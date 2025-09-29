Димитър Стоянов: Военният ни министър не каза защо не се ремонтират закупените от България Ф-16

Министърът на отбраната Атанас Запрянов днес е дал отговор, на един парламентарен въпрос, за състоянието на доставените два броя F-16. От това става ясно, че първият получен изтребител F-16D е с проблеми в горивната система и по-точно, има теч от един от резервоарите. За състоянието на втория F-16С няма нито дума в министерския отговор.
Това коментира във "Фейсбук" Димитър Стоянов.
Ако си спомняме, преди няколко месеца от телевизора ни развиваха теории, че когато президентът Радев обръща внимание на проблемите около F-16, той застрашава отношенията ни със “стратегическия партньор”. А сега Запрянов с този отговор - направо ги взриви тези отношения! Или пък, точно за това отговорът се появи, едва след като премиерът Желязков се върна от САЩ…
Но да оставим това настрани, защото цялата история е много по-комплексна и навява на цял куп други въпроси.
Като например, кога е открит въпросния теч?
Аз ще спекулирам, че това е станало по време на приемните полети в края на април. Тоест, вече пет месеца самолетът не лети, защото с теч това няма как да стане. Това води още един въпрос - с подобна скорост ли ще се отстраняват отказите от българските F-16? Много пъти съм обръщал внимание на въпроса, че доставката на резервните части и отстраняването на открити откази при F-16 не може да се случва бързо, особено ако операторът няма собствен капацитет за ремонт, производство на части и голяма техническа аптечка.
Скоростта на доставките е друга пиперлива тема. Помним, че пролетта трябваше да дойдат два самолета накуп. Вместо това, единият пристигна на 2 април, а другият на 8 юни. И след това - нищо. Имаше слухове, че през септември ще дойдат четири заедно, но това няма да се случи. А министър Запрянов обеща, че всички осем от първия договор ще пристигнат преди края на годината.
И не, не е само при нас така. Може да се обърне внимание как вървят доставките в Словакия. Там до момента са пристигнали само пет от договорените 14 самолета.
Партенките на г-н министъра, че ВВС на САЩ нямали танкери и затова се бавели доставките, издишат! Ще може ли да се каже в прав текст какво се случва около производството и доставката на нашите самолети?
И да си припомним, че преди пет месеца обикновеният депутат г-н Бойко Борисов тръгна да уволнява, защото някой бил купил счупени самолети. Но кой е този “някой”? Забравихме ли, че сделката бе договорена и подписана, когато Борисов бе премиер, а Запрянов бе заместник-министър на отбраната, който лично договаряше условията по договора?
В заключение, ще си позволя да се обърна към опозиционните депутати в Народното събрание. Господа, питайте, питайте и пак питайте за многомилиардните сделки около доставката на F-16, фрегатите за ВМС и бойните машини Stryker! Питайте, защото данъкоплатците имат правото да знаят как се харчат техните пари и каква е ефективността на огромните вложения в отбраната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
22:36 29.09.2025
2 хъхъ
Коментиран от #52
22:36 29.09.2025
3 бен Ходжа
Няма такава държава.
22:37 29.09.2025
4 Пич
22:37 29.09.2025
5 Да видим коментарите по въпросЪТ
22:37 29.09.2025
6 Безгласна буква
22:38 29.09.2025
7 матю хари
Коментиран от #24, #58
22:39 29.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:40 29.09.2025
9 Стойо
22:41 29.09.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Явно тогава с отвертката са пробили и резервоара🤔
Коментиран от #37
22:41 29.09.2025
12 Град Симитли
.... В Диарбекир да го запрат!
22:44 29.09.2025
13 Последния Софиянец
22:47 29.09.2025
15 койдазнай
Това и прави, защото знае, че с братушките шега не бива!
22:48 29.09.2025
16 Пловдив
22:49 29.09.2025
17 Oт кога?
22:51 29.09.2025
18 не казват
22:53 29.09.2025
19 Факт
22:54 29.09.2025
20 Дайте да залагаме
Коментиран от #50
22:57 29.09.2025
21 хайде по-сериозно
22:59 29.09.2025
22 Готов за бой
Коментиран от #25, #26, #33, #48
22:59 29.09.2025
23 665
Коментиран от #47
23:00 29.09.2025
24 Видели са някакъв
До коментар #7 от "матю хари":индивид с червени чорапи, миришещ на водка и с ключе 6-8 в ръката да се навърта около базата.
23:01 29.09.2025
26 Яяя, mалоумния с картечницата
До коментар #22 от "Готов за бой":НАТО обявява бойна тревога поради евентуален саботаж на български Ф-16се появи/
Къде беше, на Калотина ли?
Много руснаци ли изби?
23:02 29.09.2025
27 Истината
23:03 29.09.2025
28 Единственият
Коментиран от #32
23:03 29.09.2025
29 Гласове от зайчарника в Банкя
23:06 29.09.2025
30 Новите Ф-ки
23:07 29.09.2025
31 наш
Коментиран от #39
23:08 29.09.2025
32 така е
До коментар #28 от "Единственият":Няма как и в договора да няма неустойка за забава или неизпълнение, ако плащаш авансово цялата сума. Истината е, че ние сме част от донорите на Америка, която щели да я правят отново велика. Истината се познава в сравнението - докато новата ефка тече и не може да лети, 50-годишните Ми29 летят и на тях разчитаме. При това за тях не сме платили милиарди. И тук не говорим за русофилия или русофобия, говорим за факти, които дори най-заслепените русофоби не могат да отрекат.
23:09 29.09.2025
33 рашките
До коментар #22 от "Готов за бой":на ГРЕС!
23:11 29.09.2025
34 Фен
23:11 29.09.2025
35 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #45
23:11 29.09.2025
36 Пловдив
Коментиран от #40
23:12 29.09.2025
37 Моряка
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Колега,липсват ти шлосерски познания,с отверка не можеш да пробиеш дуралуминий.Всеки циганин - металодобивник ще ти го каже.Нужна е акумулаторна дрелка .Тихичко,безшумно и хоп- дупката готова.С малък диаметър, все пак известно време трябва да запазим бойната готовност.И дупките на бидоните да са с фунийка,противопожарно.
23:13 29.09.2025
38 665
23:13 29.09.2025
39 да бе, да
До коментар #31 от "наш":И къде видя лицензиран сервиз за ефки в България? А как да им го закараме в лицензиран сервиз в САЩ като ефката не лети? На гръб ли да им го закара Запрянов? Като са искали да я ремонтират в лицензиран сервиз, да са си направи такъв в България или изобщо да не си продават стоката тук. Или да си докарат специалистите у нас да си направят гаранционния ремонт или да връщат парите, простичко е.
Коментиран от #43
23:13 29.09.2025
40 да и караха
До коментар #36 от "Пловдив":москвичи...
23:13 29.09.2025
41 Анонимен
23:14 29.09.2025
42 Пловдив
23:14 29.09.2025
43 в България
До коментар #39 от "да бе, да":един голф не могат да оправят какво остава за ултра модерен американски изтребител който не е за колхозници и мурзилкиикопейки!
23:16 29.09.2025
44 хора запрянов
23:16 29.09.2025
45 665
До коментар #35 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Персоналът уж мина скъпа подготовка , както пилотите.
Не са редови механици. Но то ясно че само калинки са се уредили.
Коментиран от #51
23:17 29.09.2025
46 Диш хакъ
23:19 29.09.2025
47 566
До коментар #23 от "665":По времето,кога се договаряха тия F16 блок70 вх.С....които бяха на хартия...един МиГ-29 струваше 50 млн.$. и то чисто нови,в срок на бърза доставка при това с опита на нашите пилоти и наземен персонал,сервиз и инфраструктура....при това доставени от няколкостотин км,а не от над 10 0000...
Смятайте колко самолета щяхме да имаме срещу тези над 3 млрд де наброихме на краварите...и то в кеш за 10-год.чакане...
Коментиран от #60
23:21 29.09.2025
49 Сатана Z
23:23 29.09.2025
50 Моряка
До коментар #20 от "Дайте да залагаме":Тенекиите са от дуралуминий,не могат да ръждясат.Но могат да се пропукат около дупките на нитовете.Поради концентрация на напреженията.Който е учил металознание е разбрал.
23:25 29.09.2025
51 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #45 от "665":В това е проблемът. "Паршутисти" школувани по съветски образец. Докато не се смени изцяло командният състав, пилотите и механиците с млади хора, владеещи на отлично ниво английски, необременени от комунделската пропаганда на по- старите генерации в армията, ще се влачим на опашката в НАТО. Защо гърци, турци, румънци не хленчат и нямат "проблеми" с Ф-16, а ги експлоатират максимално, а на нашите гащници все нещо им е криво.
Коментиран от #56
23:26 29.09.2025
52 Експерта
До коментар #2 от "хъхъ":Те щом като чисто нови трябва да се ремонтират значи няма и да литнат.
23:28 29.09.2025
53 604
23:29 29.09.2025
54 Мнение
23:29 29.09.2025
55 оня с коня
Коментиран от #57
23:30 29.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
58 иван костов
До коментар #7 от "матю хари":Цялата шайка участваща в аферата "Ф16блок💩", трябва да отговаря за държавна измяна!
ОТКРАДВАНЕТО НА 4МИЛИАРДА ТРЯБВА ДА ИМА ОТГОВОР! Разбира се ЗА СЕГА прокуратурата си прави оглушки, като прикрива
престъплението! До кога ?
23:36 29.09.2025
59 оня с коня
До коментар #57 от "604":ДА!...че те удостоявам с внимание:)
23:36 29.09.2025
60 665
До коментар #47 от "566":Какви мигове в нато държава забрави. Но можехме да имаме перфектен за нас грипен, европейски, с бърза поддръжка и поне 20 парчета доставени вече.
23:37 29.09.2025
61 демократ
23:42 29.09.2025
62 604
23:53 29.09.2025