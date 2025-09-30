Два месеца протести за вода: Плевенчани не вярват на обещанията

След посещението министър-председателя Росен Желязков в Плевен, има ли решение на водната криза и по-спокойни ли са гражданите? Уверенията са, че догодина градът няма да е на режим.

Протестиращите плевенчани не вярват на обещанията и искат да видят резултати, обобщи бТВ.

Иначе вчера премиерът дойде изненадващо в областта и за медиите, и за протестиращите. Той беше в района на Долна Митрополия.

Борислав Цветанов е организатор на протестите и е член на кризисния щаб, който вчера имаше заседание.

„Това, което се случи във вчерашния ден, е просто частично. Нас ни интересува да имаме вода, реални резултати да има, а не просто посещения. Хубаво е, че са дошли и вече ни забелязаха, защото стигат до извода, че ние, плевенчани, няма да се откажем и вече 2 месеца протестираме. Ако трябва още цяла година ще протестираме, но на нас трябва да ни се обърне внимание“, каза Борислав Цветанов.

И призова – плевенчани имат нужда от цялостна подмяна на водопреносната мрежа.

„Вече е крайно време да се обърне внимание на магистралния водопровод от Черни Осъм, да се изгради нов, както и да се подновят тръбите в град Плевен“, заяви Цветанов.