговор
    А нещо затворче?

    16:52 22.10.2025

  • 8 ООрана държава

    4 0 Отговор
    До кога ще крепите това сланинесто правителство?

    16:53 22.10.2025

  • 9 ЧИЧО

    2 1 Отговор
    Има фирми , които само предлагат такса спокойствие за да не им проверяват претоварените камиони. Не са виновни само взимащите а и даващите.

    16:56 22.10.2025

  • 10 Тези

    4 0 Отговор
    десет служители бяха последните некорумпирани в Агенцията. Останахме само наши хора, сплотен колектив.

    16:58 22.10.2025

  • 11 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    а ти кога? всички ти събират по веригата! но най много при малък шошо! ремонтите са посред бял ден и не може да се кара! фирмите командват защото плащат!

    16:59 22.10.2025

  • 12 Гост

    2 0 Отговор
    По-скоро не са отчитали цялата "печалба" на караджоф. Който се "отчита" не го уволняват

    17:00 22.10.2025

  • 13 И ква стана тя...?!

    3 0 Отговор
    Отново гърмят малките бушони...!
    А Главният Бушон-министъра...- си трае...!

    17:04 22.10.2025

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    Десет парчета отгледани, научени, готови за депутати от новото начало. Айдеее

    17:11 22.10.2025

  • 15 неам дребни

    6 0 Отговор
    Ако така уволняваха и политиците, половината министри и кметовете на ГРОБ и Новото Начало сега щяха да са ..... уволнени.

    17:14 22.10.2025

  • 16 Бай Хей

    0 0 Отговор
    Първо : Не съм чул до сега някой да е преборил корупция с ниски заплати !! Боже би той ке е първият ?
    Второ : Става ясно, че ако те спрат на пътя и си в нарушетие, ной- добре да кажеш на даяджиите, "Виж какво, ако ме глобиш ще драсна един донос за теб и си вън, така, че да забравим случая"

    17:33 22.10.2025

