Жена счупи бариерата пред общината в Казанлък и влезе с пълен бус с дини

15 Август, 2025 18:33 596 7

Няма данни за пострадали хора при инцидента

Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена от Казанлък счупи бариерата пред сградата на Общината и навлезе с пълен бус с дини.
Впоследствие водачката е започнала да изхвърля дини от превозното средство, с което се е движила. Полицейски екипи са се отзовали на място, съобщи Нова тв.

Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на Общината – без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.

Жената извършва влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.

Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Противничка на тротоарните такси😉

    18:35 15.08.2025

  • 2 дядото

    11 1 Отговор
    безсилието ражда насилие.дай боже днес бариера,утре ... до разбиване на тази мафиотска държава.

    18:36 15.08.2025

  • 3 Къдравата Сю

    2 1 Отговор
    Слънчасаха хората, от жегата е .
    Няма никакво беззаконие е държавата, не сме разграден двор.
    Всичко е под контрол, ще съставя комисия....

    18:36 15.08.2025

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Пак да гласувате за герп, народа изтърбуши

    18:38 15.08.2025

  • 5 Хорейшо

    4 0 Отговор
    Избрала е... интересна форма на протест.

    18:42 15.08.2025

  • 6 мухаха

    1 0 Отговор
    искала 2 големи сочни арни дини със една дълга краставица... но без семки!

    18:46 15.08.2025

  • 7 На Кисельова

    0 0 Отговор
    съгражданка .

    18:46 15.08.2025

