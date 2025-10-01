Новини
България »
Бивш служител на ИААА: От години подаваме сигнали, а британското посолство разплете случая за 48 часа

Бивш служител на ИААА: От години подаваме сигнали, а британското посолство разплете случая за 48 часа

1 Октомври, 2025 09:10 1 638 35

  • иааа-
  • британско посолство-
  • роби уилямс-
  • подкуп-
  • сигнал-
  • красимир пъргов

Експерти коментираха поискания подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Бивш служител на ИААА: От години подаваме сигнали, а британското посолство разплете случая за 48 часа - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Британското посолство подаде сигнал и след 48 часа имаше задържани. Ние подаваме сигнали от години и няма. Това каза в ефира на “Здравей, България” по Нова тв бившият служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Красимир Пъргов за случая с поискания подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София.

“Ние в годините назад имаме доста свидетелства за корупционни практики, не само в ИААА. Корупцията продължава да вирее на всичките нива на управление и власт, което е много притеснително. Най-жалкото е, че в тези институции има и много качествени хора, които си вършат работата, но заради нещо подобно, те понасят негативите на цялото общество”, коментира Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.

Според нея тази корупция трябва да се търси много по-дълбоко от това дали някой е взел 100 или 200 евро подкуп за момента. “Нормативно държавата е създала условия за тази корупция”.

“Съкращаван съм три пъти от въпросната администрация, явно не им се вписвам във вътрешните правила, но за мен тази корупция не може да се случва, ако отгоре няма чадър. Беше въпрос на време да се случи, защото на всички ни е ясно как работи тази служба. Знаем, че е най-корупционната служба и за 10 години поне 10 пъти са били задържани групи в нея. Давали сме сигнали. След като британското посолство дава сигнал и след 48 часа има задържани, а ние подаваме сигнали от години и няма, се задава въпросът “Кой на кого дава”, каза Пъргов.

“Вътре в тази организация работят много съвестни граждани, обаче когато съществува такова нещо, системата ги изхвърля, защото пречат на тази организирана работа. Има всички характеристики, че става въпрос за организирана група”, допълни той.

“Може да се каже, че покрай сухото гори и мокрото в тази организация. Има много служители, които работят честно, но винаги има зрънца, които нарушават имиджа. По-притеснителното е, че благодарение на британското посолство се стигна до разплитане на сигнала, а много други сигнали са били замитани”, смята Петър Вутов, зам.-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Според него трябва да се създаде единен контролен орган, който да не допуска тези практики да се прилагат. “Идеята за това е от 10 години, ние я предлагаме, но тя не трябва да минава към МВР. Трябва да бъде независима организация”, каза той.

“Този проблем има два аспекта - как протичат разследванията и как сме организирали превенцията. Мисля, че тук проблемът е, че последните години антикорупционните мерки отидоха на заден план. Още миналата година бяхме направили поредно проучване за корупцията и тогава алармирахме, че административната, която тормози гражданите и бизнеса, е нараснала и е достигнала нива сходни с 1999 г. и 2014 г.”, обясни Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията.

“Част от проблема е, че точно тези контролни органи, в които се прилагаха някакви мерки, ги изоставиха или не бяха прилагани достатъчно. Резултатите ги виждаме. Това не е нещо, което изчезва от днес за утре. Ако няма системен подход за прилагане, корупцията се връща”, коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 3 Отговор
    Наритай българин !
    Предотврати измама, кражба или убийство !

    Коментиран от #10

    09:11 01.10.2025

  • 2 хаберих

    9 1 Отговор
    Блондинка гледа нова пералня и пита продавача: – Tози модел може ли и да глади? – Не, но можете да си купите ютия. – А тя може ли да пере?

    09:13 01.10.2025

  • 3 от години го разправям

    22 0 Отговор
    Корупцията се бори изключително лесно. Трябва да се сложи спирачка в главите на корумпираните индивиди.
    Това се прави с промяна в Наказателния Кодекс, като наказанието за държавни служители се удвоява заради злоупотребата с доверието на държавата да я представляват.

    Коментиран от #18, #20

    09:15 01.10.2025

  • 4 Сталин

    17 2 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    Коментиран от #9

    09:16 01.10.2025

  • 5 Риторичен въпрос

    11 2 Отговор
    Грантовете на Сорос и Държавния департамент не са ли подкупи?

    Коментиран от #11

    09:16 01.10.2025

  • 6 Сталин

    14 2 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    09:17 01.10.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 3 Отговор
    Каквото и да се направи, не вкарате ли в затвора първо Борисов и Пеевски, нищичко няма да се промени!

    09:17 01.10.2025

  • 8 Ьхккмкл

    14 3 Отговор
    Случая показва, че без европейска вилица на врата, ще сме пълна кочина!

    09:17 01.10.2025

  • 9 Берия

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Преди ГЕРБ корубция в Болгарий не е имало.

    09:17 01.10.2025

  • 10 Риторичен въпрос

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Грантовете на Сорос и Държавния департамент на правилни "медии" и демократи не са ли подкупи?

    09:17 01.10.2025

  • 11 абе

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Риторичен въпрос":

    Нали Сорос ги спря още Април месец? Какви грантове?

    Коментиран от #17

    09:18 01.10.2025

  • 12 Трол

    10 0 Отговор
    Друго си е да ти го каже посолството.

    09:19 01.10.2025

  • 13 Мисля

    16 0 Отговор
    Добре,че банкомата е имал налични.Иначе концерт-нанай си.Предлагам да се монтират банкомати на всеки 100 м по магистралата.Пестят време и нерви.

    09:19 01.10.2025

  • 14 Сталин

    17 0 Отговор
    "Аз имах два пътя:
    Първия - да крада и да вкарам приятели и роднини в списъка "Форбс",
    и при това да оставя своя народ на гола земя;
    Втория- това да служа на своя народ и да вкарам моята страна в десятката на най добрите страни в света.
    И аз избрах втория път... "

    - Ли Куан Ю ,експремиер на Сингапур

    09:19 01.10.2025

  • 15 Човекът

    7 0 Отговор
    Поискал си е грант.
    Всеки има право на грант за добре свършена работа

    09:19 01.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Дано Роби Уилямс пак дойде в България.

    09:20 01.10.2025

  • 17 Поредната опорка

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "абе":

    Не са спирали, спряха само от Държавния департамент.

    09:20 01.10.2025

  • 18 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "от години го разправям":

    Ей ма си и ти....спирачка в глава на корумпиран....по-добре е да внедрим водещият китайски опит по казуса и нови управници - по възможност честни...

    Коментиран от #21

    09:20 01.10.2025

  • 19 Изнудвните

    14 0 Отговор
    и рекетирани шофьори от тези двама служители мафиоти просто си защитиха правата и достойнство , Посолството моментално откликна , международни медии се разшумяха и нещата видяха бял свят ! Никакво разплитане няма и не е нужно , просто този път рекетьорите удариха на камък !

    09:21 01.10.2025

  • 20 Бойко така рекетира чрез агенциите

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "от години го разправям":

    КОРУПЦИЯТА, ПОДКУПИТЕ В ДАЙ СА ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА НА РЕКЕТЬОРА БОЙКО. ТОВА Е ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ НА ПЪЛНЕНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО. СПОМНЕТЕ СИ ТУРСКИТЕ ТИРОВЕ ДЕКА ВИЛНЯХА ПО ПЪТЯ ВРАЦА СОФИЯ, СИГНАЛИ И НИЩО! ЗАЩО? ЗАЩОТО СА ПОД ЧАДЪР А ИНГЕЛИЗИТЕ НЕ СА ПОД ЧАДЪР.

    Коментиран от #23

    09:22 01.10.2025

  • 21 мъда

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Наивник на средна възраст":

    От къде ще ги намериш тези честните? Сред умнокрасивите можачи ли?

    Коментиран от #29

    09:22 01.10.2025

  • 22 Хипотетично

    9 0 Отговор
    То преди години и френския посланник разкри случай за "гнилите ябълки" в съда и какво от това?! Някакво подобрение?!

    09:24 01.10.2025

  • 23 ако можеш да го докажеш в съда

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бойко така рекетира чрез агенциите":

    Давай да го почваме в Хага!

    Коментиран от #26

    09:24 01.10.2025

  • 24 50/50

    7 2 Отговор
    Какво излиза - Европейските и световни партньори се задеействат само когато са засегнати техни интереси и граждани! Иначе, самите те подкрепят един режим в България, чиято същност е - толупеста корупция! Тоя господин бил подавал сигнали и три пъти го уволнявали - къде бе тогава цивилизована Европа!? Сега за двама шофьори се задейства! Същото, което говори на Делян Добрев представителят на МВФ го говорят и наши политици от години, но управляващата мафия и ние по форомите им се подиграваме с епитети като ,,лъжа Импексова, крушовската биволица" и подобни, а Урсулата идва тук да окаже предизборна подкрепа точно на корупцията! Путин води война със Злото и световната власт на банките и вместо да му помагате, вие въоръжавате злото!

    09:27 01.10.2025

  • 25 КИРО ЖЪРТЪ

    6 0 Отговор
    ТАКА. Е. И. В. НОИ. ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ТАМ. ЦАРИ. ОТ. МНОГО. ГОДИНИ,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА, ПРОВЕРЕТЕ. ИМ. КОНКУРСИТЕ ОДОБРЯВАТ. ЛИЦА. КОИТО. ИЗОБЩО. НЕ. СА. СЕ. ЯВЯВАЛИ. НА. ИЗПИТ. И. СЛЕД. ЕДНА ГОДИНА. СТАВАТ. НАЧАЛНИЦИ, ,
    ТАМ. Е. ПРИНЦИПА. НА. МОЙ. ЧОВЕК. СИ. ЧОВЕК.
    А. И. КОЛКО. ПЕНСИОНЕРИ. НАЧАЛНИЦИ. ИМА.

    09:30 01.10.2025

  • 26 БАЙ ---ХОЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ако можеш да го докажеш в съда":

    ТИ. МАЙ. СИ. ОТ. НОВОСЪЗДАДЕНАТА. КАВАЛЕРИЯ
    НА. ПУТЯ. БЕ. ДРАГИ ТРЯБВА. ТИ. САМО. КАРТЕЧНИЦА. МАКСИМ. И. ЧИФТ. КОНЧЕТА. И.
    МАРШАЛ. БУДЬОНИ

    Коментиран от #27, #28

    09:34 01.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 брей

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "БАЙ ---ХОЙ":

    Викаш Борисов и Пеевски плащали и на съдиите в Хага, а?

    09:40 01.10.2025

  • 29 Наивник на средна възраст

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "мъда":

    Та викаш да не търсим и да си ги оставим тия???Така ли???И можачите са същите....това ли са само възмоожностите???

    Коментиран от #30

    09:41 01.10.2025

  • 30 мне

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Наивник на средна възраст":

    викам че си тр ол

    09:44 01.10.2025

  • 31 вълчо

    5 1 Отговор
    Спускат се сикаджииски послушковци като Олегчо Асенов веднъж уволнен после върнат да получава големи ДМС-та и да пълни чекмеджето на мутрака

    09:45 01.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Жоро

    2 0 Отговор
    Спокойно, системата сама изхвърля непригодните, тоест някакви си там с принципи, честност, неподкупни и подобни глупости сами отпадат или напускат. Ще им избоде очите, че не са за там. Системата и схемата ще просъществуват до края на света, така че спокойно, всичко е 6.

    09:52 01.10.2025

  • 34 име

    1 0 Отговор
    "Контролните органи" си ги има, почва се с данъчните и икономическа полиция, после прокуратура и съд. Още контролни органи не означава превенция на рекета, а контролиране на вземането и разпределението на ракета.

    09:54 01.10.2025

  • 35 лев евров

    4 0 Отговор
    Цялата любов на българина към корупцията идва от Социалистическо време, когато всички са били "равни", НО само в кражбата. За съжаление българина е приел присърце този спорт и кражбата не само се учи, но дори се поощрява. В която и държавна институция да се бръкне всичко се краде, защото българина е запомнил, че по Бай Тошово не краде от България ами от СССР, който е вся и всьо и има блага за крадене от всички. КАТ, ДАИ, БАБХ, МОН, МО, МЗ, МОСВ, МЗХМИР, ММС,МТ, НАП, НЗОК,НСИ,ДАНС,АПИ, КЗЛД, КФН, БТА, БНР, БНТ и т.н. Навсякъде има кражбА и тя не се прави винаги и задължително от висши политици, напротив потомствените служители така са се оплели, че им е все тая ББ или ПП са на власт.

    09:58 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове