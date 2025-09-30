Два месеца протести за вода: Плевенчани не вярват на обещанията

След посещението министър-председателя Росен Желязков в Плевен, има ли решение на водната криза и по-спокойни ли са гражданите? Уверенията са, че догодина градът няма да е на режим.
Протестиращите плевенчани не вярват на обещанията и искат да видят резултати, обобщи бТВ.
Иначе вчера премиерът дойде изненадващо в областта и за медиите, и за протестиращите. Той беше в района на Долна Митрополия.
Борислав Цветанов е организатор на протестите и е член на кризисния щаб, който вчера имаше заседание.
„Това, което се случи във вчерашния ден, е просто частично. Нас ни интересува да имаме вода, реални резултати да има, а не просто посещения. Хубаво е, че са дошли и вече ни забелязаха, защото стигат до извода, че ние, плевенчани, няма да се откажем и вече 2 месеца протестираме. Ако трябва още цяла година ще протестираме, но на нас трябва да ни се обърне внимание“, каза Борислав Цветанов.
И призова – плевенчани имат нужда от цялостна подмяна на водопреносната мрежа.
„Вече е крайно време да се обърне внимание на магистралния водопровод от Черни Осъм, да се изгради нов, както и да се подновят тръбите в град Плевен“, заяви Цветанов.
1 честен ционист
11:09 30.09.2025
2 Росен Костинбродски
Какво толкова. Някаква си вода!
Не е толкова важна!
Обещавам ви другото лято да има вода, ако вали през зимата!
Коментиран от #3
11:10 30.09.2025
3 Да допълня до Костинбродски
До коментар #2 от "Росен Костинбродски":В Плевен може да няма вода,
но за водопада ми Има вода
Това е по-важното!
11:11 30.09.2025
4 Мералня
11:12 30.09.2025
5 Залупен евроатлантически цървул
11:12 30.09.2025
6 разпродадена на кг
11:14 30.09.2025
7 Баба Гошка
11:25 30.09.2025
8 Хасковски каунь
Не вярвайте на тези крадци
11:26 30.09.2025