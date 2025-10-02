Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщиха от СДВР.

Услугите, за които се изисква достъп до АИС-АНД, включително чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни.

Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането, се посочва в информация на сайта на МВР.