Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщиха от СДВР.
Услугите, за които се изисква достъп до АИС-АНД, включително чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни.
Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането, се посочва в информация на сайта на МВР.
1 Милко
Коментиран от #5
16:52 02.10.2025
2 Мнението на специалиста
16:54 02.10.2025
3 вижда се
16:57 02.10.2025
4 Само
16:58 02.10.2025
5 Мда-даааааа
До коментар #1 от "Милко":Да, ако си безкомпютърник и си плащал в брой
Коментиран от #8, #10
16:58 02.10.2025
6 Оня
16:58 02.10.2025
7 Уса
17:02 02.10.2025
8 А бе , праззз
До коментар #5 от "Мда-даааааа":Като платиш на каса ти дават бележка, и компютрите ако ще да горят!
17:10 02.10.2025
9 Механик
Това го казвам на всички ония дето заради стотинка отстъпка си вадят "карти дето дрънкат". На тия, заради "удобството" ( а то си просто мързел) плащат в магазините не в кеш, а с карти и телефони.
Изобщо, горното го казвам на всички ония дето си умират да са модерни и да са в играта.
17:11 02.10.2025
10 Механик
До коментар #5 от "Мда-даааааа":Ооо, ето един "модерен", дето като ползва фейсбук си мисли, че вече е компютърен гений.
Само да те светна, ама като ти гръмне харда и се срине "облака" ще гледаш като наакано дете майка си. И да, ще идеш в КАТ и ще си платиш отново.
Коментиран от #11
17:14 02.10.2025
11 Оня
До коментар #10 от "Механик":Няма да те разбере тоя и подобните като него..модерни във всичко.
17:24 02.10.2025
12 Тити
17:27 02.10.2025
13 Да се срине
17:35 02.10.2025
14 Някой
17:46 02.10.2025
15 Пенсионер
17:52 02.10.2025
16 Kaлпазанин
17:54 02.10.2025