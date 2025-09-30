Регион в България е с най-висока смъртност от сърдечни болести в ЕС

Южният централен район на България е регионът в Европейския съюз с най-висока смъртност от заболявания на сърдечно-съдовата система – над 66 процента от всички смъртни случаи, това сочат данните на Евростат, цитирани от БНР. Тя е два пъти по-висока от средната за Съюза стойност на този показател, според който тези заболявания, включително инфаркти и високо кръвно, са причина за малко над 32 процента от смъртните случаи или при всеки трети европеец.

Южен централен район включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Данните на Евростат сочат, че има общо 18 региона в Европейския съюз, където поне половината от смъртните случаи се дължат на заболявания на сърдечно-съдовата система. Веднага след Южен централен район се нарежда район в Югозападна Румъния с дял от 66 процента.

Извън тези две държави има само още три района в Унгария, Литва и Латвия, в които над половината от смъртните случаи се дължат на такива заболявания. На другия полюс са 10 региона, в които този дял е под 20 процента или по-малко от един на всеки пет смъртни случая са заради болести на сърдечно-съдовата система. Всички те са във Франция.