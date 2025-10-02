АПИ предупреждава за сняг по пътищата в планините

Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
В момента сняг вали в района на прохода "Петрохан". Пътят се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите. Според метеорологичните прогнози се очакват валежи от дъжд, които във планинските проходи е може да преминават в сняг.
Пътната агенция съветва шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми, да карат внимателно и със съобразена скорост, без да предприемат рискови изпреварвания.
Областните пътни управления и пътноподдържащите фирми следят прогнози и са в готовност за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания, особено в ранните сутрешни часове.
Очаква се в периода 1-15 ноември в зависимост от метеорологичните условия да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. При прогнозите за трайно понижение на температурите може да започне по-рано зимната поддръжка във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгави настилки и заледявания. Създадена е организация за максимално бързо започване на превантивните и снегопочистващите дейности при очаквано влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.
АПИ призовава шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за зимата без чакат първите минусови температури и да следят за доброто техническо състояние на превозните средства.
