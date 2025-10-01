Новини
България »
Кирил Добрев: Идеята за единен контролен орган за движението по пътищата е обсъждана, чакаме концепцията на МС

Кирил Добрев: Идеята за единен контролен орган за движението по пътищата е обсъждана, чакаме концепцията на МС

1 Октомври, 2025 15:06 488 12

  • кирил добрев-
  • контрол-
  • пътища

Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от четири различни контролни органа

Кирил Добрев: Идеята за единен контролен орган за движението по пътищата е обсъждана, чакаме концепцията на МС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата.“

Това заяви председателят на Комисията по транспорт и съобщения и заместник-председател на парламентарната група на БСП-Обединена левица Кирил Добрев в кулоарите на Народното събрание.

По неговите думи идеята не е нова и тя вече е обсъждана във връзка с наскоро приетите промени в Закона за движение по пътищата. „Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от четири различни контролни органа. КАТ, ДАИ и тол системата могат да бъдат обединени, така че да се издава само един фиш. Това вече е обсъдено с премиера и министъра на транспорта. Очаквам концепцията на Министерски съвет, за да може да я разгледаме в комисия“, коментира още Добрев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новия орган ще се казва

    4 0 Отговор
    ДАЙ на КАТ

    15:09 01.10.2025

  • 2 1488

    2 3 Отговор
    евро нема да има, ес утре се разпада

    догодина приемаме рублата и ще посрещаме руснаците с пелмени и сельодка

    също така всяко българско семейство трябва да знае руски. наблегнете над спреженията, че са много трудни. например вместо "еврогей" ще казвате "еврогеь"

    15:09 01.10.2025

  • 3 Мразя Украйна

    6 0 Отговор
    Този червен бандит е на всяко гърне мерудия.

    15:11 01.10.2025

  • 4 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Това добре,а кога ще има единен контролен и разследващ орган за престъпници като теб,Буда,Шиши,Тъпото,Ася и тн.

    15:11 01.10.2025

  • 5 ъгъл

    2 0 Отговор
    Чакате дебели пачки кинти да ви се дадат.

    15:13 01.10.2025

  • 6 прокопи

    3 0 Отговор
    Не виждам никаква разлика в корупционните схеми на ДАИ и КАТ. Няма значение, абривиатурата на органите.

    15:14 01.10.2025

  • 7 Време е такива по затворите!

    5 0 Отговор
    Как ти са ВЕЦовете, крадат ли още?

    15:15 01.10.2025

  • 8 Мразя Украйна

    3 0 Отговор
    Единен контролен орган и за политици. Те крадат най много.

    15:15 01.10.2025

  • 9 Пич

    4 0 Отговор
    Вярно е че ДАЙ и КАТ са корумпирани , но малоумниците които искат да ги закрият са още по корумпирани ! Защо малоумници ?! Защото както искат да ги закрият от днес за утре ще вкарат държавата в истински хаос ! Трябва да се подгонят корумпираните и корупционните практики !!! А нашите некадърници си представят реформата така - наричат ДАЙ - МАЙ , и са си свършили работата !!! Няма да посегнат на корупцията защото тя стига до тях и пълни джобовете им!!!

    15:16 01.10.2025

  • 10 3.14К

    5 0 Отговор
    Щом контрабандисти и купувачи на гласове ще оправят проблемите с корупцията, тази държава е обречена!

    15:22 01.10.2025

  • 11 ту-туу

    3 2 Отговор
    Върнете и прегледите в КАТ,чедоста ръжди и изкорубени таратайки пътуват

    15:22 01.10.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Поредната мегаструктура, която ще е мегакорумпирана.
    И кво точно ще разбира катаджията - масово неграмотници и без това, че да поеме работата и на даяджията?

    Тия наистина не стават за нищо.

    15:30 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове