Ангел Попов пред ФАКТИ: Ще си говорим за корупция, докато „Автомобилна администрация“ съществува

30 Септември, 2025 09:00 1 098 21

В края на миналата година човекът, който ръководи всички изпитващи в София, е останал без книжка, казва той

Ангел Попов пред ФАКТИ: Ще си говорим за корупция, докато „Автомобилна администрация“ съществува - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг относно задържаните служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Николов поясни, че композицията се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, като потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач. Какво е това… Пред ФАКТИ говори инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики.

- Г-н Попов, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) пак се прочу. Колко още пъти ще си говорим за корупция, когато става въпрос за тази агенция?
- Ще си говорим за корупция в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, докато тази агенция не премине към друго министерство – силово. Ще си говорим за корупция, докато „Автомобилна администрация“ съществува.

- Има ли начин това да бъде спряно?
- Категорично. Ако има вътрешен контрол, какъвто явно сега няма. В периода 2016 година до 2021 година нещата бяха други. Такова, като сега положение, никога не е било, разберете. И госпожа Русинова написа нещо интересно в социалните мрежи, а именно, че подборът на персонал в Министерството на транспорта е много интересен. Когато аз бях в министерството, знаете ли какви кадри имаше – фризьори, химици, металурзи, от селското стопанство. Казвам го по спомен, но лесно може да се провери. Какъв е критерият сега - най-вероятно е същият.

- И как да се промени това…
- С работа и знание. Нито едно от двете не го виждаме в момента. Това, което виждаме, са изключително много сигнали от потърпевши превозвачи, от учебни центрове, от потърпевши технически пунктове. Ние – от Европейския център за транспортни политики, подаваме много сигнали към най-различни служби, но няма резултат. Все пак има някаква комуникация, което е добре. Когато ние получим един сигнал, а ние получаваме десетки сигнали, просто го предаваме като информация с надеждата някой да му обърне внимание.

- Дайте примери за сигнали?
- Ето от миналия месец, месец и половина. Попитахме министерството през медиите, защото те нямат желание да комуникират не само с нас, а и с други организации от неправителствения сектор, та ние попитахме дали бивш председател на изпитна комисия е с отнета книжка. Отговор не получихме, но отговорът е – да. В края на миналата година човекът, който ръководи всички изпитващи в София, е останал без книжка.

- За какво нарушение?
- Алкохол. Какво ви говори това. Човекът, който отговаря за всички изпитващи в София, е без книжка. Нонсенс. Човекът, който е ръководител на хората, които дават свидетелства за управление, е без такова. И това с какво граничи - с безхаберие, с корупция, всичко събрано заедно.

- А това, че заплатите в автомобилна администрация не са високи, кара ли служителите да „искат“…
- И да им станат високи заплатите, няма да се промени нищо, защото го няма вътрешният контрол. А понякога нещата така са организирани, че става въпрос за схема. Ето един пример. Помните случая с камиона, който се удари в бензиностанцията край Радомир.

- Да, завъртя се и се удари в електронното табло с цифрите…
- Беше назначена проверка и министърът каза, че са проверени половината от автомобилите на фирмата, а част от тях имали два тахографа!? Ако питате един обикновен шофьор, той ще ви каже, че това може да го каже само лаик. Това го каза министърът, защото явно е бил подведен. И така приключи тази проверка. Нищо.

- Но сега чуваме от министър Караджов, че служителите от случая с тировете на Роби Уилямс са уволнени. Това е бързо, а правилно ли е?
- Това е неправилна мярка, защото министърът не може да уволнява. На каква база, на какво основание. Трябва да има прокурорско разследване, трябва да има доказателства. А ние чакаме някой да се обади в английското посолство. Ако уволнените си намерят добри адвокати, нищо няма да им се случи. Много е дълга темата. Но искам да обърна внимание на нещо сериозно, тревожно и страшно. Преди време поискахме информация от ТОЛ управлението за претоварените камионите.

- Защото?
- Защото всеки един претоварен камион е убиец на пътя. Всеки един претоварен камион е най-големият враг на безопасността. Ако един автомобил е претоварен повече от 10%, неговата спирачна система не е пригодена за това и той става опасен на пътя. И получихме интересна информация. От 1 януари до 1 юли кантарите на ТОЛ системата са засекли 13,4% претоварени камиона от всички камиони в България. Има райони, в които претоварените камиони са 45%. Вече действа една много интересна промяна в Закона за движението по пътища, която казва, че при претоварване контролният орган може да свали номерата и да глоби шофьора.

- И колко са свалените номера…
- Избрахме за анализ пет района – Перник, Кюстендил, Благоевград, Монтана и Враца. Оказа се, че в един период в Перник има петима нарушители, а във Враца и Монтана няма нито един. Това какво означава - просто някой не ги проверява. Имаме „добър ден, проверката е извършена“ и „довиждане и приятен път“. А това са убийци на пътя. Това е и нелоялната конкуренция. Защото повечето камиони прекарват толкова, колкото им е позволено, а за други не важи. И още нещо. Поискахме да гледаме запис на практическия и теоретичния изпит на Виктор, който се вряза с летящото си Ауди в автобуса. Поискахме да гледаме записите на Бургазлиев, който направи катастрофата в Слънчев бряг. Искаме да знаем как са регистрирани превозните средства на техническите прегледи. Нищо. А аз ще ви кажа как – корупционно. 100% корупция. И ако не се вземат мерки, нещата ще станат още по-тежки.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    Корупция е любимата дума на сем. пеефски. Докато те управляват корупцията и мутрите ще са двете най-видими неща за българина

    Коментиран от #12

    09:10 30.09.2025

  • 2 катаджия, митничар и данъчен

    11 0 Отговор
    не протестират !

    09:10 30.09.2025

  • 3 Пич

    9 1 Отговор
    Така и с КАТ , Митниците , МВР , Общините , Здравеопазването ( там е най гадното)..... Дори....... пожарникарите !!! Знаете ли че се редуват кой първи да влиза в къщата или апартамента ?! Каквото намери - негово е !!! За вас е изгоряло.....

    09:11 30.09.2025

  • 4 Селянин

    9 0 Отговор
    Тахошайби няма от много години. Не може този да е толкова некомпетентен. Има си регламент на Европейският съюз за изскванията на тахографите и регламентите за труд и почивки. Тахографите са електронни и е възможно да има проблем с много неща. НО. Ако има проблем се пише съответният акт, не се взема рушвет. Всички в ДАЙ са корумпирани. Направо са си ОПГ. Който и да обискираш там или да му направиш справка на притежанията спрямо доходите за 20 гидини назад са за затвора. Много от катастрофите са по тяхна вина, заради таксата спокойствие и следващите умишлени нарушения с претоварване или неспазване на почивките на определени фирми.

    Коментиран от #10

    09:15 30.09.2025

  • 5 Агенции, администрации..

    12 0 Отговор
    490 000 чантаджиите тунеядци, хранени с дългове, милиарди

    09:15 30.09.2025

  • 6 Истината:

    5 1 Отговор
    Ще си говорим за корупция,кражби и престъпления,
    докато „Групировката ГЕРБ и Борисов“ съществуват !

    09:17 30.09.2025

  • 7 нннн

    6 0 Отговор
    Срамота. Не могат да си поискат подкуп на чужд език.
    Абе, не са ли множко администрациите в малка България?

    09:17 30.09.2025

  • 8 Коко Н

    3 0 Отговор
    Щом прочетох за ТАХОШАЙБИ се отказах.

    ВЕЧЕ НЯМА ТАХОШАЙБИ!
    Останалото е:-"БЕЗ КОМЕНТАР"!

    Коментиран от #15

    09:18 30.09.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Това са само двама шофьора имали смелостта да се оплачат, защото посолството е зад гърба им и световна звезда - а стотиците хиляди шофьори, които Даядджиите тормозят и рекетират всеки ден?

    А мислите ли, че в КАТ е нещо по-добро?

    А мислите ли, че в която и да е друга държавна институция е нещо по-добро?! На бас че около вас живее държавен служител, на който се чудите от къде са му доходите и се чудите как си позволява коли и почивки и лукс с една мизерна държавна заплата...

    А си предтавете мизерното нещо в Министерството колко краде!

    09:18 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ето има 6-7 черни точки

    1 0 Отговор
    но се омешват съдителните тежести . началника на всички инструктори се напил . веднага му взели книжката . а крият колко промила . но това не е корупция . на ден има 250-300 хиляди товарни камьона . как да ги проверят . много са . и рейсовете . всеки 3 ти е с някакво нарушение . за своге нищо . в ес спазват , а у нас не . правилата са едни . който нарушава пострадва . по статистика 1000 горят годишно . но са най големи виновни за липса на мантинели . днес ще видим поредната .

    09:22 30.09.2025

  • 12 Стефанов

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Май министъра на ИТН си е за смяна. Интересно е мнението на Слави ?

    09:24 30.09.2025

  • 13 я колко са добри даияджиите

    3 0 Отговор
    Камионите са минали през цяла европа, и само тук специалистите са установили че са неизправни.

    Чак да не поверваш

    Коментиран от #16

    09:24 30.09.2025

  • 14 А, Другарят

    2 2 Отговор
    банкянски пожарникар още се чуди, кой му е поставял кюлчета в шкафа.

    09:26 30.09.2025

  • 15 Водач

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коко Н":

    И кой та излъга че няма тахографски листове (на жаргон тахошайби). Около 40% от вътрешният транспорт е със аналогови тахографи.

    Коментиран от #18

    09:30 30.09.2025

  • 16 Прочети добре

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "я колко са добри даияджиите":

    Потенциални неизправности ,как ти звучи

    09:34 30.09.2025

  • 17 И сега

    0 0 Отговор
    Този се оплаква ,че нищо не достига до него ли.Защо е там да констатира ли?

    09:35 30.09.2025

  • 18 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Водач":

    По старите камиони автобуси са шайби

    09:37 30.09.2025

  • 19 Перо

    1 0 Отговор
    С всички “демократични” институции в БГ е така, корупция, некадърност, административно разложение и пълна кадрова необезпеченост!

    Коментиран от #21

    09:37 30.09.2025

  • 20 Тоо

    0 0 Отговор
    Хубаво англичаните се оплакали в английското посолства ,а ние на кого ,на арменския поп

    09:38 30.09.2025

  • 21 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Кадрите са крадливи

    09:42 30.09.2025

