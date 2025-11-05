Новини
От Британското посолство отговориха на Борисов: Санкциите по закона "Магнитски" остават в сила

5 Ноември, 2025 22:40 1 794 55

Лидерът на ГЕРБ заяви, че той лично е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите

От Британското посолство отговориха на Борисов: Санкциите по закона "Магнитски" остават в сила - 1
Снимка: БГНЕС
Британското посолство публикува отговор след изявлението на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, във връзка с разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите по закона "Магнитски", съобщават от bTV.

Борисов заяви, че той лично е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите срещу "всички българи, които несправедливо са попаднали" в списъка със санкционирани.

"Говоря за всички българи, които несправедливо са попаднали. Говорил съм и за Александър Манолев (бивш заместник-министър на икономиката – бел. ред.), включително. Не ми е отказал никой. Смятам, че Делян Пеевски е попаднал несправедливо, защото съм убеден, че Делян Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, него го арестуваха", коментира Борисов.

"Аз участвах, когато налагаха санкциите. Когато налагаха санкциите, аз бях в посолството на САЩ с посланичката. Знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил с много от партньорските служби. Има въпрос как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. И върху това се работи в момента. В документите и отговорите всичко е описано. Има си лица, които са санкционирани и могат да говорят. По тези теми сме говорили с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов – как да паднат санкциите върху Делян Пеевски. Съдействаха с всички средства", каза още Бойко Борисов.

Христо Иванов също излезе с позиция след твърденията на Борисов: „По този повод съм длъжен да заявя, че е категорично невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти, но самото развитие на събитията от периода 2022 - 2024 г. потвърждава думите ми за всеки, който всъщност се интересува от истината“, каза бившият председател на "Да, България" Христо Иванов.

Според посолството на Великобритания санкциите не могат да паднат след преговори между правителства. В позицията се обяснява, че е необходимо подаване на официално искане за отпадане от хората в списъка. "Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин", уточняват от посолството.

Ето и цялата позиция:

"Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията. Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция. Санкциите остават в сила".


  • 1 Боко мутрата

    69 0 Отговор
    Само в България върви, навън е пълен парцал, дори в Чехия го арестуваха , като крадец на автомобили! Ама нали си е наш ще го дундуркаме до пенсия!

    Коментиран от #51, #53

    22:45 05.11.2025

  • 2 Майна

    73 1 Отговор
    Явно шута вече е официален и от британските служби..
    Положението е ...
    Много интересно

    22:45 05.11.2025

  • 3 Сатана Z

    72 0 Отговор
    Баце Боце е пътник с намазани ски и готов да го ритнат по нанадолнището да гледаме как се търкаля тиква.

    22:46 05.11.2025

  • 4 си дзън

    58 0 Отговор
    Добре, че Баце се откупи с 2 млрд. народна пара за Ф-16, иначе щеше и той да е намагнитен

    Коментиран от #11

    22:46 05.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наистина ли?

    44 0 Отговор
    Много уважаваният в чужбина екс-премиер?

    22:47 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Помня

    35 0 Отговор
    Как Борисов тичаше по рамото г-н Камерън и го наричаше свойски :
    " Моят приятел Дейвид"
    А сега се намажи обилно и се надуши

    22:49 05.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво

    27 2 Отговор
    Шкембе войвода продаваше на килограм български паспорти,той защо не е в списъка. Може би заради посещението до найлоновата торбичка в белия дом и заради тенекиените ефки

    22:52 05.11.2025

  • 11 И Божков е в списъка

    34 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    И знаете ли мотива - "Корумпирал е висш партиен и държавен лидер"...И кой имат предвид че Божков е корумпирал и му се отчитал? Как мислите? Добре че Баце се откупи пред Тръмп с 3,6 милиарда долара наши пари! Иначе влизаше! Те му намекнаха и са му сложили чатала!

    22:54 05.11.2025

  • 12 Кой е луд да махне някой от България от

    16 0 Отговор
    Списъка Магнитски за да се реабилитира и излезе уж от този списък всеки ще почне да сътрудничи на притежателите и съставителите на този списък Магнитски
    Пеевски ще стане двоен агент хем в списъка хем ще сътрудничи докато е в политиката

    22:54 05.11.2025

  • 13 Тома

    36 0 Отговор
    Британското посолство е казало че бати Бойко тиквата може да преговаря само с кмета на Симитли

    22:55 05.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анализатор

    33 0 Отговор
    За пореден път Тиквоний беше наврян в кучи зад-ник. Отврат...
    Този човек е най-голямото унижение за Бг.
    А сега вече напълно седна в скута на Пеевски, който най-вероятно ще му вземе и партията от гнусни герберасти...

    22:56 05.11.2025

  • 16 Тъпотата е завинаги

    22 0 Отговор
    Буда от Банкя, пак си се ланка, но накрая шиши пак ще го нашиши!

    23:00 05.11.2025

  • 17 Англичанин

    22 0 Отговор
    Тоз вашият толуп голям наглец.. ще ви съсипем жалката държавичка задето продължавате да гласувате за него 😉💀

    23:00 05.11.2025

  • 18 Българин

    1 27 Отговор
    Световните цеионисти искат да отмъстят на Бойко, защото той разби харварските натрапници. Но пък точно за това българския народ го уважава и обича! А и Тръмп винаги ще му помогне!

    Коментиран от #19, #20, #27

    23:00 05.11.2025

  • 19 Военен

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    СМЪРТ ЗА ВСИЧКИ ГЕРБЕРИ!

    23:00 05.11.2025

  • 20 Исторически парк

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Пеперастите сами се закопаха като направиха сглобката с него 😆

    Коментиран от #43

    23:01 05.11.2025

  • 21 Лика прилика

    18 0 Отговор
    Е, той си цъфна яко в досиетата Панама - там забравихме ли с кои имена беше свързан по сметки на Сейшелите, Кайманите и други офшорни зони?! Той Чери ако отвори устата ще отидат навързаните свински черва у ряката

    23:01 05.11.2025

  • 22 Боко истината

    9 3 Отговор
    "По тези теми сме говорили с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов – как да паднат санкциите върху Делян Пеевски. Съдействаха с всички средства". Боко лъже цял жуот и два пъти в жуота си е казал истината, а истината боли и всеки път като каже истината го плюят, а като лъже проблеми няма. Първия път когато каза истината беше, че доцент Маймунчев бере душа във ВМА. Сега това е вторият път в който Боко казва истината, когато заявява нещо което всички си го знаехме, че Ристьо Мравояда и компания са подмили неговото и на Шиши дпетата

    23:02 05.11.2025

  • 23 питам

    5 6 Отговор
    кога ще разберем за секретния разговор на Кирчо със сенаторите от САЩ като той седеше във филипинската агитка
    и гледаше Тръмп на голям екран

    Кога ще разберем цената на двата газовоза през 2022 г които според хищнната хиена за били 3-4 ПЪТИ по евтини.

    23:02 05.11.2025

  • 24 Майна

    17 1 Отговор
    Простотията на " дебелото момче" му докара и този шамар
    Толкова е елементарен, че си помисли,бче може да жонглира между Тръмп и лондонсити..
    Днес ще вкарва закон срещу шорошките Напора да се пише протръмписки , но забрави , че от другата страна са дълбоките, от третата са ГРУ
    На " дебелото момче" работата му е спукана, а на този тиквеник ще се радва , ако успее да избяга..
    Така постъпват с " употребени" - като с боклук

    Коментиран от #32

    23:03 05.11.2025

  • 25 Тъпата тиква пак се изложи

    17 0 Отговор
    Разбрахме, че Борисов лъже. Ние си го знаем, той е осъден за лъжа. Не е приказвал, просто си измисля и предписва повечето неща.

    23:05 05.11.2025

  • 26 При такъв кмет на Нев Йорка

    4 1 Отговор
    по добре санкции за всички които не са правоверни

    23:05 05.11.2025

  • 27 Бога

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Ционистите да охънаг м а й к а ти- А Н А Л Н О, герберски П О М И Я Р

    23:07 05.11.2025

  • 28 Англичаните първи признават

    4 7 Отговор
    Съединението на княжество България и източна Румелия защото знаят че до 100 години пак ще влезем в османската империя
    Сега англичаните сключиха 100 годишен договор с Украйна с цел да върнат Крим на Турция и да имат житницата на Европа за свой съюзник срещу Русия

    23:07 05.11.2025

  • 29 Никой

    7 1 Отговор
    Магнитски е силен закон.

    Понякога има типове като Ал Капоне, Пабло Ескобар и други - Илия Павлов и други - това е медицински въпрос - излъчват адреналин - ако въобще имат мозък. САЩ искат едно - равновесие - мафията - далеч от нормалните граждани.

    Сега - мафията доста вилня и в България и - само се стрелят и после.

    Има много последователи на мафията - като типаж.

    Коментиран от #46

    23:08 05.11.2025

  • 30 иван костов

    5 0 Отговор
    Елгебетейките и те помагали на Пеевски, сега са получили амнезия по въпроса!😂😂😂

    23:09 05.11.2025

  • 31 Така става щото

    8 3 Отговор
    лорд Евгений Минчев трябваше да преговаря с лорд Дейвид Камерън

    23:16 05.11.2025

  • 32 Срета

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Точно. Те че и трите страни са нагли и не им дреме за нас е факт... но когато нещо са си го написали на държавния сайт си го спазват.

    23:18 05.11.2025

  • 33 Камерън взе парите

    8 0 Отговор
    И каза: ши видим

    23:21 05.11.2025

  • 34 Не на лъжата

    8 0 Отговор
    Този кокошарник от Парламента трябва моментално да бъде разтурен . Не може лъжци и манипулатори да определят нашите съдби . Всички хора искащи по справедлив и по достоен начин на живот трябва да проумеят че всичко това което ни предлагат до сега управляващи като Магнитния Феномен , Банкянския Буда е фалш и лъжа че мислят за нас и използват лековерието на някои от избирателите и с корупционни зависимости на друга част да печелят квоти за управление . Страха от възмездието така ги е обхванал че са се обградили с пазванти и за по сигурно вдигат незаслужено на полиция , военни и администрации и институции само и само те да имат пълно спокойствие и да си живуркат

    23:23 05.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тия па

    4 3 Отговор
    Островната джамахирия за какви се мислят? Вече са едно "голямо" и "важно" нищо!

    23:29 05.11.2025

  • 37 добор

    11 0 Отговор
    Туморът от Банкя беше зашлевен шумно и публично. Удоволсвие е за нас. Благодарим на Великобритания.

    23:30 05.11.2025

  • 38 Читател

    2 0 Отговор
    Ето това е да си милиардер под прикритие.И всеки ден е като в оная песен на Цеца трееепппни.

    23:31 05.11.2025

  • 39 Значи Шиши е корупционер щом

    4 0 Отговор
    Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция и санкциите остават в сила.

    23:32 05.11.2025

  • 40 Трудно

    5 0 Отговор
    Трудно е на достойните българи в чужбина. Стараят се да са точни, почтени, навсякъде прокламират че са истински българи …. и се появяват рoмите с български паспорти, в новините пишат със сарказъм за ББ, КП, Желязков и прочие мижитурки които срамят България само като се появят, даже и да мълчат….

    23:33 05.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лошото е

    3 2 Отговор
    България се освободи от комунизма,но не и от комунистите. Когато изритаме и последния комунист от властта и държавните учреждения, администрации тогава може и да почне подобрение за народа и страната

    23:35 05.11.2025

  • 43 Да им е за урок!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Исторически парк":

    Е, той така настойчиво ги канеше! Даже негови депутати от трибуната на НС са го правили и те му повярваха...

    23:35 05.11.2025

  • 44 БРАВО!!!

    2 0 Отговор
    Само така на бавноразвиващите червени тулупи!!!

    23:36 05.11.2025

  • 45 Само това викаш не е правил Пеевски

    3 0 Отговор
    не е продавал паспорти ....

    23:37 05.11.2025

  • 46 по скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    нямат никакъв мозък само пикало и празни кофи

    23:39 05.11.2025

  • 47 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор
    как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия.... аз пък да питам Бойчо защо когато имаше дупчене на тръби и кражби от Лукойл на времето, от тях крадяха нафта а не петрол?

    23:42 05.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атом

    2 0 Отговор
    Мърша

    23:45 05.11.2025

  • 50 И какъв е проблема

    2 1 Отговор
    И ние да санкционираме малко британци "несправедливо" ? Ще са санкционирани на територията на целият ЕС

    23:49 05.11.2025

  • 51 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боко мутрата":

    Традиционно за такива като тебе е да лъжете и подвеждате като Руски Цигани:Не само в Чехия- И в БГ арестуваха ББ но бе освободен с извинения,а причината е че като Изявена Личност си има Врагове в Излишък.Ще го дандуркате до Пенсия?НЕ ВИЕ които искате да го удавите в Капка Вода,а НИЕ- ВЕРНИТЕ му Почитатели ще го дандуркаме при това НЕ до пенсия,а и в СЛЕДВАЩИЯ ЖИВОТ!

    23:53 05.11.2025

  • 52 Горски

    4 0 Отговор
    Борисов е визуализираният образ на лъжата, само той си вярва. Бойко ЗДРАВО ГО ДЪРЖАТ С КОМПРОМАТИ. НЯМА МЪРДАНЕ . ИЗГЛЕЖДА ПО ОТЧАЯН ОТ УЧИТЕЛЯ СИ ТОШО НА 10 ТИ НОЕМВРИ. ПОМНИТЕ ЛИ ОНАЯ СНИМКА А!? ТОЗИ Е ПО ПОСЪРНАЛ. Ще се борят с корупцията, но офшорките никой не пипа. В този списък не попадат ли престъпници, които нашата измислена съдебна система се прави че не вижда?

    23:54 05.11.2025

  • 53 смехоран

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боко мутрата":

    Не дрънкай тъпизми.Скоро в Лондонстан няма да има хора,ще има само джамии,и халифат.С какво право ще се бъркат в нашата страна?Стига сте чуждопоклонничествали бе ,вие българи ли сте?

    Коментиран от #54

    23:56 05.11.2025

  • 54 какви българи

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "смехоран":

    сте вие бе крадци долни направихте България за смях пред целия Свят?

    23:57 05.11.2025

  • 55 Българина от минало време

    2 0 Отговор
    Шокиран съм ! Как така остават санкциите , те не са такива хора.

    00:12 06.11.2025

