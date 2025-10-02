Новини
Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия"

2 Октомври, 2025 14:21 737 10

  • ам тракия-
  • дъжд-
  • катастрофа

Над 1 час в задръстване между Вакалер и Ихтиман

Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ремонтът на АМ "Тракия" в участъка от 23-ти до 34-ти километър и проливният дъжд, удължават пътят от столицата до Пловдив с над 1 час. Трафикът се отклонява през Елин Пелин и Нови Хан. Там обаче в 13.30 ч. също стана катастрофа - кола обърната по таван на пътя, затруднява движението, видя репортер на ФАКТИ.

Излизайки отново на магистрала, малко педи Ихтиман, има около 20-минутно задръстване в посока Пловдив.

За съжаление, обходните пътища през Вакарел и Инхитамн също са в много лошо състояние, признава кметът на Ихтиман Калоян Илиев.

Ремонтните дейности по АМ "Тракия" трябва да приключат до 25 октомври, но само при условие, че метеорологичите условия го позволяват.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цъцъ

    4 0 Отговор
    "Инхитамн"!? Вече и през млечния път се заобикаля явно🙄

    14:24 02.10.2025

  • 4 Егати

    5 0 Отговор
    Аутобана !

    14:25 02.10.2025

  • 5 мм да

    3 0 Отговор
    настилката казва всички отговори

    14:27 02.10.2025

  • 6 Денчо

    3 0 Отговор
    Чудя се авторката до кой клас е ходила на училище.

    14:29 02.10.2025

  • 7 Тежко ,

    3 0 Отговор
    брате , се живее между глупци неразбрани...

    14:32 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Здрасти

    0 0 Отговор
    Инхитамн и Вакалер са гръцки божества сигурно???

    14:38 02.10.2025

