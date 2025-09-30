Новини
Два месеца протести за вода: Плевенчани не вярват на обещанията

30 Септември, 2025 11:08 391 8

  • борислав цветанов-
  • плевен-
  • протест-
  • безводие

Ако трябва още цяла година ще протестираме, но на нас трябва да ни се обърне внимание

Два месеца протести за вода: Плевенчани не вярват на обещанията - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След посещението министър-председателя Росен Желязков в Плевен, има ли решение на водната криза и по-спокойни ли са гражданите? Уверенията са, че догодина градът няма да е на режим.

Протестиращите плевенчани не вярват на обещанията и искат да видят резултати, обобщи бТВ.

Иначе вчера премиерът дойде изненадващо в областта и за медиите, и за протестиращите. Той беше в района на Долна Митрополия.

Борислав Цветанов е организатор на протестите и е член на кризисния щаб, който вчера имаше заседание.

„Това, което се случи във вчерашния ден, е просто частично. Нас ни интересува да имаме вода, реални резултати да има, а не просто посещения. Хубаво е, че са дошли и вече ни забелязаха, защото стигат до извода, че ние, плевенчани, няма да се откажем и вече 2 месеца протестираме. Ако трябва още цяла година ще протестираме, но на нас трябва да ни се обърне внимание“, каза Борислав Цветанов.

И призова – плевенчани имат нужда от цялостна подмяна на водопреносната мрежа.

„Вече е крайно време да се обърне внимание на магистралния водопровод от Черни Осъм, да се изгради нов, както и да се подновят тръбите в град Плевен“, заяви Цветанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 4 Отговор
    Плевенчани пак ще чакат на братишките да ги освобождават, ама тоя път не са намерили.

    11:09 30.09.2025

  • 2 Росен Костинбродски

    5 2 Отговор
    Стига сте крякали за тази вода.
    Какво толкова. Някаква си вода!
    Не е толкова важна!
    Обещавам ви другото лято да има вода, ако вали през зимата!

    Коментиран от #3

    11:10 30.09.2025

  • 3 Да допълня до Костинбродски

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Росен Костинбродски":

    В Плевен може да няма вода,
    но за водопада ми Има вода
    Това е по-важното!

    11:11 30.09.2025

  • 4 Мералня

    3 0 Отговор
    инженери трябват, не поредните разказвачи на приказки

    11:12 30.09.2025

  • 5 Залупен евроатлантически цървул

    1 2 Отговор
    Знате ли защо украинският парламент вярва на желязков, а българирте не ??

    11:12 30.09.2025

  • 6 разпродадена на кг

    1 1 Отговор
    ВИК Плевен, както и много други ВИК из цала България са отдавна собственост на Световната банка със знайни и незнайни акционери зад нея. Плевен и гражданите му пречат на тази територия и трябва да се измитат.

    11:14 30.09.2025

  • 7 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    С протести и врякане не става. С багери и булдпзери се ходи до частнитр ВЕЦове и се заравнават, а собствениците им се изнамират и окачат по дърветата за пример на следващите "приватизатори" на вода и обществен жизненоважен ресурс

    11:25 30.09.2025

  • 8 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Плевенчани , ГЕРБ тупат топката , докато почнат дъждовете .
    Не вярвайте на тези крадци

    11:26 30.09.2025

