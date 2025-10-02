Новини
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

2 Октомври, 2025 16:50 785 16

  • аис-анд-
  • кат-
  • система



Срина се системата за проверка на глоби в КАТ - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщиха от СДВР.

Услугите, за които се изисква достъп до АИС-АНД, включително чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни.

Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането, се посочва в информация на сайта на МВР.


България
  • 1 Милко

    17 0 Отговор
    Седмичния срив в който мистериозно изчезват много заплатени глоби.

    Коментиран от #5

    16:52 02.10.2025

  • 2 Мнението на специалиста

    20 0 Отговор
    Закривай

    16:54 02.10.2025

  • 3 вижда се

    16 0 Отговор
    И КАТ плаче за закриване !!

    16:57 02.10.2025

  • 4 Само

    14 0 Отговор
    заплатите и рушветите вървят нагоре !

    16:58 02.10.2025

  • 5 Мда-даааааа

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Милко":

    Да, ако си безкомпютърник и си плащал в брой

    Коментиран от #8, #10

    16:58 02.10.2025

  • 6 Оня

    11 0 Отговор
    Сега едни глоби ще изчезнат,а други които не знаят да знаят че имат глоби.Въри докажи.

    16:58 02.10.2025

  • 7 Уса

    11 0 Отговор
    Всичко се срива и краде

    17:02 02.10.2025

  • 8 А бе , праззз

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мда-даааааа":

    Като платиш на каса ти дават бележка, и компютрите ако ще да горят!

    17:10 02.10.2025

  • 9 Механик

    10 3 Отговор
    Само да ви кажа, че като ви въведат цифровите пари и като се "срине системата" и сте ЧАО. Даже и просяци няма да станете, понеже няма да има от кого да просите (системата се е сринала).
    Това го казвам на всички ония дето заради стотинка отстъпка си вадят "карти дето дрънкат". На тия, заради "удобството" ( а то си просто мързел) плащат в магазините не в кеш, а с карти и телефони.
    Изобщо, горното го казвам на всички ония дето си умират да са модерни и да са в играта.

    17:11 02.10.2025

  • 10 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мда-даааааа":

    Ооо, ето един "модерен", дето като ползва фейсбук си мисли, че вече е компютърен гений.
    Само да те светна, ама като ти гръмне харда и се срине "облака" ще гледаш като наакано дете майка си. И да, ще идеш в КАТ и ще си платиш отново.

    Коментиран от #11

    17:14 02.10.2025

  • 11 Оня

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Няма да те разбере тоя и подобните като него..модерни във всичко.

    17:24 02.10.2025

  • 12 Тити

    2 0 Отговор
    Мъкааа а как Българина се натиска да плаща а няма възможност

    17:27 02.10.2025

  • 13 Да се срине

    0 0 Отговор
    Сърдечната система на всяко едно заптие в България!

    17:35 02.10.2025

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Познавам човек с много нарушения, на който му уреждат глобите, а той не е някаква важна клечка. Предполагам, че има още много като него.

    17:46 02.10.2025

  • 15 Пенсионер

    0 0 Отговор
    Така ще се срине и електронния трудов стаж. За това хартиания носител да си остане.

    17:52 02.10.2025

  • 16 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Само глоби ли ? А на що мамини синчета книжките ще са им занулени като нови ,та пак да ривем за следващите утрепани на пътя от такива бо@@@@@

    17:54 02.10.2025

