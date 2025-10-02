Новини
Борисов: Много съм притеснен, светът отива към wojna!

Борисов: Много съм притеснен, светът отива към война!

2 Октомври, 2025 10:26

Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той

Борисов: Много съм притеснен, светът отива към война! - 1
Мария Атанасова

"Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава Конституциоинни съдии. Парламентът също има, но след много дебати и изслушвания. Така става и с шефовете на службите - ако не го харесва - го спира. Сега трябва да кажа, че най-страшното нещо, което трябва да ни притеснява и да нарушава съня ни, е войната".

Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

И продължи: "Агресията, която Русия упражнява, е чудовищна. Много съм притеснен наистина. Светът отива към война. Затова трябва да имаме много силни служби. Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той".

Неговите лични назначения (на Радев) съм ги пазил. В това ме обвиняваха всички. Аз ще препоръчам да се гласува за тези хора. Това, което прави с парламентарните групи - нищо не се прави срещу, а за по-добра работа. Защо една година, докато бяха неговите служби, които лично пазих, казах, че няма да ги сменяме. Трябва да се оставят да работят на спокойствие.

След 27 години падна мониторинговият механизъм у нас. Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония. "Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген, за еврозоната, трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм", допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 3 Отговор
    ЛЪЖА след ЛЪЖА от осъдения за ЛЪЖА ❗

    10:27 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    17 32 Отговор
    Баце бил притеснен, ще бега към Рублевка.

    10:27 02.10.2025

  • 3 Пич

    50 6 Отговор
    И вие , идиоти , не правите малко за това !!! И хората , и държавата обедняха защото спонсорирате войната !!!

    10:28 02.10.2025

  • 4 Продажник

    51 2 Отговор
    И като си протеснен какво правиш бе продажна дебе...ла мутр.....оо

    10:28 02.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    40 3 Отговор
    За света не знам, ама ти лоена топко ще ни вкараш във война за да си спасиш кожицата.

    10:28 02.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    40 2 Отговор
    "Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той."
    Президентът е избран на избори от НАТОДА,
    а правителството
    НЕ Е ИЗБИРАНО, а назначено❗

    Коментиран от #9

    10:29 02.10.2025

  • 7 България ще

    24 3 Отговор
    пази Украйна, ЕС, НАТО и САЩ!
    България вече е фронтнова държава на изток, запад, север и от юг.
    Да живее международното положение!

    10:29 02.10.2025

  • 8 Пуфи

    31 3 Отговор
    Борисов, девицата чиста и неопетнена, сега я карат да се дуупи

    10:30 02.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ...ОТ НАРОДА...
    /моя гр./

    10:30 02.10.2025

  • 10 вежлив зелен човек

    15 3 Отговор
    Не се притеснявай, Бащица, а задели един пес от кучилото за Императора та Третия Рим.

    10:31 02.10.2025

  • 11 Арена Арменец

    23 2 Отговор
    БОЙКО дали вече завършил къщата БУНКЕР в село ИВАНЯНЕ с ТРИ Подземни етажа пълни с Добричко СУДЖУК и буркани с МАС , филета замразено аржентинско телешко от млади теленцаот 100млв килото стекове с мин.вида "Банкя" консерви с боб и русенско варено

    Коментиран от #26

    10:32 02.10.2025

  • 12 Баце,

    24 1 Отговор
    Твойто чувство за “ притесненост”, силно се разминава с това чувство на хората!
    Такива продажници като теб и кръга, който си се обградил се притесняват единствено да запазят заграбеното и се стремят да грабят още!
    Слизайте от влака за Украйна! Бързо! Докато не е безвъзвратно късно!
    Вдяваш ли какво искам да ти кажа?

    Коментиран от #79

    10:33 02.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 2 Отговор
    Да припомня на децата ПО ПЕЙКИТЕ,
    че Президентът не искаше,
    но БорисОФ подписа
    сДЕЛКАТА за еФките ❗

    Коментиран от #18, #38

    10:33 02.10.2025

  • 14 Защо слагаш минус

    22 4 Отговор
    Такива като теб са отговорни и виновни. Ти взе ли страната на украйна ? Взе я. Не ти пукаше че в украйна има гражданска война. Не ти пукаше за децата и хората на Донецк системно бомбардиран от украйна. Развяваш украински знамена. Не ти пука за руската страна. Ето заради това ще има война.

    Коментиран от #56

    10:34 02.10.2025

  • 15 Един

    24 3 Отговор
    Абе Буци, като го разбираш това - ЗАЩО И НАС НИ БУТАШ В ТАЯ ВОЙНА!!!
    Защо не стоим неутрални, а сме на първа линия?! Кажи продажнико крадлив!

    Коментиран от #29

    10:34 02.10.2025

  • 16 Гост

    20 1 Отговор
    Ти па кво си притеснен бе, цървул. Ти ще се скриеш най-дълбоко, имаш пари за 100 живота по 100 години всеки

    10:35 02.10.2025

  • 17 az СВО Победа80

    23 4 Отговор
    Мутро, ти от 4 години участваш активно във войната, а когато стана ясно, че си ни набутал на страната на губещите, се сети да се притесняваш и да се вайкаш!

    Да беше помислил навреме!
    Източният фронт идва и за теб!

    10:36 02.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Какво става днес -
    ПЕТ ГОДИНИ след като платихме
    за много самолети
    ИМАМЕ ДВА самоНЕлета‼️

    10:36 02.10.2025

  • 19 тиквата: също благодарение и на мен

    12 2 Отговор
    Много съм притеснен, светът отива към война!

    уредихме райх метал да строи завод за барут срещу Русия и спрях транзитния им газ през нас

    Коментиран от #31

    10:36 02.10.2025

  • 20 бай Иван

    15 2 Отговор
    Е бба. си! На тоя сега ли му се отвориха очите ,че вървим с бързи крачки към световна война. Това което 70 % от народа го вижда ежедневно с изключение на розовите понита/там е диагноза/. Нима службите не им докладват /а знам,че има сериозни доклади ,че сме на малка стъпчица от въвличане във война/. И ние чакаме от такива политици действия да я избегнат? Явно сме ненор.мални. Ще се усетим кога завалят дронове,ракети и бомби . Между впрочем ако се върнете в историята на много от живелите тогава им се е струвало невъзможно започването и на първата и на втората световна война. Не знам защо елитите си мислят ,че те ще оцелеят в една нова война?Да със сигурност повече от обикновените хора, но няма да минат без жертви, а може и да висят по дърветата за това което предизвикват..

    10:37 02.10.2025

  • 21 Наивник на средна възраст

    11 3 Отговор
    То за тебе ко да говорим.Примерът с "младият" Бойко сигурно визира обучението ти в чешкия затвор.... Що се отнася до лицемерието ти и това на Европа,"агресията" на Русия е справедлива и провокирана,а "мирната " операция.за която си траете,на Израел си е чист .ено.ид.....По време на война кои става шеф?Моли се да е след Радев..... ха ха х усещам едно желание в теб да си президент и да е война......защо ли,о"мъдри" ми "инжинере".....оот 3-ти отряд Симеоново......

    10:38 02.10.2025

  • 22 Банкенският

    11 3 Отговор
    Мут.ата, да се прихеснява за себе си! Че падне ли от власт, въжето го чака и него и дъщеря му и внуците му.

    10:38 02.10.2025

  • 23 Тамън и военно положение

    13 0 Отговор
    И тая Тиква в пандиза ще се скрие.

    10:38 02.10.2025

  • 24 Като участва

    12 2 Отговор
    в подготовката на тази война, изграждайки с пари на българите руския газопровод, не беше "притеснен"...
    Ще си платиш ЗА ВСИЧКО!

    10:39 02.10.2025

  • 25 АЛО БОЙО

    11 4 Отговор
    И ЕДИН МИЛИОН ЕВРО ДА МИ ДАДЕШ ЗА ГЕРБ НИКОГА НЕ БИХ ГЛАСУВАЛ ВИЙ БОЮ СТЕ СБИРЩИНА ОТ МОШЕНИЦИ КРАДЦИ И МУТРИ.

    Коментиран от #34

    10:40 02.10.2025

  • 26 бай Иван

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Арена Арменец":

    Като мине патакламата ще излезе с букетче на "орлов мост " да чака братушките един от първите.

    10:40 02.10.2025

  • 27 Борис и притеснение

    13 2 Отговор
    Все едно, слънцето да изгрее от Запад!
    Сега чакам мъдростите на Пеевски!

    10:40 02.10.2025

  • 28 Айде айде

    9 3 Отговор
    затова сме на тоя хал! От твоята справедливост, селски тарикат.

    10:40 02.10.2025

  • 29 тикван чекмеджанов

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    ами като им клякаме на запада и нато и сащ за всичко кво ни кажат
    няма да закачат асоциацията на чекмеджарите и ес фондовете дето ги оглозгваме

    10:41 02.10.2025

  • 30 туман

    8 5 Отговор
    Дано само, когато всички приключи, и ако оцелеем разбира се, се върнем в орбитата на Русия, че тези ненормалници от запада са тотални психопати

    Коментиран от #32, #33

    10:41 02.10.2025

  • 31 Глупости пишеш,

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "тиквата: също благодарение и на мен":

    Нищо не е спрял. Точно обратното - построи с държавни пари руски газопровод, благодарение на който, смахнатия започна война, която губи.

    10:44 02.10.2025

  • 32 нали говориш на руски диалект

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "туман":

    Ти не си излизал никога от руска орбита.

    10:44 02.10.2025

  • 33 Един

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "туман":

    А не може ли да сме едни комети без ничия орбита?
    Да обикаляме около всички вместо да избираме около един? Да си защитаваме собствения интерес, вместо чужд? Щото Руснаците не са кой знае колко по-различни от западняците...

    10:44 02.10.2025

  • 34 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "АЛО БОЙО":

    Ама този милион в рубли или в евро

    Коментиран от #40

    10:46 02.10.2025

  • 35 Другарю Борисов

    3 2 Отговор
    Спирай водопада на Желязков и да не напуска България, по никакъв повод!
    Много добре знаеш, че ти е гробокопач! Навирил е глава, две изречения на кръст не може да каже, заучени фрази и кух морал! Злепоставяте то и без това си пълен провал.

    10:46 02.10.2025

  • 36 Съсипалият

    5 1 Отговор
    милиони съдби и животи бил притеснен от война ? За мизерния си живот !

    10:48 02.10.2025

  • 37 Винаги слушам думите

    3 1 Отговор
    на Борисов, дали под формата на шега, но е казвал истината.
    Преди 6 месеца случайно, или не ремонтираха бункерите под Партиен Дом.
    Появяват се покани към фирми за опис на техника от Военни Окръжия,
    последен нашумял случай на Ваня Андонова.
    Пак по случайност всички по имотни политици и бизнесмени стоиха и строят къщи с бункери.
    За населението "сирените", като нито един бункер по квартали от соца не е ремонтиран.
    Вероятно Одеса е казус бели. Тревожно е и изявлението на Лавров в ООН.

    Коментиран от #51

    10:49 02.10.2025

  • 38 За кои и какви еФки става въпрос защото

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Соросоидите се правят че ни лук са яли ни лук са мирисали и не знаят за какво еФки говорим.

    10:49 02.10.2025

  • 39 Най-абсурдното в тази ситуация е факта

    4 4 Отговор
    Тези, които са най-върлите русофоби ще го отнесат по пълна програма - те и техните деца/внуци. Те са приоритет за една мобилизация и те ще бъдат хвърлени първи във войната. Сега не ми вярват, но още по-добре, че нямат интелектуалния капацитет да оценят бъдещето си.

    10:50 02.10.2025

  • 40 КЪДЕ ПРОЧЕТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    РУБЛИ.

    10:50 02.10.2025

  • 41 В нашия вход има безобразни

    0 2 Отговор
    Нерегламентирани ремонти и други подобни .От демокрадцията насам е все така.

    10:52 02.10.2025

  • 42 мдаа

    2 3 Отговор
    Толкова крадене и накрая да не можеш да се порадваш на откраднатото заради война. язък......

    10:52 02.10.2025

  • 43 5687

    3 3 Отговор
    бокич иде лавина която ще ви измете

    10:52 02.10.2025

  • 44 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 2 Отговор
    Бацо е цар на всяването на страх и паника, помните ковида, блокадите и черните чували или ви е къса паметта?

    10:54 02.10.2025

  • 45 БЪЛГАРИН

    0 3 Отговор
    тиква това е заради н@сраната ти аверка урсуспията - да са и кратки дните земни ,

    10:54 02.10.2025

  • 46 дрон

    2 2 Отговор
    Ще се радвам да си в затвора доживот мръсен крадлив изрод.

    Коментиран от #59

    10:54 02.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Реалист

    1 1 Отговор
    ББ както обикновено е прав. За съжаление Фатмака прецаква цялата държава в стремежа си да угодничи на Мафията и в частност служейки на Васил Божков!

    10:56 02.10.2025

  • 49 Борисов

    0 1 Отговор
    твоята партия ГЕРБ е партия на войната, след като ГЕРБския Желязков е в Дания да обсъжда разширяването на войната. И не го усуквайте, всички Гербери сте за воойната, а какво ще стане с държавата при участието ни в тази война, не го мислите. Не мислите колко Българи ще си отидат от този свят. Вие сте потенциални убийци.

    10:56 02.10.2025

  • 50 Кико от селската кръчма

    0 2 Отговор
    Абе, що плашите хората с глупости всеки ден ? Има и малоумници, който ви вярват на драсканиците .

    10:57 02.10.2025

  • 51 Бункерите няма да ги спасят

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Винаги слушам думите":

    При началото на една война ще рухне т.н. имотен пазар, който ще повлече фалит на банките. Ще бъдат затворени т.н. ИТ бизнес, което са клонове на западни компании. По-младите, които с кеф оценяват останалите като "копейки" ще минат двуседмични подготовки и ще ги засилят на украинския фронт. Не е лошо да се оглеждате къде може да отидете ако стане напечено - много е вероятно от ЕС да екстрадират българи за пушечно месо. Вижте в кои държави няма да има опасност да ви изгонят. Борисов не е много умен, но разполага с повече информация от нас.

    Коментиран от #62

    10:57 02.10.2025

  • 52 Промяна

    2 3 Отговор
    НАЙ ВЕЛИКИЯ ЛИДЕР НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ 20 ГОДИНИ ИЗБИРАН БЕЗСПОРЕН ПОБЕДИТЕЛ И ВОДАЧ А ТУК НЯКОЛКО БЕДНИ ДОПИСНИЦИ НЕ СА НАРОДА НАРОДА СМЕ НИЕ КОИТО ИЗБИРАМЕ ЛИДЕРА НА БЪЛГАРИЯ БОРИСОВ

    Коментиран от #60

    10:57 02.10.2025

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    НО хубавото е, че ЗЕЛЕНСКИ унищожава блатния султанат с невиждани темпове, по бързо от очакваното, тази зима ще е последна за ватите, няма да ни трябват самолети напролет‼️

    10:58 02.10.2025

  • 54 Респект г-н Борисов

    0 5 Отговор
    Както винаги точен и ясен. Право в десятката. Респект г-н Борисов.

    10:58 02.10.2025

  • 55 Борисов е лъжец и лицемер.

    3 0 Отговор
    Наглост без дъно от манипулатора Бойко Борисов! Радев беше избран пряко, два пъти, с ясна воля на милиони българи. А „вашето“ правителство? Сглобено задкулисно между ГЕРБ, ИТН, БСП и инсталирания Пеевски, с мълчаливата подкрепа на „опозиционното“ ДПС Ново Начало. Това не е справедливост – това е подмяна. Това е сделка на страха, не на доверието.

    Президентът не си „играе“. Той е единственият, който още отстоява каузата на почтеността и държавността. И заради това ви пречи.

    10:58 02.10.2025

  • 56 Че за какво да му пука за....

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Защо слагаш минус":

    .... руската страна?, те започнаха тази кървава война, на който му пука за руската страна да заминава за там, в окопите, да воюва и умира за кефа на плешивия негодник, подкрепата ни за братска Украйна е непоколебима!, нъл тъй копейки😜👍🇺🇦🇧🇬🇪🇺

    10:59 02.10.2025

  • 57 Някой

    1 0 Отговор
    Националните предатели евроатлантици са най-голямата заплаха за България. След това са ЕС и НАТО. Без тях няма никакъв проблем. В момента по света има към 30 военни конфликта. Защо не се изкаже за Газа и терористът Сатаняху дето нападнати и флот и взели заложници, между които и българин?

    10:59 02.10.2025

  • 58 мдаа

    1 0 Отговор
    Бокича е стар демагог. За да отвлече вниманието ни от случващото се в държавата ни, ни плаши с война. Ами тя войната от такива като теб стана възможна, бе, Бокич. От приятелката ти Урсула и подобните й. Европа е на ръба на пропастта от управленци като теб. И не ни приказвай за руската агресия, защото ние виждаме агресивно говоре само от страна на Запада и дори покровителите ти вече открито говорят за България като прифронтова държава. Хвърляй кърпата и се разкарай докато е време. А президентът е избран мажоритарно и няма как да го сравняваш с измисления Росен Водопадов, за който никой не е гласувал. С такива измислени избори взехте властта, че е по-добре изобщо да не споменаваш, че сте избрани.

    11:00 02.10.2025

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "дрон":

    Така е, рублен БОТАША трябва да изгние в затвора за държавна измяна и слугинаж към вражеска проссия!

    11:00 02.10.2025

  • 60 Не крещи! Пиши с малки букви!

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    С главни букви и лъжи не се прави история.
    А Борисов не е лидер – той е символ на провала, на корупцията и на политическата наглост, която съсипа държавността през последните 15 години.

    Не ставаш „велик“, защото си печелил избори със страх, купен вот и медийна пропаганда. Ставаш велик, когато оставиш след себе си справедливост, реформи, морал.
    А Борисов остави разпаднала се администрация, смачкано правосъдие и цяла държава, превърната в заложник на задкулисието.

    И не – няколко „бедни дописници“ не ви пречат. Пречи ви, че народът вече ви познава. И не мълчи.

    11:00 02.10.2025

  • 61 Към дъното!

    1 0 Отговор
    Крадлива и продажна пасмина!
    Само китайските комунисти ще сложат край на корумпираните им душици!

    11:00 02.10.2025

  • 62 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Бункерите няма да ги спасят":

    Една питка е достатъчно да омеси Ганя и да заучи текста на Прощание славянки.

    11:00 02.10.2025

  • 63 Хейт

    2 0 Отговор
    Ми притеснен е Буци. Идва краят на голямото крадене. Да не говорим, че българите януари с изненада ще видят новите цени по магазините.

    11:00 02.10.2025

  • 64 Сталин

    2 0 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    11:00 02.10.2025

  • 65 Време е !

    1 0 Отговор
    Турците да си прибират слугата Борисов ! Подари им Южен поток , спря АЕЦ Белене ... Да си тръгва !

    11:00 02.10.2025

  • 66 Сталин

    0 0 Отговор
    Тиквата е агента на Ротшилд ,помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    11:01 02.10.2025

  • 67 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Ще подпукат копейките. Явно са мискинствали с руски пари.

    Коментиран от #78

    11:01 02.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 да не дава господ да има война

    0 1 Отговор
    тогава ти и всички урсоланци ще сте по дърветата .точни вие сте виновни за ВСИЧКО ако стане война

    11:01 02.10.2025

  • 70 Истината!!!

    1 0 Отговор
    Радев беше избран с преки избори от народа.
    А правителството на ГЕРБ, ИТН и БСП, със скритото участие на Делян Пеевски и "опозиционното" ДПС Ново Начало, се сглоби задкулисно, без визия и с предателство към избирателите.

    Кой точно си "играе" с доверието на хората?

    11:02 02.10.2025

  • 71 нннн

    1 1 Отговор
    Радев е избран мажоритарно от 2 милиона българи, а правителството - след фалшиви избори и нечистоплътна сглобка.
    А за войната - точно това правителство ни набута в ,,коалицията на желаещите" ... война.

    Коментиран от #77

    11:02 02.10.2025

  • 72 Вие си го избрахте

    0 1 Отговор
    Търси си индулгенция за последния народен съд, там прокурорите нямат значение нали знаеш

    11:02 02.10.2025

  • 73 само напомням

    0 0 Отговор
    В България лицето, което работи за чужда държава, обявила България за враг, може да бъде наказано по Наказателния кодекс, главно по обвинения за предателство и държавна измяна.

    Член 98 от Наказателния кодекс предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода за лице, което подбужда чужда държава или обществена група към враждебни действия срещу Републиката. Също така, наказание се налага и при извършване на действия с цел да предизвика война или други враждебни действия против страната.

    Допълнително, според член 101, български гражданин, който се поставя на служба в чужда държава с вреда за България, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а ако деянието е от военнослужещ – от 5 до 15 години лишаване от свобода.

    Тези законови текстове целят да защитят националната сигурност и да наказват действия, които могат да подкопаят или застрашат държавата при условията на военно или друго враждебно действие.

    11:02 02.10.2025

  • 74 Герб са корупцията у нас!

    1 1 Отговор
    Само че има една съществена разлика: Радев беше избран с преки избори от милиони българи!!!
    А това измислено правителство беше сглобено задкулисно, без ясна програма и с компромиси, които излъгаха избирателите. Ако има нещо "справедливо", то е, че хората все по-ясно виждат тази подмяна, което е измама за избирателите им.

    11:02 02.10.2025

  • 75 честен ционист

    1 0 Отговор
    ДО КАТО НЕ СЕ УНИЩОЖИ БУНКЕРНИЯ СУЛТАНАТ И КАБААЕВ НЕ ВИСНЕ ОТ БАШНЯТА НЯМА ДА ИМА МИР ПО СВЕТА!

    11:02 02.10.2025

  • 76 Много хленчи и увърта

    0 1 Отговор
    Борисов!
    С Радев винаги беше мек през годините! И как му отвърна Радев- с нож в гърба!

    Все повече харесвам Пеевски за премиер!
    Борисов за президент! Там ще бъде по- полезен!

    11:03 02.10.2025

  • 77 Радев е избран

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "нннн":

    след като кораба Вера Су му докара фалшивите машини от Русия.

    11:03 02.10.2025

  • 78 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    Ще подпукат вас - тъпейките защото нямате мозък и по-лесно ще ви засилим към украинския фронт за пушечно месо.

    11:03 02.10.2025

  • 79 Вие си го избрахте

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баце,":

    Ще вдене пред народния съд само

    11:03 02.10.2025

  • 80 Сталин

    0 0 Отговор
    резидента трябва да е затвора, заедно с останалите блатни слуги!

    11:03 02.10.2025

