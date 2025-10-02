Новини
АПИ предупреждава за сняг по пътищата в планините

2 Октомври, 2025 16:41

Очаква се в периода 1-15 ноември в зависимост от метеорологичните условия да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна

Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В момента сняг вали в района на прохода "Петрохан". Пътят се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите. Според метеорологичните прогнози се очакват валежи от дъжд, които във планинските проходи е може да преминават в сняг.

Пътната агенция съветва шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми, да карат внимателно и със съобразена скорост, без да предприемат рискови изпреварвания.

Областните пътни управления и пътноподдържащите фирми следят прогнози и са в готовност за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания, особено в ранните сутрешни часове.

Очаква се в периода 1-15 ноември в зависимост от метеорологичните условия да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. При прогнозите за трайно понижение на температурите може да започне по-рано зимната поддръжка във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгави настилки и заледявания. Създадена е организация за максимално бързо започване на превантивните и снегопочистващите дейности при очаквано влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.

АПИ призовава шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за зимата без чакат първите минусови температури и да следят за доброто техническо състояние на превозните средства.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    простаци

    16:47 02.10.2025

  • 2 Сърп и чук

    4 0 Отговор
    Зимата пак ще ги изненада

    16:56 02.10.2025

  • 3 Кой ще рине снега,а:

    1 0 Отговор
    Р.р.

    17:07 02.10.2025

  • 4 Стара Планина, Пирин,

    0 0 Отговор
    Витоша, очакваме Сняг😁 по високото.

    17:13 02.10.2025

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    В АПИ няма ни един корумпиран. Тука са "ангелчета"

    17:37 02.10.2025

  • 6 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Виелици, тайфуни, сняг, бедствено положение – утрепаха се да реват по телевизията. А след 2 дена пак ще е за къс ръкав.

    17:45 02.10.2025

