Френски военен камион катастрофира в Прохода на републиката

Военен камион с френски военнослужещи катастрофира в Прохода на републиката днес.

При инцидента, който станал в района на Мишеморков хан, двама френски военни са получили леки наранявания, съобщи bTV.

Военната машина е била част от автоколона, пътуваща за Румъния за участие в учението на НАТО "Dacian Fall – 2025". Камионът е самокатастрофирал, като причините за инцидента все още не са уточнени.

Министерството на отбраната (МО) беше информирало преди няколко дни, че френска военна техника ще преминава през територията на България. Съгласно официалното съобщение от 24 септември, личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура.

Маршрутът на военните автоколони е планиран от ГКПП "Капитан Петко войвода" до ГКПП Русе. Автоколоните се ескортират от екипи на Служба "Военна полиция".

Според съобщението на МО, учението "Dacian Fall – 2025" ще се проведе на военни полигони в Румъния от 20 октомври до 13 ноември 2025 г. В него ще участват над 5000 военнослужещи от десет съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Ученията са планирани от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток, дислоциран в Румъния. Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон "Ново село" свързани учения, интегрирани в "Dacian Fall – 2025".

Транспортирането на чуждестранните военнослужещи и техника през България е в съответствие със Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Меморандума за разбирателство между правителството на България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО.