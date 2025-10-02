Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия"

Ремонтът на АМ "Тракия" в участъка от 23-ти до 34-ти километър и проливният дъжд, удължават пътят от столицата до Пловдив с над 1 час. Трафикът се отклонява през Елин Пелин и Нови Хан. Там обаче в 13.30 ч. също стана катастрофа - кола обърната по таван на пътя, затруднява движението, видя репортер на ФАКТИ.

Излизайки отново на магистрала, малко педи Ихтиман, има около 20-минутно задръстване в посока Пловдив.

За съжаление, обходните пътища през Вакарел и Инхитамн също са в много лошо състояние, признава кметът на Ихтиман Калоян Илиев.

Ремонтните дейности по АМ "Тракия" трябва да приключат до 25 октомври, но само при условие, че метеорологичите условия го позволяват.