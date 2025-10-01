Новини
Съдебната експертиза не откри доказателства за сексуално насилие над детето в Каблешково

Съдебната експертиза не откри доказателства за сексуално насилие над детето в Каблешково

1 Октомври, 2025

Прокурорът поясни, че са проведени множество разпити, включително на детето в "синя стая"

Съдебно-медицинската експертиза по случая с предполагаемо посегателство върху 4-годишно момиченце в детска градина "Радост" в Каблешково не показа данни за извършено сексуално насилие. Това съобщи днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова по време на специален брифинг за медиите.

"Обвинение срещу възпитателката Маринета Герова не е повдигнато и тя не е задържана, тъй като към момента няма основание за това. Тя все още е на работа. Разследването по случая се провежда ритмично и ще бъдат спазени сроковете", заяви Маркова, предаде "Флагман".

Прокурорът поясни, че са проведени множество разпити, включително на детето в "синя стая", а действията на прокуратурата са координирани с всички отговорни институции.

Според съдебно-медицинската експертиза, започнала още през април тази година, няма констатирани травми или увреждания по половите органи на детето. Открити са обаче увреждания по пръстите, които специалистите определят като "бели линии".

"Има увреждания по пръстите, но се касае за т.нар. 'бели линии' по ноктите. Това е възможно да се получи с притискането им върху твърди предмети, а много често в модерните детски градини децата си играят с еко играчки, сред които има и дървени", обясни Маркова.

На въпрос относно медицинските документи, предоставени от родителите, районният прокурор беше категорична - те не могат да бъдат приобщени в цялост по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Маркова подчерта, че въпреки това документите са взети предвид, но съдържат противоречиви сведения от различни медицински лица.

"Според съдебно-медицинската експертиза, която е стартирала още през април и излязла преди дни, няма никакви данни за това, което е описано в някои от предходните медицински сведения", допълни прокурорът.

Районният прокурор на Бургас заяви, че със сигурност ще бъде назначена повторна медицинска експертиза, за да се докаже безспорно имало ли е или не сексуално посегателство над момиченцето. Възможно е тя да бъде извършена в друг район на страната.

"Не мога да се ангажирам с обвинителна или оправдателна теза, защото не са приключили процесуално-следствените действия", подчерта Маркова.

За Маринета Герова се знае, че няма предишни обвинения и не е осъждана. Тя е разпитана в качеството си на свидетел и е дала обяснения, чието съдържание прокурор Маркова не може да разкрие.

Разследването по случая продължава, като прокуратурата работи за установяване на механизма, по който са се получили уврежданията и кой е извършителят, ако изобщо това е станало в детската градина.


