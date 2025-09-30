15-годишният по случая "Кожухаров" съди прокуратурата

Петнадесетгодишен тийнейджър, обвинен по делото за нападението над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, заведе иск срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. Непълнолетният претендира обезщетение в размер на 5385 лева за неимуществени вреди от престоя си в ареста между 5 и 13 септември, съобщава вестник "Сега".
Искът е внесен чрез защитника на момчето Методи Лалов. В документа се посочва, че задържането е било незаконосъобразно и е нарушило основното право на свобода на младежа. Защитата твърди, че по време на ареста тийнейджърът е преживял тежки и травматични моменти, които са оставили трайни последици върху психиката и социалния му живот.
"Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За момчето това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дълготраен ефект върху целия му живот", се посочва в исковата молба.
Първоначалното задържане на 15-годишния е постановено от прокурор Иво Георгиев, а съдия Милена Пейчева е утвърдила мярката "задържане под стража". По-късно искането е подкрепено от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов.
Апелативният съд във Велико Търново обаче е отменил ареста след продължително 13-часово заседание на 12 септември и е постановил по-лека мярка – надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.
Адвокат Лалов твърди, че действията на прокуратурата нарушават не само човешките права на непълнолетния, но и специалните права на дете, гарантирани от Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето.
"Изключително мерзко и общественоопасно е, когато държавни институции, които трябва да защитават правата на гражданите, сами ги нарушават", заявява адвокат Лалов.
Според защитата задържането е довело до риск от тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство за младежа, както и до социална изолация и стигматизация.
В края на септември вече се разви друг епизод от този случай. На 17 септември адвокат Лалов подаде искане до прокуратурата за връщане на иззетия телефон на клиента си. След първоначален отказ на прокуратурата, съдия Пламен Дочев постанови, че устройството няма връзка с деянието и трябва да бъде върнато.
"Изземването на телефона и SIM картата е злоупотреба. Подозирам, че е било с цел да се проверят евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови приближени", коментира тогава адвокатът.
Делото на момчето срещу прокуратурата предстои да бъде разгледано от съда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #4
11:57 30.09.2025
2 русенец
Коментиран от #7
12:13 30.09.2025
3 Кит
12:13 30.09.2025
4 Ти не знаеш ли?
До коментар #1 от "!!!?":Това се учи в училище в предмета Човек и общество, раздел Органи на държавата.
12:16 30.09.2025
5 Хмм
12:17 30.09.2025
6 Кой му мъти главата на това момче?
12:18 30.09.2025
7 Ами
До коментар #2 от "русенец":защо са спрели колата, да не пречи на 6-годишните им деца да си карат велосипедчетата по средата на улицата в полунощ, че и зашлевил шамар на шофьора, но отде да знаят че 15-годишните могат да тренират бойни изкуства
Коментиран от #13
12:20 30.09.2025
8 Промяна
12:21 30.09.2025
9 Да бе
12:24 30.09.2025
10 Промяна
Коментиран от #14
12:24 30.09.2025
11 мнение
12:25 30.09.2025
12 До 2 и 3
Коментиран от #15
12:26 30.09.2025
13 Промяна
До коментар #7 от "Ами":Ти видя ли лично беше там ли че пишеш тези лъжи Защо защитаваш един хулиган Утре теб така този да те нападне в гръб да те видя тогава
Коментиран от #18
12:27 30.09.2025
14 Хмм
До коментар #10 от "Промяна":и какво трябваше да направи, да стои и баш полицаят да го налага, едва след ударите се развикал че е полицай и боят спрял, а когато си шеф трябва да си подбираш приятелите, че те излагат
Коментиран от #17
12:28 30.09.2025
15 Промяна
До коментар #12 от "До 2 и 3":12 ТИ БЕШЕ ТАМ .ЛИЧНО ЛИ ТЕЗИ ХУЛИГАНИ КАТО КАКЪВ ЗАЩИТАВАШ ЗАЩО ТЕБ НЕ ТЕ ПРЕБИЯТ ТЕЗИ СЪЩИТЕ ЩО ЗА ЗЛОБА ЛЕЕШ ТУК ЗАЩИТАВАШ БИЯЧИ
12:28 30.09.2025
16 Темидец
Коментиран от #19
12:28 30.09.2025
17 Промяна
До коментар #14 от "Хмм":ВИЖ НИКОЙ НИКОГО НЕ Е НАЛАГАЛ ТОЗИ МАЛКИЯТ Е ИЗРИТАЛ ПОЛИЦАЯТ В ГРЪБ ЖЕСТОКО НЕ РАЗБИРАМ КАКВА Е ТАЗИ ЗЛОСТ ДА ЗАЩИТАВАТЕ ХУЛИГАНИ
Коментиран от #26
12:29 30.09.2025
18 Ами
До коментар #13 от "Промяна":ама той в гръб ли го е нападнал, ако не бяха спрели колата бой нямаше да има, боят е предизвикан от приятеля на полицая, той ударил пръв
Коментиран от #20, #21
12:30 30.09.2025
19 Хмм
До коментар #16 от "Темидец":това е самоотбрана, в САЩ стрелят в такива случаи, а полицаите дори ги съдят за проявено насилие
12:33 30.09.2025
20 Промяна
До коментар #18 от "Ами":И защо да не спрат колата Какви са тези хлапета НЕДОСЕГАЕМИ ли Да си правят каквото искат така ли Е то шарлатаните и доноси срещу България изфабрикуваха да ни спрат парите И са недосегаеми а защо този хулиган заедно със Соросите да не създаде пак напрежение
Коментиран от #23, #25
12:35 30.09.2025
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Ами":Виновна е цялата група на Ланеца Препречват пътя на нормално движещо се МПС и мутреят В малките часове на денонощието Ако бях аз щеше да играе щангата поради липса на манивела Всички действия на водача на колата и спътниците му са предизвикани от действията на Ланец груп
12:35 30.09.2025
22 ченгели
Шефка на икономическа полиция в Пазарджик - хваната да краде козметика от аптека и уволнена
Шефът на полицията в Ловеч - хванат и съден за кражба на ток
12:39 30.09.2025
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "Промяна":Спрели са колата и сега ще си платят И за полицейски произвол и за злоупотреба със служебно положение и за лъжесвидетелство Нито има ПТП нито предпоставка за такова за да мутреят Ланците
12:39 30.09.2025
24 Алооо българи прости
12:41 30.09.2025
25 Ами
До коментар #20 от "Промяна":разбира се, трябва да спират и да искат пари като на Роби Уилямс, че и до банкомат ги завели, без униформа и неоходимите знаци нямаш право а спираш ничия кола, не спрели на знака стоп, а се оказва, че изобщо нямало такъв знак, сложили го на следващия ден, не регистрирали случая, защо, не се легитимирал, защо, не са му направени проби за алкохол и наркотици, защо?
Коментиран от #27
12:44 30.09.2025
26 Хмм
До коментар #17 от "Промяна":опитал, ама не можал, малкият знае бойни хватки да избягва ударите и да нанася удари, които да неутрализират противника
12:50 30.09.2025
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "Ами":Връщат се времената на ВИС и СИК Рекет вече се иска от всеки бизнесмен и шофьор под всякакви форми Рекет има и в големите търговски вериги
13:00 30.09.2025
28 той
13:03 30.09.2025