Бивш служител на ИААА: От години подаваме сигнали, а британското посолство разплете случая за 48 часа

Британското посолство подаде сигнал и след 48 часа имаше задържани. Ние подаваме сигнали от години и няма. Това каза в ефира на “Здравей, България” по Нова тв бившият служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Красимир Пъргов за случая с поискания подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София.
“Ние в годините назад имаме доста свидетелства за корупционни практики, не само в ИААА. Корупцията продължава да вирее на всичките нива на управление и власт, което е много притеснително. Най-жалкото е, че в тези институции има и много качествени хора, които си вършат работата, но заради нещо подобно, те понасят негативите на цялото общество”, коментира Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
Според нея тази корупция трябва да се търси много по-дълбоко от това дали някой е взел 100 или 200 евро подкуп за момента. “Нормативно държавата е създала условия за тази корупция”.
“Съкращаван съм три пъти от въпросната администрация, явно не им се вписвам във вътрешните правила, но за мен тази корупция не може да се случва, ако отгоре няма чадър. Беше въпрос на време да се случи, защото на всички ни е ясно как работи тази служба. Знаем, че е най-корупционната служба и за 10 години поне 10 пъти са били задържани групи в нея. Давали сме сигнали. След като британското посолство дава сигнал и след 48 часа има задържани, а ние подаваме сигнали от години и няма, се задава въпросът “Кой на кого дава”, каза Пъргов.
“Вътре в тази организация работят много съвестни граждани, обаче когато съществува такова нещо, системата ги изхвърля, защото пречат на тази организирана работа. Има всички характеристики, че става въпрос за организирана група”, допълни той.
“Може да се каже, че покрай сухото гори и мокрото в тази организация. Има много служители, които работят честно, но винаги има зрънца, които нарушават имиджа. По-притеснителното е, че благодарение на британското посолство се стигна до разплитане на сигнала, а много други сигнали са били замитани”, смята Петър Вутов, зам.-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.
Според него трябва да се създаде единен контролен орган, който да не допуска тези практики да се прилагат. “Идеята за това е от 10 години, ние я предлагаме, но тя не трябва да минава към МВР. Трябва да бъде независима организация”, каза той.
“Този проблем има два аспекта - как протичат разследванията и как сме организирали превенцията. Мисля, че тук проблемът е, че последните години антикорупционните мерки отидоха на заден план. Още миналата година бяхме направили поредно проучване за корупцията и тогава алармирахме, че административната, която тормози гражданите и бизнеса, е нараснала и е достигнала нива сходни с 1999 г. и 2014 г.”, обясни Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията.
“Част от проблема е, че точно тези контролни органи, в които се прилагаха някакви мерки, ги изоставиха или не бяха прилагани достатъчно. Резултатите ги виждаме. Това не е нещо, което изчезва от днес за утре. Ако няма системен подход за прилагане, корупцията се връща”, коментира той.
