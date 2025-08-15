Жена счупи бариерата пред общината в Казанлък и влезе с пълен бус с дини

Жена от Казанлък счупи бариерата пред сградата на Общината и навлезе с пълен бус с дини.
Впоследствие водачката е започнала да изхвърля дини от превозното средство, с което се е движила. Полицейски екипи са се отзовали на място, съобщи Нова тв.
Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на Общината – без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.
Жената извършва влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.
Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество.
Няма данни за пострадали хора при инцидента.
