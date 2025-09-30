Новини
Регион в България е с най-висока смъртност от сърдечни болести в ЕС

30 Септември, 2025 15:41 1 187 5

Южен централен район включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

Южният централен район на България е регионът в Европейския съюз с най-висока смъртност от заболявания на сърдечно-съдовата система – над 66 процента от всички смъртни случаи, това сочат данните на Евростат, цитирани от БНР. Тя е два пъти по-висока от средната за Съюза стойност на този показател, според който тези заболявания, включително инфаркти и високо кръвно, са причина за малко над 32 процента от смъртните случаи или при всеки трети европеец.

Южен централен район включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Данните на Евростат сочат, че има общо 18 региона в Европейския съюз, където поне половината от смъртните случаи се дължат на заболявания на сърдечно-съдовата система. Веднага след Южен централен район се нарежда район в Югозападна Румъния с дял от 66 процента.

Извън тези две държави има само още три района в Унгария, Литва и Латвия, в които над половината от смъртните случаи се дължат на такива заболявания. На другия полюс са 10 региона, в които този дял е под 20 процента или по-малко от един на всеки пет смъртни случая са заради болести на сърдечно-съдовата система. Всички те са във Франция.


    4 1 Отговор
    От зеолитната вода ще да е

    15:44 30.09.2025

  • 2 честен ционист

    3 6 Отговор
    Това е защотот тази здравна пътека е бая тлъста и пишат всеки втори умрял с инфаркт.

    15:45 30.09.2025

  • 3 да гласуват за дпс грб па може и в света

    5 0 Отговор
    Регион в България е с най-висока смъртност от сърдечни болести в ЕС

    15:49 30.09.2025

  • 4 Пацо

    8 0 Отговор
    Това са Родопите! Там се хващаш за сърцето, като видиш, какво са ги направили!
    Остатъци от предишни грандомански мераци, празници на невежеството!
    Недовършени и изтърбушени строежи - радост за окото!
    А пък, като видиш и колко дървесина се изнася за Гърция - е няма как да ти издържи сърцето!

    15:55 30.09.2025

  • 5 Мералня

    1 0 Отговор
    Месцето до там води, трябва повече салати за вечеря, и не всеки пътс месце.

    16:17 30.09.2025

