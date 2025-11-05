От Британското посолство отговориха на Борисов: Санкциите по закона "Магнитски" остават в сила

Британското посолство публикува отговор след изявлението на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, във връзка с разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите по закона "Магнитски", съобщават от bTV.
Борисов заяви, че той лично е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите срещу "всички българи, които несправедливо са попаднали" в списъка със санкционирани.
"Говоря за всички българи, които несправедливо са попаднали. Говорил съм и за Александър Манолев (бивш заместник-министър на икономиката – бел. ред.), включително. Не ми е отказал никой. Смятам, че Делян Пеевски е попаднал несправедливо, защото съм убеден, че Делян Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, него го арестуваха", коментира Борисов.
"Аз участвах, когато налагаха санкциите. Когато налагаха санкциите, аз бях в посолството на САЩ с посланичката. Знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил с много от партньорските служби. Има въпрос как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. И върху това се работи в момента. В документите и отговорите всичко е описано. Има си лица, които са санкционирани и могат да говорят. По тези теми сме говорили с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов – как да паднат санкциите върху Делян Пеевски. Съдействаха с всички средства", каза още Бойко Борисов.
Христо Иванов също излезе с позиция след твърденията на Борисов: „По този повод съм длъжен да заявя, че е категорично невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти, но самото развитие на събитията от периода 2022 - 2024 г. потвърждава думите ми за всеки, който всъщност се интересува от истината“, каза бившият председател на "Да, България" Христо Иванов.
Според посолството на Великобритания санкциите не могат да паднат след преговори между правителства. В позицията се обяснява, че е необходимо подаване на официално искане за отпадане от хората в списъка. "Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин", уточняват от посолството.
Ето и цялата позиция:
"Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията. Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция. Санкциите остават в сила".
