Френски военен камион катастрофира в Прохода на републиката
  Тема: Войната на пътя

Френски военен камион катастрофира в Прохода на републиката

29 Септември, 2025 20:44 1 789 48

  • франция-
  • военен камион-
  • хаинбоаз-
  • прохода на републиката

Автоколоните се ескортират от екипи на Служба "Военна полиция"

Френски военен камион катастрофира в Прохода на републиката - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен камион с френски военнослужещи катастрофира в Прохода на републиката днес.

При инцидента, който станал в района на Мишеморков хан, двама френски военни са получили леки наранявания, съобщи bTV.

Военната машина е била част от автоколона, пътуваща за Румъния за участие в учението на НАТО "Dacian Fall – 2025". Камионът е самокатастрофирал, като причините за инцидента все още не са уточнени.

Министерството на отбраната (МО) беше информирало преди няколко дни, че френска военна техника ще преминава през територията на България. Съгласно официалното съобщение от 24 септември, личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура.

Маршрутът на военните автоколони е планиран от ГКПП "Капитан Петко войвода" до ГКПП Русе. Автоколоните се ескортират от екипи на Служба "Военна полиция".

Според съобщението на МО, учението "Dacian Fall – 2025" ще се проведе на военни полигони в Румъния от 20 октомври до 13 ноември 2025 г. В него ще участват над 5000 военнослужещи от десет съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Ученията са планирани от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток, дислоциран в Румъния. Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон "Ново село" свързани учения, интегрирани в "Dacian Fall – 2025".

Транспортирането на чуждестранните военнослужещи и техника през България е в съответствие със Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Меморандума за разбирателство между правителството на България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 15 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    48 3 Отговор
    Браво на Мария !!! Понякога поднася хубави новини !!!

    20:45 29.09.2025

  • 2 Помак

    40 2 Отговор
    Смешно е ..явно водача дядо му много го е плашил с нас :))))))

    Коментиран от #8

    20:46 29.09.2025

  • 3 Анонимен

    49 1 Отговор
    Е как, не му ли писахте "несъобразена" скорост?

    20:47 29.09.2025

  • 4 Камиони препречват

    24 1 Отговор
    Пътя. Горят . Рискова професия . Превишена скорост и дъжд . Лошо .

    20:48 29.09.2025

  • 5 Това е много добре

    53 6 Отговор
    Смърт за френската измет в България

    20:48 29.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    65 4 Отговор
    Тези ли ще воюват срещу рашките 🤔❗
    Тези, дето в мирно време и водени от патрулни автомобили не могат да държат пътя 🤔🤔🤔

    20:48 29.09.2025

  • 7 Не могат да шофират

    68 4 Отговор
    а тръгнали да се бият.
    Навремето Германия ги прегази за една седмица.

    20:48 29.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    54 1 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    А може да е чул за ОНЕЗИ командоси дето обикновените ни селяни ги нашамариха, като ги набарали в нивата си 🤣

    Коментиран от #27

    20:51 29.09.2025

  • 9 12340

    54 0 Отговор
    Ако не ги пердашат селяни в Коиловци--то сами си катастрофират! Не им върви в България на мосютата! :))

    20:52 29.09.2025

  • 10 1488

    52 1 Отговор
    лично видях путин как развива гумите с отвертка
    веднага да се активира член 5

    20:52 29.09.2025

  • 11 име

    45 2 Отговор
    Ескортират ги щото иначе ще си изядат боя на някой селски мегдан.

    21:02 29.09.2025

  • 12 ФАКТ

    36 2 Отговор
    С м о та няци сър

    21:02 29.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Вече няколко дни бронирани дивизии на Франция пътуват през България към Молдова и Одеса.

    Коментиран от #25

    21:04 29.09.2025

  • 14 Цеко сифоня

    43 2 Отговор
    В лозя не могат да се приземяват, през проходи не могат да преминават, тръгнали срещу Русия да воюват !
    А па наште Ф-ки протекли. Открили им теч на гориво. Абе кога ще признаят че ни пробутаха бракувани самолети, по-скъпи от нови.

    21:07 29.09.2025

  • 15 Ватенка

    26 1 Отговор
    Ганьо простия се му викат че учения ще се правят
    Тъп индивид балкански, докато ходиш у гърцийката, напълниха американската база в Мокрен, и тези в Румъния,
    Стягайте мешките кучета балкански

    21:07 29.09.2025

  • 16 гражданин

    33 0 Отговор
    Ама натовците до Румъния докато отидат ще се изтрепят сами , а те с Русия искат да воюват!

    21:10 29.09.2025

  • 17 Банко

    23 0 Отговор
    Франсетата не са готови за войната по пътищата

    21:15 29.09.2025

  • 18 Смешник

    25 1 Отговор
    Господ си знае работата

    21:16 29.09.2025

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 0 Отговор
    Сигурно са минали през с. Коиловци, те там ги харесват франсетата
    и си ги ошамарват по малко...

    21:17 29.09.2025

  • 20 1111

    25 0 Отговор
    Ако беше станало край Коиловци, щяха да ядът Бахура...

    21:17 29.09.2025

  • 21 И тия ще

    22 0 Отговор
    Воюват с руснаците - полиция ги ескортира и пак ще се избият по пътищата! А помните ли ония командоси, дето двама братя селяни ги бяха смазали с голи ръце?

    21:17 29.09.2025

  • 22 Само вижте,

    23 0 Отговор
    Колко сме единодушни в коментарите!

    21:20 29.09.2025

  • 23 Велизар

    11 4 Отговор
    колко ли трябва да си проst за да станеш военен акъл ми не побира, трябва да съм тотално изпаднал, за да съм военен и да съм готов да се бия за някаква си нато или някаква си родина.

    21:23 29.09.2025

  • 24 111111111

    15 2 Отговор
    Ужас. Безумието се задълбочава. Жалко за България. Защо е всичко това.

    21:23 29.09.2025

  • 25 оня с коня

    3 26 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Шоуто ще бъде когато започнат да минават в същата посока многобройните Немски Танкови дивизии на Вермахта и Вафен-СС,между които и възродената от Ветерани от ВСВ "Мъртвешка глава".Високо във въздуха пък волно ще се реят Орлите на Луфтвафе,котови да отстрелят със смъртоносен картечен огън всяка Руска ракета,осмелила се да полети.Мдааа...!

    Коментиран от #29, #43

    21:24 29.09.2025

  • 26 Смяяях

    15 0 Отговор
    На тези война не им трябва, те ще се самоизбият преди да са стигнали Румъния. Като им погледнеш и президента, който яде шамари от баба си, упс май беше дядо му, не знам да се смея ли що ли.

    21:24 29.09.2025

  • 27 Французите рамбовци

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Двама нашенски селяни опердашиха едно отделение на горски "командоси" 😂

    Първо ги бяха изгубили, както си трябва за всеки наглец неканен, после ги вързали и викнали тъпите каторги да си ги приберат 🤘🤘🤘

    21:25 29.09.2025

  • 28 Какво превозват

    15 3 Отговор
    Тия камиони?
    Какво още изнасят от България?
    Тия мръсници като Желязков, какви договори сключват? Всичко да бъде разсекретено и ще видите, че България е разпределена на парчета на “ съюзниците” и Украйна! Дано бъде разорана и тухла връз тухла да не остане!

    21:28 29.09.2025

  • 29 1542

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    турчак гледай си там изгнилото 25 годишно БМВ и не ръси мозък. Очевидно е, че коня ти е по-умен от теб затова остави мисленето на него. Яд те е , че руснаците винаги са ви бъхтали като маче у дувар затова се пинявиш.

    Коментиран от #44, #45, #46, #47

    21:28 29.09.2025

  • 30 гдфгфдг

    12 1 Отговор
    натю катастрофира,запада се страхува от смелите руси!

    21:32 29.09.2025

  • 31 жендърлясниците

    11 0 Отговор
    Да се бяха претрепали....

    21:35 29.09.2025

  • 32 натофска мастия

    11 0 Отговор
    натю е катастрофа

    21:35 29.09.2025

  • 33 натофска мастия

    12 0 Отговор
    натю срещу Русия- заек срещу мечка!

    21:36 29.09.2025

  • 34 Питам

    14 0 Отговор
    Тези френски военни камиони имат ли платени тол такси и застраховки ?

    21:36 29.09.2025

  • 35 Сталин

    13 0 Отговор
    Значи нашите негодници настаняват чужди войски в България и ни готвят за война ,а ние нищо не знаем,добре че тия френски некадърници са катастрофирали за да разберем какво ни готвят Тиквата и Прасето

    21:37 29.09.2025

  • 36 пурко

    8 0 Отговор
    Да са си били седяли във франция

    21:39 29.09.2025

  • 37 Факт

    4 0 Отговор
    Твърде близо до Молдова!

    21:41 29.09.2025

  • 38 Мискини мръсни

    9 0 Отговор
    НЯМАТЕ НИКАКВА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ 😡😡😡меки китки

    21:41 29.09.2025

  • 39 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Величие ударихме логистиката на всу 😏

    21:48 29.09.2025

  • 40 Всички да катастрофират

    4 0 Отговор
    Амин 🙏🙏🙏

    21:49 29.09.2025

  • 41 Търсят тука

    6 0 Отговор
    На майка си детеродния орган .На времето Хитлер ги прегази като луда крава телето си ,сега големи отворковци .....Абееееееййййй навирайте се в дупката от , която сте изпълзели микрончета ,микрончета.....

    21:51 29.09.2025

  • 42 Нерде Ямбол, нерде Стамбул

    5 0 Отговор
    Тея кЪв го дирят в България
    след като са тръгнали за мамалигарите ⁉️

    21:52 29.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "1542":

    Дразни тоя с коня....

    22:11 29.09.2025

  • 47 Много трият, брат

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "1542":

    Евала +++++++

    22:12 29.09.2025

  • 48 хохо

    0 0 Отговор
    Хитлер извадил от музея вагона, от първата световна , сега френчовете да разписват. После се разходил из Париж :))))

    22:21 29.09.2025

