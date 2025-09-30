15-годишният по случая "Кожухаров" съди прокуратурата

Петнадесетгодишен тийнейджър, обвинен по делото за нападението над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, заведе иск срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. Непълнолетният претендира обезщетение в размер на 5385 лева за неимуществени вреди от престоя си в ареста между 5 и 13 септември, съобщава вестник "Сега".

Искът е внесен чрез защитника на момчето Методи Лалов. В документа се посочва, че задържането е било незаконосъобразно и е нарушило основното право на свобода на младежа. Защитата твърди, че по време на ареста тийнейджърът е преживял тежки и травматични моменти, които са оставили трайни последици върху психиката и социалния му живот.

"Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За момчето това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дълготраен ефект върху целия му живот", се посочва в исковата молба.

Първоначалното задържане на 15-годишния е постановено от прокурор Иво Георгиев, а съдия Милена Пейчева е утвърдила мярката "задържане под стража". По-късно искането е подкрепено от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов.

Апелативният съд във Велико Търново обаче е отменил ареста след продължително 13-часово заседание на 12 септември и е постановил по-лека мярка – надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

Адвокат Лалов твърди, че действията на прокуратурата нарушават не само човешките права на непълнолетния, но и специалните права на дете, гарантирани от Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето.

"Изключително мерзко и общественоопасно е, когато държавни институции, които трябва да защитават правата на гражданите, сами ги нарушават", заявява адвокат Лалов.

Според защитата задържането е довело до риск от тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство за младежа, както и до социална изолация и стигматизация.

В края на септември вече се разви друг епизод от този случай. На 17 септември адвокат Лалов подаде искане до прокуратурата за връщане на иззетия телефон на клиента си. След първоначален отказ на прокуратурата, съдия Пламен Дочев постанови, че устройството няма връзка с деянието и трябва да бъде върнато.

"Изземването на телефона и SIM картата е злоупотреба. Подозирам, че е било с цел да се проверят евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови приближени", коментира тогава адвокатът.

Делото на момчето срещу прокуратурата предстои да бъде разгледано от съда.