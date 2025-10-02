Новини
Шефът на БНБ: Евро ще има за всички още от първия ден на присъединяването

2 Октомври, 2025 13:33 626 39

  • димитър радев-
  • евро-
  • еврозона

По думите му, най-голямото предизвикателство не е техническо, а обществено: „Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е на финалната права по пътя към еврото и вече активно участва в процеса на вземане на решения в Европейската централна банка (ЕЦБ). Това заяви в интервю управителят на Българската народна банка Димитър Радев.

„Участието като наблюдател в ЕЦБ ни дава много ценен опит още преди формалното присъединяване. Отблизо виждам как функционира процесът - задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика“, подчерта Радев.

По думите му, най-голямото предизвикателство не е техническо, а обществено: „Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. По-голямото предизвикателство е доверието – хората трябва да знаят, че процесът е контролиран и ясен.“

Той увери, че подготовката върви по график – правната конвергенция е завършена, евробанкнотите вече са в трезорите на БНБ, а сеченето на българските евромонети е в ход.

„От първия ден ще има достатъчно евро за бизнеса и гражданите. Търговските банки ще бъдат предварително заредени, а чрез „Български пощи“ ще достигнем и до най-отдалечените райони“, каза управителят на БНБ.

Радев категорично отхвърли страховете, че България ще загуби паричния си суверенитет: „Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията.“

Шефът на БНБ увери, че банковата система е стабилна и добре подготвена за промяната. „Не бива да забравяме – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в общ механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита.“

Най-осезаемата разлика за хората ще бъде удобството. „Няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари. Ако преходът се управлява добре и се следи за злоупотреби, ефектът върху цените ще е ограничен“, обясни Радев.

„България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз. Като гражданин го виждам и като символ – България вече е част от сърцето на Европа“, заяви управителят на БНБ.


България
  • 1 Последния Софиянец

    20 18 Отговор
    Ще обикалят камиони по улиците и ще хвърлят евро.Ще има за всички.

    13:35 02.10.2025

  • 2 Лълугер

    12 2 Отговор
    Ще има за вас.

    13:35 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сандо

    13 2 Отговор
    Е,тоя определено ще спечели от еврото.Ще го инсталират сред босовете в ЕЦБ,вярно - ще седи тихо и мирно в ъгъла,ще вдига ръка,когато е нужно,никой няма да му обръща внимание ,но ще е там - във финансовия връх,макар и само като част от украсата.Добре заплатена обаче.

    13:38 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    20 1 Отговор
     Председателят на ЕЦБ Лагард призовава ( видеото е в нета) европейските правителства "бързо да създадат законодателна основа за евентуално въвеждане на цифровото евро".
     В Нидерландия парламента вече гласува против въвеждането на цифрова валута (CBDC), но министърът въпреки това подписа споразумение в ЕС.

    Какво е мнението на народа? Също против. Но ЕС пуска CBDC още тази година, а следващата година ще се появи цифровия портфейл Nlid.

    „Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи.“ евроатлантически глупаци

    Коментиран от #33

    13:39 02.10.2025

  • 7 Сандо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    А ти пък се заинтересувай кой и защо ни докара до това състояние тогава.Може пък нещо да просветне в мозъка ти.

    13:39 02.10.2025

  • 8 гражданин

    15 3 Отговор
    Много сме стабилни.От бедняци ще станем просяци !!

    13:39 02.10.2025

  • 9 Мухаа ха!

    5 1 Отговор
    Че ще има- няма спор.Но в какво нетно изражение,бе ,Майсторе? Заплати и пенсии делено на две.Защо никой от вашето Управление,не продума и една сричка,какво ще се случи със заплатите и пенсиите,след Нова година? Само повтаряте като латерни - много строг контрол над етикетиране,с цялата строгост на закона! Колко ще получват масата- над 4 милиона работещи и над 800 хиляди пенсионери,но в евро,защо това не коментираш?

    13:40 02.10.2025

  • 10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    11 4 Отговор
    Европейският депутат Анджелин Фюре относно спецификата на дигиталното евро:
    „Дигиталното евро е програмируема валута (...) Това означава, че например от хиляда евро можете да програмирате 300 за храна, 200 за гориво ... след като кредитът за гориво се изчерпи, няма да можете да зареждате с гориво, дори и да ви останат пари.“

    Сега съберете 2+2 и ще разберете защо ни натресоха еврото и на нас. Когато остане само дигиталното евро за да ви е "по-лесно", да не носите "мръсни хартиени пари", "да не трябва да броите" и други такива овчи благинки, свободата ви ще е занулена. Всичко ще се контролира от тези, които натискат копчетата и програмират алгоритъма. Те ще решават дали ще ядете, дали ще си купите дрехи и дали ще пътувате. Може и да го програмират така че да можете да купувате само определени храни, например да нямате право на месо, я само на "полезни насекоми". Ако сега ви си струва смешно, само почакайте.
    Безродните евроатлантици ще квичат, но ше е късно. Пракическият европейски комунизъм няма да пожали никой.

    Коментиран от #24, #29

    13:40 02.10.2025

  • 11 Еврото е Престиж!

    6 11 Отговор
    Да на Еврото! Копейките са в агония!

    13:43 02.10.2025

  • 12 Шишу

    6 1 Отговор
    Еврута ще има за всички от сърце. Ай сега да му люшним едно цървуладско хор е.

    13:45 02.10.2025

  • 13 Агонизираща копейка

    5 9 Отговор
    Ще стане много лошо! Тотално скъсваме с Фашистка русия! :))))

    13:45 02.10.2025

  • 14 Механик

    8 2 Отговор
    Ама как ще има за всички? Кой колкото иска ли?
    Смешници.

    13:45 02.10.2025

  • 15 Тома

    8 3 Отговор
    Този е един от зидарите на мафията

    13:46 02.10.2025

  • 16 хихи

    9 3 Отговор
    Присъединяваме се кам клуба на богатите, щастивите, красивите и задлъжнялите...(дървено желязо)
    Не вярвайте на рекламите деца!!
    Кредитите не ви правят богати, щастливи и красиви!!!
    Такива ставата само даващите кредити...

    13:46 02.10.2025

  • 17 баница с Евро!

    4 4 Отговор
    Не Баница с копейка!!!

    13:48 02.10.2025

  • 18 Шкафове ,

    6 0 Отговор
    гардероби , офшорки - преливат !

    13:50 02.10.2025

  • 19 Карлос Друсар

    3 1 Отговор
    Както киро брейка каза в едно видео в петриън, гответе се бордът да падне за една вечер. На сутринта да сте два пъти по-бедни.

    Коментиран от #25

    13:55 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стенли

    2 1 Отговор
    Това ми напомня за онази детска песничка подаръци ще има за всички от сърце 😁по голяма фалшификация от това здраве му кажи и ту ту ,😡🎃🐷🤑👎

    13:57 02.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Карлос Друсар

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Карлос Друсар":

    Събира се една комисийка начело с Желязко тAпото, Балабан Дебелан и Тошко Африкански, и няма да разбере откъде и в коя дупка резко ви е влезнал

    13:59 02.10.2025

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    2 3 Отговор
    За тези, които нямат левове, няма да има Евро, рубли или бриксове ...
    Негpaмотните копейки вечно ще са yтайkaта на обществото.

    14:00 02.10.2025

  • 27 За копейките евро няма да има... 🤣

    0 4 Отговор
    ... те не го искат, на тях Путин и Ким ще им осигурят рубли и северно корейски вон, безплатни билети за Покровск и за Пхенян🤣...честито копейки!

    14:00 02.10.2025

  • 28 Как

    3 0 Отговор
    Управителя на БНБ ще има евро за кого? За него който взема сега35000 лв.месечно. Наглостта му е огромна,да му мисли и обикновения човек и пенсионерите.Затова не искат да има прогресивно данъчно облагане и данък богатство,държавата плаща на стотици хиляди държ.хрантутници здравните им вноски за сметка на обикновения данъкоплатец, който на миним заплата не трябва да плаща данък.

    14:01 02.10.2025

  • 29 ГРУ гайтанжиева

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Това са лъжи и внушения, тиражирани от полезни ... и д и о т и !
    Дигиталното Евро е разплащателна система, конкурент на SWIFT. Няма нужда всички транзакции на европейците да минават през САЩ

    14:02 02.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пьотр Волгин

    0 3 Отговор
    Аз отдавна нямам проблем с еврото, за мен има по двадесет хиляди еврака всеки месец, за вас незнам и неме интерисува. 😜..... б@.........лъ.........ииииии🤣

    14:08 02.10.2025

  • 32 За Новата година

    2 0 Отговор
    "подаръци" за всички ще има от сърце.

    14:11 02.10.2025

  • 33 Нищо де...

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    И ти покрай другите ще си щастлива и глупава копейка.

    14:12 02.10.2025

  • 34 За мен

    1 0 Отговор
    Нека е 1 милион евро. Благодаря. Не искам да съм лакома. Ама пък ако прецените и повече....

    14:13 02.10.2025

  • 35 1488

    2 1 Отговор
    евро нема да има, ес утре се разпада

    догодина приемаме рублата и ще посрещаме руснаците с пелмени и сельодка

    също така всяко българско семейство трябва да знае руски. наблегнете над спреженията, че са много трудни. например вместо "еврогей" ще казвате "еврогеь"

    14:15 02.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Оня с джипката от Банкя

    1 0 Отговор
    На снимката: типичен безгръбначен слуга! Участва в погребването на лева по гайдата на Борисов, за да запази тлъстия си пост. А че ще страда народът хич не го е еня!

    14:22 02.10.2025

  • 38 Другаря

    1 0 Отговор
    Евро няма да има ! НЯМА ! кой расбрал, расбрал !

    14:28 02.10.2025

  • 39 Гарантирано от Герб

    0 0 Отговор
    Срещу златото на България, но не достатъчно

    14:32 02.10.2025

