Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва, пишем му "Слаб 2"

Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва, пишем му "Слаб 2"

1 Октомври, 2025 10:41

Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен

Мария Атанасова

Писахме слаб две на пуснатият вчера сайт за цените. Не струва! Разочаровани сме и не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили, а именно да върши работа на хората. Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен. Слаб 2, поправителен и да се върнат да си напишат домашното от правителството и от КЗП. Това каза в кулоарите на НС Ивайло Мирчев пред журналисти.

От ДБ внесли и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от хора от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.

"Много е трудно да намериш некорумпиран даяджия. Когато им се сложат тези камери, както предложихме на МВР, но ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери. Затова полицаите ги носят, когато си поискат: нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма", обясни Мирчев.

Чрез промените на продуктовите такси се присвояват милиони, обяви съпредседателят на "Да, България". С промени в закона, щели да направят така, че всяка асоциация да може да усвоява потребителските такси, за да може бизнесът да има нормална конкуренция.

Щели да предложат и създаването на комисия за разследване на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.


  • 1 име

    11 15 Отговор
    Напълно в стил шизофренията на ПП-ДБ, гaнчo мирчев с двата пръста чело не е доволен от работата на правителството, което винаги подкрепя, с изключение на един скорошен вотпна недоверие, когато искаше да падне редовното правителство на боко и шишо за да ни управлява служебното правителство нарбоко и шишо, за чието съществуване самия гaнчo и компания прокараха нужните конституционни реформи.

    Коментиран от #18

    10:47 01.10.2025

  • 2 Миризлив пор

    9 11 Отговор
    Той този щото струва нещо. Ако наистина ставаше за нещо хората щяха да гласуват за него.

    10:48 01.10.2025

  • 3 Няма нужда от приемане на еврото

    8 12 Отговор
    Това е проблема. Трябва ни суверенитет и неутралитет. Евроатлантическата интеграция е грешка. Европейските и атлантическите пари са откраднати. Факт. Нямаме магистрали нито ЕФ ки. ФАКТ.

    10:51 01.10.2025

  • 4 фончо

    17 3 Отговор
    Пишем слаб 2 на всички 240 тежки битови отпадъци!!!

    10:55 01.10.2025

  • 5 Кит

    6 4 Отговор
    Колко писахте на сайта "Джемкорп", че нещо не се разбра?
    А на сайта "8 милиарда" - колко?

    10:57 01.10.2025

  • 6 Предлагам

    16 1 Отговор
    и на депутатите да се сложат бодикамери, които да снимат нон-стоп, тъй най-голямата корупция е там!

    10:57 01.10.2025

  • 7 селяк

    7 6 Отговор
    Бе много си струва сайтчето ама не ви е угодно на лъжливата и крадлива пропаганда

    10:59 01.10.2025

  • 8 да вземем едни пари

    7 3 Отговор
    пък кой глу пак ще го ползва. голяма тъпня - тоз дето е дал идеята да върне всичките пари. И Буда
    да върне парите за магистралите !

    11:00 01.10.2025

  • 9 az СВО Победа80

    6 8 Отговор
    Крушарски "тигре", ама ти още ли не си отишъл доброволец на Източния фронт???
    Украйна загива, евроатлантизмът загива, а ти още се криеш в България.....

    Що за евроатлантик си???
    Лъжеевроатлантик! 🤣🤣🤣

    11:04 01.10.2025

  • 10 От влизането в Нато и ЕС до сега парите

    7 0 Отговор
    Към фирми и партии текоха като река в частни и партийни централи факт. За хората няма нищо нищичко , освен че всеки трети е в чужбина и всеки трети е беден роднина. Вода няма работа няма пътища няма нито образованието нито здравеопазването нищо не ни е наред тръгнаха да ни натикват в еврозоната ни в клин ни в ръкав.

    11:06 01.10.2025

  • 11 Майора

    6 7 Отговор
    И вашата Партия на кеша и пудела с пачките не става , но ВиК кскто бабите”Едно си баба знае , едно си баба бае”!

    11:06 01.10.2025

  • 12 Да не забравяме, че ти и шайката ви

    5 6 Отговор
    Също крадяхте и прецаквахте България и българите с мафията. Седяхте заедно и наглеехте. Сега света вода ненапита. Да се помни кои са враговете на БГ

    11:06 01.10.2025

  • 13 Някой

    5 0 Отговор
    Има понятие "юзер френдли" - удобно за потребителят. Данните вътре си ги имат, а показването от пред технически не е нищо особено. Може да го изменят. Ако е на стъпки, поне да забраняват или скриват втората преди избора в първата. Но най-добре да е отстрани като на сайтове за покупки или за мобилно отгоре, човек да си наклика каквото иска и да гледа. Като е добре да не се избира един магазин, а множество на кликове - технически чекове (квадратните) вместо радио (кръглите) бутони. Повърхността която се вижда, е нищожна част от сайтове като код.
    Само че сравнението им е от сега, а щеше да е добре да е от преди въвеждането на закона за спекулата, че преди него неща станаха например от 0.99лв на 1.19лв - 20% отгоре. Един вид изпуснаха момента на инфлацията, когото предизвикаха със закона.

    11:11 01.10.2025

  • 14 604

    2 2 Отговор
    Аку имъши логу с дъгата...мисирчу щеши дъ мий топ?

    11:17 01.10.2025

  • 15 Някой

    8 0 Отговор
    Влязох да го видя този сайт. Не е направен като сайт за сравнение на цени, а е направен като сайт за пазаруване. Избиш град, магазин, група стоки и накрая вида стока. И ти дава цената на стоката само в един магазин. На мен ми трябва друг сайт. Да избера град вида стока и сайта да ми даде цените на тази стока във всички магазини в града. И така да мога да сравня цените.



    Този чиновник или група чиновници, който са правил заданието на програмистите веднага трябва да ги уволнят за некадърност, или за курупция, а най-добре и за двете.

    11:20 01.10.2025

  • 16 Даскал Фратю

    3 1 Отговор
    "Слаб 2" и на вас и цялото правителство

    11:24 01.10.2025

  • 17 Бай Благой

    3 2 Отговор
    А ние ти пишем слаб 1 ..Мирчев като си такъв специалист направи по хубав сайт

    11:27 01.10.2025

  • 18 604

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Не убиждъй ганчу с тая персона?

    11:30 01.10.2025

  • 19 Промяна

    2 4 Отговор
    ЕКИП ОТ ТВОИТЕ ЕЛФИ НАЛИ САБОТАЖНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СТЕ И ЗАТОВА ПОЛУЧАВАТЕ ПО 20 К ОТ ДЪРЖАВАТА

    11:32 01.10.2025

  • 21 Германия въведе бодикамери преди 10 г.!!

    4 0 Отговор
    📉 Намаляване на насилието и агресията срещу полицаи.
    • 📽️ Събиране на обективни доказателства при спорове.
    Повишаване на доверието между полицията и гражданите

    11:38 01.10.2025

  • 22 Мнение

    3 0 Отговор
    Ето защо бодикамерите работят — кратко и ясно:
    • 📹 Детерент — много по-малко хора ще се решат да поискат или да приемат рушвет, ако знаят, че всяко действие се записва.
    • 🧾 Доказателство — видео и аудио записите са директен, силен доказателствен материал в разследване и в съд.
    • 🔍 Проследимост — служителите не могат лесно да си разменят „обяснения“ после — записът показва какво е било в реално време.
    • 👥 Защита на честните — бодикамера пази и служителя (ако работи правилно), и гражданина от фалшиви обвинения или измислени протоколи.
    Но има и важни предпоставки, без които бодикамерите са само реквизит:
    • Независимо съхранение на записите (не в лапите на самите контролирани структури).
    • Ясни правила за достъп и използване — кой, кога и как може да гледа и за колко време се пази материала.
    • Бързи и показни разследвания — ако има записи за корупция и няма последващи действия, ефектът е нулев.
    • Правна защита и процедури — за да са записите допустими в съда и да не се манипулират.

    11:39 01.10.2025

  • 24 Ирония

    3 0 Отговор
    Че кой крадец и корумпиран служител ще иска да му записват кражбите и рушветите, които взима?!

    11:40 01.10.2025

  • 25 Даа ама...

    2 1 Отговор
    Бойко Борисов не иска боди камери. Не искаш камери? Значи искаш да пазиш кражбите!!

    11:41 01.10.2025

  • 26 Борисов е Позор за политиката у нас!!

    3 1 Отговор
    Отказът на Борисов да подкрепи въвеждането на бодикамери е ясно послание, че иска статуквото да остане непроменено, а корупцията да си върви по старому.

    Бодикамерите означават повече прозрачност и отчетност, което би затруднило схемите за злоупотреби — явно това не е удобно за някои в системата.

    Така се създава порочен кръг, в който липсата на контрол и отчетност укрепва корупцията и намалява доверието на гражданите.

    Точно затова истинските промени изискват смелост и готовност да се въведат механизми, които да ограничат злоупотребите, а не да се замитат под килима.

    11:42 01.10.2025

  • 27 Боже, пази България от Борисов!

    3 1 Отговор
    Бодикамерите са доказано ефективен инструмент за намаляване на злоупотреби, за гарантиране на справедлив контрол и за защита както на служителите, така и на гражданите.

    11:42 01.10.2025

  • 28 Цвете

    2 1 Отговор
    11:49 01.10.2025

  • 29 Цвете

    2 1 Отговор
    11:51 01.10.2025

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    ЯВНО Е ДОШЛО ВРЕМЕ НАВСЯКЪДЕ ДА ИМА КАМЕРИ. КАТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КРАДАТ, КАМЕРИТЕ ЩЕ ДОКАЗВАТ, КОЙ КРИВ, КОЙ ПРАВ. СЕКТОР НА ВСИЧКО КРАДЦИ. ДА СЕ ИЗЗЕМАТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ,КОИТО СА ДОСТА НА БРОЙ, ПОНЕ ТОВА ПОКАЗАХА ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ. ПАЧКИ И ОЩЕ МНОГО, АМА СКРИТИ, ЗАЩО???? ЗАЩОТО, АКО ГИ ГЕПАТ, ДА СИ ИМАТ РЕЗЕРВА ....ИЛИ ДА ГИ ПРЕДАДАТ НА КОЙ?🚚🚛🐖🎃🚔🚔🚔🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:59 01.10.2025

  • 31 Цвете

    1 0 Отговор
    12:01 01.10.2025

  • 32 Цвете

    1 0 Отговор
    12:02 01.10.2025

