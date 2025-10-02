Желязков за Бюджет 2026: Дефицитът ще бъде до 3%

Премиерът Росен Желязков отговори на опасенията на опозицията за възможен завишен дефицит в бюджета за догодина.,предаде БНТ.
"В момента дефицитът е 2,4. Днеска /б.р. сряда/ излезе междинният отчет. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано.
Бюджетът за 2026-та година ще внесем до края на месец октомври, бюджет, в който също по смисъла на закона за повишените финанси, дефицитът ще бъде до 3%. Нещо повече, България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда. Още един път – 6 милиарда повече от 2024-та година постъпления на приходите.
Това е повече от 13%. А ние тук говорим за нула цяло и нещо си, което на някой му се вижда като проблем", заяви министър-председателят от Копенхаген.
