Димитър Стоянов: Военният ни министър не каза защо не се ремонтират закупените от България Ф-16

Министърът на отбраната Атанас Запрянов днес е дал отговор, на един парламентарен въпрос, за състоянието на доставените два броя F-16. От това става ясно, че първият получен изтребител F-16D е с проблеми в горивната система и по-точно, има теч от един от резервоарите. За състоянието на втория F-16С няма нито дума в министерския отговор.

Това коментира във "Фейсбук" Димитър Стоянов.

Ако си спомняме, преди няколко месеца от телевизора ни развиваха теории, че когато президентът Радев обръща внимание на проблемите около F-16, той застрашава отношенията ни със “стратегическия партньор”. А сега Запрянов с този отговор - направо ги взриви тези отношения! Или пък, точно за това отговорът се появи, едва след като премиерът Желязков се върна от САЩ…

Но да оставим това настрани, защото цялата история е много по-комплексна и навява на цял куп други въпроси.

Като например, кога е открит въпросния теч?

Аз ще спекулирам, че това е станало по време на приемните полети в края на април. Тоест, вече пет месеца самолетът не лети, защото с теч това няма как да стане. Това води още един въпрос - с подобна скорост ли ще се отстраняват отказите от българските F-16? Много пъти съм обръщал внимание на въпроса, че доставката на резервните части и отстраняването на открити откази при F-16 не може да се случва бързо, особено ако операторът няма собствен капацитет за ремонт, производство на части и голяма техническа аптечка.

Скоростта на доставките е друга пиперлива тема. Помним, че пролетта трябваше да дойдат два самолета накуп. Вместо това, единият пристигна на 2 април, а другият на 8 юни. И след това - нищо. Имаше слухове, че през септември ще дойдат четири заедно, но това няма да се случи. А министър Запрянов обеща, че всички осем от първия договор ще пристигнат преди края на годината.

И не, не е само при нас така. Може да се обърне внимание как вървят доставките в Словакия. Там до момента са пристигнали само пет от договорените 14 самолета.

Партенките на г-н министъра, че ВВС на САЩ нямали танкери и затова се бавели доставките, издишат! Ще може ли да се каже в прав текст какво се случва около производството и доставката на нашите самолети?

И да си припомним, че преди пет месеца обикновеният депутат г-н Бойко Борисов тръгна да уволнява, защото някой бил купил счупени самолети. Но кой е този “някой”? Забравихме ли, че сделката бе договорена и подписана, когато Борисов бе премиер, а Запрянов бе заместник-министър на отбраната, който лично договаряше условията по договора?

В заключение, ще си позволя да се обърна към опозиционните депутати в Народното събрание. Господа, питайте, питайте и пак питайте за многомилиардните сделки около доставката на F-16, фрегатите за ВМС и бойните машини Stryker! Питайте, защото данъкоплатците имат правото да знаят как се харчат техните пари и каква е ефективността на огромните вложения в отбраната.