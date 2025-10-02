Шефът на БНБ: Евро ще има за всички още от първия ден на присъединяването

България е на финалната права по пътя към еврото и вече активно участва в процеса на вземане на решения в Европейската централна банка (ЕЦБ). Това заяви в интервю управителят на Българската народна банка Димитър Радев.



„Участието като наблюдател в ЕЦБ ни дава много ценен опит още преди формалното присъединяване. Отблизо виждам как функционира процесът - задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика“, подчерта Радев.

По думите му, най-голямото предизвикателство не е техническо, а обществено: „Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. По-голямото предизвикателство е доверието – хората трябва да знаят, че процесът е контролиран и ясен.“



Той увери, че подготовката върви по график – правната конвергенция е завършена, евробанкнотите вече са в трезорите на БНБ, а сеченето на българските евромонети е в ход.

„От първия ден ще има достатъчно евро за бизнеса и гражданите. Търговските банки ще бъдат предварително заредени, а чрез „Български пощи“ ще достигнем и до най-отдалечените райони“, каза управителят на БНБ.



Радев категорично отхвърли страховете, че България ще загуби паричния си суверенитет: „Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията.“

Шефът на БНБ увери, че банковата система е стабилна и добре подготвена за промяната. „Не бива да забравяме – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в общ механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита.“



Най-осезаемата разлика за хората ще бъде удобството. „Няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари. Ако преходът се управлява добре и се следи за злоупотреби, ефектът върху цените ще е ограничен“, обясни Радев.



„България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз. Като гражданин го виждам и като символ – България вече е част от сърцето на Европа“, заяви управителят на БНБ.