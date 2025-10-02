Шефът на БНБ: Евро ще има за всички още от първия ден на присъединяването

България е на финалната права по пътя към еврото и вече активно участва в процеса на вземане на решения в Европейската централна банка (ЕЦБ). Това заяви в интервю управителят на Българската народна банка Димитър Радев.
„Участието като наблюдател в ЕЦБ ни дава много ценен опит още преди формалното присъединяване. Отблизо виждам как функционира процесът - задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика“, подчерта Радев.
По думите му, най-голямото предизвикателство не е техническо, а обществено: „Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. По-голямото предизвикателство е доверието – хората трябва да знаят, че процесът е контролиран и ясен.“
Той увери, че подготовката върви по график – правната конвергенция е завършена, евробанкнотите вече са в трезорите на БНБ, а сеченето на българските евромонети е в ход.
„От първия ден ще има достатъчно евро за бизнеса и гражданите. Търговските банки ще бъдат предварително заредени, а чрез „Български пощи“ ще достигнем и до най-отдалечените райони“, каза управителят на БНБ.
Радев категорично отхвърли страховете, че България ще загуби паричния си суверенитет: „Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията.“
Шефът на БНБ увери, че банковата система е стабилна и добре подготвена за промяната. „Не бива да забравяме – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в общ механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита.“
Най-осезаемата разлика за хората ще бъде удобството. „Няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари. Ако преходът се управлява добре и се следи за злоупотреби, ефектът върху цените ще е ограничен“, обясни Радев.
„България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз. Като гражданин го виждам и като символ – България вече е част от сърцето на Европа“, заяви управителят на БНБ.
1 Последния Софиянец
13:35 02.10.2025
2 Лълугер
13:35 02.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сандо
13:38 02.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
В Нидерландия парламента вече гласува против въвеждането на цифрова валута (CBDC), но министърът въпреки това подписа споразумение в ЕС.
Какво е мнението на народа? Също против. Но ЕС пуска CBDC още тази година, а следващата година ще се появи цифровия портфейл Nlid.
„Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи.“ евроатлантически глупаци
Коментиран от #33
13:39 02.10.2025
7 Сандо
До коментар #3 от "честен ционист":А ти пък се заинтересувай кой и защо ни докара до това състояние тогава.Може пък нещо да просветне в мозъка ти.
13:39 02.10.2025
8 гражданин
13:39 02.10.2025
9 Мухаа ха!
13:40 02.10.2025
10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
„Дигиталното евро е програмируема валута (...) Това означава, че например от хиляда евро можете да програмирате 300 за храна, 200 за гориво ... след като кредитът за гориво се изчерпи, няма да можете да зареждате с гориво, дори и да ви останат пари.“
Сега съберете 2+2 и ще разберете защо ни натресоха еврото и на нас. Когато остане само дигиталното евро за да ви е "по-лесно", да не носите "мръсни хартиени пари", "да не трябва да броите" и други такива овчи благинки, свободата ви ще е занулена. Всичко ще се контролира от тези, които натискат копчетата и програмират алгоритъма. Те ще решават дали ще ядете, дали ще си купите дрехи и дали ще пътувате. Може и да го програмират така че да можете да купувате само определени храни, например да нямате право на месо, я само на "полезни насекоми". Ако сега ви си струва смешно, само почакайте.
Безродните евроатлантици ще квичат, но ше е късно. Пракическият европейски комунизъм няма да пожали никой.
Коментиран от #24, #29
13:40 02.10.2025
11 Еврото е Престиж!
13:43 02.10.2025
12 Шишу
13:45 02.10.2025
13 Агонизираща копейка
13:45 02.10.2025
14 Механик
Смешници.
13:45 02.10.2025
15 Тома
13:46 02.10.2025
16 хихи
Не вярвайте на рекламите деца!!
Кредитите не ви правят богати, щастливи и красиви!!!
Такива ставата само даващите кредити...
13:46 02.10.2025
17 баница с Евро!
13:48 02.10.2025
18 Шкафове ,
13:50 02.10.2025
19 Карлос Друсар
Коментиран от #25
13:55 02.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стенли
13:57 02.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Карлос Друсар
До коментар #19 от "Карлос Друсар":Събира се една комисийка начело с Желязко тAпото, Балабан Дебелан и Тошко Африкански, и няма да разбере откъде и в коя дупка резко ви е влезнал
13:59 02.10.2025
26 Възpожденец 🇧🇬
Негpaмотните копейки вечно ще са yтайkaта на обществото.
14:00 02.10.2025
27 За копейките евро няма да има... 🤣
14:00 02.10.2025
28 Как
14:01 02.10.2025
29 ГРУ гайтанжиева
До коментар #10 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Това са лъжи и внушения, тиражирани от полезни ... и д и о т и !
Дигиталното Евро е разплащателна система, конкурент на SWIFT. Няма нужда всички транзакции на европейците да минават през САЩ
14:02 02.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пьотр Волгин
14:08 02.10.2025
32 За Новата година
14:11 02.10.2025
33 Нищо де...
До коментар #6 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":И ти покрай другите ще си щастлива и глупава копейка.
14:12 02.10.2025
34 За мен
14:13 02.10.2025
35 1488
догодина приемаме рублата и ще посрещаме руснаците с пелмени и сельодка
също така всяко българско семейство трябва да знае руски. наблегнете над спреженията, че са много трудни. например вместо "еврогей" ще казвате "еврогеь"
14:15 02.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Оня с джипката от Банкя
14:22 02.10.2025
38 Другаря
14:28 02.10.2025
39 Гарантирано от Герб
14:32 02.10.2025