Борисов: Моето предложение е ДАИ да се закрие незабавно. И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента скандалите с подкупи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". "Моето предложение е тази агенция да се закрие незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата – в тол системата. Претоварване на колите и превишена скорост – тол система, тирове – тол система. И накрая КАТ да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е“, каза лидерът на ГЕРБ, цитиран от Нова телевизия.
По повод предложението служители на агенцията да носят бодикамери той беше ироничен: „И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая“.
Борисов коментира предстоящия бюджет, като заяви, че предложения от опозицията липсват: „Дългът стана 18 милиарда. Взимаха по 500 милиона на седмица. Дайте да не си даваме предложения“.
Според него рисковете остават, но приходните агенции имат капацитет да се справят.
Той подчерта крехката конструкция на управлението: „Такова е правителство, че брои всеки ден депутатите и всяка партия се изживява като премиер. Защото без нито една от тях кабинетът не може да продължи“.
Относно твърденията на ПП-ДБ, изказани по-рано днес от Ивайло Мирчев в кулоарите, че Таки е близък партньор на Пеевски и Борисов и е седмият премиер на България, лидерът на ГЕРБ заяви: "Никога не съм го виждал и чувал. Има две теми, с които правителството трябва да се справи – едната е водата, другата цените. Всичко останало е празнодумство".
Борисов остро атакува състоянието на столицата. „Един по един кметовете на ПП напуснаха, подадоха си оставките заради корупция. Ние две години не знаем имаме ли кмет, или не. Ако има такова нещо, кметът е отговорен. Аз работих две години с 61 чужди общински съветници в София. Питали ли са ме тогава как съм се справил без мнозинство. Кметът е този, който прави мнозинствата след това“, категоричен беше лидерът на ГЕРБ.
1 Дидо
Коментиран от #48
10:29 01.10.2025
2 хъхъ
Но и КАТ е за закриване - регистрацията на МПС-та да се даде на частни пунктове, документи да се издават в общините, а пътна полиция си има към всяко РПУ.
10:30 01.10.2025
3 Затвор
10:31 01.10.2025
4 Кондю Тулупен
10:32 01.10.2025
5 наблюдател
10:32 01.10.2025
6 Парадна униформа
10:32 01.10.2025
7 Герп боклуци
10:33 01.10.2025
8 Трол
10:34 01.10.2025
9 Ялчин
10:34 01.10.2025
10 кой
10:35 01.10.2025
11 ЗуЗу
Една организация, която е раздала за 10 г. на свои хора над 250 млн. лв.
С нейни пари, са създадени политическите проекти ПП и ДБ.
10:35 01.10.2025
13 БиБи
Iron Maiden ще изнесат концерт в София на 26 май 2026 г.!
Коментиран от #26
10:38 01.10.2025
14 Хмм
10:38 01.10.2025
15 и другите им колеги и те са посъбрали
10:38 01.10.2025
16 Тома
10:40 01.10.2025
17 Ами
10:40 01.10.2025
18 гост
10:41 01.10.2025
19 Водопади и Барселони
10:42 01.10.2025
20 Мнение
Идеята за закриване или сериозна реформа на ДАИ не е нова и е напълно обоснована.
Това е агенция с дългогодишна репутация на корупция – подкупи при изпити, лицензиране, превозвачески схеми и др.
Да се премести контролът върху скорост, претоварване и регистрация към КАТ и тол системата може да донесе повече прозрачност, стига КАТ сам по себе си да не се компрометира.
10:44 01.10.2025
21 Крехко правителство
Абсолютно вярно: правителството е с плаващо мнозинство и всяка партия в коалицията има възможност да го свали при несъгласие.
Това създава управленска нестабилност и също намалява отговорността на отделните участници – всички могат да се оправдават с „другите“.
10:45 01.10.2025
22 политик
10:45 01.10.2025
23 Борисов е лъжец и лицемер.
За дълга
Да каже: „Дългът стана 18 милиарда“ — без контекст — е манипулативно.
Част от този дълг е натрупан и при негово управление.
Държавният дълг на България остава един от най-ниските в ЕС (% от БВП), макар и да расте.
10:46 01.10.2025
24 Борисов е манипулатор
Обвиненията към ПП-ДБ за „кметове, които напускат заради корупция“ са неконкретни. Борисов не казва имена, факти или обвинения, а използва обобщения, които звучат добре за твърдо ядро, но нямат доказателствена тежест.
10:47 01.10.2025
25 ГЕРБ саботират кмета Терзиев!!!
Борисов казва: „ние две години не знаем имаме ли кмет“ – това е популистка атака срещу Васил Терзиев, без да се отчете, че блокиращият фактор в СОС е липсата на работещо мнозинство, което ГЕРБ активно поддържа!!!
Самият Борисов признава, че кметът не може да управлява ефективно без мнозинство – и знаем, че ГЕРБ често гласува против или се въздържа, блокирайки решения на ПП-ДБ.
Коментиран от #61
10:49 01.10.2025
26 Минцифайките
До коментар #13 от "БиБи":Подготвени сме с жилетки GIVE (ДАЙ) и сме обявили конкурс за най успешен превод на фразата "И кво ше прайме сега?"
10:51 01.10.2025
27 Фактите говорят
Основната му цел не е реформа, а връщане на контрол над столицата и публичния разказ!!!!!!
10:52 01.10.2025
28 как е
Коментиран от #63, #65, #66, #69
10:52 01.10.2025
29 Призив!
Казвате, че дългът е 18 милиарда – а колко беше, когато ГЕРБ управляваше над 10 години? Част от дълга и сега покрива дефицити, натрупани точно от вашите правителства.
За столицата – не кметът няма мнозинство, а ГЕРБ умишлено саботира работата на СОС, гласува „въздържал се“ и блокира ключови решения. После питате защо няма тротоари, улици и резултати.
Ако искате да помагате – спрете да държите София като заложник на политически игрички и върнете влиянието си в реална, не в саботажна политика.
10:53 01.10.2025
30 123456
Коментиран от #33, #37
10:54 01.10.2025
31 Борисов е вреден за България!
10:54 01.10.2025
33 Ирония
До коментар #30 от "123456":…и много малко автомобили, и никаква конкуренция за ресурси, и цялата икономика централизирана, и асфалтът – от Съветския съюз, техниката – от Чехия, а плановете – от Москва.
Пътищата изглеждаха „добри“, защото бяха малко, прости, без натоварване, и се ползваха от няколко „Москвича“ и камиони с разрешително.
Хубавите пътища не са героизъм на системата, а функция на ниско търсене, централизирана власт и репресии при кражба на ресурс. Днес имаме 4 милиона автомобила. И хаос, защото имаме корупция ГЕРБ-ДПС НН, които крадат много, не защото имаме капитализъм.
10:57 01.10.2025
34 Анонимен
10:57 01.10.2025
35 статистик
Коментиран от #38
10:58 01.10.2025
36 тикван чекмеджанов
ще се краде като за последно
Коментиран от #39
10:58 01.10.2025
37 Хахаха
До коментар #30 от "123456":...и нямаше и кой да ги ползва. Имаше три москвича, една волга и една лада – за шефа на завода и партийния секретар.
Пътищата бяха „добри“, защото никой не ги натоварваше, нямаше коли, нямаше движение, а камионите бяха на дежурен режим „само за важни нужди“.
И да, корупция нямаше... освен ако не броим, че катаджиите си взимаха по 5 лв. на ръка – тихо, без камери и без грам срам.
Нямаше винетка, но имаше „връзки“ за книжка. Нямаше КАТ-онлайн, но имаше „едно чекмедже за нашите хора“.
А пътищата? Пътищата бяха като бананите – виждаха се по Нова година и само по телевизията, защото хората нямаха автомобили, а трябваше да се записват в списък и да чакат по 20 години за една смотана Лада!
Коментиран от #40
11:00 01.10.2025
38 Така е! Прав си!
До коментар #35 от "статистик":Според данни на АПИ от август 2025 г., предвиденият щат е 2 412 души, от които „реално заети“ — над 2 200 служители.
11:03 01.10.2025
39 Така е!
До коментар #36 от "тикван чекмеджанов":Камерите не спират корупцията, когато правилата се нарушават отвътре. Можеш да облечеш всяка схема в комбинезон и да я снимаш с бодикамера — но ако няма отговорност, ще се краде и под прожектор.
11:06 01.10.2025
40 123456
До коментар #37 от "Хахаха":Нали осъзнаваш колко небивалици си написал . Вече повече от 35 години отричате направеното от социализма , но за тези години нищо значимо не е построено .Излишно е да ти обяснявам каквото и да е .
11:06 01.10.2025
41 Р Г В
PS : Познат сценарий ,когато бяха открити валута, плочки от жълт метал ,липсват само натръшкани полуголи инспектори на спалня и лично оръжие до тях.
11:10 01.10.2025
42 Пази Боже, България от простащина на ГЕР
11:14 01.10.2025
43 Политическият Цинизъм на Борисов!!!
11:16 01.10.2025
44 Борисов е вреден за България!
1. Политическа циничност:
Така той намеква, че дори техническите средства за контрол (камери, прозрачност) няма да спрат корупцията и измамите, защото проблемът е системен и свързан с хората, които ги управляват.
2. Защита на статуквото:
Ако бодикамерите наистина повишат прозрачността и отчетността, това може да застраши интересите на различни фигури в системата — включително и такива, близки до властта. Затова подобна мярка се приема иронично или с недоверие.
3. Популизъм:
Често в политиката се използват такива изказвания, за да се изглежда, че проблемът е „толкова голям и неразрешим“, че мерки като бодикамери са просто „безсмислени“ и „символични“. Така се прехвърля отговорността към други и се омаловажава критиката.
Коментиран от #52
11:17 01.10.2025
45 Борисов е позор за Бг политиката
Бодикамерите означават повече прозрачност и отчетност, което би затруднило схемите за злоупотреби — явно това не е удобно за някои в системата.
Така се създава порочен кръг, в който липсата на контрол и отчетност укрепва корупцията и намалява доверието на гражданите.
Точно затова истинските промени изискват смелост и готовност да се въведат механизми, които да ограничат злоупотребите, а не да се замитат под килима.
11:19 01.10.2025
46 Гост
11:21 01.10.2025
47 Борисов иска да пази крадците!
11:21 01.10.2025
48 Културен Антрополог
До коментар #1 от "Дидо":ВицрПРЕМИЕР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ е ТОП СОРОСид и дъъългогодишен ковчежник на Фондация"Отворено Общество" България(отделно Вицепремиер Дончев е школован агент на МОСАД)
Премиера Росен Желязков е любовник с ТОП СОРОСидка Румяна Бъчварова(екс посланик в Израел)
Бъчварова и дъщеря и работят за Иво Прокопиев човека на СОРОС във България
11:22 01.10.2025
49 Крадците като Борисов не щат Бодикамери!
11:22 01.10.2025
50 Ирония
11:23 01.10.2025
51 Мнение
• 📹 Детерент — много по-малко хора ще се решат да поискат или да приемат рушвет, ако знаят, че всяко действие се записва.
• 🧾 Доказателство — видео и аудио записите са директен, силен доказателствен материал в разследване и в съд.
• 🔍 Проследимост — служителите не могат лесно да си разменят „обяснения“ после — записът показва какво е било в реално време.
• 👥 Защита на честните — бодикамера пази и служителя (ако работи правилно), и гражданина от фалшиви обвинения или измислени протоколи.
Но има и важни предпоставки, без които бодикамерите са само реквизит:
• Независимо съхранение на записите (не в лапите на самите контролирани структури).
• Ясни правила за достъп и използване — кой, кога и как може да гледа и за колко време се пази материала.
• Бързи и показни разследвания — ако има записи за корупция и няма последващи действия, ефектът е нулев.
• Правна защита и процедури — за да са записите допустими в съда и да не се манипулират.
11:25 01.10.2025
52 Za мнооогоя лева
До коментар #44 от "Борисов е вреден за България!":БОРИСОВ и ГЕРБ ДПС НН са проклятия за България.
Бойко и ГЕРБ ДПС НН са тлъсти мазни РАКови ТУМОРИ изсмукващи жизнените сили и сокове на БГ държава и Икономика
11:25 01.10.2025
53 Кок е в Германия?!
Тези видеозаписи се използват за доказателства, контрол и отчетност.
Няма практиката да се „носят бодита“ само за формалност — видеозаписите са част от системата за контрол и прозрачност.
11:26 01.10.2025
54 Защо Германия въведе бодикамери?
• 📽️ Събиране на обективни доказателства при спорове.
Повишаване на доверието между полицията и гражданите
11:29 01.10.2025
55 В Германия
Ако не я включи умишлено, това:
Е дисциплинарно нарушение;
Може да е прикриване на престъпление, ако е част от корупционна схема;
Може да бъде разследван за служебна злоупотреба.
11:31 01.10.2025
56 Как е в другите страни
1. Автоматични тригери
• Камерата се включва автоматично при:
• Изваждане на оръжие;
• Активиране на сирена;
• Влизане в определен режим на патрул.
2. Логване на действия
• Дори когато не записва, камерата „знае“, че не е включена — това се регистрира.
• Всяко подозрително поведение се проверява: „Защо не си записвал?“
3. Наказания за липса на запис
• В някои щати в САЩ и в Германия, липсата на активирана камера в задължителна ситуация води до наказание, включително уволнение.
4. Централизирано съхранение
• Полицаят няма достъп до записите, не може да ги трие или редактира.
• Всичко се качва автоматично в защитен сървър.
11:33 01.10.2025
57 Гост
11:33 01.10.2025
59 Промяна
11:37 01.10.2025
60 Здрав разум
11:38 01.10.2025
61 Промяна
До коментар #25 от "ГЕРБ саботират кмета Терзиев!!!":25 КОГО ЛЪЖЕШ НЕВЕЖИ МАЛОУМНИЦИ ЛИ НЕ ОСТАНАХА СОФИЯ ИЗОБЩО ИМА ЛИ КМЕТ
11:41 01.10.2025
62 Кой какво
11:44 01.10.2025
63 Така е! Прав си!
До коментар #28 от "как е":🔍 Докато в Европа контролните служби работят по ясни правила, с прозрачност и езикова подготовка, у нас се "тестват" неща, измислени отдавна другаде.
📹 Бодикамери, електронни системи, независим надзор — това не е иновация, а стандарт в ЕС.
🌍 Инспектори без чужд език контролират международен транспорт? Абсурд, но реалност.
🤝 Благодарение на чужди посолства се разбиват рекети, които нашите институции мълчаливо търпят.
⚖️ И понеже никой не влиза в затвора, някои си мислят, че са над закона. Не са. Просто още не са уловени.
11:46 01.10.2025
64 Аларма
11:47 01.10.2025
65 6нтщ5ж
До коментар #28 от "как е":"В ЕС има ли такава служба?"
Да, в ЕС има аналогични служби за контрол на пътния транспорт, безопасност и лицензиране, но:
• Те са стриктно регулирани, с реална отчетност;
• Работят в тясна връзка с полиция, митници и трудови инспекции;
• Надзорът е независим и често с международен обмен на информация (чрез системи като TACHOnet, ERRU и др.).
В България службата (ИА „Автомобилна администрация“) съществува, но доверието към нея е разклатено именно поради липса на прозрачност и чести корупционни скандали.
11:48 01.10.2025
66 Разликата
До коментар #28 от "как е":"Защо постоянно правим проби, когато нещата са измислени отдавна?"
Абсолютно вярно.
Вместо да се прилагат доказани и работещи модели от Западна Европа (Германия, Австрия, Холандия), в България често се „тества“ нещо, което е отдавна уредено:
• Бодикамери – тестват се, въпреки че от години работят в ЕС;
• Електронни системи за контрол – масово въведени в ЕС, тук все още частично;
• Независим контрол – в ЕС това е задължителен принцип. В България – често липсва.
11:49 01.10.2025
67 И още
Тъжна реалност.
Български инспектори често не говорят чужди езици, въпреки че контролират международен транспорт.
• Това пречи на комуникацията с чужди шофьори и фирми;
• Отваря врата за произвол и манипулации;
• В ЕС обикновено има задължително езиково обучение или назначаване на езиково подготвени служители.
11:49 01.10.2025
68 За съжаление и огромна болка...
Да, има случаи, в които чужди дипломатически мисии или партньорски служби (като британската, американската или европейски антикорупционни органи) сигнализират и дори участват в разследвания на корупция в България.
За съжаление, не българските институции, а често външният натиск води до някаква реакция.
11:50 01.10.2025
69 И тук си прав
До коментар #28 от "как е":Никой не влиза в затвора, затова се считат над закона."
Да.
Това е ядрото на проблема с безнаказаността. Въпреки скандали, записи, показни акции – присъди няма, а случаите потъват.
Да, в ЕС тези служби съществуват, но работят с прозрачност, контрол и отчетност.
В България често се правят "експерименти", за да се имитира дейност, вместо да се прилагат доказани практики.
Без чуждестранен натиск и реална съдебна отговорност — системата остава удобна за корупция.
11:51 01.10.2025