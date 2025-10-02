Отменят демонстрациите на летище Чешнегирово в рамките на ESE 2025 заради лошо време

Министерството на отбраната съобщи, че демонстрациите, предвидени за днес, 2 октомври, на летище Чешнегирово в рамките на медийния ден на летателното учение „European Spartan Exercise 2025“ (ESE 2025), няма да бъдат проведени заради неблагоприятните метеорологични условия.

Въпреки отмяната, планираните прояви от медийния ден на ESE 2025 в авиобаза Безмер остават без промяна. Акредитираните представители на медиите ще имат възможност да отразят събитията, като достъпът до авиобазата ще бъде осигурен от 11:00 часа.

„European Spartan Exercise 2025“ е международно учение, което обединява военновъздушни сили от няколко европейски държави и е насочено към подобряване на оперативната съвместимост при тактически мисии и съвместни действия.