Отменят демонстрациите на летище Чешнегирово в рамките на ESE 2025 заради лошо време

Отменят демонстрациите на летище Чешнегирово в рамките на ESE 2025 заради лошо време

2 Октомври, 2025 07:41 930 40

  • летище чешнегирово-
  • демонстрации

Въпреки отмяната, планираните прояви от медийния ден на ESE 2025 в авиобаза Безмер остават без промяна

Отменят демонстрациите на летище Чешнегирово в рамките на ESE 2025 заради лошо време - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната съобщи, че демонстрациите, предвидени за днес, 2 октомври, на летище Чешнегирово в рамките на медийния ден на летателното учение „European Spartan Exercise 2025“ (ESE 2025), няма да бъдат проведени заради неблагоприятните метеорологични условия.

Въпреки отмяната, планираните прояви от медийния ден на ESE 2025 в авиобаза Безмер остават без промяна. Акредитираните представители на медиите ще имат възможност да отразят събитията, като достъпът до авиобазата ще бъде осигурен от 11:00 часа.

„European Spartan Exercise 2025“ е международно учение, което обединява военновъздушни сили от няколко европейски държави и е насочено към подобряване на оперативната съвместимост при тактически мисии и съвместни действия.


  • 1 Пич

    21 0 Отговор
    Не е бе !!! Няма с какво да фърчат !!! Д-р ките и на манивела не палят !!!

    Коментиран от #3

    07:43 02.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 2 Отговор
    А щели да воюват с Мецан !

    Палячовци един облак и нема авиация...

    07:44 02.10.2025

  • 3 Пич

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ф -ките

    07:44 02.10.2025

  • 4 Гост

    22 3 Отговор
    Блях, взели сме си летни изтребители! Тууу, ами сложете им по един дъждобран и готово! Котенца...

    Коментиран от #10

    07:49 02.10.2025

  • 5 Защо

    17 2 Отговор
    ли Запряна не вдига Ф-ката ?

    Коментиран от #13, #27

    07:50 02.10.2025

  • 7 ДА НЕ Е ПРОТЕКЪЛ

    15 1 Отговор
    И другия резервоар.
    Като купувате на старо гледайте бе.

    Коментиран от #16, #24

    07:54 02.10.2025

  • 8 име

    14 2 Отговор
    Лошото време не пречи на влекачите да докарат двата музейни експоната Кен Еф16 от началото на 80те да ги видят хората. Леко употребявани са и са доста запазени.

    Коментиран от #9

    07:54 02.10.2025

  • 9 ОБАЧЕ

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Се оказва, че са били таксите и не са запазени а имат превъртян километраж.

    07:56 02.10.2025

  • 10 редник

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    / Блях, взели сме си летни изтребители! /

    Не издавайте държавни тайни - бъдещите ни врагове може и да не знаят... 😉

    07:57 02.10.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 1 Отговор
    Журналистите ще имат възможност да разгледат картинки на Фейк-16,
    както и отблизо да се запознаят с проблемите на оня, дето му тече резервоара...

    07:57 02.10.2025

  • 12 МНОГО Е ВАЖНО

    12 1 Отговор
    Да ни нападат когато не вали. От влагата министъра на войната го стяга ишиаса.

    07:58 02.10.2025

  • 13 Кочо

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    щото не им е сипал виагра!

    07:59 02.10.2025

  • 14 СЛАМЕНИЯ

    12 1 Отговор
    Да донесе от Америка една восъчна Ф-КА да се снимат с нея.

    07:59 02.10.2025

  • 15 тези натовски асове и техните самолети

    11 1 Отговор
    само в идеално време ли могат да летят или само знаят как да излитат но в кацането не ги бива

    08:04 02.10.2025

  • 16 Нц.....

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДА НЕ Е ПРОТЕКЪЛ":

    Проблема е дребен - чистачките не работят ! Но дембелите ги е страх пилота да не се опуа в официалната трибуна , за наша радост !!!

    08:04 02.10.2025

  • 17 май в цялата държава само президента

    10 2 Отговор
    има топки да пилотира

    08:05 02.10.2025

  • 18 Някой

    9 1 Отговор
    Помните ли как реваха при дрон над летище София февруари месец? Е преди това военните обявиха, че ще има военно учение, а на следващият ден след викането си казаха, че на предният ден е летял американски дрон - някакъв си Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk.
    Даваха му и маршрута и той бе над летище София. "Руският" дрон се оказа американски и то със знанието на МО.

    08:07 02.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Таралясниците втора употреба и при хубаво време не летят.

    08:07 02.10.2025

  • 20 1234

    6 2 Отговор
    ха ха в осрайна ще е слънчево 20 градуса и безветрие, по лесно да се целят артерилистите,остава и кат некога да си назначите место и час на битката,кафе пауза и тоалет,а кво стана с лейката оправиха ли я за платката също нищо а гаранцията от 6 месеца изтече,толкова е за стоки втора употреба

    08:08 02.10.2025

  • 21 като самолетите не могат да летят като е

    5 1 Отговор
    ветровито ,натовската армия да вади и пуска бойните хвърчила и да демонстрира сила и решителност

    08:08 02.10.2025

  • 22 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    И убийството на лейтенант Тодор Манчев си остана неразкрито.

    08:08 02.10.2025

  • 23 НАдупчени ЛЕЙКИ. Уфффф16

    5 2 Отговор
    КЪТ СА УМЕШИ НАФТА И ДЪЖДОВНА ВУДА. ДВИГАТЕЛА НА УФФ 16 БЛОКИРА ТОТАЛ........

    08:09 02.10.2025

  • 24 факуса

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДА НЕ Е ПРОТЕКЪЛ":

    да беха наели бричка.ком да ги огледат

    08:09 02.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Предпочитат да мишкуват и да не сърдят баба Меца. Че двата таралясника не летят, а за руските нема части. Мишкуване му е майката.

    08:12 02.10.2025

  • 26 оня с коня

    3 8 Отговор
    Ще напомня на мразещите всичко Българско до дъното на Руската си душа Кандидат-Мужици че "Демонстрация" значи Демонстрация на Нещо ПРЕД ПУБЛИКА.А каква Публика ще има след като е налице "Лошо време",което значи Дъжд със Вятър?Русофилът обаче ще изтълкува Нещата че Самолетите се плашат от Лошо време щото...какъв Русофил ще е иначе?Има и специално стихотворение за Руската лошотия в което поетът възкликва "Ти целият скован от Злоба си...",ама чете ли Русофил поезия?!

    Коментиран от #30, #31, #32, #33, #36

    08:17 02.10.2025

  • 28 само да попитам ревностните почитатели

    6 2 Отговор
    на Ф16 ,дека сте бре тролчета на нпо отворено общество какво стана с топ самолета единия с изгоряла платка а другия с теч на гориво и сега ако нещо има което лети е МИГ трагедия за милиарди .министъра за си смени памперса и да търси добър майстор за газови уредби че да литне тази тенекия

    08:18 02.10.2025

  • 29 провинциалист

    4 1 Отговор
    Чувствително липсват коментарите, че чертежите били руска хибридна пропаганда и че като дойдат ей сега всичките ефки на всичкото капейка ще й натрием носа.

    08:20 02.10.2025

  • 32 триии миличка

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    и твоето време ше дойде всичко се записва и се знае

    Коментиран от #35

    08:26 02.10.2025

  • 33 и самолетитите и пътища и троловете

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    като теб ги има само в България демек уникална подлога си

    08:29 02.10.2025

  • 34 Пилотът Гошу

    4 2 Отговор
    Че има ли кво да карат? Единия тече, другият кой знае кво не му е наред...

    08:32 02.10.2025

  • 35 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "триии миличка":

    Споко , не се нервирай,щото Злобата ще ти оръфа Джигера:)И колко пъти да повтарям когато говорите с мене - да мълчите ааа?

    08:32 02.10.2025

  • 36 Пилотът Гошу

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Лошото време никога не е спирало феновете, галфончо. Ни за самолетни демонстрации, ни за ралита, ни за писти... Феновете такива неща ги не бъркат. Ма нали си мека Гана и не ходиш на подобни събития, само клечиш пред телевизора....

    Коментиран от #40

    08:37 02.10.2025

  • 37 Българин

    1 1 Отговор
    Министерството на отбраната съобщи, че демонстрациите, предвидени за днес, 2 октомври, на летище Чешнегирово няма да бъдат проведени заради неблагоприятните метеорологични условия..............Въпреки отмяната, планираните прояви в авиобаза Безмер остават без промяна.

    08:41 02.10.2025

  • 39 ту-туу

    4 0 Отговор
    Пак изпусна горивото

    08:52 02.10.2025

