Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва, пишем му "Слаб 2"

Писахме слаб две на пуснатият вчера сайт за цените. Не струва! Разочаровани сме и не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили, а именно да върши работа на хората. Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен. Слаб 2, поправителен и да се върнат да си напишат домашното от правителството и от КЗП. Това каза в кулоарите на НС Ивайло Мирчев пред журналисти.
От ДБ внесли и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от хора от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.
"Много е трудно да намериш некорумпиран даяджия. Когато им се сложат тези камери, както предложихме на МВР, но ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери. Затова полицаите ги носят, когато си поискат: нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма", обясни Мирчев.
Чрез промените на продуктовите такси се присвояват милиони, обяви съпредседателят на "Да, България". С промени в закона, щели да направят така, че всяка асоциация да може да усвоява потребителските такси, за да може бизнесът да има нормална конкуренция.
Щели да предложат и създаването на комисия за разследване на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
1 име
Коментиран от #18
10:47 01.10.2025
2 Миризлив пор
10:48 01.10.2025
3 Няма нужда от приемане на еврото
10:51 01.10.2025
4 фончо
10:55 01.10.2025
5 Кит
А на сайта "8 милиарда" - колко?
10:57 01.10.2025
6 Предлагам
10:57 01.10.2025
7 селяк
10:59 01.10.2025
8 да вземем едни пари
да върне парите за магистралите !
11:00 01.10.2025
9 az СВО Победа80
Украйна загива, евроатлантизмът загива, а ти още се криеш в България.....
Що за евроатлантик си???
Лъжеевроатлантик! 🤣🤣🤣
11:04 01.10.2025
10 От влизането в Нато и ЕС до сега парите
11:06 01.10.2025
11 Майора
11:06 01.10.2025
12 Да не забравяме, че ти и шайката ви
11:06 01.10.2025
13 Някой
Само че сравнението им е от сега, а щеше да е добре да е от преди въвеждането на закона за спекулата, че преди него неща станаха например от 0.99лв на 1.19лв - 20% отгоре. Един вид изпуснаха момента на инфлацията, когото предизвикаха със закона.
11:11 01.10.2025
14 604
11:17 01.10.2025
15 Някой
Този чиновник или група чиновници, който са правил заданието на програмистите веднага трябва да ги уволнят за некадърност, или за курупция, а най-добре и за двете.
11:20 01.10.2025
16 Даскал Фратю
11:24 01.10.2025
17 Бай Благой
11:27 01.10.2025
18 604
До коментар #1 от "име":Не убиждъй ганчу с тая персона?
11:30 01.10.2025
19 Промяна
11:32 01.10.2025
21 Германия въведе бодикамери преди 10 г.!!
• 📽️ Събиране на обективни доказателства при спорове.
Повишаване на доверието между полицията и гражданите
11:38 01.10.2025
22 Мнение
• 📹 Детерент — много по-малко хора ще се решат да поискат или да приемат рушвет, ако знаят, че всяко действие се записва.
• 🧾 Доказателство — видео и аудио записите са директен, силен доказателствен материал в разследване и в съд.
• 🔍 Проследимост — служителите не могат лесно да си разменят „обяснения“ после — записът показва какво е било в реално време.
• 👥 Защита на честните — бодикамера пази и служителя (ако работи правилно), и гражданина от фалшиви обвинения или измислени протоколи.
Но има и важни предпоставки, без които бодикамерите са само реквизит:
• Независимо съхранение на записите (не в лапите на самите контролирани структури).
• Ясни правила за достъп и използване — кой, кога и как може да гледа и за колко време се пази материала.
• Бързи и показни разследвания — ако има записи за корупция и няма последващи действия, ефектът е нулев.
• Правна защита и процедури — за да са записите допустими в съда и да не се манипулират.
11:39 01.10.2025
24 Ирония
11:40 01.10.2025
25 Даа ама...
11:41 01.10.2025
26 Борисов е Позор за политиката у нас!!
Бодикамерите означават повече прозрачност и отчетност, което би затруднило схемите за злоупотреби — явно това не е удобно за някои в системата.
Така се създава порочен кръг, в който липсата на контрол и отчетност укрепва корупцията и намалява доверието на гражданите.
Точно затова истинските промени изискват смелост и готовност да се въведат механизми, които да ограничат злоупотребите, а не да се замитат под килима.
11:42 01.10.2025
27 Боже, пази България от Борисов!
11:42 01.10.2025
28 Цвете
11:49 01.10.2025
29 Цвете
11:51 01.10.2025
30 Цвете
11:59 01.10.2025
31 Цвете
12:01 01.10.2025
32 Цвете
12:02 01.10.2025