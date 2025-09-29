Френски военен камион катастрофира в Прохода на републиката

Военен камион с френски военнослужещи катастрофира в Прохода на републиката днес.
При инцидента, който станал в района на Мишеморков хан, двама френски военни са получили леки наранявания, съобщи bTV.
Военната машина е била част от автоколона, пътуваща за Румъния за участие в учението на НАТО "Dacian Fall – 2025". Камионът е самокатастрофирал, като причините за инцидента все още не са уточнени.
Министерството на отбраната (МО) беше информирало преди няколко дни, че френска военна техника ще преминава през територията на България. Съгласно официалното съобщение от 24 септември, личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура.
Маршрутът на военните автоколони е планиран от ГКПП "Капитан Петко войвода" до ГКПП Русе. Автоколоните се ескортират от екипи на Служба "Военна полиция".
Според съобщението на МО, учението "Dacian Fall – 2025" ще се проведе на военни полигони в Румъния от 20 октомври до 13 ноември 2025 г. В него ще участват над 5000 военнослужещи от десет съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания.
Ученията са планирани от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток, дислоциран в Румъния. Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон "Ново село" свързани учения, интегрирани в "Dacian Fall – 2025".
Транспортирането на чуждестранните военнослужещи и техника през България е в съответствие със Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Меморандума за разбирателство между правителството на България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
20:45 29.09.2025
2 Помак
Коментиран от #8
20:46 29.09.2025
3 Анонимен
20:47 29.09.2025
4 Камиони препречват
20:48 29.09.2025
5 Това е много добре
20:48 29.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Тези, дето в мирно време и водени от патрулни автомобили не могат да държат пътя 🤔🤔🤔
20:48 29.09.2025
7 Не могат да шофират
Навремето Германия ги прегази за една седмица.
20:48 29.09.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Помак":А може да е чул за ОНЕЗИ командоси дето обикновените ни селяни ги нашамариха, като ги набарали в нивата си 🤣
Коментиран от #27
20:51 29.09.2025
9 12340
20:52 29.09.2025
10 1488
веднага да се активира член 5
20:52 29.09.2025
11 име
21:02 29.09.2025
12 ФАКТ
21:02 29.09.2025
13 Последния Софиянец
Коментиран от #25
21:04 29.09.2025
14 Цеко сифоня
А па наште Ф-ки протекли. Открили им теч на гориво. Абе кога ще признаят че ни пробутаха бракувани самолети, по-скъпи от нови.
21:07 29.09.2025
15 Ватенка
Тъп индивид балкански, докато ходиш у гърцийката, напълниха американската база в Мокрен, и тези в Румъния,
Стягайте мешките кучета балкански
21:07 29.09.2025
16 гражданин
21:10 29.09.2025
17 Банко
21:15 29.09.2025
18 Смешник
21:16 29.09.2025
19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и си ги ошамарват по малко...
21:17 29.09.2025
20 1111
21:17 29.09.2025
21 И тия ще
21:17 29.09.2025
22 Само вижте,
21:20 29.09.2025
23 Велизар
21:23 29.09.2025
24 111111111
21:23 29.09.2025
25 оня с коня
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Шоуто ще бъде когато започнат да минават в същата посока многобройните Немски Танкови дивизии на Вермахта и Вафен-СС,между които и възродената от Ветерани от ВСВ "Мъртвешка глава".Високо във въздуха пък волно ще се реят Орлите на Луфтвафе,котови да отстрелят със смъртоносен картечен огън всяка Руска ракета,осмелила се да полети.Мдааа...!
Коментиран от #29, #43
21:24 29.09.2025
26 Смяяях
21:24 29.09.2025
27 Французите рамбовци
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Двама нашенски селяни опердашиха едно отделение на горски "командоси" 😂
Първо ги бяха изгубили, както си трябва за всеки наглец неканен, после ги вързали и викнали тъпите каторги да си ги приберат 🤘🤘🤘
21:25 29.09.2025
28 Какво превозват
Какво още изнасят от България?
Тия мръсници като Желязков, какви договори сключват? Всичко да бъде разсекретено и ще видите, че България е разпределена на парчета на “ съюзниците” и Украйна! Дано бъде разорана и тухла връз тухла да не остане!
21:28 29.09.2025
29 1542
До коментар #25 от "оня с коня":турчак гледай си там изгнилото 25 годишно БМВ и не ръси мозък. Очевидно е, че коня ти е по-умен от теб затова остави мисленето на него. Яд те е , че руснаците винаги са ви бъхтали като маче у дувар затова се пинявиш.
Коментиран от #44, #45, #46, #47
21:28 29.09.2025
30 гдфгфдг
21:32 29.09.2025
31 жендърлясниците
21:35 29.09.2025
32 натофска мастия
21:35 29.09.2025
33 натофска мастия
21:36 29.09.2025
34 Питам
21:36 29.09.2025
35 Сталин
21:37 29.09.2025
36 пурко
21:39 29.09.2025
37 Факт
21:41 29.09.2025
38 Мискини мръсни
21:41 29.09.2025
39 Ивелин Михайлов
21:48 29.09.2025
40 Всички да катастрофират
21:49 29.09.2025
41 Търсят тука
21:51 29.09.2025
42 Нерде Ямбол, нерде Стамбул
след като са тръгнали за мамалигарите ⁉️
21:52 29.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 👍👍👍
До коментар #29 от "1542":Дразни тоя с коня....
22:11 29.09.2025
47 Много трият, брат
До коментар #29 от "1542":Евала +++++++
22:12 29.09.2025
48 хохо
22:21 29.09.2025