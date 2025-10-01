Кирил Добрев: Идеята за единен контролен орган за движението по пътищата е обсъждана, чакаме концепцията на МС

„Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата.“
Това заяви председателят на Комисията по транспорт и съобщения и заместник-председател на парламентарната група на БСП-Обединена левица Кирил Добрев в кулоарите на Народното събрание.
По неговите думи идеята не е нова и тя вече е обсъждана във връзка с наскоро приетите промени в Закона за движение по пътищата. „Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от четири различни контролни органа. КАТ, ДАИ и тол системата могат да бъдат обединени, така че да се издава само един фиш. Това вече е обсъдено с премиера и министъра на транспорта. Очаквам концепцията на Министерски съвет, за да може да я разгледаме в комисия“, коментира още Добрев.
15:09 01.10.2025
15:09 01.10.2025
15:11 01.10.2025
15:11 01.10.2025
15:13 01.10.2025
15:14 01.10.2025
15:15 01.10.2025
15:15 01.10.2025
15:16 01.10.2025
15:22 01.10.2025
15:22 01.10.2025
И кво точно ще разбира катаджията - масово неграмотници и без това, че да поеме работата и на даяджията?
Тия наистина не стават за нищо.
15:30 01.10.2025