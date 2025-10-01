Новини
Борисов: Моето предложение е ДАИ да се закрие незабавно. И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая

Борисов: Моето предложение е ДАИ да се закрие незабавно. И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая

Борисов подчерта крехката конструкция на управлението: „Такова е правителство, че брои всеки ден депутатите и всяка партия се изживява като премиер. Защото без нито една от тях кабинетът не може да продължи“.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента скандалите с подкупи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". "Моето предложение е тази агенция да се закрие незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата – в тол системата. Претоварване на колите и превишена скорост – тол система, тирове – тол система. И накрая КАТ да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е“, каза лидерът на ГЕРБ, цитиран от Нова телевизия.

По повод предложението служители на агенцията да носят бодикамери той беше ироничен: „И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая“.

Бюджет и държавни финанси

Борисов коментира предстоящия бюджет, като заяви, че предложения от опозицията липсват: „Дългът стана 18 милиарда. Взимаха по 500 милиона на седмица. Дайте да не си даваме предложения“.

Според него рисковете остават, но приходните агенции имат капацитет да се справят.

Той подчерта крехката конструкция на управлението: „Такова е правителство, че брои всеки ден депутатите и всяка партия се изживява като премиер. Защото без нито една от тях кабинетът не може да продължи“.

Относно твърденията на ПП-ДБ, изказани по-рано днес от Ивайло Мирчев в кулоарите, че Таки е близък партньор на Пеевски и Борисов и е седмият премиер на България, лидерът на ГЕРБ заяви: "Никога не съм го виждал и чувал. Има две теми, с които правителството трябва да се справи – едната е водата, другата цените. Всичко останало е празнодумство".

Борисов остро атакува състоянието на столицата. „Един по един кметовете на ПП напуснаха, подадоха си оставките заради корупция. Ние две години не знаем имаме ли кмет, или не. Ако има такова нещо, кметът е отговорен. Аз работих две години с 61 чужди общински съветници в София. Питали ли са ме тогава как съм се справил без мнозинство. Кметът е този, който прави мнозинствата след това“, категоричен беше лидерът на ГЕРБ.


  • 1 Дидо

    35 3 Отговор
    Моето предложение е ГЕРБ и Сорос да се закрият ефекта ще е осезаем!

    Коментиран от #48

    10:29 01.10.2025

  • 2 хъхъ

    24 1 Отговор
    Точно така е. За какво е това ДАИ - нали има КАТ?!
    Но и КАТ е за закриване - регистрацията на МПС-та да се даде на частни пунктове, документи да се издават в общините, а пътна полиция си има към всяко РПУ.

    10:30 01.10.2025

  • 3 Затвор

    39 4 Отговор
    А точно ти докара държавата до това положение

    10:31 01.10.2025

  • 4 Кондю Тулупен

    27 1 Отговор
    ДАИ да стане ДАЙ !

    10:32 01.10.2025

  • 5 наблюдател

    25 2 Отговор
    Тиквата е купил дефектни хвърчила.

    10:32 01.10.2025

  • 6 Парадна униформа

    19 1 Отговор
    Ако ги гримират и облекат малко по така, ще изкарват повече пари.

    10:32 01.10.2025

  • 7 Герп боклуци

    17 2 Отговор
    Вие достатъчно източихте от там а? Сега да закриваме и ще точите от ония борците с безводието?

    10:33 01.10.2025

  • 8 Трол

    5 14 Отговор
    ДАИ съществува от повече от 20 години, защо трябва да се закрива?

    10:34 01.10.2025

  • 9 Ялчин

    21 2 Отговор
    Този престъпник до кога ще го търпите бе хора?!!!

    10:34 01.10.2025

  • 10 кой

    24 2 Отговор
    ще ти пълни чекмеджето банкянска сикаджииска мутро

    10:35 01.10.2025

  • 11 ЗуЗу

    18 5 Отговор
    Борисов коментира "Ние ли точно ще разследваме Сорос?"- прав е те не могат щото са сороси, а ДБ е техен сателит!
    Една организация, която е раздала за 10 г. на свои хора над 250 млн. лв.
    С нейни пари, са създадени политическите проекти ПП и ДБ.

    10:35 01.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БиБи

    30 0 Отговор
    На вниманието на ДАЙ:
    Iron Maiden ще изнесат концерт в София на 26 май 2026 г.!

    Коментиран от #26

    10:38 01.10.2025

  • 14 Хмм

    21 2 Отговор
    цоцали толкова години при него, трябваше да ограбят Роби Уилямс, че да се съпикяса, а като си знае какви е назначавал

    10:38 01.10.2025

  • 15 и другите им колеги и те са посъбрали

    15 1 Отговор
    закакво да работят . в митниците беше хаос . мигранти , канали контрабандни . а те само се хвалят години на ред . ограда за 5 милиона беше пълна излагация . за 10 г минаха 4 милиона мигранти и 400 000 тона наркотици . срамно е такива контрольори да се излагат 10 г и да попросват . но не знам и от кой зависи да ги пратят на фронта кат санитари или в арсенал да правят мини .

    10:38 01.10.2025

  • 16 Тома

    14 2 Отговор
    И кой ще пълне чекмеджетата после бойче

    10:40 01.10.2025

  • 17 Ами

    17 2 Отговор
    а какво ще каже за дефектните самолети, дето купи без конкурс

    10:40 01.10.2025

  • 18 гост

    14 1 Отговор
    Време е да изключим този изкуствен интелект от мрежата!

    10:41 01.10.2025

  • 19 Водопади и Барселони

    16 2 Отговор
    Дай му да руши на този селянин. Истината е, че когато рибата е вмирисана от главата, няма как да сваляш вината само на опашката.

    10:42 01.10.2025

  • 20 Мнение

    13 0 Отговор
    За ДАИ (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“):
    Идеята за закриване или сериозна реформа на ДАИ не е нова и е напълно обоснована.
    Това е агенция с дългогодишна репутация на корупция – подкупи при изпити, лицензиране, превозвачески схеми и др.
    Да се премести контролът върху скорост, претоварване и регистрация към КАТ и тол системата може да донесе повече прозрачност, стига КАТ сам по себе си да не се компрометира.

    10:44 01.10.2025

  • 21 Крехко правителство

    8 0 Отговор
    За крехкостта на управлението:
    Абсолютно вярно: правителството е с плаващо мнозинство и всяка партия в коалицията има възможност да го свали при несъгласие.
    Това създава управленска нестабилност и също намалява отговорността на отделните участници – всички могат да се оправдават с „другите“.

    10:45 01.10.2025

  • 22 политик

    14 1 Отговор
    Дали да не се закрие парламента ?

    10:45 01.10.2025

  • 23 Борисов е лъжец и лицемер.

    11 1 Отговор
    Къде Борисов изопачава или премълчава:
    За дълга
    Да каже: „Дългът стана 18 милиарда“ — без контекст — е манипулативно.
    Част от този дълг е натрупан и при негово управление.
    Държавният дълг на България остава един от най-ниските в ЕС (% от БВП), макар и да расте.

    10:46 01.10.2025

  • 24 Борисов е манипулатор

    9 2 Отговор
    За ПП-ДБ и кметовете:
    Обвиненията към ПП-ДБ за „кметове, които напускат заради корупция“ са неконкретни. Борисов не казва имена, факти или обвинения, а използва обобщения, които звучат добре за твърдо ядро, но нямат доказателствена тежест.

    10:47 01.10.2025

  • 25 ГЕРБ саботират кмета Терзиев!!!

    7 4 Отговор
    За столичния кмет и работата в София:
    Борисов казва: „ние две години не знаем имаме ли кмет“ – това е популистка атака срещу Васил Терзиев, без да се отчете, че блокиращият фактор в СОС е липсата на работещо мнозинство, което ГЕРБ активно поддържа!!!
    Самият Борисов признава, че кметът не може да управлява ефективно без мнозинство – и знаем, че ГЕРБ често гласува против или се въздържа, блокирайки решения на ПП-ДБ.

    Коментиран от #61

    10:49 01.10.2025

  • 26 Минцифайките

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "БиБи":

    Подготвени сме с жилетки GIVE (ДАЙ) и сме обявили конкурс за най успешен превод на фразата "И кво ше прайме сега?"

    10:51 01.10.2025

  • 27 Фактите говорят

    8 3 Отговор
    Борисов: Използва политически атаки и полуистини за да дискредитира опонентите си ПП-ДБ, без да поеме отговорност за миналото си управление или за поведението на ГЕРБ в Столичния общински съвет;
    Основната му цел не е реформа, а връщане на контрол над столицата и публичния разказ!!!!!!

    10:52 01.10.2025

  • 28 как е

    9 1 Отговор
    В ЕС има ли такава служба?И защо постоянно правим проби,когато нещата са измислени отдавна от другите.А и какви са тези инспектори когато не знаят дума чужд език?Хвала на посолството на Великобритания,че разнищи рекета.Направо ги закова.Тук никой не влиза в затвора,затова се считат над закона.

    Коментиран от #63, #65, #66, #69

    10:52 01.10.2025

  • 29 Призив!

    9 2 Отговор
    -н Борисов, ДАИ не се провали сега – тя беше корумпирана и по вашето управление. Ако сте имали воля, можехте да я закриете още преди 10 години.
    Казвате, че дългът е 18 милиарда – а колко беше, когато ГЕРБ управляваше над 10 години? Част от дълга и сега покрива дефицити, натрупани точно от вашите правителства.
    За столицата – не кметът няма мнозинство, а ГЕРБ умишлено саботира работата на СОС, гласува „въздържал се“ и блокира ключови решения. После питате защо няма тротоари, улици и резултати.
    Ако искате да помагате – спрете да държите София като заложник на политически игрички и върнете влиянието си в реална, не в саботажна политика.

    10:53 01.10.2025

  • 30 123456

    9 5 Отговор
    През лошия социализъм нямаше АПИ ,винетки и куп други подробности , но имаше ред и хубави пътища

    Коментиран от #33, #37

    10:54 01.10.2025

  • 31 Борисов е вреден за България!

    9 3 Отговор
    Именно Бойко Борисов и ГЕРБ държат София като ЗАЛОЖНИК на политически си игрички с шантаж!

    10:54 01.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ирония

    6 7 Отговор

    До коментар #30 от "123456":

    …и много малко автомобили, и никаква конкуренция за ресурси, и цялата икономика централизирана, и асфалтът – от Съветския съюз, техниката – от Чехия, а плановете – от Москва.

    Пътищата изглеждаха „добри“, защото бяха малко, прости, без натоварване, и се ползваха от няколко „Москвича“ и камиони с разрешително.

    Хубавите пътища не са героизъм на системата, а функция на ниско търсене, централизирана власт и репресии при кражба на ресурс. Днес имаме 4 милиона автомобила. И хаос, защото имаме корупция ГЕРБ-ДПС НН, които крадат много, не защото имаме капитализъм.

    10:57 01.10.2025

  • 34 Анонимен

    11 2 Отговор
    По принцип съм съгласен,но защо не го направи Борисов докато беше премиер.

    10:57 01.10.2025

  • 35 статистик

    8 0 Отговор
    Колко служители има в АПИ ? Последно излизат , че са 2400 човека .

    Коментиран от #38

    10:58 01.10.2025

  • 36 тикван чекмеджанов

    7 1 Отговор
    И бодита да им сложат на обществените поръчкари, и комбинезони - все тая
    ще се краде като за последно

    Коментиран от #39

    10:58 01.10.2025

  • 37 Хахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #30 от "123456":

    ...и нямаше и кой да ги ползва. Имаше три москвича, една волга и една лада – за шефа на завода и партийния секретар.

    Пътищата бяха „добри“, защото никой не ги натоварваше, нямаше коли, нямаше движение, а камионите бяха на дежурен режим „само за важни нужди“.

    И да, корупция нямаше... освен ако не броим, че катаджиите си взимаха по 5 лв. на ръка – тихо, без камери и без грам срам.

    Нямаше винетка, но имаше „връзки“ за книжка. Нямаше КАТ-онлайн, но имаше „едно чекмедже за нашите хора“.

    А пътищата? Пътищата бяха като бананите – виждаха се по Нова година и само по телевизията, защото хората нямаха автомобили, а трябваше да се записват в списък и да чакат по 20 години за една смотана Лада!

    Коментиран от #40

    11:00 01.10.2025

  • 38 Така е! Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "статистик":

    Според данни на АПИ от август 2025 г., предвиденият щат е 2 412 души, от които „реално заети“ — над 2 200 служители.

    11:03 01.10.2025

  • 39 Така е!

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "тикван чекмеджанов":

    Камерите не спират корупцията, когато правилата се нарушават отвътре. Можеш да облечеш всяка схема в комбинезон и да я снимаш с бодикамера — но ако няма отговорност, ще се краде и под прожектор.

    11:06 01.10.2025

  • 40 123456

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Хахаха":

    Нали осъзнаваш колко небивалици си написал . Вече повече от 35 години отричате направеното от социализма , но за тези години нищо значимо не е построено .Излишно е да ти обяснявам каквото и да е .

    11:06 01.10.2025

  • 41 Р Г В

    4 0 Отговор
    Присмял се хърб... на два щърб..... в чиито домове откриха 43хил.евро и няколко хил.български лева. От достоверен източник разбрахме че това е постановка на Мата Хари с участието на Президен..... Р. Р който с дрон кръжащ около домовете им е насочвал действията и къде да скрие паричките.
    PS : Познат сценарий ,когато бяха открити валута, плочки от жълт метал ,липсват само натръшкани полуголи инспектори на спалня и лично оръжие до тях.

    11:10 01.10.2025

  • 42 Пази Боже, България от простащина на ГЕР

    6 0 Отговор
    Изказването на Борисов звучи като оправдание за статуквото и недоверието към реформите. По-скоро това е политика на „замитане под килима“, а не искрено желание за промяна и прозрачност.

    11:14 01.10.2025

  • 43 Политическият Цинизъм на Борисов!!!

    4 1 Отговор
    Бодикамерите са доказано ефективен инструмент за намаляване на злоупотреби, за гарантиране на справедлив контрол и за защита както на служителите, така и на гражданите.

    11:16 01.10.2025

  • 44 Борисов е вреден за България!

    6 0 Отговор
    Причината Борисов да омаловажава идеята за бодикамери („И бодита да им сложат, и комбинезони — все тая“) може да бъде тълкувана по няколко начина:

    1. Политическа циничност:
    Така той намеква, че дори техническите средства за контрол (камери, прозрачност) няма да спрат корупцията и измамите, защото проблемът е системен и свързан с хората, които ги управляват.

    2. Защита на статуквото:
    Ако бодикамерите наистина повишат прозрачността и отчетността, това може да застраши интересите на различни фигури в системата — включително и такива, близки до властта. Затова подобна мярка се приема иронично или с недоверие.

    3. Популизъм:
    Често в политиката се използват такива изказвания, за да се изглежда, че проблемът е „толкова голям и неразрешим“, че мерки като бодикамери са просто „безсмислени“ и „символични“. Така се прехвърля отговорността към други и се омаловажава критиката.

    Коментиран от #52

    11:17 01.10.2025

  • 45 Борисов е позор за Бг политиката

    6 1 Отговор
    Отказът на Борисов да подкрепи въвеждането на бодикамери е ясно послание, че иска статуквото да остане непроменено, а корупцията да си върви по старому.

    Бодикамерите означават повече прозрачност и отчетност, което би затруднило схемите за злоупотреби — явно това не е удобно за някои в системата.

    Така се създава порочен кръг, в който липсата на контрол и отчетност укрепва корупцията и намалява доверието на гражданите.

    Точно затова истинските промени изискват смелост и готовност да се въведат механизми, които да ограничат злоупотребите, а не да се замитат под килима.

    11:19 01.10.2025

  • 46 Гост

    6 0 Отговор
    А бе, бойко, даи са като свенливи ученички сравнени с тебе и мъжът ти пеефски бе? Вас кога ще закрием е най-важния въпрос

    11:21 01.10.2025

  • 47 Борисов иска да пази крадците!

    4 0 Отговор
    За един измамник и корупционер бодикамера е присъда в записа. Не искаш камери? Значи искаш да пазиш кражбите!!

    11:21 01.10.2025

  • 48 Културен Антрополог

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дидо":

    ВицрПРЕМИЕР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ е ТОП СОРОСид и дъъългогодишен ковчежник на Фондация"Отворено Общество" България(отделно Вицепремиер Дончев е школован агент на МОСАД)
    Премиера Росен Желязков е любовник с ТОП СОРОСидка Румяна Бъчварова(екс посланик в Израел)
    Бъчварова и дъщеря и работят за Иво Прокопиев човека на СОРОС във България

    11:22 01.10.2025

  • 49 Крадците като Борисов не щат Бодикамери!

    6 1 Отговор
    Че кой крадец и корумпиран служител ще иска да му записват кражбите и рушветите, които взима?!

    11:22 01.10.2025

  • 50 Ирония

    5 1 Отговор
    За един измамник и корупционер бодикамера е като светкавица в тъмнина: ще го покаже в истинската му светлина и ще остави следи, които трудно се заличават.

    11:23 01.10.2025

  • 51 Мнение

    3 1 Отговор
    Ето защо бодикамерите работят — кратко и ясно:
    • 📹 Детерент — много по-малко хора ще се решат да поискат или да приемат рушвет, ако знаят, че всяко действие се записва.
    • 🧾 Доказателство — видео и аудио записите са директен, силен доказателствен материал в разследване и в съд.
    • 🔍 Проследимост — служителите не могат лесно да си разменят „обяснения“ после — записът показва какво е било в реално време.
    • 👥 Защита на честните — бодикамера пази и служителя (ако работи правилно), и гражданина от фалшиви обвинения или измислени протоколи.
    Но има и важни предпоставки, без които бодикамерите са само реквизит:
    • Независимо съхранение на записите (не в лапите на самите контролирани структури).
    • Ясни правила за достъп и използване — кой, кога и как може да гледа и за колко време се пази материала.
    • Бързи и показни разследвания — ако има записи за корупция и няма последващи действия, ефектът е нулев.
    • Правна защита и процедури — за да са записите допустими в съда и да не се манипулират.

    11:25 01.10.2025

  • 52 Za мнооогоя лева

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Борисов е вреден за България!":

    БОРИСОВ и ГЕРБ ДПС НН са проклятия за България.
    Бойко и ГЕРБ ДПС НН са тлъсти мазни РАКови ТУМОРИ изсмукващи жизнените сили и сокове на БГ държава и Икономика

    11:25 01.10.2025

  • 53 Кок е в Германия?!

    2 1 Отговор
    В Германия полицейските служители и инспектори използват камери, включително т.нар. „бодикамери“ за документиране на проверки, инциденти и нарушения.
    Тези видеозаписи се използват за доказателства, контрол и отчетност.
    Няма практиката да се „носят бодита“ само за формалност — видеозаписите са част от системата за контрол и прозрачност.

    11:26 01.10.2025

  • 54 Защо Германия въведе бодикамери?

    2 1 Отговор
    • 📉 Намаляване на насилието и агресията срещу полицаи.
    • 📽️ Събиране на обективни доказателства при спорове.
    Повишаване на доверието между полицията и гражданите

    11:29 01.10.2025

  • 55 В Германия

    2 1 Отговор
    В повечето държави, включително Германия, полицаят е задължен да активира камерата в конкретни ситуации: проверка, конфликт, спрян автомобил, напрежение с граждани и т.н.
    Ако не я включи умишлено, това:
    Е дисциплинарно нарушение;
    Може да е прикриване на престъпление, ако е част от корупционна схема;
    Може да бъде разследван за служебна злоупотреба.

    11:31 01.10.2025

  • 56 Как е в другите страни

    2 1 Отговор
    Как се решава това в по-напреднали страни?
    1. Автоматични тригери
    • Камерата се включва автоматично при:
    • Изваждане на оръжие;
    • Активиране на сирена;
    • Влизане в определен режим на патрул.
    2. Логване на действия
    • Дори когато не записва, камерата „знае“, че не е включена — това се регистрира.
    • Всяко подозрително поведение се проверява: „Защо не си записвал?“
    3. Наказания за липса на запис
    • В някои щати в САЩ и в Германия, липсата на активирана камера в задължителна ситуация води до наказание, включително уволнение.
    4. Централизирано съхранение
    • Полицаят няма достъп до записите, не може да ги трие или редактира.
    • Всичко се качва автоматично в защитен сървър.

    11:33 01.10.2025

  • 57 Гост

    3 1 Отговор
    Ейййй, тулупестия, по тоя критерий трябва да закриеш САМО цялата държава. Да те у....тулупа корумпиран, щото ти ги научи всички до един на корупция, кражба, да не носят отговорност. Ако това не беше станало с известен човек, никога нямаше да ги уволнят и нямаше сега да се гърчиш, да се правиш на загрижен и да закриваш. По твоят модел всички крадат, ама наистина всички

    11:33 01.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Промяна

    1 2 Отговор
    БОРИСОВ УСПЕШЕН ХАРИЗМАТИЧЕН ДЕМОКРАТ СЕГА И СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ

    11:37 01.10.2025

  • 60 Здрав разум

    2 0 Отговор
    Света вода ненапита.Просто да му завиди човек!А живее с 1500лв.Крайно време е да го подпомогнем с някой и друг лев/евро/,а не да събираме капачки!Просто да го съжалиш!!!!!!!!!!!!!!!!

    11:38 01.10.2025

  • 61 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "ГЕРБ саботират кмета Терзиев!!!":

    25 КОГО ЛЪЖЕШ НЕВЕЖИ МАЛОУМНИЦИ ЛИ НЕ ОСТАНАХА СОФИЯ ИЗОБЩО ИМА ЛИ КМЕТ

    11:41 01.10.2025

  • 62 Кой какво

    1 0 Отговор
    Май ДАИ не дава на двамата дебели...

    11:44 01.10.2025

  • 63 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "как е":

    🔍 Докато в Европа контролните служби работят по ясни правила, с прозрачност и езикова подготовка, у нас се "тестват" неща, измислени отдавна другаде.
    📹 Бодикамери, електронни системи, независим надзор — това не е иновация, а стандарт в ЕС.
    🌍 Инспектори без чужд език контролират международен транспорт? Абсурд, но реалност.
    🤝 Благодарение на чужди посолства се разбиват рекети, които нашите институции мълчаливо търпят.
    ⚖️ И понеже никой не влиза в затвора, някои си мислят, че са над закона. Не са. Просто още не са уловени.

    11:46 01.10.2025

  • 64 Аларма

    1 0 Отговор
    Айде искат да покрият схемите със саковете пълни с кеш!! Страшни бандюги...са това ДП и ББ.

    11:47 01.10.2025

  • 65 6нтщ5ж

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "как е":

    "В ЕС има ли такава служба?"
    Да, в ЕС има аналогични служби за контрол на пътния транспорт, безопасност и лицензиране, но:
    • Те са стриктно регулирани, с реална отчетност;
    • Работят в тясна връзка с полиция, митници и трудови инспекции;
    • Надзорът е независим и често с международен обмен на информация (чрез системи като TACHOnet, ERRU и др.).
    В България службата (ИА „Автомобилна администрация“) съществува, но доверието към нея е разклатено именно поради липса на прозрачност и чести корупционни скандали.

    11:48 01.10.2025

  • 66 Разликата

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "как е":

    "Защо постоянно правим проби, когато нещата са измислени отдавна?"
    Абсолютно вярно.
    Вместо да се прилагат доказани и работещи модели от Западна Европа (Германия, Австрия, Холандия), в България често се „тества“ нещо, което е отдавна уредено:
    • Бодикамери – тестват се, въпреки че от години работят в ЕС;
    • Електронни системи за контрол – масово въведени в ЕС, тук все още частично;
    • Независим контрол – в ЕС това е задължителен принцип. В България – често липсва.

    11:49 01.10.2025

  • 67 И още

    2 0 Отговор
    Инспектори без чужд език?"
    Тъжна реалност.
    Български инспектори често не говорят чужди езици, въпреки че контролират международен транспорт.
    • Това пречи на комуникацията с чужди шофьори и фирми;
    • Отваря врата за произвол и манипулации;
    • В ЕС обикновено има задължително езиково обучение или назначаване на езиково подготвени служители.

    11:49 01.10.2025

  • 68 За съжаление и огромна болка...

    2 0 Отговор
    "Хвала на посолството на Великобритания, че разнищи рекета."
    Да, има случаи, в които чужди дипломатически мисии или партньорски служби (като британската, американската или европейски антикорупционни органи) сигнализират и дори участват в разследвания на корупция в България.
    За съжаление, не българските институции, а често външният натиск води до някаква реакция.

    11:50 01.10.2025

  • 69 И тук си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "как е":

    Никой не влиза в затвора, затова се считат над закона."
    Да.
    Това е ядрото на проблема с безнаказаността. Въпреки скандали, записи, показни акции – присъди няма, а случаите потъват.
    Да, в ЕС тези служби съществуват, но работят с прозрачност, контрол и отчетност.
    В България често се правят "експерименти", за да се имитира дейност, вместо да се прилагат доказани практики.
    Без чуждестранен натиск и реална съдебна отговорност — системата остава удобна за корупция.

    11:51 01.10.2025

