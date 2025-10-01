Новини
От СЕМ замразиха конкурса за нов шеф на БНТ

1 Октомври, 2025 13:20 605 11

Това се налага заради решение на Административния съд в София след жалба на Сашо Йовков, получено два дни преди СЕМ да обяви кои от кандидатите в новия конкурс са допуснати. Членовете на Съвета отбелязаха, че той е кандидат и в настоящия конкурс, но иска връщане на старата процедура.

От СЕМ замразиха конкурса за нов шеф на БНТ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конкурсът за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) се замразява. Това обяви председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева на днешното заседание, предават от БТА.

Процедурата се замразява, не се отменя, уточни Велева. Тя заяви, че Съветът ще обжалва решението на съда в седемдневен срок.

Както БТА писа, петима кандидати са подали документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от регулатора. До 2 октомври трябваше да бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври – на тези, които ще бъдат изслушани. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.


България
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    КЪШлуков завинаги😣😣😣😣

    Коментиран от #4

    13:28 01.10.2025

  • 2 Вервайте ми!

    9 1 Отговор
    Те там се знаят предварително, отлагането на конкурса е че още се чудят ГЕРБ - ДПС кой да е!

    13:41 01.10.2025

  • 3 Карлос Друсар

    3 6 Отговор
    Аз съм ЗА човекът на ДПС-НН - г-н Кошлуков. Това е единствената партия, която работи в полза на хората и за хората. Против Прокопиев, кръговете Капитал и Агнешки главички, соросоидите и руското влияние.

    13:41 01.10.2025

  • 4 тъй, тъй

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И Сарафов, и Чолаков, и ВСС завинаги. Какви са тези мандати, какви са тези простотии. Намериш ли правилните хора да папкат и да слушкат ги държиш на постовете за вечни времена.

    13:41 01.10.2025

  • 5 Ние, вие, те

    6 0 Отговор
    Така бавно и полека, след замразявания и размразявания, Кошлука направи няколко века и пенсията си чака човека!!!
    Ха, ха, ха драги зрители!

    13:46 01.10.2025

  • 6 Тома

    4 0 Отговор
    Ние от хюм дружинката искаме сузи да е до живот генерален директор.

    13:47 01.10.2025

  • 7 Правосъдиетоли

    4 0 Отговор
    Каквото нареди зурлата.А дотогава,същият разсилен.

    13:48 01.10.2025

  • 8 Метресата от Барселона

    0 0 Отговор
    БНТ отдавна не е "обществена", а политическа телевизия. Който умее да се умилква на Бойко и Шиши, той става генерален директор. Вместо да бъде качествен коректив на частните телевизии, тя се състезава с тях по посредственост и еднообразие, като също прилага чужди телевизионни формати. Водещите са под всякаква критика - както гласово, така и професионално, проникнали там не заради таланта си, а заради връзките си. Неслучайно носталгията по времето на Иван Славков продължава да се усилва.

    13:53 01.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така

    0 0 Отговор
    е при демокрацията. Всеки има право до съд и то до две или три инстанции. Така се запазва статуквото и който слуша е на поста пожизнено.Който не слуша го махаме незабавно, чрез прокуратурата или чрез промяна в закона /закриване, сливане, преструктуриране и т.н.

    13:56 01.10.2025

  • 11 Артилерист

    0 0 Отговор
    Това е тъй наречената българска демокрация. Това не е спазване на утвърдени правила, процедури или задължителни норми, а нагло нагласена, уредена и порочна практика навсякъде и във всички избори. Така е в конституционния съд, с главния прокурор (Сарафов там ще е ВРИД докато се намери някой нов удобен каскет), както се точи с главния на полицията, с шефовете на парламента, с кмета на София и тн., докато нагласят правилният(от нашите). Ето сега Кошлуков, който изкара и втори мандат (и за първия имаше твърдения, че е нередовен) без конкурс, но сега отново е кандидат! И, според мен, пак него ще изберат и този път вече доживот. И как не, като е толкоз много демократически заслужил.

    13:58 01.10.2025

