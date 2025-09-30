Новини
България »
Първи сняг заваля над Мусала

Първи сняг заваля над Мусала

30 Септември, 2025 13:41 696 1

  • първи сняг-
  • мусала

В петък валежите и застудяването ще продължат.

Първи сняг заваля над Мусала - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зимата почука на вратата – върхът Мусала осъмна с първи сняг, а публикувано видео в страницата на хижата показа красивата бяла пелена. След отрицателните температури сутринта облачността в планината се разкъса и намаля до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, а на 2000 метра – около 4°.“

В първите дни на октомври в страната ще се създаде валежна обстановка. В сряда облачността ще се увеличи, но валежите ще са все още предимно слаби и само на отделни места, главно в Северозападна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури ще достигат 17°-22°, но сутрин ще е хладно с преобладаващи минимални между 4° и 9°.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще застудява. Дневните температури ще бъдат в широк интервал от 6°-10° в много райони в Западна България до 16°-20° в югоизточните райони и по Черноморието. Вероятността за значителни количества, на места в Рило-Родопската област и районите в Западна Стара планина, надхвърлящи месечните норми е много голяма.

В петък валежите и застудяването ще продължат.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    3 0 Отговор
    Честито на мусаларците😉

    13:54 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове