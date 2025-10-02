Борисов: Много съм притеснен, светът отива към война!

"Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава Конституциоинни съдии. Парламентът също има, но след много дебати и изслушвания. Така става и с шефовете на службите - ако не го харесва - го спира. Сега трябва да кажа, че най-страшното нещо, което трябва да ни притеснява и да нарушава съня ни, е войната".
Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
И продължи: "Агресията, която Русия упражнява, е чудовищна. Много съм притеснен наистина. Светът отива към война. Затова трябва да имаме много силни служби. Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той".
Неговите лични назначения (на Радев) съм ги пазил. В това ме обвиняваха всички. Аз ще препоръчам да се гласува за тези хора. Това, което прави с парламентарните групи - нищо не се прави срещу, а за по-добра работа. Защо една година, докато бяха неговите служби, които лично пазих, казах, че няма да ги сменяме. Трябва да се оставят да работят на спокойствие.
След 27 години падна мониторинговият механизъм у нас. Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония. "Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген, за еврозоната, трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм", допълни той.
Президентът е избран на избори от НАТОДА,
а правителството
НЕ Е ИЗБИРАНО, а назначено❗
България вече е фронтнова държава на изток, запад, север и от юг.
Да живее международното положение!
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":...ОТ НАРОДА...
12 Баце,
Такива продажници като теб и кръга, който си се обградил се притесняват единствено да запазят заграбеното и се стремят да грабят още!
Слизайте от влака за Украйна! Бързо! Докато не е безвъзвратно късно!
Вдяваш ли какво искам да ти кажа?
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
че Президентът не искаше,
но БорисОФ подписа
сДЕЛКАТА за еФките ❗
Защо не стоим неутрални, а сме на първа линия?! Кажи продажнико крадлив!
17 az СВО Победа80
Да беше помислил навреме!
Източният фронт идва и за теб!
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Какво става днес -
ПЕТ ГОДИНИ след като платихме
за много самолети
ИМАМЕ ДВА самоНЕлета‼️
уредихме райх метал да строи завод за барут срещу Русия и спрях транзитния им газ през нас
23 Тамън и военно положение
Ще си платиш ЗА ВСИЧКО!
До коментар #11 от "Арена Арменец":Като мине патакламата ще излезе с букетче на "орлов мост " да чака братушките един от първите.
10:40 02.10.2025
27 Борис и притеснение
Сега чакам мъдростите на Пеевски!
До коментар #15 от "Един":ами като им клякаме на запада и нато и сащ за всичко кво ни кажат
няма да закачат асоциацията на чекмеджарите и ес фондовете дето ги оглозгваме
10:41 02.10.2025
До коментар #19 от "тиквата: също благодарение и на мен":Нищо не е спрял. Точно обратното - построи с държавни пари руски газопровод, благодарение на който, смахнатия започна война, която губи.
До коментар #30 от "туман":Ти не си излизал никога от руска орбита.
До коментар #30 от "туман":А не може ли да сме едни комети без ничия орбита?
Да обикаляме около всички вместо да избираме около един? Да си защитаваме собствения интерес, вместо чужд? Щото Руснаците не са кой знае колко по-различни от западняците...
До коментар #25 от "АЛО БОЙО":Ама този милион в рубли или в евро
Много добре знаеш, че ти е гробокопач! Навирил е глава, две изречения на кръст не може да каже, заучени фрази и кух морал! Злепоставяте то и без това си пълен провал.
Преди 6 месеца случайно, или не ремонтираха бункерите под Партиен Дом.
Появяват се покани към фирми за опис на техника от Военни Окръжия,
последен нашумял случай на Ваня Андонова.
Пак по случайност всички по имотни политици и бизнесмени стоиха и строят къщи с бункери.
За населението "сирените", като нито един бункер по квартали от соца не е ремонтиран.
Вероятно Одеса е казус бели. Тревожно е и изявлението на Лавров в ООН.
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Соросоидите се правят че ни лук са яли ни лук са мирисали и не знаят за какво еФки говорим.
До коментар #34 от "Така е":РУБЛИ.
51 Бункерите няма да ги спасят
До коментар #37 от "Винаги слушам думите":При началото на една война ще рухне т.н. имотен пазар, който ще повлече фалит на банките. Ще бъдат затворени т.н. ИТ бизнес, което са клонове на западни компании. По-младите, които с кеф оценяват останалите като "копейки" ще минат двуседмични подготовки и ще ги засилят на украинския фронт. Не е лошо да се оглеждате къде може да отидете ако стане напечено - много е вероятно от ЕС да екстрадират българи за пушечно месо. Вижте в кои държави няма да има опасност да ви изгонят. Борисов не е много умен, но разполага с повече информация от нас.
Президентът не си „играе“. Той е единственият, който още отстоява каузата на почтеността и държавността. И заради това ви пречи.
До коментар #14 от "Защо слагаш минус":.... руската страна?, те започнаха тази кървава война, на който му пука за руската страна да заминава за там, в окопите, да воюва и умира за кефа на плешивия негодник, подкрепата ни за братска Украйна е непоколебима!, нъл тъй копейки😜👍🇺🇦🇧🇬🇪🇺
До коментар #46 от "дрон":Така е, рублен БОТАША трябва да изгние в затвора за държавна измяна и слугинаж към вражеска проссия!
До коментар #52 от "Промяна":С главни букви и лъжи не се прави история.
А Борисов не е лидер – той е символ на провала, на корупцията и на политическата наглост, която съсипа държавността през последните 15 години.
Не ставаш „велик“, защото си печелил избори със страх, купен вот и медийна пропаганда. Ставаш велик, когато оставиш след себе си справедливост, реформи, морал.
А Борисов остави разпаднала се администрация, смачкано правосъдие и цяла държава, превърната в заложник на задкулисието.
И не – няколко „бедни дописници“ не ви пречат. Пречи ви, че народът вече ви познава. И не мълчи.
Само китайските комунисти ще сложат край на корумпираните им душици!
До коментар #51 от "Бункерите няма да ги спасят":Една питка е достатъчно да омеси Ганя и да заучи текста на Прощание славянки.
А правителството на ГЕРБ, ИТН и БСП, със скритото участие на Делян Пеевски и "опозиционното" ДПС Ново Начало, се сглоби задкулисно, без визия и с предателство към избирателите.
Кой точно си "играе" с доверието на хората?
А за войната - точно това правителство ни набута в ,,коалицията на желаещите" ... война.
Член 98 от Наказателния кодекс предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода за лице, което подбужда чужда държава или обществена група към враждебни действия срещу Републиката. Също така, наказание се налага и при извършване на действия с цел да предизвика война или други враждебни действия против страната.
Допълнително, според член 101, български гражданин, който се поставя на служба в чужда държава с вреда за България, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а ако деянието е от военнослужещ – от 5 до 15 години лишаване от свобода.
Тези законови текстове целят да защитят националната сигурност и да наказват действия, които могат да подкопаят или застрашат държавата при условията на военно или друго враждебно действие.
А това измислено правителство беше сглобено задкулисно, без ясна програма и с компромиси, които излъгаха избирателите. Ако има нещо "справедливо", то е, че хората все по-ясно виждат тази подмяна, което е измама за избирателите им.
С Радев винаги беше мек през годините! И как му отвърна Радев- с нож в гърба!
Все повече харесвам Пеевски за премиер!
Борисов за президент! Там ще бъде по- полезен!
До коментар #71 от "нннн":след като кораба Вера Су му докара фалшивите машини от Русия.
До коментар #67 от "Данко Харсъзина":Ще подпукат вас - тъпейките защото нямате мозък и по-лесно ще ви засилим към украинския фронт за пушечно месо.
До коментар #12 от "Баце,":Ще вдене пред народния съд само
