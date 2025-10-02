Новини
Желязков за Бюджет 2026: Дефицитът ще бъде до 3%

2 Октомври, 2025 04:53, обновена 2 Октомври, 2025 03:57 428 7

България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда, заяви премиерът

Премиерът Росен Желязков отговори на опасенията на опозицията за възможен завишен дефицит в бюджета за догодина.,предаде БНТ.

"В момента дефицитът е 2,4. Днеска /б.р. сряда/ излезе междинният отчет. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано.

Бюджетът за 2026-та година ще внесем до края на месец октомври, бюджет, в който също по смисъла на закона за повишените финанси, дефицитът ще бъде до 3%. Нещо повече, България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда. Още един път – 6 милиарда повече от 2024-та година постъпления на приходите.

Това е повече от 13%. А ние тук говорим за нула цяло и нещо си, което на някой му се вижда като проблем", заяви министър-председателят от Копенхаген.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    04:08 02.10.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    04:08 02.10.2025

  • 3 голям смях

    3 0 Отговор
    конфискувайте малко пари от ДАЯджийте ЗА ДА ЗАКЪРПИТЕ бюджета

    а простиия народ събира капчаки за ковьози а?

    04:12 02.10.2025

  • 4 Грую

    5 0 Отговор
    Като има рекордни постъпления,къде са ви парите в продънения бюджет бе,или изтекоха през водопада

    04:21 02.10.2025

  • 5 Госあ

    1 0 Отговор
    докато ганчето спи, мисирките като тоя праат пари и завличат страната

    04:23 02.10.2025

  • 6 Ще , ще ,

    1 0 Отговор
    ще........ Изпечен лъжец и мошеник .

    04:28 02.10.2025

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

