Димитър Стоянов: Военният ни министър не каза защо не се ремонтират закупените от България Ф-16

29 Септември, 2025 22:34 1 388 62

  • ф-16-
  • изтребители-
  • българия-
  • сащ

Партенките на г-н министъра, че ВВС на САЩ нямали танкери и затова се бавели доставките, издишат!

Снимка: БГНЕС
Димитър Стоянов Димитър Стоянов експерт по национална сигурност

Министърът на отбраната Атанас Запрянов днес е дал отговор, на един парламентарен въпрос, за състоянието на доставените два броя F-16. От това става ясно, че първият получен изтребител F-16D е с проблеми в горивната система и по-точно, има теч от един от резервоарите. За състоянието на втория F-16С няма нито дума в министерския отговор.

Това коментира във "Фейсбук" Димитър Стоянов.

Ако си спомняме, преди няколко месеца от телевизора ни развиваха теории, че когато президентът Радев обръща внимание на проблемите около F-16, той застрашава отношенията ни със “стратегическия партньор”. А сега Запрянов с този отговор - направо ги взриви тези отношения! Или пък, точно за това отговорът се появи, едва след като премиерът Желязков се върна от САЩ…

Но да оставим това настрани, защото цялата история е много по-комплексна и навява на цял куп други въпроси.

Като например, кога е открит въпросния теч?

Аз ще спекулирам, че това е станало по време на приемните полети в края на април. Тоест, вече пет месеца самолетът не лети, защото с теч това няма как да стане. Това води още един въпрос - с подобна скорост ли ще се отстраняват отказите от българските F-16? Много пъти съм обръщал внимание на въпроса, че доставката на резервните части и отстраняването на открити откази при F-16 не може да се случва бързо, особено ако операторът няма собствен капацитет за ремонт, производство на части и голяма техническа аптечка.

Скоростта на доставките е друга пиперлива тема. Помним, че пролетта трябваше да дойдат два самолета накуп. Вместо това, единият пристигна на 2 април, а другият на 8 юни. И след това - нищо. Имаше слухове, че през септември ще дойдат четири заедно, но това няма да се случи. А министър Запрянов обеща, че всички осем от първия договор ще пристигнат преди края на годината.

И не, не е само при нас така. Може да се обърне внимание как вървят доставките в Словакия. Там до момента са пристигнали само пет от договорените 14 самолета.

Партенките на г-н министъра, че ВВС на САЩ нямали танкери и затова се бавели доставките, издишат! Ще може ли да се каже в прав текст какво се случва около производството и доставката на нашите самолети?

И да си припомним, че преди пет месеца обикновеният депутат г-н Бойко Борисов тръгна да уволнява, защото някой бил купил счупени самолети. Но кой е този “някой”? Забравихме ли, че сделката бе договорена и подписана, когато Борисов бе премиер, а Запрянов бе заместник-министър на отбраната, който лично договаряше условията по договора?

В заключение, ще си позволя да се обърна към опозиционните депутати в Народното събрание. Господа, питайте, питайте и пак питайте за многомилиардните сделки около доставката на F-16, фрегатите за ВМС и бойните машини Stryker! Питайте, защото данъкоплатците имат правото да знаят как се харчат техните пари и каква е ефективността на огромните вложения в отбраната.


  • 1 Тома

    28 3 Отговор
    Аз си мислих че запрянката умря ма.

    22:36 29.09.2025

  • 2 хъхъ

    50 1 Отговор
    Още не са летяли и вече трябва да се ремонтират.

    Коментиран от #52

    22:36 29.09.2025

  • 3 бен Ходжа

    58 1 Отговор
    4 млрд. за два счупени Ф-16.
    Няма такава държава.

    22:37 29.09.2025

  • 4 Пич

    41 1 Отговор
    Защото щели да ги слагат на стойки !!! Един пред МО за да се фукат , и един във морската градина на Варна за да си мислят руснаците че лети , и да треперят !!!

    22:37 29.09.2025

  • 5 Да видим коментарите по въпросЪТ

    22 2 Отговор
    На нашТеъ €βρ⭕г@ЙτΛαΗτици 😁

    22:37 29.09.2025

  • 6 Безгласна буква

    19 2 Отговор
    За всяко нещо си има време и място и господари от които зависим.

    22:38 29.09.2025

  • 7 матю хари

    8 26 Отговор
    Руски агенти владеят напълно уж НАТО-вската база Граф Игнатиево, щом успяха да счупят и приземят нашите F-16. Това е саботаж не просто срещу България, а срещу цялото НАТО. България също трябва да поиска активиране на член 4-ти, за да се проведе международно разследване.

    Коментиран от #24, #58

    22:39 29.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 28 Отговор
    теч има в банковите сметки на копеите , окупирали БГ!! с положителен баланс

    22:40 29.09.2025

  • 9 Стойо

    37 2 Отговор
    Хайде стига с тия F 16! Не разбрахте ли, че нищо няма да получим. А това, което получихме за нищо не става! Сега ще купуваме разни транспортни машини, които няма да тръгнат и т.н.По-добре направо им дайте колкото пари искат и да не се мъчиме с разни въпроси и оправдания!

    22:41 29.09.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 2 Отговор
    Първо нещо с платката имаше🤔 май Баширов и Петров с една отвертка бяха свили радара ❗
    Явно тогава с отвертката са пробили и резервоара🤔

    Коментиран от #37

    22:41 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Симитли

    22 0 Отговор
    ".... Запрянов бе заместник-министър на отбраната, който лично договаряше условията по договора..."
    .... В Диарбекир да го запрат!

    22:44 29.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Единственият му изгоряха платките а другия тече гориво.

    22:47 29.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 койдазнай

    11 13 Отговор
    Бойко е поел личен ангажимент пред Путин, че Ф16 няма да лети в България.
    Това и прави, защото знае, че с братушките шега не бива!

    22:48 29.09.2025

  • 16 Пловдив

    14 2 Отговор
    убийците на България, които ни убиваха и със селски ф 16- в Затвора за винаги! като този Стоянов! Грозните предатели на България!

    22:49 29.09.2025

  • 17 Oт кога?

    4 20 Отговор
    От кога военният министър дължи отговори на президентската секретарка?

    22:51 29.09.2025

  • 18 не казват

    5 6 Отговор
    защото истината е че не са кадър да ги подкарат и им разказаха играта с примитивните си умения..

    22:53 29.09.2025

  • 19 Факт

    16 0 Отговор
    И да се пита и да не се пита, нещата са ясни. Кой ги би по главата да купуват самолети?

    22:54 29.09.2025

  • 20 Дайте да залагаме

    18 1 Отговор
    Първият проблем с електрониката, вторият теч на гориво, а на третият какъв ще му е дефекта? Аз залагам на изгнили ламарини

    Коментиран от #50

    22:57 29.09.2025

  • 21 хайде по-сериозно

    16 1 Отговор
    Нали не си представяте, че който и да е български политик ще се изтипоса пред българите и ще каже, че всъщност нашият партньор САЩ ни рекетира с такса спокойствие и няма никакво намерение да ни доставя военна техника. Не е прилично да се говорят тези неща, зер геополитика е това, не са приказки на мегдана. Никой няма намерения да въоръжава България или да я сложи на масата на богатите, всичко е изнудване до пълното заличаване на родината ни. Този път няма кой да ни спасява, и ново Самарско знаме няма да има. Затова, колкото сме останали, да си съберем суража, да си вдигнем прокъсаното, но величаво Самарско знаме, да си върнем забравената буква Ят от азбуката, да си извезаме канатицата и с Бог напред. Нямаме какво повече да губим, ако изгубим Родината си.

    22:59 29.09.2025

  • 22 Готов за бой

    1 9 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви Ф16 не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад! И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #25, #26, #33, #48

    22:59 29.09.2025

  • 23 665

    11 0 Отговор
    С толкова пари щяхме се набълбукали с летящи грипени и друго реално ЕС въоръжение. Но и в Брюксел не са по стока от нашите бандити .

    Коментиран от #47

    23:00 29.09.2025

  • 24 Видели са някакъв

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    индивид с червени чорапи, миришещ на водка и с ключе 6-8 в ръката да се навърта около базата.

    23:01 29.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Яяя, mалоумния с картечницата

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Готов за бой":

    НАТО обявява бойна тревога поради евентуален саботаж на български Ф-16се появи/
    Къде беше, на Калотина ли?
    Много руснаци ли изби?

    23:02 29.09.2025

  • 27 Истината

    11 1 Отговор
    Колонията пази тишина. Пом.ярска работа

    23:03 29.09.2025

  • 28 Единственият

    12 0 Отговор
    и основен проблем е че договора за покупката на тези самолети беше сключен след натиск от САЩ и против нашите интереси. Не бива да купуваш и кухненски уреди за които наблизо нямаш гаранционен и извън гаранционен фирмен сервиз.

    Коментиран от #32

    23:03 29.09.2025

  • 29 Гласове от зайчарника в Банкя

    14 1 Отговор
    Проблемът на българите е че изобщо очакват някакви самолети!? Така и не вдяват, че тези милиарди Бацо ги даде за таксата си спокойствие и ура трябва да викате, че поне два стари пребоядисани пратиха е тъй за парлама😉

    23:06 29.09.2025

  • 30 Новите Ф-ки

    8 1 Отговор
    имат нужда от ремонт!? Да ги паркират пред народното събрание и министерския съвет да се гордеем с тях!

    23:07 29.09.2025

  • 31 наш

    4 4 Отговор
    Дима не е ли разбрал, че като закупиш от американците Автомобил, Самолет или друга техника се съгласяваш с техните условия. Обслужването и ремонта да се осъществява в тяхна база без значение дали е в България или някъде другаде по Света. А това важи и за всеки уважаващ себе си производител по Света. Първо трябва да дойдат техни експерти да проверят дали сме нарушили нещо по договора и тогава ще ги приемат за ремонт обслужване ако е необходимо. Руснаците да не би да ни оставят сами да си ремонтираме Миговете. Те също са прави да поставят условия щом ползваме тяхна техника. Кога умния нашенец ще разбере, че да важи гаранцията трябва ремонта да се извършва в лицензиран сервиз който е сключил договор с производителя. Неможе като преди всеки втори да се прави на майстор като се е опитал да ремонтира Гоуфа си.

    Коментиран от #39

    23:08 29.09.2025

  • 32 така е

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Единственият":

    Няма как и в договора да няма неустойка за забава или неизпълнение, ако плащаш авансово цялата сума. Истината е, че ние сме част от донорите на Америка, която щели да я правят отново велика. Истината се познава в сравнението - докато новата ефка тече и не може да лети, 50-годишните Ми29 летят и на тях разчитаме. При това за тях не сме платили милиарди. И тук не говорим за русофилия или русофобия, говорим за факти, които дори най-заслепените русофоби не могат да отрекат.

    23:09 29.09.2025

  • 33 рашките

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Готов за бой":

    на ГРЕС!

    23:11 29.09.2025

  • 34 Фен

    10 1 Отговор
    Ми те, ефките, в Украйна се доказаха като безсмислени. За какво да харчим пари, да ги ремонтираме? Нали сега ще строим стена от/за/срещу? дронове...

    23:11 29.09.2025

  • 35 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 11 Отговор
    Пълни глупости. Никакви "дефекти" нямат самолетите. Проблемът е в персонала, който е необучен, мързелив и страхлив. Едни чичковци, които чакат пенсия и ги е страх да се докоснат до Ф-16, защото не разбират и дума английски, а сричат само на руски. Ако някой си въобразява, че МиГ-29 и Су-25 "летят", явно не е в час с проблемите на ВВС. И това не е от вчера. Дори от времето на "любимата" на много носталгици БА, проблемите с обслужването на техниката, са били големи. Неслучайно и аварийноста на социалистическите ВВС, беше голяма, при доста малки в сравнение с натовските държави часове полети на нашите пилоти. Имено поради тази причина, пилотите основно се "возеха" на изтребителите, като дори Румбата призна, че са започнали да използват потенциала на МиГ-29 едва след 2005 г., благодарение на натовските стандарти на подготовка и по- специално на опита на Германия с тези самолети.

    Коментиран от #45

    23:11 29.09.2025

  • 36 Пловдив

    2 2 Отговор
    убийците на България, които ни убиваха и със селски ф 16- в Затвора за винаги! като този Стоянов! Грозните предатели на България!Имахме прекрасни военни летци в Графигнатиево от 1959 год!

    Коментиран от #40

    23:12 29.09.2025

  • 37 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Колега,липсват ти шлосерски познания,с отверка не можеш да пробиеш дуралуминий.Всеки циганин - металодобивник ще ти го каже.Нужна е акумулаторна дрелка .Тихичко,безшумно и хоп- дупката готова.С малък диаметър, все пак известно време трябва да запазим бойната готовност.И дупките на бидоните да са с фунийка,противопожарно.

    23:13 29.09.2025

  • 38 665

    7 0 Отговор
    "Ремонтират" звучи като , че и двата прескъпи , дълго чакани самолети , пристигат негодни за полет и за основен ремонт !

    23:13 29.09.2025

  • 39 да бе, да

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "наш":

    И къде видя лицензиран сервиз за ефки в България? А как да им го закараме в лицензиран сервиз в САЩ като ефката не лети? На гръб ли да им го закара Запрянов? Като са искали да я ремонтират в лицензиран сервиз, да са си направи такъв в България или изобщо да не си продават стоката тук. Или да си докарат специалистите у нас да си направят гаранционния ремонт или да връщат парите, простичко е.

    Коментиран от #43

    23:13 29.09.2025

  • 40 да и караха

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Пловдив":

    москвичи...

    23:13 29.09.2025

  • 41 Анонимен

    6 0 Отговор
    Господин Стоянов а кой поръча втората пратка ЕФКИ НЕ сте ли вие служебните на Радев Сигурно сте забравили Е не е като да поръчаш Грипените нали Радев искаше Сега ЕФКИТЕ протекоха ТИ да видиш КОЛКО УДОБНО А ГОСПОДИН СТОЯНОВ ВИЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ОТ КОЯ ДЪРЖАВА СТЕ

    23:14 29.09.2025

  • 42 Пловдив

    3 2 Отговор
    убийците на България, които ни убиваха и със селски ф 16- в Затвора за винаги! като този Стоянов! Грозните предатели на България!Имахме прекрасни военни летци в Графигнатиево от 1959 год!

    23:14 29.09.2025

  • 43 в България

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "да бе, да":

    един голф не могат да оправят какво остава за ултра модерен американски изтребител който не е за колхозници и мурзилкиикопейки!

    23:16 29.09.2025

  • 44 хора запрянов

    3 0 Отговор
    той странно убиваше Марица Изток 3 1983 год!!!!!!!!!

    23:16 29.09.2025

  • 45 665

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Персоналът уж мина скъпа подготовка , както пилотите.
    Не са редови механици. Но то ясно че само калинки са се уредили.

    Коментиран от #51

    23:17 29.09.2025

  • 46 Диш хакъ

    8 0 Отговор
    За какви вложения в отбраната пък говори този ефенди? Ние си плащаме данък просто на новите ни господари. По-добре да не доставят още от "новите" самолети. Ще стане някой калабалък, ще се претрепе някой пилот. А на Локхийд гледайте какъв парадокс - шамар с крак едно - няма да участват засега в разработка на изтребител шесто поколение, доста милиарди назад. Шамар с крак две - отвсякъде НЕ искат Ф35(Испания, Индия, самите САЩ намалиха доста чувствително плановете за бъдещи поръчки), освен турците, ама това май са си игрички техни, не че реално им трябват, а напомняне, че и те са дали едни пари. Обаче на подопечните бантустани в Източна Европа им се пробутват хартиени самолетчета с предплата. В момента след тези шамари с крак, които биха поставили на колене всяка оръжейна компания, Локхийд не само не са назад при акциите, а растат с малко от половин година. Както каза най-нежният президент в историята, поставен под чехъл от синоптичка, Грипен били зле, несъвместими с НАТОто, Кеф16 били истината. Този трафикомичен образ на краварка...

    23:19 29.09.2025

  • 47 566

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "665":

    По времето,кога се договаряха тия F16 блок70 вх.С....които бяха на хартия...един МиГ-29 струваше 50 млн.$. и то чисто нови,в срок на бърза доставка при това с опита на нашите пилоти и наземен персонал,сервиз и инфраструктура....при това доставени от няколкостотин км,а не от над 10 0000...
    Смятайте колко самолета щяхме да имаме срещу тези над 3 млрд де наброихме на краварите...и то в кеш за 10-год.чакане...

    Коментиран от #60

    23:21 29.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сатана Z

    2 2 Отговор
    В такъв министър като дебилния държал Всички Ф16ки ще ръждясат в гаражите им в Граф Игнатиев

    23:23 29.09.2025

  • 50 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дайте да залагаме":

    Тенекиите са от дуралуминий,не могат да ръждясат.Но могат да се пропукат около дупките на нитовете.Поради концентрация на напреженията.Който е учил металознание е разбрал.

    23:25 29.09.2025

  • 51 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "665":

    В това е проблемът. "Паршутисти" школувани по съветски образец. Докато не се смени изцяло командният състав, пилотите и механиците с млади хора, владеещи на отлично ниво английски, необременени от комунделската пропаганда на по- старите генерации в армията, ще се влачим на опашката в НАТО. Защо гърци, турци, румънци не хленчат и нямат "проблеми" с Ф-16, а ги експлоатират максимално, а на нашите гащници все нещо им е криво.

    Коментиран от #56

    23:26 29.09.2025

  • 52 Експерта

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Те щом като чисто нови трябва да се ремонтират значи няма и да литнат.

    23:28 29.09.2025

  • 53 604

    2 0 Отговор
    пахахахаххахахаха, гавра с труп....тия фърчила не моът фръкнъ , камоли да изпълняват задачи, и що ни ги дават 1 по 1, ние тъй ли ги платихме?

    23:29 29.09.2025

  • 54 Мнение

    3 0 Отговор
    Затова ББ няма магнитски. Взели са втора ръка. Да публикуват договорите и поръчката.

    23:29 29.09.2025

  • 55 оня с коня

    0 3 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТСКОТО КУЧЕ Стоянов пита кат Глупав що не се ремонтират закупените от БГ Амер. Самолети.Ама да уточни въпроса си- защо не се ремонтират от България,или от САЩ?И понеже задава мъгляви въпроси,добре е да да слуша като му се обяснява:Самолетът с теча на гориво е Диагностициран у Нас,но е в Гаранционен срок и чака Мартин Локхийд да прати Специалната си бригада за да го оправи.шокиращо е че въпросният Стоянов не знае елементарното положение при закупуването на съвсем обикновено МПС - че когато то е в гаранционен срок,всяка Интервенция на купувача АНУЛИРА правото му на Гаранционен Сервизен ремонт!Е същото е и при Самолетите и Междупланетните кораби,ама...оде ги намира Радев такива,че да си ги назначава?!

    Коментиран от #57

    23:30 29.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Цялата шайка участваща в аферата "Ф16блок💩", трябва да отговаря за държавна измяна!
    ОТКРАДВАНЕТО НА 4МИЛИАРДА ТРЯБВА ДА ИМА ОТГОВОР! Разбира се ЗА СЕГА прокуратурата си прави оглушки, като прикрива
    престъплението! До кога ?

    23:36 29.09.2025

  • 59 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "604":

    ДА!...че те удостоявам с внимание:)

    23:36 29.09.2025

  • 60 665

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "566":

    Какви мигове в нато държава забрави. Но можехме да имаме перфектен за нас грипен, европейски, с бърза поддръжка и поне 20 парчета доставени вече.

    23:37 29.09.2025

  • 61 демократ

    2 1 Отговор
    Тайван Мароко Гурцияни тн получават същите Вайпъри сано а тъпаа радеф има теч ама у мозъка

    23:42 29.09.2025

  • 62 604

    0 0 Отговор
    всичко е алабаланица ве, не ви ли се изясни, то биа мисирству мъ туй ващо е шизо. предплатени , чакай е тоя ще е.!. те нормалните стелтове купуват , туй фърчилу с 1 двигател мой набор ...., смях в залата, поне спрете да дращите щот се дразним!!!!

    23:53 29.09.2025

