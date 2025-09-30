Първи сняг заваля над Мусала

Зимата почука на вратата – върхът Мусала осъмна с първи сняг, а публикувано видео в страницата на хижата показа красивата бяла пелена. След отрицателните температури сутринта облачността в планината се разкъса и намаля до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, а на 2000 метра – около 4°.“

В първите дни на октомври в страната ще се създаде валежна обстановка. В сряда облачността ще се увеличи, но валежите ще са все още предимно слаби и само на отделни места, главно в Северозападна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури ще достигат 17°-22°, но сутрин ще е хладно с преобладаващи минимални между 4° и 9°.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще застудява. Дневните температури ще бъдат в широк интервал от 6°-10° в много райони в Западна България до 16°-20° в югоизточните райони и по Черноморието. Вероятността за значителни количества, на места в Рило-Родопската област и районите в Западна Стара планина, надхвърлящи месечните норми е много голяма.

В петък валежите и застудяването ще продължат.