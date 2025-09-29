Новини
Бус падна в река Скът в Бяла Слатина
Бус падна в река Скът в Бяла Слатина

29 Септември, 2025 20:20 414 2

Пострадалата е получила леки наранявания при падането

Бус падна в река Скът в Бяла Слатина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил тип бус падна в коритото на река Скът в Бяла Слатина, а при инцидента е пострадала жена, съобщават от Европейския център по транспортни политики.

Произшествието е станало около 10:20 часа сутринта на улица „Крайбрежна" в града.

По информация от очевидци, превозното средство е било паркирано, след което водачът му го е напуснал. В буса е останала жена, която по свидетелски показания е дала на контакт с цел да свали прозорец, без да предвиди, че е оставено на скорост. В резултат бусът се е придвижил напред около 1 метър и е паднал в коритото на река Скът от приблизително 6 метра височина.

Пострадалата е получила леки наранявания при падането. По непотвърдена информация, на водача е съставен акт за нарушение, като е докладвано, че основанието е „предоставяне на моторно превозно средство на неправоспособно лице". При инцидента са били иззети и двете регистрационни табели на автомобила.

По-късно през деня е проведена операция по изваждането на буса от коритото на реката с помощта на специализирана техника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    ако ме бехте питали де е река скът щях да кажа категорично руската степ

    20:42 29.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    При разминаване на тясно място трябва да сме с лице към
    насрещния.

    20:44 29.09.2025

Новини по градове:
