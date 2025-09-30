Новини
България »
15-годишният по случая "Кожухаров" съди прокуратурата

15-годишният по случая "Кожухаров" съди прокуратурата

30 Септември, 2025 11:52 1 225 28

  • николай кожухаров-
  • полицейски шеф-
  • русе-
  • побой

Искът е внесен чрез защитника на момчето Методи Лалов

15-годишният по случая "Кожухаров" съди прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петнадесетгодишен тийнейджър, обвинен по делото за нападението над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, заведе иск срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. Непълнолетният претендира обезщетение в размер на 5385 лева за неимуществени вреди от престоя си в ареста между 5 и 13 септември, съобщава вестник "Сега".

Искът е внесен чрез защитника на момчето Методи Лалов. В документа се посочва, че задържането е било незаконосъобразно и е нарушило основното право на свобода на младежа. Защитата твърди, че по време на ареста тийнейджърът е преживял тежки и травматични моменти, които са оставили трайни последици върху психиката и социалния му живот.

"Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За момчето това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дълготраен ефект върху целия му живот", се посочва в исковата молба.

Първоначалното задържане на 15-годишния е постановено от прокурор Иво Георгиев, а съдия Милена Пейчева е утвърдила мярката "задържане под стража". По-късно искането е подкрепено от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов.

Апелативният съд във Велико Търново обаче е отменил ареста след продължително 13-часово заседание на 12 септември и е постановил по-лека мярка – надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

Адвокат Лалов твърди, че действията на прокуратурата нарушават не само човешките права на непълнолетния, но и специалните права на дете, гарантирани от Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето.

"Изключително мерзко и общественоопасно е, когато държавни институции, които трябва да защитават правата на гражданите, сами ги нарушават", заявява адвокат Лалов.

Според защитата задържането е довело до риск от тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство за младежа, както и до социална изолация и стигматизация.

В края на септември вече се разви друг епизод от този случай. На 17 септември адвокат Лалов подаде искане до прокуратурата за връщане на иззетия телефон на клиента си. След първоначален отказ на прокуратурата, съдия Пламен Дочев постанови, че устройството няма връзка с деянието и трябва да бъде върнато.

"Изземването на телефона и SIM картата е злоупотреба. Подозирам, че е било с цел да се проверят евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови приближени", коментира тогава адвокатът.

Делото на момчето срещу прокуратурата предстои да бъде разгледано от съда.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    31 6 Отговор
    Българската прокуратура и силовите служби са репепресивни органи...!

    Коментиран от #4

    11:57 30.09.2025

  • 2 русенец

    13 20 Отговор
    Каква наглост само!!! Идиота самбист, който е нанесъл ударите в гръб и е осакатил човека, ще съди прокуратурата. Така се създават бъдещите убийци! А адвокатът му Лалов е човек с нула морал!

    Коментиран от #7

    12:13 30.09.2025

  • 3 Кит

    12 17 Отговор
    Да напомня на тъпопитаещите - въпросното непълнолетно лице подло е нанесло няколкото удара в гръб, които за малко не пратиха полицая в отвъдното.

    12:13 30.09.2025

  • 4 Ти не знаеш ли?

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Това се учи в училище в предмета Човек и общество, раздел Органи на държавата.

    12:16 30.09.2025

  • 5 Хмм

    7 4 Отговор
    задържане за повече от 72 часа без обвинение, 4-ма души един след друг са потвърдили това, това сигурно ще стигне до Страсбург, въпреки че точно той с два удара е елиминирал полицейския началник, там е работата че началникът всичко си е разказал както е било, ама министърът да не се излага - атакуване от 4-ма бандити на шефа на полицията, като се връщал от фитнес (в полунощ?)

    12:17 30.09.2025

  • 6 Кой му мъти главата на това момче?

    9 11 Отговор
    Кой му мъти главата на това момче? Подозирам някой адвокат с жажда за пари и слава.

    12:18 30.09.2025

  • 7 Ами

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "русенец":

    защо са спрели колата, да не пречи на 6-годишните им деца да си карат велосипедчетата по средата на улицата в полунощ, че и зашлевил шамар на шофьора, но отде да знаят че 15-годишните могат да тренират бойни изкуства

    Коментиран от #13

    12:20 30.09.2025

  • 8 Промяна

    6 6 Отговор
    СОРОСНИТЕ ВСЯКАК ЗЛЕПОСТАВЯТ КЛЕВЕТЯТ РУШАТ ДЪРЖАВАТА ТРЪМП ИДВА СОРОСНИ

    12:21 30.09.2025

  • 9 Да бе

    3 3 Отговор
    борисов им каза - битов инцидент, ама митов след провала с руската "атака" на лайен, реши да докаже качества и да въведе полицейски ограничения, разбрали недоразбрали всички вкупом запригласяха, Тифонов, зафиров, че дори и от ПП-ДБ, за медиите да не говорим

    12:24 30.09.2025

  • 10 Промяна

    6 8 Отговор
    Тозихулиган нанесъл жесток побой над човек и има наглостта благодарение на СОРОСНИТЕ да лъже ТОВА Е ЦИНИЗЪМ ДА ПРЕБИЕШ ЧОВЕК И ТО В ГРЪБ И ДА НАГЛЕЕШ

    Коментиран от #14

    12:24 30.09.2025

  • 11 мнение

    3 4 Отговор
    Според мен, малко прибързано адвокатите, под силата на първоначалната емоция, обявиха, че се хващат със защитата на извършителите. Впоследствие общественото мнение се обърна на 360 градуса и адвокатите се усетиха, че вместо слава и фанфари, ще бъдат оплюти и мразени от хората.

    12:25 30.09.2025

  • 12 До 2 и 3

    9 6 Отговор
    Вие свидетели на случката ли сте или сте роднини на пияното до козирката ченге ? Я пак да преговорим случаят - ченгето в ранни зори почерпено достатъчно е решило, че може да се справи с хлапетиите без проблем и решава, че няма нужда от подкрепление, обаче понеже мисленето не му е силната страна губи "мачът" и на другия ден изтрезнял става ЖЕРТВА, но от бързане да стане главно действащо лице на България и да получи ръкопляскане от неадекватния министър Митов става за резил защото няма достатъчно измислени доказателства за "геройската" му постъпка, типична полицейска простащина ! Прав ли съм бе "полицейски адвокати" ? Такива ченгета скитащи пияни в ранни зори не са подходящи за полицаи, а за изтрезвителните на полицията !

    Коментиран от #15

    12:26 30.09.2025

  • 13 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Ти видя ли лично беше там ли че пишеш тези лъжи Защо защитаваш един хулиган Утре теб така този да те нападне в гръб да те видя тогава

    Коментиран от #18

    12:27 30.09.2025

  • 14 Хмм

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    и какво трябваше да направи, да стои и баш полицаят да го налага, едва след ударите се развикал че е полицай и боят спрял, а когато си шеф трябва да си подбираш приятелите, че те излагат

    Коментиран от #17

    12:28 30.09.2025

  • 15 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "До 2 и 3":

    12 ТИ БЕШЕ ТАМ .ЛИЧНО ЛИ ТЕЗИ ХУЛИГАНИ КАТО КАКЪВ ЗАЩИТАВАШ ЗАЩО ТЕБ НЕ ТЕ ПРЕБИЯТ ТЕЗИ СЪЩИТЕ ЩО ЗА ЗЛОБА ЛЕЕШ ТУК ЗАЩИТАВАШ БИЯЧИ

    12:28 30.09.2025

  • 16 Темидец

    7 3 Отговор
    Този 15г. престъпник,явно ще лежи в затвора,но малко по-късно,благодарение на родителите си,видяхме отношението му и възпитанието му,не е въпроса дали,а кога ще влезне,според мен,след 3г..

    Коментиран от #19

    12:28 30.09.2025

  • 17 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    ВИЖ НИКОЙ НИКОГО НЕ Е НАЛАГАЛ ТОЗИ МАЛКИЯТ Е ИЗРИТАЛ ПОЛИЦАЯТ В ГРЪБ ЖЕСТОКО НЕ РАЗБИРАМ КАКВА Е ТАЗИ ЗЛОСТ ДА ЗАЩИТАВАТЕ ХУЛИГАНИ

    Коментиран от #26

    12:29 30.09.2025

  • 18 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    ама той в гръб ли го е нападнал, ако не бяха спрели колата бой нямаше да има, боят е предизвикан от приятеля на полицая, той ударил пръв

    Коментиран от #20, #21

    12:30 30.09.2025

  • 19 Хмм

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Темидец":

    това е самоотбрана, в САЩ стрелят в такива случаи, а полицаите дори ги съдят за проявено насилие

    12:33 30.09.2025

  • 20 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    И защо да не спрат колата Какви са тези хлапета НЕДОСЕГАЕМИ ли Да си правят каквото искат така ли Е то шарлатаните и доноси срещу България изфабрикуваха да ни спрат парите И са недосегаеми а защо този хулиган заедно със Соросите да не създаде пак напрежение

    Коментиран от #23, #25

    12:35 30.09.2025

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Виновна е цялата група на Ланеца Препречват пътя на нормално движещо се МПС и мутреят В малките часове на денонощието Ако бях аз щеше да играе щангата поради липса на манивела Всички действия на водача на колата и спътниците му са предизвикани от действията на Ланец груп

    12:35 30.09.2025

  • 22 ченгели

    6 3 Отговор
    Шефът на полицията в Русе - в нетрезво състояние напада автомобили през ноща
    Шефка на икономическа полиция в Пазарджик - хваната да краде козметика от аптека и уволнена
    Шефът на полицията в Ловеч - хванат и съден за кражба на ток

    12:39 30.09.2025

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Спрели са колата и сега ще си платят И за полицейски произвол и за злоупотреба със служебно положение и за лъжесвидетелство Нито има ПТП нито предпоставка за такова за да мутреят Ланците

    12:39 30.09.2025

  • 24 Алооо българи прости

    6 1 Отговор
    и още по-прости защитници на българските палачи на народ - ПОЛИЦАИТЕ, ако тази история не е режисирана от полицията, защо случаят се потули, нали онзи неадекватен Митов се заканваше и заплашваше по ТВ, че ще бъде безкомпромисен особенно за този случай, защо това имитация на полицейски шеф не си търси правата в съдът, а се е свил като какавида и не желае повече този случай да се разнищва ? Нали е "хрисим" това полицайче къде е, защо не дава интервюта ? А ти "промяна" някаква си вземи, че си потърси разумът някъде из креватите върху които смяташ, че си сътворен и спри да си слагаш плюсчета сам, приматско е !

    12:41 30.09.2025

  • 25 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    разбира се, трябва да спират и да искат пари като на Роби Уилямс, че и до банкомат ги завели, без униформа и неоходимите знаци нямаш право а спираш ничия кола, не спрели на знака стоп, а се оказва, че изобщо нямало такъв знак, сложили го на следващия ден, не регистрирали случая, защо, не се легитимирал, защо, не са му направени проби за алкохол и наркотици, защо?

    Коментиран от #27

    12:44 30.09.2025

  • 26 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    опитал, ама не можал, малкият знае бойни хватки да избягва ударите и да нанася удари, които да неутрализират противника

    12:50 30.09.2025

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Връщат се времената на ВИС и СИК Рекет вече се иска от всеки бизнесмен и шофьор под всякакви форми Рекет има и в големите търговски вериги

    13:00 30.09.2025

  • 28 той

    1 0 Отговор
    Абе, тоя Методи Лалов защо вече не е съдия?

    13:03 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове