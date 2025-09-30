Новини
Евакуираха двама българи от Газа

30 Септември, 2025 22:10 433 8

Те били придружени от възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях

Евакуираха двама българи от Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама българи са били успешно евакуирани от Газа чрез координация на дипломатическите мисии. Това съобщиха тази сутрин от Министерството на външните работи. Сънародниците ни са евакуирани заедно с възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях.

„Операцията е добре координирана. Българите пътуват през Йордания. Това няма да е нито първата, нито последната операция за евакуация на българи в нужда. Със сигурност има още наши сънародници, но в момента, в който се наложи евакуация, ще действаме по установения протокол“, обяви министър-председателят Росен Желязков.

Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Тримата преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул с подкрепа от Генералното консулство на България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 с български паспорти

    4 0 Отговор
    не значи българи но добре, че са успели да се спасят от фашистите

    22:13 30.09.2025

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Странна работи.Едно време България спаси евреите от фашистите,а днес спасява палестинците от заелите мястото на фашистите евреи.

    22:47 30.09.2025

  • 8 Божият народ не е Божи народ !

    1 0 Отговор
    Газа е срам и позор за човечеството. И този срам и позор за човешкия род е върху главите на сектата, която го причинява ! Мълчанието на света за този ужас е неговата осъдителна присъда !

    22:57 30.09.2025

