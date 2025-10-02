Борисов: Много съм притеснен, светът отива към война!

"Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава Конституциоинни съдии. Парламентът също има, но след много дебати и изслушвания. Така става и с шефовете на службите - ако не го харесва - го спира. Сега трябва да кажа, че най-страшното нещо, което трябва да ни притеснява и да нарушава съня ни, е войната".

Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

И продължи: "Агресията, която Русия упражнява, е чудовищна. Много съм притеснен наистина. Светът отива към война. Затова трябва да имаме много силни служби. Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той".

Неговите лични назначения (на Радев) съм ги пазил. В това ме обвиняваха всички. Аз ще препоръчам да се гласува за тези хора. Това, което прави с парламентарните групи - нищо не се прави срещу, а за по-добра работа. Защо една година, докато бяха неговите служби, които лично пазих, казах, че няма да ги сменяме. Трябва да се оставят да работят на спокойствие.

След 27 години падна мониторинговият механизъм у нас. Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония. "Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген, за еврозоната, трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм", допълни той.