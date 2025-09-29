Новини
От "Топлофикация-София" обявиха графика за спиране на топлоподаването в „Дружба-2“

От "Топлофикация-София" обявиха графика за спиране на топлоподаването в „Дружба-2"

29 Септември, 2025 19:06 318 1

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи

От "Топлофикация-София" обявиха графика за спиране на топлоподаването в „Дружба-2“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г.

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 217 и № 272”

Блокове №

Спиране на топлоподаване

68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков”

13.10.÷26.10.2025 г.

ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен”

13.10.÷26.10.2025 г.

Блокове № 260, 261 и 262

20.10.÷03.11.2025 г.

Блокове № 272, 273 и 274

03.11.÷17.11.2025 г.

Блокове № 257, 258 и 259

05.11.÷19.11.2025 г.

Блокове № 263, 264 и 265

05.11.÷19.11.2025 г.

Блокове № 266, 267 и 268

11.11.÷25.11.2025 г.

Блокове № 269, 270 и 271

25.11.÷09.12.2025 г.

Блокове № 217, 218 и 219

27.11.÷11.12.2025 г.

Блокове № 226, 227 и 228

27.11.÷11.12.2025 г.

Блокове № 251, 252 и 253

03.12.÷17.12.2025 г.

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 205 и № 225”

Блокове №

Спиране на топлоподаване

ДГ 185 „Звездичка”

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 223, 224 и 225

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 205, 206 и 207

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 208, 209 и 210

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 211, 212 и 213

10.11.÷24.11.2025 г.

Блокове № 214, 215 и 216

10.11.÷24.11.2025 г.

Блокове № 220, 221 и 222

10.11.÷24.11.2025 г.

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Трета част

Блокове №

Спиране на топлоподаване

150 ОУ „Цар Симеон Първи”

07.10.÷21.10.2025 г.

163 ОУ „Черноризец Храбър”

07.10.÷21.10.2025 г.

Блокове № 305, 306 и 307

26.10.÷09.11.2025 г.

Блокове № 308, 309 и 310

26.10.÷09.11.2025 г.

Блокове № 319, 320 и 321

16.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 322, 323 и 324

16.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 311, 312, 313, 314 и 315

07.12.÷21.12.2025 г.

Блокове № 316, 317 и 318

07.12.÷21.12.2025 г.

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Четвърта част

Блокове №

Спиране на топлоподаване

ДГ 88 „Детски рай”

12.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 414, 415, 416

12.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 411, 412 и 413

19.10.÷01.11.2025 г.

Блокове № 417, 418 и 419

04.11.÷17.11.2025 г.

Блокове № 420, 421 и 422

11.11.÷24.11.2025 г.

Блокове № 405, 406 и 407

30.11.÷15.12.2025 г.

Блок № 404

07.12.÷22.12.2025 г.

Блокове № 408, 409 и 410

07.12.÷22.12.2025 г.

„Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Пета част

Блокове №

Спиране на топлоподаване

Блокове № 501, 502 и 503

13.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 510, 511 и 512

13.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 513, 514 и 515

13.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 516, 517 и 518

15.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 523, 524, 526 и 528

15.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 527

15.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 504, 505 и 506

04.12.÷19.12.2025 г.

Блокове № 507, 508 и 509

04.12.÷19.12.2025 г.


България
