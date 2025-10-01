Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва, пишем му "Слаб 2"

Писахме слаб две на пуснатият вчера сайт за цените. Не струва! Разочаровани сме и не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили, а именно да върши работа на хората. Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен. Слаб 2, поправителен и да се върнат да си напишат домашното от правителството и от КЗП. Това каза в кулоарите на НС Ивайло Мирчев пред журналисти.

От ДБ внесли и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от хора от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.

"Много е трудно да намериш некорумпиран даяджия. Когато им се сложат тези камери, както предложихме на МВР, но ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери. Затова полицаите ги носят, когато си поискат: нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма", обясни Мирчев.

Чрез промените на продуктовите такси се присвояват милиони, обяви съпредседателят на "Да, България". С промени в закона, щели да направят така, че всяка асоциация да може да усвоява потребителските такси, за да може бизнесът да има нормална конкуренция.

Щели да предложат и създаването на комисия за разследване на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.